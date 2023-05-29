Артилерія та авіація Сил оборони протягом 28 травня уразили 16 районів зосередження ворога, 3 ЗРК, 3 пункти управління та склад боєприпасів, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та артилерії ЗСУ по російських окупантах протягом 28 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Авіація сил оборони за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 2 - по зенітно-ракетних комплексах.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження озброєння та військової техніки, зенітно-ракетний комплекс С-300, 3 пункти управління та склад боєприпасів противника".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Авіація та артилерія ЗСУ протягом 27 травня уразили 5 районів зосередження окупантів, 3 ЗРК, 2 пункти управління, 2 склади, - Генштаб