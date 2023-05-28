Кримський суддя Чорнобук, який підтримав окупантів та агітував приймати російське громадянство, тепер працює в ТЦК і СП Дніпра, - активіст Поламарчук

Активіст Павло Поламарчук оприлюднив інформацію про те, що кримський суддя Валерій Чорнобук, який підтримав окупацію півострова, зараз працює в одному з Територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки міста Дніпро.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Поламарчук зазначив: "Отже, екс-кримський суддя, що є державним зрадником - відео, як він "впроваджує російську конституцію в новому "субьєктє фєдєрації", агітує суддів служити росії та приймати російське громадянство ... з метою уникнути правосуддя і терміну - тепер, BINGO, мобілізувався і, увага - працює в ТЦК СП в Дніпрі!!

І має доступ до закритої інформації, персональних даних бійців, їх родин, їх станів здоров'я, адрес тощо. Думаю, давно зливає їх ворогу".

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