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Новини Агресія Росії проти України
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Над Львівщиною збито ворожу ракету, унаслідок падіння уламків згоріла господарська будівля і трактор, - ОВА

ракета,ракети

Вночі російські окупанти атакували Україну дронами та ракетами. Одну рвкету було збито над Львівською областю.

Про це в телеграмі повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, передає Цензор.НЕТ.

"Одна з ракет долетіла і до нашої області. Захисникам з ПвК "Захід" вдалося збити її над Золочівським районом. Уламки впали на дерев‘яну господарську будівлю, будівля згоріла. Згорів також трактор, який був поруч. Постраждалих, на щастя, немає. На місці падіння уламків виникла вирва", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, в інших районах Львівської області ніч минула спокійно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вночі на Львівщині працювала ППО, - ОВА

Автор: 

ракети (4020) Львівська область (2423)


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29.05.2023 08:33 Відповісти
40 крилатих ракет з них 37 збито,
35 шахедів-29 збито+ 1 БПЛА.
Тривають превентивні удари артилерії ЗСУ по Бахмут і лісах Кремінна, Бої БІЛЯ Кліщіївка. Усе буде Україна.
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29.05.2023 08:42 Відповісти
це не місто "пожарка" швидко не приїде..., якщо вже загорілось, то згорить..., слава богу, що не будинок...
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29.05.2023 09:13 Відповісти
 
 