ЗСУ завдали ударів по позиціях росіян у Бердянську, зафіксовано 5 вибухів, - військова адміністрація міста

Українські військові завдали ударів по позиціях російських загарбників у тимчасово окупованому Бердянську. Зафіксовано щонайменше п’ять "прильотів".

Як інфформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у телеграмі Бердянська міська військова адміністраця в Telegram.

"Ще мінімум 5 влучань від ЗСУ по росіянських позиціях у Бердянській громаді! Російське ППО вчергове показало свою неефективність", - йдеться у повідомленні.

При цьому офіційна влада міста закликала дочекатися подробиць та офіційного підтвердження від Генштабу.

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