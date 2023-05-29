Унаслідок нічної атаки уламками пошкоджено кілька житлових будинків у Броварах, - мер Сапожко
Вночі 29 травня Росія атакувала Україну ракетами та безпілотниками. Унаслідок падіння уламків у Броварах на Київщині пошкоджено декілька будинків, переважно розбито вікна.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер міста Ігор Сапожко.
"Під час нічної масованої атаки на території Броварської громади влучань та руйнувань не зафіксовано.
У м. Бровари декілька будинків зазнали пошкоджень від уламків, в основному це розбиті вікна.
Поранених та жертв немає. Наразі проводиться обстеження, остаточні висновки згодом", - йдеться в повідомленні.
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Олександр Кондратюк #565517
показати весь коментар29.05.2023 09:30 Відповісти Мені подобається 1
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