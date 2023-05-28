Росіяни протягом 28 травня 14 разів обстріляли Сумщину - зафіксовано 49 вибухів, - ОВА
Протягом дня росіяни здійснили 14 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 49 вибухів. Обстрілів зазнали Новослобідська, Великописарівська, Есманська, Зноб-Новгородська, Шалигинська, Юнаківська, Миропільська, Хотінська, Білопільська громади.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці Сумська ОВА.
У повідомленні зазначається: "Хотінська громада: з території рф відбувся мінометний обстріл – 3 вибухи.
Юнаківська громада: здійснено обстріл із САУ – 5 вибухів та міномету – 1 вибух.
Есманська громада: зафіксовано 1 вибух з міномету.
Зноб-Новгородська громада: здійснено артобстріл – 5 вибухів.
Новослобідська громада: ворог здійснив 12 вибухів з міномету.
Миропільська громада: був мінометний обстріл – 6 вибухів.
Білопільська громада: з території рф здійснено мінометний обстріл – 3 вибухи.
Великописарівська громада: з території рф з ворожого гелікоптера здійснено ракетний обстріл (НАР) – 10 вибухів.
Шалигинська громада: був мінометний обстріл – 3 вибухи. Попередньо – без людських втрат та руйнувань".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль