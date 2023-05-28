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Кримський суддя Чорнобук, який підтримав окупантів та агітував приймати російське громадянство, тепер працює в ТЦК і СП Дніпра, - активіст Поламарчук

чернобук

Активіст Павло Поламарчук оприлюднив інформацію про те, що кримський суддя Валерій Чорнобук, який підтримав окупацію півострова, зараз працює в одному з Територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки міста Дніпро.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Поламарчук зазначив: "Отже, екс-кримський суддя, що є державним зрадником - відео, як він "впроваджує російську конституцію в новому "субьєктє фєдєрації", агітує суддів служити росії та приймати російське громадянство ... з метою уникнути правосуддя і терміну - тепер, BINGO, мобілізувався і, увага - працює в ТЦК СП в Дніпрі!!

І має доступ до закритої інформації, персональних даних бійців, їх родин, їх станів здоров'я, адрес тощо. Думаю, давно зливає їх ворогу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВРП звільнила підозрюваного в зраді ексглаву Апеляційного суду Криму Чорнобука "за вчинення суттєвої дисциплінарної провини"

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Автор: 

суддя (1582) державна зрада (1681) Чорнобук (14)


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Топ коментарі
+47
Ви здивований? Такі призначення притаманні при діючий владі . Для зрадників найвища кара - звільнення (а потім призначення)
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28.05.2023 18:49
+46
То що за ху...ня??!!! Як таке можливо!!!???
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28.05.2023 18:45
+41
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28.05.2023 18:49
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28.05.2023 18:42 Відповісти
Мабуть це помста що призвав не того хлопця.
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28.05.2023 19:19 Відповісти
То що за ху...ня??!!! Як таке можливо!!!???
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28.05.2023 18:45 Відповісти
ТЦК приватна контора, там все можливо.
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28.05.2023 18:48 Відповісти
сам дятел и лайкают тебе дятлы
Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) - структура органів місцевого військового управління України, яка покликана замінити собою радянську систему військових комісаріатів.
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28.05.2023 19:16 Відповісти
Щоб вона замінила військомати потрібно було їй придумати назву ще у три рази довше.
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28.05.2023 19:20 Відповісти
Та назва взагалі цікава. В ній немає ні слова схожого на слово «військовий» або «армія» , але є слово «соціальна» і слово «підтримка», про армію в назві взагалі не йдеться.
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28.05.2023 19:56 Відповісти
Не подобається, не читай.
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28.05.2023 21:13 Відповісти
мужчина , не позортесь , недільний вечір - можуть і йухів в спину натикати
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28.05.2023 20:31 Відповісти
ну-ну херой хренов. . только тупой может усердствовать собственной глупости.
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28.05.2023 20:50 Відповісти
судячи по тому який ти херой хренов то ти однин з цих підарів з тцк ...
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28.05.2023 21:01 Відповісти
Скегли далі тупа маромийка
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29.05.2023 09:04 Відповісти
Ви здивований? Такі призначення притаманні при діючий владі . Для зрадників найвища кара - звільнення (а потім призначення)
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28.05.2023 18:49 Відповісти
та, легко....
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28.05.2023 19:07 Відповісти
Логічно, бо всі дії так званих ТЦК це дискредитація ЗСУ.
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28.05.2023 19:28 Відповісти
"понять и прастить", а якщо серйозно така мразота це кадровий і електоральний резерв зекодла - "помни кто тебя е..ет и кормить"
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28.05.2023 18:47 Відповісти
Активіст це і є робота. А працюють вони на пана, який їм платить гроши.
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28.05.2023 19:21 Відповісти
А твій пан ведмедчук, чи шарій?
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28.05.2023 21:15 Відповісти
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28.05.2023 18:49 Відповісти
тю. при порошенку такі самі мудила були на посадах.
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28.05.2023 20:52 Відповісти
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28.05.2023 20:55 Відповісти
А що? Хто ж буде критикувати таку надпрекрасну, чудову, мудру, найчеснішу, найпрозорішу, найпрофесійнішу, найдієвішу, найвідповідальнішу, найшляхетнішу, найсумліннішу, найправдивішу, найдемократичнішу, найзбалансованішу, найпатріотичнішу, найвідданішу, най-най-най у всенькому світі владу?
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28.05.2023 18:50 Відповісти
Цікаво, якщо є докази і заяви, що про це каже СБУ, ДБР і прокуратура?
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28.05.2023 18:51 Відповісти
Вони скажуть те, що їм скажуть!
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28.05.2023 18:59 Відповісти
Чому тоді мовчить "опозіція"? Чи вони кажуть те, що їм скажуть, бо в самих рило в пуху?
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28.05.2023 19:10 Відповісти
Не звизди, люмпене! У них, в тотальній меншості, хоч один важіль влади є в руках ?
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28.05.2023 19:24 Відповісти
Відповідь надасть новопризначений заступник голови СБУ, у якого рідний брат та йогобатьки є громадянами рф. Напише, що це нормально та законно.
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28.05.2023 18:59 Відповісти
а шурма в оп список довгий предовгий перевертнів у владі
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28.05.2023 19:02 Відповісти
Так він,для нинішньої влади,"свій"! Як і виродок Шарій що без проблем,будучи "оголошений у розшук",продовжив дію українського паспорта у посольстві у Мадриді!
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28.05.2023 19:04 Відповісти
Бл***ь, скільки ще кадрових (і не тільки) зашкварів видасть Зеленський і Ко? Просто не можу щось цензурно написати.
P.S. З нетерпінням чекаю в коментарях якогось 73%-го, який приплете і сюди Порошенка.
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28.05.2023 19:06 Відповісти
Згоден! Але, він теж працює в СБУ не з 2019 року. Чи до цього він і його родичи працювали в колгоспі?
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28.05.2023 19:07 Відповісти
Ахах, все в стилі зеленої влади.
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28.05.2023 19:07 Відповісти
тобто зелена шваль продовжує розставляти на посади зрадників.
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28.05.2023 19:09 Відповісти
Такие кадры в судах Бе и Зе нужны.
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28.05.2023 19:11 Відповісти
лютий пздц...
Хтось з хлопців копілочку ознак зеленого дна складав, це звідти випало...
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28.05.2023 19:16 Відповісти
Не треба дивуватись, бо з 2014 року судді з окупованого Донецька спокійнісінько приїздили та судили від імені України.
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28.05.2023 19:16 Відповісти
Нужно исправить,почему достойному человеку не нашли место соответствущее статусу его уважаемой касте - в суде,подаковой,прокуратуре,таможне,хотя бы какой нибудь держпраци или держспоживе,приличный человек вынужден контактировать с простолюдинками отправляя их на фронт.
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28.05.2023 19:16 Відповісти
Не може бути.
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28.05.2023 19:18 Відповісти
Треба їм підняти зарплату і нагородити. А ****?
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28.05.2023 19:18 Відповісти
Ні,не держава-дніще помийне.
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28.05.2023 19:23 Відповісти
черговий цирк на дроті ... рафік ні у вчом нє вінават
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28.05.2023 19:31 Відповісти
чи ми здивовані???
А хто в АПезидента?СБУ? МВД?
друзі дитинства та кадри согласовані з ФСБ..
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28.05.2023 19:32 Відповісти
🤣 данунах...!
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28.05.2023 19:33 Відповісти
Цей кримський суддя російськомовний?
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28.05.2023 19:41 Відповісти
А яким він ще може бути? Не всі російськомовні - колаборанти, але всі колаборанти - російськомовні.
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28.05.2023 21:44 Відповісти
Неправда.
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29.05.2023 06:26 Відповісти
Pan Оleksа_UA🇺🇦
@Oleksa_UA66
·
8 год
Єгор Клєцов в 2015 р давав інтерв'ю на каналі ДНР, підтримував пуйла, донатив сєпарам, називав війну "внутрішнім кофліктом", і був занесений до Миротворця. 👇
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28.05.2023 19:45 Відповісти
А що, членом партії слуга народу бувають інші тіпкі? Це ж звична практика-Слуга, значить якась мутна особа.
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28.05.2023 20:55 Відповісти
..а чому не верхоОвною суддею-хвойдою?
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28.05.2023 19:50 Відповісти
ніщо не видавало зрадника - ні перегар самогону, ні русскій псячий язик ні парашут, що за ним волочився...
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28.05.2023 19:52 Відповісти
батрачить... стаж заробляє..
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28.05.2023 20:10 Відповісти
Як так знову???? Може інколи Цензора читати...?
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28.05.2023 20:13 Відповісти
Если бы не этот патриот,то должность занимал бы Порошенко
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28.05.2023 20:19 Відповісти
Де є ******** СБУ?
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28.05.2023 20:24 Відповісти
СБУ, курва??
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28.05.2023 20:32 Відповісти
Ну чисто тобі 95-й квартал !!!
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28.05.2023 20:33 Відповісти
******,гидотне СБУ плоть й кров КДБ-ФСБ,вони коригували сумісний процес знищення й передачі ядерного озброєння кацапам **********,а також тих самих ТУ з Прилук що зараз ******* по Україні,кожна гнида проходила практику й семінари у Москві з 2001 року й по 2014 включно,вони дахували перерозподіл підприємств,землі,знаю все це бо на власні очі чув й бачив цю гидотність правда на низових щаблях драбини,про вище годі й міркувати.Цілі ********* кдбшні династії сосуть українську кров,тепер вже й у вишиванках
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28.05.2023 20:53 Відповісти
А де воплі поцреотів "не зривайте нам мобілізацію"? Чи все таки, коли людям з ноги в обличчя, в бус і тягнуть вТЦК, то за цим беззаконням може стояти ось така потвора, яка навмисне розхитує ситуацію.
А Дніпро специфічне місто, там так просто призначення не відбуваються.
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28.05.2023 21:37 Відповісти
я думала, що там повлаштовувалися лише хапуги різного виду, які за допомогою рішал зараз посилено збагачуються, а там ще й очевидні зрадники і агентура кацапська
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28.05.2023 22:32 Відповісти
Коли там вже Перемога ?
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28.05.2023 22:36 Відповісти
Щоб зірвати всі мобілізації в країні треба в кожний ТЦК призначити такого начальника. Треба сказати що Бубочці це майже вдалося.
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28.05.2023 22:41 Відповісти
сбу перевірили і нічого не знайшли))
кому ж треба ті дані про зсу
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28.05.2023 22:47 Відповісти
Резніков, поки ти катаєшся на техніці, замість виконання обов'язків по суті, ворожі агенти ***** на посади призначають пачками!!!
Якщо нехватає клепки працювати на посаді, на яку призначив твій преЗЕдент, не ганьби Україну йди без позорища!!
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28.05.2023 22:57 Відповісти
С учётом войны, с момента вскрытия такого факта, как минимум глава обладминистрации должен подать в отставку. Но. Но кино продолжается.
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28.05.2023 23:19 Відповісти
Що за дика маячня? Я його знаю особисто. Служив з ним в 2014 в 39 добровольчому батальйоні. Хоча він там служив для галочки і числився начальником бані, про те він надав колосальну спонсорську допомогу ЗСУ. А квартиру в нього забрали як і все майно в Криму ще в 2014 році орки. Тут описаний лютий наклеп. Якби я не служив при цьому чоловікові, я б і не зарікався. Зрадник той, зто написав цю статтю.
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29.05.2023 04:54 Відповісти
Нещодавно була стаття, про суддю хабарницю, щоб втікти від покарання, вона стала санітаром інструктором ЗСУ, і всьо.
Пох;-й де він був і служив, для цієї людини дорога у всі державні органи, має бути закрита на довічно...
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29.05.2023 06:43 Відповісти
надобило на суддю вчітися...
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29.05.2023 09:41 Відповісти
 
 