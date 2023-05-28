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"100 на 100, абсолютно результативно", - Резніков про ефективність ракет Storm Shadow

storm,shadow

Британські крилаті ракети Storm Shadow застосовуються зі стовідсотковою ефективністю.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти". 

"Зі всієї кількості пусків Storm Shadow, які відбулися, всі 100% влучні ураження по цілях, визначених Генеральним штабом. 100 на 100, абсолютно результативно" – зазначив він.

Резніков також додав, що під час візиту на минулому тижні міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса до Києва, йому представили двох пілотів авіаційного підрозділу ЗСУ, які застосовували ці ракети проти ворога. Вони подарували Воллесу червону стрічку з їх підписом, яка є фіксатором ракети.

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Нагадаємо, Велика Британія надала на початку травня Україні далекобійні крилаті ракети Storm Shadow.

крилаті ракети (1071) Резніков Олексій (1446)


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Топ коментарі
+36
Пане резніков, а де наші ракети? Що Ви особисто зробили для ЗСУ? Про яйця по 17 грн, картоплю по 24 грн,, яблука по 52 грн., та про вкрадених з міністрерства майже 9 мільярдів, які передали для зщакупівлі зброї не пишіть, нам відомо.
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28.05.2023 18:39
+25
Резников молодец, что Британия сделала и подарила нам такие крутые ракеты! Слава Резникову! слава Зеленскому!
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28.05.2023 18:36
+20
Ну зеленському можна не тільки славу, а ще й ваню, петю...
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28.05.2023 18:39
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Сторінка 2 з 2
Я думаю,що прийде час і запитають в наших базік за дуже довгий язик. Чи вони подуріли,чи зовсім розуму немає,коли під час війни розповідають все ,що потрібно держати в таємниці А бити кацапню постійно і щоб він не знав звідки чекати враження.
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28.05.2023 18:55 Відповісти
Як же осточортів цей юстицькин стракуліст-фігляр з своїм бездарним акторством в стилі 95 кварталу.
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28.05.2023 19:16 Відповісти
Отличный результат. Если руссосвиньи не сбили ни одной такой кабаки, это значит что они мало молятся - нужно им почаще и посильнее лоб расшибать в молитвах.
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28.05.2023 19:19 Відповісти
Чую "черкащанина" ! Бо що таке "кабака" - знають тільки там!
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28.05.2023 19:23 Відповісти
кабака это член на Харьковщине , я был там в селах
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28.05.2023 19:33 Відповісти
Не знаю У Харкові бував багато разів але ні разу не чув це слово саме в цьому значенні
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28.05.2023 19:38 Відповісти
Ні, я з Херсонщини.
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28.05.2023 22:10 Відповісти
І що - там теж так говорять?
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28.05.2023 22:12 Відповісти
Так, і в Херсоні, і в Миколаєві.
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29.05.2023 22:03 Відповісти
проблема в том что мы не узнаем сбили или нет. В телемарафоне не скажут и здесь не напишут.
Так же как умолчали о том куда делись Байрактары за 3 недели войны, и что Хаймарсы частично сбиваются орко-ПВО - один только пан Бутусов про то упомянул.
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28.05.2023 19:24 Відповісти
турки русне технологии байрактеров передали
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28.05.2023 19:26 Відповісти
эти хваленые Байрактары русне и даром не надо. Они нормально сбиваются ПВО, а стоят как треть истребителя.. У них есть более эффективные и дешевые дроны, те же Ланцеты.
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28.05.2023 19:31 Відповісти
сходи к врачу у тебя с мозгами проблемы
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28.05.2023 19:34 Відповісти
ланцет один снаряд 100 000 баксов не скажу что дешево
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28.05.2023 20:52 Відповісти
а Байрактар 5 млн., сбивается неслжно, в зону ПВО не залетает.
ланцет радары не видят, спокойно летит в зоне насыщенной ПВО. Один пуск - одна цель.
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28.05.2023 21:02 Відповісти
байрактары сейчас для разведки и целенаведения. Круче ланцетов у нас бримстоун 2 и свич блайды 600 + эскалибуры и дешевле ланцетов не бойся.
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28.05.2023 21:57 Відповісти
Байрактар может вести разведку только там где нет насыщения ПВО. Догоговато как-то, за 5 млн.
Blade 600 хорошая вещь, но скорость при атаке 185 км/ч, ланцет - 300, сбить труднее.
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28.05.2023 22:08 Відповісти
ланцет не всегда уничтожение цели. Иногда сбивают стрелковым. Абрамсы прийдут с активной защитой трофи которая сбивает все ракетки .
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28.05.2023 22:03 Відповісти
Казали, що Ізраїль передав цю систему ЗСУ для оснащення також українських Леопардів
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29.05.2023 00:22 Відповісти
Байрактар примітивний розвідувальний дрон, жодних високих технологій, можливо крім канадської оптики, у нього немає.
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29.05.2023 00:15 Відповісти
это хитрая ракета , летит низенько низенько и программируется на цель за ранее никакая РЭБа ее не возьмет
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28.05.2023 19:25 Відповісти
пока Я знаю результаты - Мариуполь и Бердянск , русня пишет одна упала не взорвалась
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28.05.2023 19:23 Відповісти
на заборе они и не такое пишут...\стыдно...\
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28.05.2023 19:43 Відповісти
канешна звиздешь
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28.05.2023 19:53 Відповісти
Пане Джордж-це дуже добре,що хоч хтось-а саме ви- знаєте все точно про англійські ракети.Дивуюся що в кацапів тільки одна не вибухнула.*********,чи солов*їний послід кажуть,що тільки одна і вибухнула,десь на сміттєзвалищі...
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28.05.2023 19:50 Відповісти
Может еще и фотки невзорвавшейся ракеты русня показывала? или хотя-бы мультик?)))
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29.05.2023 09:01 Відповісти
З декларації відомо, що Олексій Резніков має рахунки у двох банках за кордоном, у Ліхтенштейні та США, а також цінні папери двох офшорних компаній, розташованих на Британських Віргінських островах.

Один Storm Shadow міг би і проплатити з "яєчних" відкатів.
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28.05.2023 19:28 Відповісти
Наполевон
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28.05.2023 19:42 Відповісти
У пана Резнікова все добре. Молода жінка на 30 років молодше, багато статків.

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28.05.2023 19:43 Відповісти
кабака еще фурычит
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28.05.2023 19:46 Відповісти
гроші є, мож і віагру купує)
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28.05.2023 21:22 Відповісти
Генштаб уточнил данные о ночной атаке "Шахедами": сбили 58 из 59
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28.05.2023 19:44 Відповісти
одинь окуляры - Генштаб
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28.05.2023 20:01 Відповісти
сорри...
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28.05.2023 20:13 Відповісти
- Что вы скажете, если я несколько усилю тезис о чуткости моего руководства? Резніков.
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28.05.2023 19:44 Відповісти
1000 + ))
саме так ))
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29.05.2023 11:15 Відповісти
нехай точність зброї коментує той, хто нею стріляє а не зампотилу.

парадокс але Україна перетворюється на росію - цар хороший а те, що хороший цар не звільняє поганого боярина то нам по цимбалах.((
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28.05.2023 19:46 Відповісти
це не парадокс , на росію Україна перетворюється з 2019 ,відколи вибрали російський проект "Буратіно"
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29.05.2023 09:29 Відповісти
там Резников еще и немецкие аналоги просит https://24tv.ua/ru/taurus-germanija-mozhet-peredat-ukraine-krylatye-rakety-analogi-storm-shadow-24-kanal_n2319204 Taurus
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28.05.2023 19:56 Відповісти
Германия может передать Украине свои ракеты-аналоги Storm Shadow. В частности, в оппозиционном правительству Олафа Шольца Христианско-демократическом союзе (ХДС) уже высказались в пользу поставки немецких крылатых ракет Taurus Киеву.
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28.05.2023 20:02 Відповісти
что делает этот человек на свободе, который еще вчера продавал своим солдатам яйца по 17 грн. за кило?
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28.05.2023 20:14 Відповісти
работает
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28.05.2023 20:16 Відповісти
кило десь 220 гр виходить
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28.05.2023 20:55 Відповісти
еще в Луганске взрывы тоже они
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28.05.2023 20:15 Відповісти
...РЕСПЕКТ
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28.05.2023 22:51 Відповісти
Ця наша ряба доволі жадібна особа.
Їй мало яєць по 17грн, вона ще намагається у Маляр хліб віджати.
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28.05.2023 23:08 Відповісти
"Наша Ряба" - це м'ясо птиці, яйця - це Бахматюк (агрохолдинг «Авангард»).
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29.05.2023 09:47 Відповісти
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