Під час нічної атаки над Миколаївщиною та Одещиною знищено 4 ворожі "Шахеди", - ОК "Південь"

Під час нічної масованої атаки ворог спрямував по півдню України дрони-камікадзе типу Shahed-131/136.

Про це повідомляє ОК "Південь", передає Цензор.НЕТ.

"3 з них знищено в небі над Миколаївщиною, ще 1 - над Одещиною. Внаслідок влучання у портову інфраструктуру Одеси спалахнула пожежа. Її оперативно ліквідовано. Інформація про масштаб руйнувань уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уламками дрона пошкоджено портову інфраструктуру в Одесі, - ОК "Південь"