Росіяни протягом 28 травня 14 разів обстріляли Сумщину - зафіксовано 49 вибухів, - ОВА

Протягом дня росіяни здійснили 14 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 49 вибухів. Обстрілів зазнали Новослобідська, Великописарівська, Есманська, Зноб-Новгородська, Шалигинська, Юнаківська, Миропільська, Хотінська, Білопільська громади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці Сумська ОВА.

У повідомленні зазначається: "Хотінська громада: з території рф відбувся мінометний обстріл – 3 вибухи.

Юнаківська громада: здійснено обстріл із САУ – 5 вибухів та міномету – 1 вибух.

Есманська громада: зафіксовано 1 вибух з міномету.

Зноб-Новгородська громада: здійснено артобстріл – 5 вибухів.

Новослобідська громада: ворог здійснив 12 вибухів з міномету.

Миропільська громада: був мінометний обстріл – 6 вибухів.

Білопільська громада: з території рф здійснено мінометний обстріл – 3 вибухи.

Великописарівська громада: з території рф з ворожого гелікоптера здійснено ракетний обстріл (НАР) – 10 вибухів.

Шалигинська громада: був мінометний обстріл – 3 вибухи. Попередньо – без людських втрат та руйнувань".

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