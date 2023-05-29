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У школі Залізного порту окупанти створили філію російського руху для молоді, - Центр нацспротиву

школа,вчитель,росія,окупація

В одній зі шкіл Залізного Порту Херсонської області окупанти створили філію російського руху дітей та молоді "Рух перших".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр національного спротиву.

Ворожа окупаційна адміністрація продовжує нав'язувати кремлівську ідеологію дітям. Зокрема, повідомляється, що на тимчасово окупованій території херсонського міста Залізний Порт окупанти примусово організували в приміщенні однієї зі шкіл філію російського руху дітей та молоді під назвою "Рух перших".

"Гасло цієї організації "бути з росією, бути людиною, бути разом, бути першими"", - ідеться в повідомленні Центру нацспротиву.

Речник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров прокоментував цю ситуацію. "Таким чином, вони намагаються витіснити з дітей українську ідентичність та інтегрувати їх у соціально-культурний простір Росії", - написав він у телеграм-каналі в неділю ввечері.

Також читайте: Російські окупанти вивезли з Залізного Порту до Скадовська завезений "персонал"

Автор: 

окупація (6681) пропаганда (2799) Залізний порт (5)


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навіщо перекладати? "Рух перших" - взяли вимазали лайном класне слово Рух...
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29.05.2023 00:51 Відповісти
Господи як ти носиш цю неволоч,цих вбивць, цю мразоту ,коли їх просто зтерти ураганами, водою, вітром позвіяти,щоб ніколи вони не плодились на цій землі, що не дають жити іншим нормальним людям, коли щезнуть, Навіки віків.
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29.05.2023 00:55 Відповісти
Школа як прикриття розміщення окупантів. скоть.
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29.05.2023 00:56 Відповісти
Готують на перше, м'ясо із наших дітей! Господи,зглянься! Вимети із наших земель за поребрик цих людожерів! Дав же Бог таких сусідів!
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29.05.2023 01:12 Відповісти
"Пианеры юные - головы чугунные!"
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29.05.2023 07:45 Відповісти
Пора повертати ці території
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29.05.2023 01:44 Відповісти
Там скоть відкрила дитячі табори в Криму.
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29.05.2023 02:40 Відповісти
Отряд имени сына пионера-героя павлика морозова.
Вот что хорошо умеют сволочи делать, так промывать детям мозги.
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29.05.2023 08:18 Відповісти
Кончені підараси. Бачив відео вже «давненько» з подібним у Чулаковці.
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29.05.2023 08:40 Відповісти
 
 