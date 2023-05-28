Окупанти обстріляли 2 громади на Дніпропетровщині за допомогою дронів та артилерії, - облрада

Російські окупаційні війська у вечір неділі здійснили артилерійський обстріл Мирівської громади Дніпропетровської області, а також атакували Марганецьку громаду дроном типу "шахед", наслідки з’ясовуються

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Надвечір ворог здійснив обстріл зі ствольної артилерії по території Мирівської громади. На місці працюють рятувальники. Марганецьку громаду окупанти атакували з дрона-камікадзе. Наслідки влучання з'ясовуються. В інших громадах було спокійно протягом дня", - підкреслив він.

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