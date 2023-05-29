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Ввечері 28 травня росіяни 4 рази обстріляли прикордоння Сумщини та Чернігівщини, - ОК "Північ"

обстріл,чернігівщина

Станом на 23:00 28 травня російські війська 4 рази обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей.с

Як інформує Цензор.НЕТ про це у фейсбуці повідомляє ОК "Північ".

У повідомленні зазначається: "З 16:25 до 17:00 зафіксовано 15 приходів, ймовірно з міномету 120 мм, в районі н.п. Галаганівка. Про втрати серед місцевого населення інформація не надходила.

З 18:00 до 18:10 зафіксовано 3 приходи, ймовірно зі ствольної артилерії, в районі н.п. Гута-Студенецька. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

З 18:20 до 18:52 зафіксовано 3 приходи, ймовірно з міномету 120 мм, в районі н.п. Ходине. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

З 22:13 до 22:20 зафіксовано 2 приходи, попередньо ствольна артилерія, по н.п. Глухів. Пошкоджено осколками стіну місцевого закладу освіти. Про втрати серед місцевого населення інформація не надходила".

Читайте також: Росіяни 27 травня завдали ще чотири удари по прикордонню Чернігівщини, - ОК "Північ"

Автор: 

обстріл (28357) Сумська область (3635) Чернігівщина (1584)


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Топ коментарі
+1
Посмердів? А тепер "включай логіку"

2Б11 - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7 радянський буксирований https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82 міномет калібру 120 мм.

У складі військової вантажівки комплекс має назву https://uk.wikipedia.org/wiki/2%D0%A112_%C2%AB%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%96%C2%BB 2С12 «Сані» .
******* модифікація 2Б11 має можливість стрільби практично всіма типами мін калібру 120-мм, в тому числі керованими мінами https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8C_(%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0)&action=edit&redlink=1 КМ-8 «Грань» , крім того час приведення міномету в бойовий стан знижено з 20 хвилин до 1,5..2 хвилин. Міномет 2Б11 може використовуватись у складі мінометного комплексу https://uk.wikipedia.org/wiki/2%D0%A112_%C2%AB%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%C2%BB 2С12 «Сани» з використанням колісного ходу для буксування, а також встановлюватись на гусеничні шасі.
Скорострільність 12-15 пострілів/хв. Початкова швидкість міни 325 м/с. Прицільна дальність 480..7100 м. Максимальна дальність 9000 м (https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8C_(%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0)&action=edit&redlink=1 КМ-8 «Грань» ). Приціл МПМ-44М

Що таке - "кочуюча батарея" - чув? Приїжджає на позицію батарея мінометів Розвертається Дає хвилинний залп Через одну-дві хвилини звертається і тікає з місця стрільби Про яку "контрбатарею" може вестись мова?
А "777" там просто або нема або їх мало - вони на півдні воюють Там вони потрібніші
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29.05.2023 05:27
+1
Ти про що, "сонце ясне"? Я тобі пишу про ТТХ тієї зброї , яка зараз стріляє по нашому прикордонню І про те ЧОМУ у нас не можна зараз на півночі організувать ефективну контрбатарейну боротьбу
А ти про що мені "втулить" хочеш?
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29.05.2023 05:46
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Як дістали. Ймовірно з міномету 120 мм. Яка дальність польоту? Чого не подавили? Де контр батарейні радари? Все просрали? Де?
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29.05.2023 01:25 Відповісти
А ні де. Військова адміністрація обстріляних прикордоння де? Де контрбатарея і по давлення з 777? А, ще не пристрілялись? Чому? Мобільні групи. Так. Втирати НАТО. Добре. не можна. Із радянських досить буде.
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29.05.2023 04:33 Відповісти
Посмердів? А тепер "включай логіку"

2Б11 - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7 радянський буксирований https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82 міномет калібру 120 мм.

У складі військової вантажівки комплекс має назву https://uk.wikipedia.org/wiki/2%D0%A112_%C2%AB%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%96%C2%BB 2С12 «Сані» .
******* модифікація 2Б11 має можливість стрільби практично всіма типами мін калібру 120-мм, в тому числі керованими мінами https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8C_(%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0)&action=edit&redlink=1 КМ-8 «Грань» , крім того час приведення міномету в бойовий стан знижено з 20 хвилин до 1,5..2 хвилин. Міномет 2Б11 може використовуватись у складі мінометного комплексу https://uk.wikipedia.org/wiki/2%D0%A112_%C2%AB%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%C2%BB 2С12 «Сани» з використанням колісного ходу для буксування, а також встановлюватись на гусеничні шасі.
Скорострільність 12-15 пострілів/хв. Початкова швидкість міни 325 м/с. Прицільна дальність 480..7100 м. Максимальна дальність 9000 м (https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8C_(%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0)&action=edit&redlink=1 КМ-8 «Грань» ). Приціл МПМ-44М

Що таке - "кочуюча батарея" - чув? Приїжджає на позицію батарея мінометів Розвертається Дає хвилинний залп Через одну-дві хвилини звертається і тікає з місця стрільби Про яку "контрбатарею" може вестись мова?
А "777" там просто або нема або їх мало - вони на півдні воюють Там вони потрібніші
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29.05.2023 05:27 Відповісти
Ти про що, "сонце ясне"? Я тобі пишу про ТТХ тієї зброї , яка зараз стріляє по нашому прикордонню І про те ЧОМУ у нас не можна зараз на півночі організувать ефективну контрбатарейну боротьбу
А ти про що мені "втулить" хочеш?
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29.05.2023 05:46 Відповісти
А ти, про що? Я, кажу, що та поставлена зброя, дозволяє знищити за другим пострілом міномета.
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29.05.2023 05:51 Відповісти
"Чого не подавили? Де контр батарейні радари? Все просрали? Де?""Де контрбатарея і по давлення з 777? А, ще не пристрілялись? Чому? Мобільні групи. Так. Втирати НАТО. Добре. не можна. Із радянських досить буде." - ТВОЄ? Твоє!
А тепер МОЄ : час приведення міномету в бойовий стан знижено з 20 хвилин до 1,5..2 хвилин
Скорострільність 12-15 пострілів/хв.
Що таке - "кочуюча батарея" - чув? Приїжджає на позицію батарея мінометів Розвертається Дає хвилинний залп Через одну-дві хвилини звертається і тікає з місця стрільби Про яку "контрбатарею" може вестись мова?
А "777" там просто або нема або їх мало - вони на півдні воюють Там вони потрібніші

То про що ти "шепчеш"? Аби про "зрадоньку" поверещать?
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29.05.2023 06:02 Відповісти
Який час приведення міномета? Про що ти пишеш? Бачиш, ми на дивані воюєм по різному. І ти напевно вже би був мертвий. Пробач за прямоту.
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29.05.2023 06:09 Відповісти
Ти читать не вмієш? Час приведення у бойове положення міномета не впливає на контрбатарейну боротьбу - бо розвертання міномета робиться в тиші Туди входить вибрання позиції, від"єднування міномета від причіпного з"єднання , установка на позицію та наведення Тільки після початку стрільби почне працювать контрбатарейне вичислення Воно теж займає час Саме за цей час міномет робить до 15 пострілів Потім звертається та тікає Так як в алгоритмі звертання виключена найбільш тривала операція - "наведення", то час звертання складає не більше хвилини От і рахуй :
1 хвилина - стрільба
1 хвилина - на звертання міномета
Втеча з позиції
А у контрбатарейщиків:
Включення радара і приведення батареї в готовність
Пошук місця ведення вогню противником
Передача координат на батарею
Наведення гармат по координатах
Ведення вогню

Ти вирішив мені "мізки подовбать"?
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29.05.2023 06:32 Відповісти
У тебе немає аргументів - так ти вирішив "скандалюру" розвести? Так я ж і "послать" можу! У нас з тобою "дивани різні" Бо я армію бачив насправді, а ти - лише по телевізору
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29.05.2023 06:36 Відповісти
Не має зараз такого наступа. Ура, вперед в атаку. За пуйла, вперед. Тепер зовсім друга війна.
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29.05.2023 05:37 Відповісти
Все, робиться, але якщо ти не в курсі то тобі це не треба і ніхто тобі не доповість.
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29.05.2023 08:19 Відповісти
Ви не розумiете. Це демострацiя росiи: заходь хто хочеш, бери що хочеш. Нас тут нет.
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29.05.2023 04:36 Відповісти
Дякую, що ти мені розжував те, що чудово знав. Дві хвилини зі ******** обладнанням досить. Навіть 1.46 хв.
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29.05.2023 05:30 Відповісти
 
 