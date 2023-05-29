Окупанти 6 разів за добу обстріляли Херсон, по області випустили 300 снарядів з мінометів, артилерії, танків, БПЛА та авіації, - ОВА

Минулої доби росіяни здійснили 61 обстріл Херсонщини, Херсон обстріляли 6 разів.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу противник здійснив 61 обстріл, випустивши 300 снарядів з мінометів, артилерії, танків, БПЛА та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв 6 разів (26 снарядів).



Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію і будівлю лікарні та заводу Бериславського району.



Через російську агресію одна людина дістала поранення", - йдеться повідомленні.



Щодо евакуації населення Прокудін повідомив, що з деокупованої території області евакуйовано 65 осіб.

Також читайте: На Херсонщині за минулу добу загинула 1 людина, окупанти випустили по області 193 снаряди, - ОВА