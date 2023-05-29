Під час нічної атаки над Миколаївщиною та Одещиною знищено 4 ворожі "Шахеди", - ОК "Південь"
Під час нічної масованої атаки ворог спрямував по півдню України дрони-камікадзе типу Shahed-131/136.
Про це повідомляє ОК "Південь", передає Цензор.НЕТ.
"3 з них знищено в небі над Миколаївщиною, ще 1 - над Одещиною. Внаслідок влучання у портову інфраструктуру Одеси спалахнула пожежа. Її оперативно ліквідовано. Інформація про масштаб руйнувань уточнюється", - йдеться в повідомленні.
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Юрій Кот #571555
показати весь коментар29.05.2023 08:23 Відповісти Мені подобається 0
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