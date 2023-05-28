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ОБСЄ може розпастися, якщо Росія та Білорусь не змінять своєї позиції, - голова МЗС Фінляндії Хаавісто

обсє

Якщо Росія та Білорусь не змінять своєї позиції щодо головування Естонії, ОБСЄ може припинити своє існування.

Таку думку висловив міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Yle.

Зазначається, що згідно з правилами організації, головування, що ротується між країнами-членами, має бути схвалене усіма 57 державами-членами. Однак Росія та Білорусь не схвалили кандидатуру Естонії на місце голови в організації наступного року, а Естонія не готова відмовитись від своєї кандидатури.

"Якщо у 2024 році не буде голови та не буде консенсусу з цього приводу, наступний рік стане роком руйнування ОБСЄ як організації", – зазначив Хаавісто. На його думку ситуація є серйозною. 

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ОБСЄ – єдина європейська безпекова платформа, яка об’єднує Європу, Росію, США та Україну, і головним чином займається запобіганням конфліктам, моніторингом миру та спостереженням за виборами.

ОБСЄ (3503) росія (65035) Естонія (1609) Хаавісто Пекка (26)


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Топ коментарі
+37
Абсолютно імпотентна організація, ні на що не впливаюча. Така сама як і зараз ООН, тільки гірше в рази. Вона повинна бути ліквідована вже давно.
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28.05.2023 21:38
+26
Не змінять. Розпадайтесь.
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28.05.2023 21:39
+21
Ну і добре. Бо вже немає сил дивитись на потуги сліпоглухонімих представників ОБСЄ. Ця нікчемна організація має зникнути.
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28.05.2023 21:47
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Абсолютно імпотентна організація, ні на що не впливаюча. Така сама як і зараз ООН, тільки гірше в рази. Вона повинна бути ліквідована вже давно.
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28.05.2023 21:38 Відповісти
Да, вообще трудно понять, каким должен быть конечный результат их работы. Чиновники тупо получают ЗП.
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28.05.2023 22:29 Відповісти
Да снимите уже розовые очки 🥸 Сколько можно мечтать ? КАК РАШИЗМ , может сам себя изменить ! Достали пустым словоблудием
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28.05.2023 22:47 Відповісти
Не змінять. Розпадайтесь.
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28.05.2023 21:39 Відповісти
І що станеться якщо ОБСЄ розвалиться? Хтось це відчує?
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28.05.2023 21:40 Відповісти
Тоді Помийка нападе на Україну!
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28.05.2023 22:03 Відповісти
Альтернативою може стати розпад кацапії.
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28.05.2023 21:42 Відповісти
Ну і добре. Бо вже немає сил дивитись на потуги сліпоглухонімих представників ОБСЄ. Ця нікчемна організація має зникнути.
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28.05.2023 21:47 Відповісти
Недарма ж OSCE можна прочитати, як "Ось це..."
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28.05.2023 21:49 Відповісти
А когда-то на ОБСЕ возлагали большие надежды. Или опять ошиблись, или ОБСЕ не оправдал надежд.
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28.05.2023 21:50 Відповісти
Роспадайтесь, создайте ОБСЕ1 без ********* и беларусов
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28.05.2023 21:51 Відповісти
Навіщо в обсе Московія та Білорусь?!

Вни там зайві, бо вони не е «Европою» ментально.

Обидві країни ще не дозріли до демократичної Европи.

Кацапам треба буде каяться та змінювати себе десятки років. І це у кращому випадку.

Беларусь інфантильна та політично невідповідальна теж на довго.

Пройде час, тоді і побачим. А зараз Европа це ЕС та Україна.
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28.05.2023 22:19 Відповісти
А від цього ОБСЄ хоч колись якась користь була?
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28.05.2023 21:58 Відповісти
"головним чином займається запобіганням конфліктам" - ага, дуже запобігла... так що нехай розпадається, а то внески вносять, а толку нуль... звичайна площадка, де кацапи говорять свої наративи.
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28.05.2023 22:04 Відповісти
з богом, парасю.
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28.05.2023 22:06 Відповісти
Ну и зачем миру очередная контора по выражению озабоченности ?
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28.05.2023 22:07 Відповісти
ОБСЕ ради..... ОБСЕ
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28.05.2023 22:15 Відповісти
яке горе! як же жити без цієї "важливої" організації далі?
ps чим швидше зникне це нікчемне збіговисько паразитів, жерущих з руки *****, тим краще.
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28.05.2023 22:17 Відповісти
бесполезная организация. москалям она нужна лишь для прикрытия своей разведывательно-диверсионной деятельности
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28.05.2023 22:22 Відповісти
та не розпадеться, а загубить двох недолугих членів
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28.05.2023 22:25 Відповісти
Вірніше, здихається, може.
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28.05.2023 22:36 Відповісти
***! Я в шоці. Що за *уйня? Невже при створенні будь-якої міжнародної організації не можна в договір вставити пункт, що якщо одна з держав-членів розпочне агресивні військові дії на території іншої суверенної держави, то вона автоматично, або простою більшістю голосів виключається нахер. Це ж так елементарно! І справедливо. А то носяться з цими терористами фашистами як дурень з писаною торбою.
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28.05.2023 22:34 Відповісти
бо терористи-фашисти знали наперед що їм такий статут знадобиться.
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29.05.2023 02:12 Відповісти
Чи хоч одного "конфлікту" ця шаражка-паразит запобігла? По всій земній кулі тільки одне *уйло розпочало не менше десяти війн, а йому все намагаються "сахраніть літцо".
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28.05.2023 22:41 Відповісти
ОБСЕ уже давно бесполезная организация , просто кому-то очень жаль такую кормушку терять .
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28.05.2023 22:42 Відповісти
На фіга така організація, яка нічого не вирішує?
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28.05.2023 22:45 Відповісти
шарашка с мокшанскими,абсолют безполезная
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28.05.2023 22:48 Відповісти
Кинуха была очень давно совковая. Там ещё пела Радмила Караклаич. Называлась кинуха--- ,, попутного куя в сряку Синяя птица,,. При слове ОБСЕ напомнилось.
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28.05.2023 23:08 Відповісти
на який ляд потрібний цей труп ОБСЕ
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28.05.2023 23:25 Відповісти
будете похорони ОБСЄ влаштовувати скажіть - цвяхів для домовини дам.
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29.05.2023 02:13 Відповісти
Х .... підписував участь рашки там ? Не підписував. Брежнєвські діла його не чіпають. А цим хлопцям просто не вистачає бюджету без х...... бабок ( платять від кількості населення). Х..... давно говорив - нас "мочать в сортире" за наші гроші.
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29.05.2023 02:37 Відповісти
И чем она мертвая будет отличаться от живой?
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29.05.2023 07:30 Відповісти
Так и хрен на нее
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29.05.2023 08:25 Відповісти
Логика просто железная 😂А ещё бы и ООН в помойку было бы неплохо
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29.05.2023 09:01 Відповісти
 
 