Протягом 28 травня росіяни завдали 91 авіаудар і випустили 59 "Шахедів", 58 із них збито, - Генштаб ЗСУ уточнив кількість випущених російських дронів

Генштаб ЗСУ оприлюднив уточнену інформацію щодо кількості авіаційних ударів та запущених та знищених російських безпілотників тапу "Шахед" протягом 28 травня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Російська федерація не відмовляється від планів щодо подальшої окупації нашої території, продовжує вести загарбницьку війну.

Противник не припиняє завдавати ударів, здійснювати обстріли не лише військових, а й цивільних об’єктів.

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За уточненою інформацією, цієї доби, вночі, російська федерація завдала чергового масованого удару по території України, застосувавши іранські ударні БпЛА "Shahed", 58 із 59 було знищено нашими захисниками.

Загалом, протягом цієї доби противник завдав 91 авіаційний удар та здійснив близько 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою".

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