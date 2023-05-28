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ЗСУ завдали ударів по позиціях росіян у Бердянську, зафіксовано 5 вибухів, - військова адміністрація міста

бердянськ

Українські військові завдали ударів по позиціях російських загарбників у тимчасово окупованому Бердянську. Зафіксовано щонайменше п’ять "прильотів".

Як інфформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у телеграмі Бердянська міська військова адміністраця в Telegram.

"Ще мінімум 5 влучань від ЗСУ по росіянських позиціях у Бердянській громаді! Російське ППО вчергове показало свою неефективність", - йдеться у повідомленні.

При цьому офіційна влада міста закликала дочекатися подробиць та офіційного підтвердження від Генштабу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Бердянську по окупантах прилетіло вдруге за день: дуже багато 200-х, - міська військова адміністрація. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Бердянськ (469) вибух (4443)


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Топ коментарі
+2
Ну вже пісні бухі пішли.....🥳🍷🥃
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28.05.2023 22:21
+2
сидел бы ортиков илья в кацапии, не нападал на чужие страны - и был бы жив, и сынишки были бы с папой. На орк выбрал путь оккупанта. Все как надо у него сложилось.
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28.05.2023 23:39
+1
Шторм-бавовна...
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28.05.2023 22:05
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Шторм-бавовна...
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28.05.2023 22:05 Відповісти
Ой летіли дикі гуси, а за ними два гуся. Говорили між собою, це ж Бердянськ, то є нашою Земля.
Говорили між собою, камнем з неба ми впадемо, це ж Бердянськ, то є нашою Земля.
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28.05.2023 22:18 Відповісти
Ну вже пісні бухі пішли.....🥳🍷🥃
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28.05.2023 22:21 Відповісти
Останній раз тобі відповідаю. Ти би краще книжки підчитував.👍
Чого ж в оці брата свого ти заскалку бачиш, колоди ж у власному оці не чуєш?
Від Луки.
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28.05.2023 22:25 Відповісти
Точно останній,чи передостанній?На тому тижні ти вже рогами під вечір по клаві не потрапляв.Забув?🍷🥃🥳😂
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28.05.2023 22:30 Відповісти
Добре. Перед останній. На тому тижні не може бути. А, ти про клаву. Шарапов. Могло. Так, ну і що дальше? Я, перейшов тобі дорогу? По перше. По друге. Що я тобі винен, що ти до мене причепився?
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28.05.2023 22:34 Відповісти
А на якому?Тиж казав що зовсім не бухаєш🥳😂🥃
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28.05.2023 22:36 Відповісти
Горівки і т. д. Крепкого. Пиво, вино. І то не багато. Серце. Дурню, наїхав на мене.
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28.05.2023 22:38 Відповісти
Міцного, так. Роки вже не ті, що були на службі. Роки ідуть. Сумно.
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28.05.2023 22:41 Відповісти
А чому тоді по клаві часто під вечір не потропляєш?Казав клава гріється?😂🥃🥳🍷
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28.05.2023 22:41 Відповісти
Клавіатуру поміняв. Писав при виключеному світлі. Клавіші залипали. Ну, що не зрозуміло. Тепер бачиш? Всьо чьотко. Чуваки.
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28.05.2023 22:44 Відповісти
А навіщо було писати при виключенуму світлі?Ти ідіот?🥃🥳😂🍷
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28.05.2023 22:45 Відповісти
Так. Бо такі обставини.
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28.05.2023 22:49 Відповісти
Що за обставини,клацати пальцями по непрацюючиї клаві,без світла?🥳😂🍷🥃
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28.05.2023 22:50 Відповісти
Бердянськ штормить..
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28.05.2023 22:34 Відповісти
Пошли подтверждения, что куда надо прилетело!!!
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28.05.2023 23:02 Відповісти
сидел бы ортиков илья в кацапии, не нападал на чужие страны - и был бы жив, и сынишки были бы с папой. На орк выбрал путь оккупанта. Все как надо у него сложилось.
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28.05.2023 23:39 Відповісти
*** на сраних кацапів, мусіли потратити 5 шт класних імпортних ракет, хоть би вони в нас не закінчувалися. Туда тільки Storm Shadow дістане.
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28.05.2023 23:09 Відповісти
для рекламної акції ці боліди надали безкоштовно. Все сплачує MDBA, як спонсор заїзду у Бердянську.
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28.05.2023 23:22 Відповісти
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28.05.2023 23:18 Відповісти
Мало радощів. Вчора на Житомирщині пацаки явно поцілили в склад БК. Вибух був такий, як нещодавно під Хмельницьким. Чому, ****, *****, нічого не робиться для розосередженого зберігання? Де, ****, СБУ, бо явно схоже на саботаж?!!!
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29.05.2023 06:52 Відповісти
В Мелітополі окупанти засвітили медиків-колаборантів.
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29.05.2023 08:29 Відповісти
 
 