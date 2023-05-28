"100 на 100, абсолютно результативно", - Резніков про ефективність ракет Storm Shadow
Британські крилаті ракети Storm Shadow застосовуються зі стовідсотковою ефективністю.
Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти".
"Зі всієї кількості пусків Storm Shadow, які відбулися, всі 100% влучні ураження по цілях, визначених Генеральним штабом. 100 на 100, абсолютно результативно" – зазначив він.
Резніков також додав, що під час візиту на минулому тижні міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса до Києва, йому представили двох пілотів авіаційного підрозділу ЗСУ, які застосовували ці ракети проти ворога. Вони подарували Воллесу червону стрічку з їх підписом, яка є фіксатором ракети.
Нагадаємо, Велика Британія надала на початку травня Україні далекобійні крилаті ракети Storm Shadow.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Так же как умолчали о том куда делись Байрактары за 3 недели войны, и что Хаймарсы частично сбиваются орко-ПВО - один только пан Бутусов про то упомянул.
ланцет радары не видят, спокойно летит в зоне насыщенной ПВО. Один пуск - одна цель.
Blade 600 хорошая вещь, но скорость при атаке 185 км/ч, ланцет - 300, сбить труднее.
Один Storm Shadow міг би і проплатити з "яєчних" відкатів.
саме так ))
парадокс але Україна перетворюється на росію - цар хороший а те, що хороший цар не звільняє поганого боярина то нам по цимбалах.((
Їй мало яєць по 17грн, вона ще намагається у Маляр хліб віджати.