Ворог ударив по об’єктах Хмельниччини. Один з них - військовий. Виведено з ладу 5 літальних апаратів, - ОВА
Вночі російські війська вдарили по об’єктах Хмельниччини. Один з них - військовий.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Хмельницької ОВА.
"На даний момент тривають роботи з локалізації пожеж на складах паливно-мастильних матеріалів та зберігання бойових матеріальних цінностей. Виведено з ладу 5 літальних апаратів", - йдеться у повідомленні.
Розпочаті відновлювальні роботи злітно-посадкової смуги.
Дані щодо постраждалих уточнюються.
Як повідомлялося, вночі 29 травня о 0:40 у Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу. За даними Генштабу, було знищено 37 крилатих ракет, 29 "Шахедів" та розвідувальний БпЛА.
Зранку начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що над Києвом Сили оборони знищили понад 40 повітряних цілей. Унаслідок падіння уламків у Подільському районі Києва пробило дах житлового будинку.
У Хмельницькій області вночі 29 травня пролунали вибухи.
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Если какое то оборудование уничтожено, завтра поставят новое современное.
А по справі Червінського після його інтерв'ю РСстало на свої місця. Перельотника схиляло СБУ, операцію санкціонував особисто Ванятка літінант, його помічник Котигорошко ще небув заарештований. Червінський організовував приліт літака, прилетіли ракети. Ванятку зняли і сховали а Котигорошка арештували. А потім щоб обілити друга по підворотні, тихцем все спихнули на Червінського. Колись Бурба говорив, що Кирюша з другом Гогі погрожували підкинути наркоту, якщо не замовкне. Говорять, що Кірюша став особистим другом Гнусавого. А тут ще лівацька прес в Америці підкинула інфу про шашні з Женькою Пригожиним (той підтвердив). Потрібно їм знизити градус та схаватись.
З якого дива Хмельницька ОВА коментує те що категорично коментувати заборонено .? Щось тут не те .
- за взліт стратегічної авіації було відомо за декілька годин (були сигнали на бойових частотах о 21:00) . А за 1 годину до перших вибухів було відомо, що ракети летять точно.
- за шахеди стало відомо мінімум за 2 години до підльоту;
- тут втирають, що МІГ за 1 годину з'їсть усе паливо, а тривога кілька годин: ага, а знищений міг - це ж раціональніше, ніж перемістити куди-небудь, хоч чорту в сраку;
- 5 літальних апаратів: в 1 момент часу, в 1 місці. Хіба це не рекорд нашого фіаско? на рососії, небійсь, свято й стимул не зупинятись;
- навіщо деталізація кількості?
- найрозумніші пишуть: може гвинтокрил, може дрон, може безпілотник, може цивільний. Та дай боже, щоб це було так (апарат, який не є незамінним). Але враховуючи, як багато запитань викликає Хмельниччина (постійно прильоти, у щось важливе, 0 ефективність ппо), то я не здивуюсь, якщо постраждали бойова техніка.
Чому мотлох? Чому ви умаєте, що вше міністерство довбодятлів (оборони) розумне? Чому так недооцінюєте ворога?
Де ви бачили, що я недооцінюю ворога? Якраз навпаки.
Аби мотлох на "зберіганні" - подібного б не написали.
Чому вони нічого не казали коли кацапи поцілили по складу старих авіабомб , а тут - не встигли кацапи відстрілятись , як вже розказали куди вони поцілили і скільки і чого знищено . !!?
Резніков оприлюднив листівку з фронтовим літаком. На цьому літаку Су-24МР видно крилату ракету Storm Shadow, яка має характерну головку.
На листівці емблема 7 бригади тактичної авіації м.Старокостянтинів.
І одразу ж туди прилетіло. -5 літальних апаратів.
И это в лучшем случае, а в худшем прямой КРОТ.
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D1%96%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F)&action=edit&redlink=1 Фіксація (психологія) - стан, коли людина має надмірну прив'язаність до іншої людини або об'єкта;
настійливе повторення тієї самої поведінки, діяльності, незважаючи на те, що це не приводить до досягнення мети або приносить шкоду; один з наслідків довготривалої фрустраціїhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F#cite_note-1
@fainavezha
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https://twitter.com/fainavezha/status/1663112638211956739 2 ч
От, бачте, чому я категорично не довіряю нашим можновладцям, вважаю їх або дебілами, або саботажниками. Журналісти, до речі, теж недалеко втекли, вони на ТБ все розповідають що треба і не треба. Звідки тут взятися оптимізму?
Кацапи цього не коментують - ЗОВСІМ . А хто з блогерів і коментує так теж - посилається на Хмельницьку ОВА . Тобто - єдине джерело на всій планеті - це Хмельницька ОВА . А такого не може бути . Такого НЕ БУВАЄ НІКОЛИ . !!!
Якби було влучання у військовий об'єкт , та ще й зі знищенням літальних апаратів , всі кацапські соцмережі зараз включили б режим божевілля і побєдобєєсія , коментуючи цей факт . А цього теж немає .
почитають на заході і скажуть навіщо вам ф16,
щоб їх розхерачили