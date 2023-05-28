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Представники окупаційної влади під різними приводами втікають з окупованих територій, - ОК "Південь"

ворог,кацап,русня,орк

Російські гауляйтери вигадують різні приводи, щоб втекти з тимчасово окупованих територій України, побоюючись контрнаступу ЗСУ.

Про це розповіла речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телканалу FREEДОМ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Укаїна. 

Гуменюк повідомила, що процес втечі так званої окупаційної "влади" з тимчасово захопленої Росією частини Херсонської області триває. Поступово вони намагаються звідти поїхати, прикриваючись, зокрема, "сімейними обставинами".

"Намагаються виїжджати та вивозити документи. Це триватиме ще якийсь період часу, тому що вся "влада" одразу виїхати не може, а такими короткими перебіжками й, на їхню думку, дещо непомітно просочуватися туди за поребрик вони намагаються", - пояснила Гуменюк.

Однак, за її словами, Україна спостерігає й активність на Кримському мосту, і активність на маршрутах, які йдуть через материк.

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"Це свідчить про те, що не всі довіряють безпеці Кримського мосту і намагаються їхати в об’їзд", - додала Гуменюк.

За даними Гуменюк, окупаційна "адміністрація" Херсонської області на чолі з колишнім Херсонським міським головою Володимиром Сальдо, так само швидко переміщуються, як загалом окупаційна "влада" та війська.

"У більшості випадків вони намагаються базуватися в районних центрах, зокрема Скадовськ, але з нього вони вже переїхали, можна сказати, остаточно. Тому що останнім часом там вони не фігурують. Тяжіють вони ближче до Генічеська, але час від часу переїжджають і в інші місця дислокації, зокрема використовуючи рекреаційну зону", - пояснила вона.

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окупація (6681) Гуменюк Наталія (804) Херсонська область (5726)


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Топ коментарі
+10
Советую им просто переехать от Чёрного моря к другому. Белому.
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28.05.2023 21:55
+5
Першими на кораблі відчувають та реагують на кораблетрощу корабельні щурі.
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28.05.2023 21:57
+4
щось тікають, тікають...а кацапів на ТОТ стає все більше і більше. ще 3 місяці тому їх там було 370 тисяч, зараз же, за даними розвідки, вже більше 400 тисяч.
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28.05.2023 22:10
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Речниця Сил оборони. на скільки знаю (не впевнений) в тебе не має допуску до таємниці. Що тобі сказали говорити, то і говориш. А всі канали такі і раді її послухати.
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28.05.2023 21:52 Відповісти
А що тут дивного? Це її посадові обов"язки - озвучувать те що їй в МО наказали озвучить
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28.05.2023 22:08 Відповісти
Советую им просто переехать от Чёрного моря к другому. Белому.
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28.05.2023 21:55 Відповісти
Першими на кораблі відчувають та реагують на кораблетрощу корабельні щурі.
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28.05.2023 21:57 Відповісти
Головнии привід -- коли ЗСУ вернеться вони стануть дуже популярними у правоохоронних органів .
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28.05.2023 21:57 Відповісти
Что то мне кажется что они останутся на своих должностях, буду рассказывать что работали "под прикрытием"...
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28.05.2023 22:00 Відповісти
Будуть писати в анкетах: "з 24.02.2022 до .... працював у підпільному райкомі опзж (сн)"
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28.05.2023 22:18 Відповісти
Контрнаступ ЗСУ.
Кажуть, рузьге починають уникати слів контрапункт, контрабас, контральто і т. і.
)))
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28.05.2023 22:01 Відповісти
щось тікають, тікають...а кацапів на ТОТ стає все більше і більше. ще 3 місяці тому їх там було 370 тисяч, зараз же, за даними розвідки, вже більше 400 тисяч.
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28.05.2023 22:10 Відповісти
Це вже було, через два дні фсб поверне їх на «робочі» місця
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28.05.2023 22:14 Відповісти
Чули вже, якщо вірити "речникам" то вони вже там по кілька разів кожен потвтікали.
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28.05.2023 22:17 Відповісти
І скільки втекло? Один чи два.
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28.05.2023 22:27 Відповісти
Валіть нах.. валіть далі, швидше і глибше..
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28.05.2023 22:35 Відповісти
Бесконечное утикание, ещё с лета прошлого года утикають и никак утечь не могут, в лабиринт попали.
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28.05.2023 22:36 Відповісти
Як що вони тікають,чому ми стоїмо на місці і не наступаємо?Чи наші чільники чекають,поки всі втечуть?як це було під Херсоном?Так не буде цього,ці землі вони своїми назначили і так просто не підуть.
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28.05.2023 22:48 Відповісти
Тікають в пошуках контрнаступальних бригад та леопардів с бредлями - так заховали що більш та більш кацапів іде до нас в пошуках.
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28.05.2023 23:24 Відповісти
тікайте кацапи, ТІКАЙТЕ АЖ ПО САМУ КОЛИМУ І МАГАДАН!!! і там окопуйтесь, бо через 4 хвилини єлоустонський супервулкан бахне і американці побіжуть окуповувати "ісконна СРУСЬ кіє землі" на сибіру!

так сам чекіст-сатаніст потроха-шев сказав! потроха-шев брехати не буде.
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29.05.2023 04:22 Відповісти
 
 