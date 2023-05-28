Кримський суддя Чорнобук, який підтримав окупантів та агітував приймати російське громадянство, тепер працює в ТЦК і СП Дніпра, - активіст Поламарчук
Активіст Павло Поламарчук оприлюднив інформацію про те, що кримський суддя Валерій Чорнобук, який підтримав окупацію півострова, зараз працює в одному з Територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки міста Дніпро.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.
Поламарчук зазначив: "Отже, екс-кримський суддя, що є державним зрадником - відео, як він "впроваджує російську конституцію в новому "субьєктє фєдєрації", агітує суддів служити росії та приймати російське громадянство ... з метою уникнути правосуддя і терміну - тепер, BINGO, мобілізувався і, увага - працює в ТЦК СП в Дніпрі!!
І має доступ до закритої інформації, персональних даних бійців, їх родин, їх станів здоров'я, адрес тощо. Думаю, давно зливає їх ворогу".
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Будь ласка, зачекайте...
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Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) - структура органів місцевого військового управління України, яка покликана замінити собою радянську систему військових комісаріатів.
P.S. З нетерпінням чекаю в коментарях якогось 73%-го, який приплете і сюди Порошенка.
Хтось з хлопців копілочку ознак зеленого дна складав, це звідти випало...
А хто в АПезидента?СБУ? МВД?
друзі дитинства та кадри согласовані з ФСБ..
@Oleksa_UA66
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8 год
Єгор Клєцов в 2015 р давав інтерв'ю на каналі ДНР, підтримував пуйла, донатив сєпарам, називав війну "внутрішнім кофліктом", і був занесений до Миротворця. 👇
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А Дніпро специфічне місто, там так просто призначення не відбуваються.
кому ж треба ті дані про зсу
Якщо нехватає клепки працювати на посаді, на яку призначив твій преЗЕдент, не ганьби Україну йди без позорища!!
Пох;-й де він був і служив, для цієї людини дорога у всі державні органи, має бути закрита на довічно...