Окупанти обстріляли 2 громади на Дніпропетровщині за допомогою дронів та артилерії, - облрада
Російські окупаційні війська у вечір неділі здійснили артилерійський обстріл Мирівської громади Дніпропетровської області, а також атакували Марганецьку громаду дроном типу "шахед", наслідки з’ясовуються
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
"Надвечір ворог здійснив обстріл зі ствольної артилерії по території Мирівської громади. На місці працюють рятувальники. Марганецьку громаду окупанти атакували з дрона-камікадзе. Наслідки влучання з'ясовуються. В інших громадах було спокійно протягом дня", - підкреслив він.
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pc igrock #513261
показати весь коментар28.05.2023 20:57 Відповісти Мені подобається 0
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