Ввечері 28 травня росіяни 4 рази обстріляли прикордоння Сумщини та Чернігівщини, - ОК "Північ"

Станом на 23:00 28 травня російські війська 4 рази обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей.с

Як інформує Цензор.НЕТ про це у фейсбуці повідомляє ОК "Північ".

У повідомленні зазначається: "З 16:25 до 17:00 зафіксовано 15 приходів, ймовірно з міномету 120 мм, в районі н.п. Галаганівка. Про втрати серед місцевого населення інформація не надходила.

З 18:00 до 18:10 зафіксовано 3 приходи, ймовірно зі ствольної артилерії, в районі н.п. Гута-Студенецька. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

З 18:20 до 18:52 зафіксовано 3 приходи, ймовірно з міномету 120 мм, в районі н.п. Ходине. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

З 22:13 до 22:20 зафіксовано 2 приходи, попередньо ствольна артилерія, по н.п. Глухів. Пошкоджено осколками стіну місцевого закладу освіти. Про втрати серед місцевого населення інформація не надходила".

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