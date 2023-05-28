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Протягом 28 травня росіяни завдали 91 авіаудар і випустили 59 "Шахедів", 58 із них збито, - Генштаб ЗСУ уточнив кількість випущених російських дронів

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Генштаб ЗСУ оприлюднив уточнену інформацію щодо кількості авіаційних ударів та запущених та знищених російських безпілотників тапу "Шахед" протягом 28 травня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Російська федерація не відмовляється від планів щодо подальшої окупації нашої території, продовжує вести загарбницьку війну.

Противник не припиняє завдавати ударів, здійснювати обстріли не лише військових, а й цивільних об’єктів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні наша держава пройшла через одну із найбільших російських атак "Шахедами", - Зеленський. ВIДЕО

За уточненою інформацією, цієї доби, вночі, російська федерація завдала чергового масованого удару по території України, застосувавши іранські ударні БпЛА "Shahed", 58 із 59 було знищено нашими захисниками.

Загалом, протягом цієї доби противник завдав 91 авіаційний удар та здійснив близько 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою".

Також читайте: Атака дронами на Київщину: всі ворожі цілі знищено. Фактів влучань не зафіксовано

Автор: 

Генштаб ЗС (6537) дрони (4656)


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Опять козломордые обосрались со свими мопедами, дебилы мля
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28.05.2023 20:40 Відповісти
Угу. Розкачувались. Так як СРСР в другу. Фашисти вже святкували перемогу. Майже. Головне не повторити помилок.
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28.05.2023 20:52 Відповісти
91 авіаудар? Це дуже багато. Кацапи починали з декількох, а з кожним днем авіаудари збільшуються.
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28.05.2023 20:59 Відповісти
Ракети просто вже закінчилися.
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28.05.2023 21:01 Відповісти
Авиаударами считаются не только авиабомбы например, а те же НУРСы с вертолетов.
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28.05.2023 21:10 Відповісти
Було в день максимум 30 авіаударів якщо я добре памятаю,але 91 ще не було...
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28.05.2023 21:30 Відповісти
Скільки мопедів запустили ми? Де той хвалений Укроборонпром? Де та армія дронів?
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28.05.2023 22:57 Відповісти
91 авіаудар, 50 мопедів - та зелений прямо, як там німецька акторка з фільмів для дорослих - приймає мосКАЛьські ракети, бомби і дрони зі всіх боків!!!
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29.05.2023 05:02 Відповісти
 
 