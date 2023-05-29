Над Львівщиною збито ворожу ракету, унаслідок падіння уламків згоріла господарська будівля і трактор, - ОВА
Вночі російські окупанти атакували Україну дронами та ракетами. Одну рвкету було збито над Львівською областю.
Про це в телеграмі повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, передає Цензор.НЕТ.
"Одна з ракет долетіла і до нашої області. Захисникам з ПвК "Захід" вдалося збити її над Золочівським районом. Уламки впали на дерев‘яну господарську будівлю, будівля згоріла. Згорів також трактор, який був поруч. Постраждалих, на щастя, немає. На місці падіння уламків виникла вирва", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, в інших районах Львівської області ніч минула спокійно.
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