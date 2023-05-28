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Внаслідок нічної атаки дронів на Київ постраждали рятувальник та 35-річна жінка, вона в реанімації – Кличко

київ

Обох постраждалих внаслідок нічної атаки РФ ударними дронами на Київ у ніч на неділю госпіталізовано, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Двоє госпіталізованих – 35-річна жінка, вона у реанімації. І один рятувальник, притиснутий бетонною плитою під час рятувальної операції на одному з об'єктів. Сподіваюся, лікарі швидко поставлять його на ноги, і він повернеться до виконання своїх обов'язків", – повідомив Кличко у ефірі Національного марафону "Єдині новини", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна. 

За його словами, близько 40 із 52 збитих протиповітряною обороною дронів були знищені в Києві чи околицях, "тобто основна кількість "Шахедів" була направлена саме на столицю" у День міста.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ППО збила понад 40 ворожих БПЛА над Києвом, одна людина загинула, - КВМА. ФОТО

Як повідомлялося, 41-річний чоловік загинув, ще двох людей було поранено внаслідок нічної атаки РФ на Київ. Пошкодження отримали житлові та нежитлові будівлі у Києві та понад шість автомобілів.

Повітряні сили Збройних сил України знищили 52 із 54 "шахедів", які атакували Україну в ніч проти неділі.

Також дивіться: Атака дронами на Київ: рятувальники ліквідували пожежу на підприємстві на площі 1200 кв.м у Голосіївському районі, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Автор: 

безпілотник (4129) Київ (19441) Кличко Віталій (3509) Повітряні атаки на Київ (755)


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І здається - до чого тут даунбас, з його вЫбАрцами... ??
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28.05.2023 18:59 Відповісти
І ще й досі чую - і хто мог падумать чьто рассія нападьот???...(Росія веде проти України 24-ту війну, - Ющенко на Балто-Чорноморському форумі).
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28.05.2023 19:07 Відповісти
 
 