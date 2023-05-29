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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Артилерія та авіація Сил оборони протягом 28 травня уразили 16 районів зосередження ворога, 3 ЗРК, 3 пункти управління та склад боєприпасів, - Генштаб

міг

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та артилерії ЗСУ по російських окупантах  протягом 28 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Авіація сил оборони за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 2 - по зенітно-ракетних комплексах.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження озброєння та військової техніки, зенітно-ракетний комплекс С-300, 3 пункти управління та склад боєприпасів противника".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Авіація та артилерія ЗСУ протягом 27 травня уразили 5 районів зосередження окупантів, 3 ЗРК, 2 пункти управління, 2 склади, - Генштаб

Автор: 

авіація (4116) артилерія (784)


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Топ коментарі
+5
будеш за рублі в сауні відробляти корпоратив з дебільними жартами про Україну, як твій квартальний кумир?
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29.05.2023 02:18
+4
завтра не продаси, бо будеш в бані.
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29.05.2023 02:11
+4
з твоєю гундяєвщиною, образою ЗСУ та пам'яті Яремчука, ти однозначно вже заробив собі на бан. Поки на три доби. Занадто багато вас, свіжих кацапських провокаторів тут розплодилось.
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29.05.2023 02:34
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це жарт за три рублі, чи вже за п'ять?
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29.05.2023 02:08 Відповісти
завтра не продаси, бо будеш в бані.
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29.05.2023 02:11 Відповісти
будеш за рублі в сауні відробляти корпоратив з дебільними жартами про Україну, як твій квартальний кумир?
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29.05.2023 02:18 Відповісти
вам, гнидам, все одно, за які гроші писати лайно про Україну.
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29.05.2023 02:25 Відповісти
з твоєю гундяєвщиною, образою ЗСУ та пам'яті Яремчука, ти однозначно вже заробив собі на бан. Поки на три доби. Занадто багато вас, свіжих кацапських провокаторів тут розплодилось.
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29.05.2023 02:34 Відповісти
О оо,вже в хлам😂🥃🥳🍷
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29.05.2023 03:39 Відповісти
Тільки що в моєму регіоні пролунав вибух,ппо скоріше за все спрацювало і збили болванку москальску.
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29.05.2023 02:58 Відповісти
Болванка то же гроші коштує.
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29.05.2023 03:27 Відповісти
Коштує.
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29.05.2023 03:29 Відповісти
Молодці. Молодці. Перша армія в Європі. Друга в світі. Смерть москалям. Героям слава.
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29.05.2023 03:23 Відповісти
Вже сам з собою почав?🥳🍷🥃😂
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29.05.2023 03:40 Відповісти
 
 