УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9754 відвідувача онлайн
Новини Допомога Україні
4 595 49

На початковому етапі ЗСУ потрібно хоча б 12-16 винищувачів F-16, - Повітряні сили

f16

Для планування та проведення повноцінної операції ЗСУ потрібно хоча б 12-16 винищувачів F-16, але це лише початковий етап.

Про це розповів у інтерв'ю Донбас Реалії начальник авіації Командування Повітряних сил ЗСУ бригадний генерал Сергій Голубцов, передає Цензор.НЕТ. 

"Щоб спланувати від А до Я операцію, я думаю, варто говорити хоча б про ескадрилью, хоча б про 12-16 літаків", – зазначив він.

Голубцов уточнив, що це лише "початковий етап", а насправді військовим треба більше винищувачів.

"Якщо ми розуміємо, що проти нас угруповання, скажімо так, 50 ескадрилій і 39 аеродромів, з яких вони (росіяни. - Ред.) виконують завдання, звичайно, нам хотілося б більше. Але якщо це буде хоча б 3-4 ескадрильї, я думаю, що на окремому напрямку ми зможемо завоювати перевагу в повітрі і змусити ворога взагалі відмовитись від тих ударів, які вони зараз завдають на певній ділянці, на певній смузі оборони", – підсумував Голубцов.

Читайте також: Нідерланди всерйоз розглядають можливість надання F-16 Україні, - Рютте

Раніше у міноборони заявляли, що для звільнення окупованих територій Україні потрібно 48 винищувачів F-16.

авіація (4116) ЗСУ (7522) F16 F-16 (673)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+13
попрошайнічати негарно.. під асфальтом подивись.. у верховному суді нех скинуться.. там бабла немеряно
показати весь коментар
28.05.2023 20:07
+12
Зеленим цапам отим асфальтом треба в пику тикати до їхнього скону. Тому що він кров'ю українців залитий!!!
показати весь коментар
28.05.2023 20:38
+11
я все понимаю, сам за это чудо не голосовал, но в каждом посте, через каждые несколько минут, на протяжение полтора года талдычить про асфальт, хотя это ничего не даст и ни на что не повлияет, это уже уровень клиники, заклинило видимо. у вас в семье кроме вас, ***%% тых не было ?
показати весь коментар
28.05.2023 20:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
попрошайнічати негарно.. під асфальтом подивись.. у верховному суді нех скинуться.. там бабла немеряно
показати весь коментар
28.05.2023 20:07 Відповісти
я все понимаю, сам за это чудо не голосовал, но в каждом посте, через каждые несколько минут, на протяжение полтора года талдычить про асфальт, хотя это ничего не даст и ни на что не повлияет, это уже уровень клиники, заклинило видимо. у вас в семье кроме вас, ***%% тых не было ?
показати весь коментар
28.05.2023 20:14 Відповісти
мона про 4000 баксів зарплати вчителям, 1 млрд дерев, смартфони пнсам .. список нескінчений
але саме дороге-це асфальт.. в тебе в сім"ї шось інше? зараз світло подорожчае- НАСОЛОДЖУЙСЯ В ТРЯПОЧКУ
показати весь коментар
28.05.2023 20:20 Відповісти
Будемо знову у лукашенкі купувати бєлає русскає елєктрічіства...
показати весь коментар
28.05.2023 20:26 Відповісти
А талдичити 5 років про шоколад не клініка?
показати весь коментар
28.05.2023 20:36 Відповісти
Який шіколад? Соєвий?
показати весь коментар
28.05.2023 21:27 Відповісти
Ану згадай що ти був накарябав про мене 9 березня.
показати весь коментар
29.05.2023 07:46 Відповісти
Капля камєнь точіт - так у вас кажуть ???
показати весь коментар
28.05.2023 20:36 Відповісти
Зеленим цапам отим асфальтом треба в пику тикати до їхнього скону. Тому що він кров'ю українців залитий!!!
показати весь коментар
28.05.2023 20:38 Відповісти
Крадії Зелі кожного разу весь український народ у нове лайно носом тицяють. А ми їм лише асфальт згадуємо. Зараз вже ті міліарди крадуть що прошлого 2022 року ми за зброю платили. Ні зброї ні грошей. Все !
показати весь коментар
28.05.2023 20:46 Відповісти
Згідний 💯 %,задовбали вже з асфальтом, сам кожен таке би не витримав на початку...
показати весь коментар
28.05.2023 21:48 Відповісти
"***%%тий", буряте - це той, хто навіть за тридцять років незалежності не здатен опанувати державну
показати весь коментар
28.05.2023 23:51 Відповісти
"Я за зеленского не голосовал, но..» Нашевпівчуття вашим батькам, що замість дочки- простітутки мають сина ОПА-бота.
показати весь коментар
29.05.2023 03:43 Відповісти
Одесситы как всегда самые креативные: В Одессе представители военкомата стали выходить на улицы не сами по себе, а с медицинским бусом, где сразу проводят и освидетельствование на предмет годности к мобилизации.
показати весь коментар
28.05.2023 21:01 Відповісти
навіщо виходити на вулицю?? прям в себе в кабінеті через нову пошту відпрвляй мені автомат...
показати весь коментар
28.05.2023 21:05 Відповісти
Саме так і буде.. а закінчимо на цифрі 50-60..
показати весь коментар
28.05.2023 20:07 Відповісти
Сказали ж десь у жовтні 12 чи 112 .
показати весь коментар
28.05.2023 20:08 Відповісти
початковий етап - це кількість ф-16 що дорівнює кількости добровольців з інтернаціонального батальону.

їх не треба вчити ані дня, вони вже готові.

отже як тільки буде готова інфраструктура то відразу можна починати.

публічно тільки один заявив що готовий сідати за штурвал. можливо, ми не про всіх знаємо.

потім після початкового піде перший етап - приїдуть наші вже навчені.
показати весь коментар
28.05.2023 20:10 Відповісти
про шо ти?
земля ще не підмерзла!
ті фе-16 по злітній смузі загрузнуть!

меле шо попало...
показати весь коментар
28.05.2023 20:13 Відповісти
ПО ПЕРШЕ НЕ ТИКАЙТЕ МЕНІ.

тикати це бидлячість.

українці не тикають.

у нас, в українців на ти можна лише до рідні та до бойових побратимів а я вас уперше бачу.

по друге якщо це жарт то не смішно бо якщо не жарт то міги та сушки злітають по бетону.
показати весь коментар
28.05.2023 20:20 Відповісти
Взагалі то, у нас, українців, на ВИ звертаються лише до значно старших за віком та до осіб, яких поважають, до всих інших на ТИ, щоб персонілізувати звернення. А то хто такі ВИ?!!! Вас там багато
показати весь коментар
28.05.2023 20:46 Відповісти
не меліть дурниць.

вся Україна це слов'яни. слов'яни до незнайомців завжди на ви, ніколи на ти.
показати весь коментар
28.05.2023 20:48 Відповісти
Тобі там нижче відповіли «слов'янин»
показати весь коментар
28.05.2023 20:58 Відповісти
див мій пост відповідь тут трохи нижче.
показати весь коментар
28.05.2023 20:52 Відповісти
ой, які Ви вразливі...
Ви-кання привнесено в період монголо-татарського ярма - типу звертаючись до збираючого данину звертаєшся до багатьох окупантів, яких він представляє.

Ось чому ви-кання немає у Європі - туди українці не пропустили навалу.
Тоді ж гівняний Ватікан відмовив у допомозі (зараз ту щоб верезгу не було про гівняність католиків).
решту додумаєте (на Ви, що не викликати страждання).

А по суті мого сарказму і підмерзлої землі - питання не в літаках. Американці вже два місяці як прямим текстом кричать - у України є ВСЕ для визволення своєї землі! Чому ви зволікаєте!!!

Так шо, вельмиповажний пане, спробуйте подумати, а не сподіватись на свою мудрість як представника мудрого наріду.
показати весь коментар
28.05.2023 20:51 Відповісти
і то жарт був, я не хотів Вас образити.
і форумні фрази відносятся не до особистості, а до висловленого на форумі...

і, раз уже пішла розмова, у всіх нерви натягнуті - бо біда прийшла. А я бачу кожен день зволікання - це сотні наших загиблих воїнів - найкращих. З тієї сторони зеків гонять - очищаються, і у них такого лайна дуже багато. А з нашого боку - найкращі гинуть. Поки бережуть новітні танки і видумують щось незрозуміле і миють гроші на крові...

...
показати весь коментар
28.05.2023 21:10 Відповісти
Ф-16 теж може
показати весь коментар
28.05.2023 21:17 Відповісти
Для початку , треба пересажати злодіїв ,які розкрадають оборонний бюджет !!! Гроші ці , американських платників податків. Пан рєзніков разом зі своєю шоблою не боїться кримінальних справ, які проти нього відкриють у США ?
показати весь коментар
28.05.2023 20:13 Відповісти
Как же они сами себя посадят?
показати весь коментар
28.05.2023 20:17 Відповісти
А хто саджати буде? Злодії самі себе?
Який нарід мудрий.
показати весь коментар
28.05.2023 20:18 Відповісти
Кто ж єго посадіт? Он же РЄЗНІКОВ !!!
показати весь коментар
28.05.2023 20:38 Відповісти
Від чого така честь злодію і корупціонеру на високій посаді щоб називати це чмо, що заслуговує на довічне або смертну кару, паном?
показати весь коментар
28.05.2023 21:23 Відповісти
Один до чого? Хіба резнікову для відосика
показати весь коментар
28.05.2023 20:58 Відповісти
Надо дожимать союзников на всё необходимое и потом с Богом! Бог на стороне больших батальонов.
показати весь коментар
28.05.2023 20:18 Відповісти
І 112 Ф-16.
показати весь коментар
28.05.2023 20:28 Відповісти
Бог на стороне батальонов поддерживаемых ф-16

это однозначно
показати весь коментар
28.05.2023 20:59 Відповісти
То 48, то 12 - 16.
А дадуть, якщо дадуть, рівно стільки скільки дадуть!
показати весь коментар
28.05.2023 20:22 Відповісти
Щось з кожним днем все нові обличчя, Сергій Голубцов.
показати весь коментар
28.05.2023 20:26 Відповісти
Давнє козацьке прізвище...
показати весь коментар
28.05.2023 20:28 Відповісти
А може ''Голубець''? А то кацапсятиною віддає.
показати весь коментар
28.05.2023 20:40 Відповісти
Це всі, напевно майбутні Народні Депутати. Нові обличчя.
показати весь коментар
28.05.2023 20:42 Відповісти
Мабуть громадянство України під час війни вже отримав.
показати весь коментар
28.05.2023 20:47 Відповісти
Навіщо нам Ф-16, коли ми маємо Єрмака !
показати весь коментар
28.05.2023 20:37 Відповісти
Принижуєш Єрмака. Він Northrop B-2 Spirst.
Ф-16 для нього? Не.
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2FNorthrop_B-2_Spirit&psig=AOvVaw1CptvYWv_iy23l7mfwmzuX&ust=1685382245341000&source=images&cd=vfe&ved=0CBMQjhxqFwoTCLiQ-KPImP8CFQAAAAAdAAAAABAD
показати весь коментар
28.05.2023 20:47 Відповісти
Не уявляю притомних країн які б допускали до високих таємниць людей без перевірки. В нашому випадку наявність у предендента близьких родичів з громадянством росії мала б бути тригером до заборони працевлаштування на керівних посадах. Просто з перестороги. Це ж природньо.
показати весь коментар
28.05.2023 20:50 Відповісти
Не лише з перестороги. Це пряма й відкрита можливість впливу ворога на діяльність такого керівника через підкуп, шантаж, насильство, тощо щодо нього чи його родичів, і державної структури, яку він очолить.
Лише державний зрадник або ворожий агент впливу може призначати таких осіб на керівні посади
показати весь коментар
28.05.2023 21:30 Відповісти
Та я про те ж. З перестороги це й значить що існують варіанти впливу вами сказані бо родичі кацапи.
показати весь коментар
28.05.2023 21:49 Відповісти
афтор несешь бред!! мин 48
показати весь коментар
28.05.2023 22:49 Відповісти
 
 