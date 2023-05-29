Ввечері 28 травня росіяни 4 рази обстріляли прикордоння Сумщини та Чернігівщини, - ОК "Північ"
Станом на 23:00 28 травня російські війська 4 рази обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей.с
Як інформує Цензор.НЕТ про це у фейсбуці повідомляє ОК "Північ".
У повідомленні зазначається: "З 16:25 до 17:00 зафіксовано 15 приходів, ймовірно з міномету 120 мм, в районі н.п. Галаганівка. Про втрати серед місцевого населення інформація не надходила.
З 18:00 до 18:10 зафіксовано 3 приходи, ймовірно зі ствольної артилерії, в районі н.п. Гута-Студенецька. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.
З 18:20 до 18:52 зафіксовано 3 приходи, ймовірно з міномету 120 мм, в районі н.п. Ходине. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.
З 22:13 до 22:20 зафіксовано 2 приходи, попередньо ствольна артилерія, по н.п. Глухів. Пошкоджено осколками стіну місцевого закладу освіти. Про втрати серед місцевого населення інформація не надходила".
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2Б11 - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7 радянський буксирований https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82 міномет калібру 120 мм.
У складі військової вантажівки комплекс має назву https://uk.wikipedia.org/wiki/2%D0%A112_%C2%AB%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%96%C2%BB 2С12 «Сані» .
******* модифікація 2Б11 має можливість стрільби практично всіма типами мін калібру 120-мм, в тому числі керованими мінами https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8C_(%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0)&action=edit&redlink=1 КМ-8 «Грань» , крім того час приведення міномету в бойовий стан знижено з 20 хвилин до 1,5..2 хвилин. Міномет 2Б11 може використовуватись у складі мінометного комплексу https://uk.wikipedia.org/wiki/2%D0%A112_%C2%AB%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%C2%BB 2С12 «Сани» з використанням колісного ходу для буксування, а також встановлюватись на гусеничні шасі.
Скорострільність 12-15 пострілів/хв. Початкова швидкість міни 325 м/с. Прицільна дальність 480..7100 м. Максимальна дальність 9000 м (https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8C_(%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0)&action=edit&redlink=1 КМ-8 «Грань» ). Приціл МПМ-44М
Що таке - "кочуюча батарея" - чув? Приїжджає на позицію батарея мінометів Розвертається Дає хвилинний залп Через одну-дві хвилини звертається і тікає з місця стрільби Про яку "контрбатарею" може вестись мова?
А "777" там просто або нема або їх мало - вони на півдні воюють Там вони потрібніші
А ти про що мені "втулить" хочеш?
А тепер МОЄ : час приведення міномету в бойовий стан знижено з 20 хвилин до 1,5..2 хвилин
Скорострільність 12-15 пострілів/хв.
Що таке - "кочуюча батарея" - чув? Приїжджає на позицію батарея мінометів Розвертається Дає хвилинний залп Через одну-дві хвилини звертається і тікає з місця стрільби Про яку "контрбатарею" може вестись мова?
А "777" там просто або нема або їх мало - вони на півдні воюють Там вони потрібніші
То про що ти "шепчеш"? Аби про "зрадоньку" поверещать?
1 хвилина - стрільба
1 хвилина - на звертання міномета
Втеча з позиції
А у контрбатарейщиків:
Включення радара і приведення батареї в готовність
Пошук місця ведення вогню противником
Передача координат на батарею
Наведення гармат по координатах
Ведення вогню
Ти вирішив мені "мізки подовбать"?