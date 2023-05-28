"100 на 100, абсолютно результативно", - Резніков про ефективність ракет Storm Shadow

Британські крилаті ракети Storm Shadow застосовуються зі стовідсотковою ефективністю.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти".

"Зі всієї кількості пусків Storm Shadow, які відбулися, всі 100% влучні ураження по цілях, визначених Генеральним штабом. 100 на 100, абсолютно результативно" – зазначив він.

Резніков також додав, що під час візиту на минулому тижні міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса до Києва, йому представили двох пілотів авіаційного підрозділу ЗСУ, які застосовували ці ракети проти ворога. Вони подарували Воллесу червону стрічку з їх підписом, яка є фіксатором ракети.

Читайте також: Україна офіційно попросила в Німеччини крилаті ракети Taurus

Нагадаємо, Велика Британія надала на початку травня Україні далекобійні крилаті ракети Storm Shadow.