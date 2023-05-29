Російські паспорти на окупованій Міловщині отримали менше третини літніх людей, - ОВА

На окупованій Луганщині спостерігаються вкрай низькі темпи паспортизації серед літніх людей.

Про це повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо взяти показники захопленої 15 місяців тому Міловщини, там лише менше ніж 200 з понад 600 жителів громади, старших 80 років, отримали паспорт РФ.

Крім того, заяви на перегляд пенсій за російським законодавством прийнято лише від 25 відсотків жителів так званої "ЛНР", бо для цього необхідно обов’язково мати паспорт РФ із позначкою про реєстрацію", - йдеться в повідомленні.

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Лисогор зазначив, що для підвищення показників паспортизації навіть впровадили виїзні мобільні бригади та волонтерів, які адресно оформлюють всі необхідні документи.