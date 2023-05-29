УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9916 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
566 1

Упродовж доби окупанти завдали 93 удари по 20 населених пунктах Запоріжжя, - ОВА

запорізька

Минулої доби окупанти обстріляли 20 населених пунктів Запорізької області.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог завдав 93 удари по 20 мирних населених пунктах: артобстріли по Гуляйполю, Оріхову, Кам'янському та навколишніх селах, РСЗВ по Степногірську, Малинівці, Темирівці, атака з БПЛА по Ольгівському.

На щастя, людей не зачепило. Додалося 11 нових руйнувань приватних будинків та іншого майна місцевих жителів", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ворог обстріляв Гуляйполе, рятувальники деблокували постраждалого, затиснутого зруйнованою конструкцією, - ДСНС. ФОТО

Автор: 

обстріл (28357) Запорізька область (3588)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 