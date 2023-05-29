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Новини Агресія Росії проти України
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Окупанти 6 разів за добу обстріляли Херсон, по області випустили 300 снарядів з мінометів, артилерії, танків, БПЛА та авіації, - ОВА

херсонщина

Минулої доби росіяни здійснили 61 обстріл Херсонщини, Херсон обстріляли 6 разів.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу противник здійснив 61 обстріл, випустивши 300 снарядів з мінометів, артилерії, танків, БПЛА та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв 6 разів (26 снарядів).

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію і будівлю лікарні та заводу Бериславського району.

Через російську агресію одна людина дістала поранення", - йдеться повідомленні.

Щодо евакуації населення Прокудін повідомив, що з деокупованої території області евакуйовано 65 осіб.

Також читайте: На Херсонщині за минулу добу загинула 1 людина, окупанти випустили по області 193 снаряди, - ОВА

Автор: 

обстріл (28357) Херсон (3343) Прокудін Олександр (183) Херсонська область (5726)


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