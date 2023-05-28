ОБСЄ може розпастися, якщо Росія та Білорусь не змінять своєї позиції, - голова МЗС Фінляндії Хаавісто
Якщо Росія та Білорусь не змінять своєї позиції щодо головування Естонії, ОБСЄ може припинити своє існування.
Таку думку висловив міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Yle.
Зазначається, що згідно з правилами організації, головування, що ротується між країнами-членами, має бути схвалене усіма 57 державами-членами. Однак Росія та Білорусь не схвалили кандидатуру Естонії на місце голови в організації наступного року, а Естонія не готова відмовитись від своєї кандидатури.
"Якщо у 2024 році не буде голови та не буде консенсусу з цього приводу, наступний рік стане роком руйнування ОБСЄ як організації", – зазначив Хаавісто. На його думку ситуація є серйозною.
ОБСЄ – єдина європейська безпекова платформа, яка об’єднує Європу, Росію, США та Україну, і головним чином займається запобіганням конфліктам, моніторингом миру та спостереженням за виборами.
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Вни там зайві, бо вони не е «Европою» ментально.
Обидві країни ще не дозріли до демократичної Европи.
Кацапам треба буде каяться та змінювати себе десятки років. І це у кращому випадку.
Беларусь інфантильна та політично невідповідальна теж на довго.
Пройде час, тоді і побачим. А зараз Европа це ЕС та Україна.
ps чим швидше зникне це нікчемне збіговисько паразитів, жерущих з руки *****, тим краще.