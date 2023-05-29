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Новини Агресія Росії проти України
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Під час нічної атаки над Миколаївщиною та Одещиною знищено 4 ворожі "Шахеди", - ОК "Південь"

ппо

Під час нічної масованої атаки ворог спрямував по півдню України дрони-камікадзе типу Shahed-131/136.

Про це повідомляє ОК "Південь", передає Цензор.НЕТ.

"3 з них знищено в небі над Миколаївщиною, ще 1 - над Одещиною. Внаслідок влучання у портову інфраструктуру Одеси спалахнула пожежа. Її оперативно ліквідовано. Інформація про масштаб руйнувань уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уламками дрона пошкоджено портову інфраструктуру в Одесі, - ОК "Південь"

Автор: 

Миколаївська область (2266) Одеська область (3194) ППО (3169) дрони (4656)


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Дивно, бо в Одесі було чути багато вибухів вночі. Це все один дрон?
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29.05.2023 08:23 Відповісти
 
 