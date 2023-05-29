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Пригожин підриває авторитет і режим Путіна, імовірно, через неотриману нагороду "за захоплення Бахмуту", - ISW

пригожин

Американські аналітики припускають, що засновник групи "Вагнер" Євген Пригожин нападає на російського президента Володимира Путіна через неотриману нагороду "за захоплення Бахмуту".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

В огляді вказують, що Пригожин, схоже, знову опосередковано підірвав авторитет і режим президента Росії Володимира Путіна, заявивши про заборону російськими державними ЗМІ будь-яких дискусій про сили "Вагнера".

Він сказав, що неназвані російські чиновники лише виграють від такої цензури найближчим часом, від 1 до 3 місяців, перш ніж "народ почне чинити опір і ненавидіти бюрократів".

За його словами, російські чиновники змогли б насолоджуватися своєю історичною здатністю цензурувати російське суспільство, якби Росія не почала війну в Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пригожин знову обіцяє вивести "вагнерівців" з Бахмуту. Цього разу - до 1 червня. ВIДЕО

Потім Пригожин помітно перевів дискусію з розмови про неназваних російських чиновників на пряме звернення до однієї людини.

Експерти зазначають, що коментарі Пригожина, ймовірно, спрямовані на Путіна, якого російські державні ЗМІ зазвичай зображують як лідера, який "щохвилини опікується невеликими інфраструктурними проєктами та життям простих росіян".

У звіті припускають: можливо, Пригожин робить нападки на Путіна за те, що російський диктатор не виплатив йому обіцяну винагороду "за захоплення Бахмуту".

Також читайте: Вихід "вагнерівців" з Бахмуту знизить можливості загарбників на інших напрямках у Донецькій області, - ISW

Автор: 

Пригожин Євген (522) ISW (653)


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Топ коментарі
+12
Дедалі більше непрямих ознак, що підкилимна боротьба "кремлівських веж" переходить у відкриту стадію.
Хто-кого-як-чим, поки що абсолютно не ясно.
Ясно інше - "кремлівського дєдушку", який відірвався від реальності і живе у вигаданому ним самим світі, вже ніхто серйозно не приймає.
Нагадаю, що Нємцова вбили через два дні після того, як він назвав путіна "********".
А Пригожин три тижні тому назвав його "дєдушку-мудак" і ще живий і продовжує топтати дєдушку ногами.
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29.05.2023 07:17
+11
Все те кремлівське шобло починає розуміть, що воно вляпалося у яму з лайном і не може звідти не те що вилізти "чистенькими", а й просто ВИЛІЗТИ І тепер пробує звалить вину на інших Пригожин - не виключення Він зіграв свою роль "вождя голодранців", а тепер його роль добігає кінця Він стає не тільки непотрібним, але й небезпечним для "небожителів Кремля" І тому його чекає сумний фінал А йому хочеться пожить ще трохи От і борсається у марних спробах "осідлать долю" - може вдасться "стать царём" Він не Степан Разін, який від плахи крикнув брату Фролу, що верещав від жаху, бачачи страту поплічників та плаху перед собою: "Молчи сабака! Хоть пагуляли всласть!"
ПРигожин - звичайне бздикливе створіння, яке здатне лише посилать на смерть когось іншого! А тепер не знає, звідки удару очікувать - чи від ФСБшників з "Новічком" або "вибуховою статуеткою", чи від "торпеди" з зони - з "заточкою" в руці
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29.05.2023 07:35
+9
Та не того.Бо обидва п*дори.
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29.05.2023 07:07
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Та не того.Бо обидва п*дори.
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29.05.2023 07:07 Відповісти
Дедалі більше непрямих ознак, що підкилимна боротьба "кремлівських веж" переходить у відкриту стадію.
Хто-кого-як-чим, поки що абсолютно не ясно.
Ясно інше - "кремлівського дєдушку", який відірвався від реальності і живе у вигаданому ним самим світі, вже ніхто серйозно не приймає.
Нагадаю, що Нємцова вбили через два дні після того, як він назвав путіна "********".
А Пригожин три тижні тому назвав його "дєдушку-мудак" і ще живий і продовжує топтати дєдушку ногами.
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29.05.2023 07:17 Відповісти
Все те кремлівське шобло починає розуміть, що воно вляпалося у яму з лайном і не може звідти не те що вилізти "чистенькими", а й просто ВИЛІЗТИ І тепер пробує звалить вину на інших Пригожин - не виключення Він зіграв свою роль "вождя голодранців", а тепер його роль добігає кінця Він стає не тільки непотрібним, але й небезпечним для "небожителів Кремля" І тому його чекає сумний фінал А йому хочеться пожить ще трохи От і борсається у марних спробах "осідлать долю" - може вдасться "стать царём" Він не Степан Разін, який від плахи крикнув брату Фролу, що верещав від жаху, бачачи страту поплічників та плаху перед собою: "Молчи сабака! Хоть пагуляли всласть!"
ПРигожин - звичайне бздикливе створіння, яке здатне лише посилать на смерть когось іншого! А тепер не знає, звідки удару очікувать - чи від ФСБшників з "Новічком" або "вибуховою статуеткою", чи від "торпеди" з зони - з "заточкою" в руці
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29.05.2023 07:35 Відповісти
Хутину проще будет с торпедой. А насчет бз.икливого створіня... На казлабаде все у власти - ишаки паадорванньіе, бо своей сутью им, старьім фердьіщенкам, уже давно за 60. Шо там муйло, там валя терешкова, чи й валька пол стакана, шо ни шаг - то РЄП делают. Шо нас всех успокаивает: совсем скоро они начнут пачками дохнуть. Веселенькие времена пойдут в нарабсее с борьбой за власть... Тю, шо я зморозив, бо тоді каазлабада вже не є .
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29.05.2023 08:25 Відповісти
Или наши кокнут , как никак он после хутина цель номер два. хутина не достанут наши, а вот Пригожина вполне вероятно.
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29.05.2023 08:38 Відповісти
А не простіше - щоб "павуки в банці" жерли один одного? Адже підготовка замаху подібного роду коштує грошей, часу та матеріальних затрат І (головне) - ризикують люди Так хай вони самі один на одного сили витрачають!
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29.05.2023 08:47 Відповісти
Полностью с вами согласна , пусть жрут друг друга.
Информацию взяла из Обозревателя вчера, где написали что по словам Буданова , ***** у нас цель номер один , которого достать будет очень сложно , так как оно десятилетиями выстраивало свою безопастность , а вот с Пригожиным будет проще , хотя он и ходит под Ковальчуком, но кое- кому на раисе тоже как прыщ на заднице.
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29.05.2023 09:19 Відповісти
Чисто пар в свисток,повякает и перестанет,а быдло будет ждать следующего опереточного недовольщика царьком.
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29.05.2023 07:39 Відповісти
Награду хочет? Так зачерпните ему половником из секретного чемодана старого плешивого идиота ***...а. Можно дважды.
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29.05.2023 07:44 Відповісти
Може хтось наидеться і занесе иому "медальку" в грудну клєтку .
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29.05.2023 07:47 Відповісти
Є така медаля, навіть орден. З закруткою на спині.
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29.05.2023 07:53 Відповісти
Знатная медалька...То-та на каазлабаде говорят, мол у тебя вместо полушарій - дупа в голові.
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29.05.2023 08:29 Відповісти
"И на груди его сияла
Медаль 🏅 за город....
Фашингтон". 🤣
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29.05.2023 07:48 Відповісти
Навіть *уйло знає, що Бахмут повністо не захоплено
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29.05.2023 08:09 Відповісти
А чого іншого він очікував від [гестапо] фсб ?
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29.05.2023 08:12 Відповісти
У кацапів особлива любофф до зеківскької романтики. Це ще зі сталінськіх часів.
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29.05.2023 08:23 Відповісти
Вьі там тавой, омериґу не открьівайте, педофилией там занимались еще при пяадриле сцаре петьке. Про ранее ваапше молчек. Как гласят летописи, на мокшандиі в постели бьіли все равньі - и тятька с дочкой , и мамка со своим бовдуром-сьінишкой... Ой-ц, а в сказке про репку и того похлеще, мол, дедка... внучку, Жучка ... дедку...
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29.05.2023 08:42 Відповісти
Е=о
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29.05.2023 08:43 Відповісти
Жека! Йди вже на мацькву! Стягуй того недоробка з крісла і сідай сам. Ти ж можеш!
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29.05.2023 08:51 Відповісти
Цей повар просто вчасно втік, убег,, щоб не тікати уже від ЗСУ через тиждень, день, завтра. Такі масивні атаки України вночі ідуть явно після Молитви ЗСУ перед наступом.
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29.05.2023 08:55 Відповісти
Він свою схему реалізує.
Зараз кістяк його терористів відкотиться на рашку, отримає поповнення, бо ж могиліZованих там як лайна (100$/штука як самки виють, зіб'є нові підрозділи на чолі з ветеранами.
А ось куди вони підуть далі? Добре, щоб Буданов не збрехав про контакти з пригожиним.
Вагнера це не тікток легіони та полки, якими ГУР бавиться, що добре воюють лише в інфопросторі, а на ділі сукупно одного мсбата не вартують.
Ці дійсно можуть навести шороху на параші. Особливо, якщо ліліпутін таки почне повну мобілізацію та наведе шороху серед ватнорилих.
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29.05.2023 10:17 Відповісти
А ще хтось казав, що пригожин пішов проти путіна? Та ніколи, бо це ж солодка парочка Твікс!) Про що б не казав чи перший, чи другий, все закінчується одним і тим же - гумовою попою та вазеліном!😁😁😁
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30.05.2023 12:51 Відповісти
 
 