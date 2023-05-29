Пригожин підриває авторитет і режим Путіна, імовірно, через неотриману нагороду "за захоплення Бахмуту", - ISW

Американські аналітики припускають, що засновник групи "Вагнер" Євген Пригожин нападає на російського президента Володимира Путіна через неотриману нагороду "за захоплення Бахмуту".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

В огляді вказують, що Пригожин, схоже, знову опосередковано підірвав авторитет і режим президента Росії Володимира Путіна, заявивши про заборону російськими державними ЗМІ будь-яких дискусій про сили "Вагнера".

Він сказав, що неназвані російські чиновники лише виграють від такої цензури найближчим часом, від 1 до 3 місяців, перш ніж "народ почне чинити опір і ненавидіти бюрократів".

За його словами, російські чиновники змогли б насолоджуватися своєю історичною здатністю цензурувати російське суспільство, якби Росія не почала війну в Україні.

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Потім Пригожин помітно перевів дискусію з розмови про неназваних російських чиновників на пряме звернення до однієї людини.

Експерти зазначають, що коментарі Пригожина, ймовірно, спрямовані на Путіна, якого російські державні ЗМІ зазвичай зображують як лідера, який "щохвилини опікується невеликими інфраструктурними проєктами та життям простих росіян".

У звіті припускають: можливо, Пригожин робить нападки на Путіна за те, що російський диктатор не виплатив йому обіцяну винагороду "за захоплення Бахмуту".

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