Пригожин підриває авторитет і режим Путіна, імовірно, через неотриману нагороду "за захоплення Бахмуту", - ISW
Американські аналітики припускають, що засновник групи "Вагнер" Євген Пригожин нападає на російського президента Володимира Путіна через неотриману нагороду "за захоплення Бахмуту".
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
В огляді вказують, що Пригожин, схоже, знову опосередковано підірвав авторитет і режим президента Росії Володимира Путіна, заявивши про заборону російськими державними ЗМІ будь-яких дискусій про сили "Вагнера".
Він сказав, що неназвані російські чиновники лише виграють від такої цензури найближчим часом, від 1 до 3 місяців, перш ніж "народ почне чинити опір і ненавидіти бюрократів".
За його словами, російські чиновники змогли б насолоджуватися своєю історичною здатністю цензурувати російське суспільство, якби Росія не почала війну в Україні.
Потім Пригожин помітно перевів дискусію з розмови про неназваних російських чиновників на пряме звернення до однієї людини.
Експерти зазначають, що коментарі Пригожина, ймовірно, спрямовані на Путіна, якого російські державні ЗМІ зазвичай зображують як лідера, який "щохвилини опікується невеликими інфраструктурними проєктами та життям простих росіян".
У звіті припускають: можливо, Пригожин робить нападки на Путіна за те, що російський диктатор не виплатив йому обіцяну винагороду "за захоплення Бахмуту".
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Хто-кого-як-чим, поки що абсолютно не ясно.
Ясно інше - "кремлівського дєдушку", який відірвався від реальності і живе у вигаданому ним самим світі, вже ніхто серйозно не приймає.
Нагадаю, що Нємцова вбили через два дні після того, як він назвав путіна "********".
А Пригожин три тижні тому назвав його "дєдушку-мудак" і ще живий і продовжує топтати дєдушку ногами.
ПРигожин - звичайне бздикливе створіння, яке здатне лише посилать на смерть когось іншого! А тепер не знає, звідки удару очікувать - чи від ФСБшників з "Новічком" або "вибуховою статуеткою", чи від "торпеди" з зони - з "заточкою" в руці
Информацию взяла из Обозревателя вчера, где написали что по словам Буданова , ***** у нас цель номер один , которого достать будет очень сложно , так как оно десятилетиями выстраивало свою безопастность , а вот с Пригожиным будет проще , хотя он и ходит под Ковальчуком, но кое- кому на раисе тоже как прыщ на заднице.
Медаль 🏅 за город....
Фашингтон". 🤣
Зараз кістяк його терористів відкотиться на рашку, отримає поповнення, бо ж могиліZованих там як лайна (100$/штука як самки виють, зіб'є нові підрозділи на чолі з ветеранами.
А ось куди вони підуть далі? Добре, щоб Буданов не збрехав про контакти з пригожиним.
Вагнера це не тікток легіони та полки, якими ГУР бавиться, що добре воюють лише в інфопросторі, а на ділі сукупно одного мсбата не вартують.
Ці дійсно можуть навести шороху на параші. Особливо, якщо ліліпутін таки почне повну мобілізацію та наведе шороху серед ватнорилих.