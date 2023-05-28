На початковому етапі ЗСУ потрібно хоча б 12-16 винищувачів F-16, - Повітряні сили

Для планування та проведення повноцінної операції ЗСУ потрібно хоча б 12-16 винищувачів F-16, але це лише початковий етап.

Про це розповів у інтерв'ю Донбас Реалії начальник авіації Командування Повітряних сил ЗСУ бригадний генерал Сергій Голубцов, передає Цензор.НЕТ.

"Щоб спланувати від А до Я операцію, я думаю, варто говорити хоча б про ескадрилью, хоча б про 12-16 літаків", – зазначив він.

Голубцов уточнив, що це лише "початковий етап", а насправді військовим треба більше винищувачів.

"Якщо ми розуміємо, що проти нас угруповання, скажімо так, 50 ескадрилій і 39 аеродромів, з яких вони (росіяни. - Ред.) виконують завдання, звичайно, нам хотілося б більше. Але якщо це буде хоча б 3-4 ескадрильї, я думаю, що на окремому напрямку ми зможемо завоювати перевагу в повітрі і змусити ворога взагалі відмовитись від тих ударів, які вони зараз завдають на певній ділянці, на певній смузі оборони", – підсумував Голубцов.

Читайте також: Нідерланди всерйоз розглядають можливість надання F-16 Україні, - Рютте

Раніше у міноборони заявляли, що для звільнення окупованих територій Україні потрібно 48 винищувачів F-16.