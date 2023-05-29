Упродовж доби окупанти завдали 93 удари по 20 населених пунктах Запоріжжя, - ОВА
Минулої доби окупанти обстріляли 20 населених пунктів Запорізької області.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.
"Ворог завдав 93 удари по 20 мирних населених пунктах: артобстріли по Гуляйполю, Оріхову, Кам'янському та навколишніх селах, РСЗВ по Степногірську, Малинівці, Темирівці, атака з БПЛА по Ольгівському.
На щастя, людей не зачепило. Додалося 11 нових руйнувань приватних будинків та іншого майна місцевих жителів", - йдеться в повідомленні.
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