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Новини Агресія Росії проти України
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Унаслідок нічної атаки уламками пошкоджено кілька житлових будинків у Броварах, - мер Сапожко

ппо

Вночі 29 травня Росія атакувала Україну ракетами та безпілотниками. Унаслідок падіння уламків у Броварах на Київщині пошкоджено декілька будинків, переважно розбито вікна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер міста Ігор Сапожко.

"Під час нічної масованої атаки на території Броварської громади влучань та руйнувань не зафіксовано.

У м. Бровари декілька будинків зазнали пошкоджень від уламків, в основному це розбиті вікна.

Поранених та жертв немає. Наразі проводиться обстеження, остаточні висновки згодом", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Влучань не зафіксовано, уламки ракет та дронів пошкодили житлові будинки та об’єкти інфраструктури у кількох районах Київщини, - поліція. ФОТОрепортаж

Автор: 

Бровари (279) Сапожко Ігор (16)


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Дякую ППО за дійсно чудову роботу, але де повноцінна відповідь по Бєлгороду, Курвську, Брянську ті іншим поселенням нападників-пітекантропів????
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29.05.2023 09:30 Відповісти
 
 