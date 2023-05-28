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Окупанти обстріляли 2 громади на Дніпропетровщині за допомогою дронів та артилерії, - облрада

нікополь,марганець

Російські окупаційні війська у вечір неділі здійснили артилерійський обстріл Мирівської громади Дніпропетровської області, а також атакували Марганецьку громаду дроном типу "шахед", наслідки з’ясовуються

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Надвечір ворог здійснив обстріл зі ствольної артилерії по території Мирівської громади. На місці працюють рятувальники. Марганецьку громаду окупанти атакували з дрона-камікадзе. Наслідки влучання з'ясовуються. В інших громадах було спокійно протягом дня", -  підкреслив він. 

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Автор: 

обстріл (28357) Дніпропетровська область (3701)


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може досить боятися відповідати по окупованій ЗАЕС, може досить платити з укр бюджету зарплату тим працівникам, хай вже глушать і уходять звідти або якщо окупанти не дають то просто кидають станцію на їхню відповідальність.
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28.05.2023 20:57 Відповісти
 
 