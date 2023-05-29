У школі Залізного порту окупанти створили філію російського руху для молоді, - Центр нацспротиву

В одній зі шкіл Залізного Порту Херсонської області окупанти створили філію російського руху дітей та молоді "Рух перших".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр національного спротиву.

Ворожа окупаційна адміністрація продовжує нав'язувати кремлівську ідеологію дітям. Зокрема, повідомляється, що на тимчасово окупованій території херсонського міста Залізний Порт окупанти примусово організували в приміщенні однієї зі шкіл філію російського руху дітей та молоді під назвою "Рух перших".

"Гасло цієї організації "бути з росією, бути людиною, бути разом, бути першими"", - ідеться в повідомленні Центру нацспротиву.

Речник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров прокоментував цю ситуацію. "Таким чином, вони намагаються витіснити з дітей українську ідентичність та інтегрувати їх у соціально-культурний простір Росії", - написав він у телеграм-каналі в неділю ввечері.

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