Представники окупаційної влади під різними приводами втікають з окупованих територій, - ОК "Південь"

Російські гауляйтери вигадують різні приводи, щоб втекти з тимчасово окупованих територій України, побоюючись контрнаступу ЗСУ.

Про це розповіла речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телканалу FREEДОМ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Укаїна.

Гуменюк повідомила, що процес втечі так званої окупаційної "влади" з тимчасово захопленої Росією частини Херсонської області триває. Поступово вони намагаються звідти поїхати, прикриваючись, зокрема, "сімейними обставинами".

"Намагаються виїжджати та вивозити документи. Це триватиме ще якийсь період часу, тому що вся "влада" одразу виїхати не може, а такими короткими перебіжками й, на їхню думку, дещо непомітно просочуватися туди за поребрик вони намагаються", - пояснила Гуменюк.

Однак, за її словами, Україна спостерігає й активність на Кримському мосту, і активність на маршрутах, які йдуть через материк.

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"Це свідчить про те, що не всі довіряють безпеці Кримського мосту і намагаються їхати в об’їзд", - додала Гуменюк.

За даними Гуменюк, окупаційна "адміністрація" Херсонської області на чолі з колишнім Херсонським міським головою Володимиром Сальдо, так само швидко переміщуються, як загалом окупаційна "влада" та війська.

"У більшості випадків вони намагаються базуватися в районних центрах, зокрема Скадовськ, але з нього вони вже переїхали, можна сказати, остаточно. Тому що останнім часом там вони не фігурують. Тяжіють вони ближче до Генічеська, але час від часу переїжджають і в інші місця дислокації, зокрема використовуючи рекреаційну зону", - пояснила вона.

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