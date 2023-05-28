ЗСУ завдали ударів по позиціях росіян у Бердянську, зафіксовано 5 вибухів, - військова адміністрація міста
Українські військові завдали ударів по позиціях російських загарбників у тимчасово окупованому Бердянську. Зафіксовано щонайменше п’ять "прильотів".
Як інфформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у телеграмі Бердянська міська військова адміністраця в Telegram.
"Ще мінімум 5 влучань від ЗСУ по росіянських позиціях у Бердянській громаді! Російське ППО вчергове показало свою неефективність", - йдеться у повідомленні.
При цьому офіційна влада міста закликала дочекатися подробиць та офіційного підтвердження від Генштабу.
Топ коментарі
+2 Mars Marsov #551321
показати весь коментар28.05.2023 22:21
+2 Женя-Женя
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+1 Vasyl Karmazyn
показати весь коментар28.05.2023 22:05
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Говорили між собою, камнем з неба ми впадемо, це ж Бердянськ, то є нашою Земля.
Чого ж в оці брата свого ти заскалку бачиш, колоди ж у власному оці не чуєш?
Від Луки.