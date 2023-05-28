На початковому етапі ЗСУ потрібно хоча б 12-16 винищувачів F-16, - Повітряні сили
Для планування та проведення повноцінної операції ЗСУ потрібно хоча б 12-16 винищувачів F-16, але це лише початковий етап.
Про це розповів у інтерв'ю Донбас Реалії начальник авіації Командування Повітряних сил ЗСУ бригадний генерал Сергій Голубцов, передає Цензор.НЕТ.
"Щоб спланувати від А до Я операцію, я думаю, варто говорити хоча б про ескадрилью, хоча б про 12-16 літаків", – зазначив він.
Голубцов уточнив, що це лише "початковий етап", а насправді військовим треба більше винищувачів.
"Якщо ми розуміємо, що проти нас угруповання, скажімо так, 50 ескадрилій і 39 аеродромів, з яких вони (росіяни. - Ред.) виконують завдання, звичайно, нам хотілося б більше. Але якщо це буде хоча б 3-4 ескадрильї, я думаю, що на окремому напрямку ми зможемо завоювати перевагу в повітрі і змусити ворога взагалі відмовитись від тих ударів, які вони зараз завдають на певній ділянці, на певній смузі оборони", – підсумував Голубцов.
Раніше у міноборони заявляли, що для звільнення окупованих територій Україні потрібно 48 винищувачів F-16.
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але саме дороге-це асфальт.. в тебе в сім"ї шось інше? зараз світло подорожчае- НАСОЛОДЖУЙСЯ В ТРЯПОЧКУ
їх не треба вчити ані дня, вони вже готові.
отже як тільки буде готова інфраструктура то відразу можна починати.
публічно тільки один заявив що готовий сідати за штурвал. можливо, ми не про всіх знаємо.
потім після початкового піде перший етап - приїдуть наші вже навчені.
земля ще не підмерзла!
ті фе-16 по злітній смузі загрузнуть!
меле шо попало...
тикати це бидлячість.
українці не тикають.
у нас, в українців на ти можна лише до рідні та до бойових побратимів а я вас уперше бачу.
по друге якщо це жарт то не смішно бо якщо не жарт то міги та сушки злітають по бетону.
вся Україна це слов'яни. слов'яни до незнайомців завжди на ви, ніколи на ти.
Ви-кання привнесено в період монголо-татарського ярма - типу звертаючись до збираючого данину звертаєшся до багатьох окупантів, яких він представляє.
Ось чому ви-кання немає у Європі - туди українці не пропустили навалу.
Тоді ж гівняний Ватікан відмовив у допомозі (зараз ту щоб верезгу не було про гівняність католиків).
решту додумаєте (на Ви, що не викликати страждання).
А по суті мого сарказму і підмерзлої землі - питання не в літаках. Американці вже два місяці як прямим текстом кричать - у України є ВСЕ для визволення своєї землі! Чому ви зволікаєте!!!
Так шо, вельмиповажний пане, спробуйте подумати, а не сподіватись на свою мудрість як представника мудрого наріду.
і форумні фрази відносятся не до особистості, а до висловленого на форумі...
і, раз уже пішла розмова, у всіх нерви натягнуті - бо біда прийшла. А я бачу кожен день зволікання - це сотні наших загиблих воїнів - найкращих. З тієї сторони зеків гонять - очищаються, і у них такого лайна дуже багато. А з нашого боку - найкращі гинуть. Поки бережуть новітні танки і видумують щось незрозуміле і миють гроші на крові...
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Який нарід мудрий.
это однозначно
А дадуть, якщо дадуть, рівно стільки скільки дадуть!
Ф-16 для нього? Не.
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2FNorthrop_B-2_Spirit&psig=AOvVaw1CptvYWv_iy23l7mfwmzuX&ust=1685382245341000&source=images&cd=vfe&ved=0CBMQjhxqFwoTCLiQ-KPImP8CFQAAAAAdAAAAABAD
Лише державний зрадник або ворожий агент впливу може призначати таких осіб на керівні посади