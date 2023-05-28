Внаслідок нічної атаки дронів на Київ постраждали рятувальник та 35-річна жінка, вона в реанімації – Кличко
Обох постраждалих внаслідок нічної атаки РФ ударними дронами на Київ у ніч на неділю госпіталізовано, повідомив мер Києва Віталій Кличко.
"Двоє госпіталізованих – 35-річна жінка, вона у реанімації. І один рятувальник, притиснутий бетонною плитою під час рятувальної операції на одному з об'єктів. Сподіваюся, лікарі швидко поставлять його на ноги, і він повернеться до виконання своїх обов'язків", – повідомив Кличко у ефірі Національного марафону "Єдині новини", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За його словами, близько 40 із 52 збитих протиповітряною обороною дронів були знищені в Києві чи околицях, "тобто основна кількість "Шахедів" була направлена саме на столицю" у День міста.
Як повідомлялося, 41-річний чоловік загинув, ще двох людей було поранено внаслідок нічної атаки РФ на Київ. Пошкодження отримали житлові та нежитлові будівлі у Києві та понад шість автомобілів.
Повітряні сили Збройних сил України знищили 52 із 54 "шахедів", які атакували Україну в ніч проти неділі.
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