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Ворог ударив по об’єктах Хмельниччини. Один з них - військовий. Виведено з ладу 5 літальних апаратів, - ОВА

ракета

Вночі російські війська вдарили по об’єктах Хмельниччини. Один з них - військовий.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Хмельницької ОВА.

"На даний момент тривають роботи з локалізації пожеж на складах паливно-мастильних матеріалів та зберігання бойових матеріальних цінностей. Виведено з ладу 5 літальних апаратів", - йдеться у повідомленні.

Розпочаті відновлювальні роботи злітно-посадкової смуги.

Дані щодо постраждалих уточнюються.

Ворог ударив по об’єктах Хмельниччини. Один з них - військовий. Виведено з ладу 5 літальних апаратів, - ОВА 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вночі на Хмельниччині пролунали вибухи, - ОВА

Як повідомлялося, вночі 29 травня о 0:40 у Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу. За даними Генштабу, було знищено 37 крилатих ракет, 29 "Шахедів" та розвідувальний БпЛА.

Зранку начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що над Києвом Сили оборони знищили понад 40 повітряних цілей. Унаслідок падіння уламків у Подільському районі Києва пробило дах житлового будинку.

У Хмельницькій області вночі 29 травня пролунали вибухи.

Автор: 

обстріл (28357) Хмельниччина (914)


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Топ коментарі
+72
Суки перш за все ті, хто не забезпечив належдного РОЗОСЕРЕДЖЕНОГО зберігання військового майна. Суки СБУ, бо не забезпечують ефективного відлову навідників, а також пацакських агентів у ЗСУ.
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29.05.2023 09:57
+54
на Хмельницький аеродром ПВО не хватило...
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29.05.2023 09:42
+52
Это очень хороший ответ всяким ура-патриотам, вопрошающим почему же нам не дают F-16 прямо сейчас, сразу и побольше. Чем их сейчас прикрывать? Орки совсем не идиоты и тоже постоянно учатся воевать.
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29.05.2023 09:57
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Якщо пишуть літальний апарат, а не літак, то скоріше за все байрактари
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29.05.2023 11:36 Відповісти
А може й Ан-2, яким поля посипають. Ми ж нічого не знаємо, щоб висновки робити...
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29.05.2023 12:59 Відповісти
Взлетная полоса очень быстро ремонтируется.
Если какое то оборудование уничтожено, завтра поставят новое современное.
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29.05.2023 11:39 Відповісти
Якщо кацапи зазнали невдачі з попередніми обстрілами і хочуть отримати бодай якийсь результат - одразу б'ють по Хмельниччині, бо там точно щось є і воно абсолютно незахищене. Не здивуюся, якщо у разі отримання F-16 їх розмістять в Старконі, а ******* танки поряд з Хмельницьким, звісно, без захисту ППО. Бо цілком очевидно, що вчитися на власних помилках то не про наше керівництво.
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29.05.2023 11:39 Відповісти
Деза.
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29.05.2023 11:42 Відповісти
В Хмльницькому з'явився ще один Гайдай. Давно не було такої інфи. Так коментує, неначе там був присутній. Дерьмак призначив його 15 березня. Навіщо ГРУшникам вербувати когось з вулиці, коли там є " настоящий русский у руководства"
А по справі Червінського після його інтерв'ю РСстало на свої місця. Перельотника схиляло СБУ, операцію санкціонував особисто Ванятка літінант, його помічник Котигорошко ще небув заарештований. Червінський організовував приліт літака, прилетіли ракети. Ванятку зняли і сховали а Котигорошка арештували. А потім щоб обілити друга по підворотні, тихцем все спихнули на Червінського. Колись Бурба говорив, що Кирюша з другом Гогі погрожували підкинути наркоту, якщо не замовкне. Говорять, що Кірюша став особистим другом Гнусавого. А тут ще лівацька прес в Америці підкинула інфу про шашні з Женькою Пригожиним (той підтвердив). Потрібно їм знизити градус та схаватись.
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29.05.2023 11:45 Відповісти
Всі посилання на Хмельницьку ОВА . І жодного на інше джерело . Навіть Антоха Геращенко - як в рот води набрав .
З якого дива Хмельницька ОВА коментує те що категорично коментувати заборонено .? Щось тут не те .
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29.05.2023 12:06 Відповісти
КРОТ из Хмельницкого ОВА донесение на Мацкву строчил и так спешил ФЮРЕРА обрадовать, что просто кнопки перепутал.
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29.05.2023 14:05 Відповісти
Якась хвора манія зберігати все у купі.
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29.05.2023 12:17 Відповісти
Логистикой аэродромов занимаются профи. Так что это не мания и не ошибка... Это предательство в полный рост.
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29.05.2023 22:05 Відповісти
Все навіть хреновей чим очікувалось. Як шо втратили 5 БПЛА Байрактар, то це, без Армії Дронів від влади, гаплик Байрактарам. У 20-21 роках зеленский наказав зняти вакуумні лампи з систем ППО України з декількох областей - Хмельничьчина входила у той перелік. А командира війскової частини ППО, котрий відмовився здавати клістрони з годом звільнили з ЗСУ.
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29.05.2023 12:36 Відповісти
Згодний з усіма: ну як так?

- за взліт стратегічної авіації було відомо за декілька годин (були сигнали на бойових частотах о 21:00) . А за 1 годину до перших вибухів було відомо, що ракети летять точно.
- за шахеди стало відомо мінімум за 2 години до підльоту;
- тут втирають, що МІГ за 1 годину з'їсть усе паливо, а тривога кілька годин: ага, а знищений міг - це ж раціональніше, ніж перемістити куди-небудь, хоч чорту в сраку;
- 5 літальних апаратів: в 1 момент часу, в 1 місці. Хіба це не рекорд нашого фіаско? на рососії, небійсь, свято й стимул не зупинятись;
- навіщо деталізація кількості?
- найрозумніші пишуть: може гвинтокрил, може дрон, може безпілотник, може цивільний. Та дай боже, щоб це було так (апарат, який не є незамінним). Але враховуючи, як багато запитань викликає Хмельниччина (постійно прильоти, у щось важливе, 0 ефективність ппо), то я не здивуюсь, якщо постраждали бойова техніка.
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29.05.2023 12:37 Відповісти
Нам же свідомо не кажуть куди саме прилетіло. Цілком імовірно, що то і був якийсь мотлох, але кацапи нехай собі думають, що влучили у щось важливе...
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29.05.2023 12:56 Відповісти
Погляд з Америки
Чому мотлох? Чому ви умаєте, що вше міністерство довбодятлів (оборони) розумне? Чому так недооцінюєте ворога?
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29.05.2023 15:15 Відповісти
Я ж написав, що "імовірно"... Я не знаю, чи влучили в літаки, чи у якийсь "мотлох", лише припускаю, що ворог не досяг цілі.
Де ви бачили, що я недооцінюю ворога? Якраз навпаки.
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29.05.2023 15:45 Відповісти
"Виведено з ладу 5 літальних апаратів..." - це означає, що вони були в справному стані?
Аби мотлох на "зберіганні" - подібного б не написали.
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29.05.2023 12:45 Відповісти
А може це так треба було сказати? Війна - мистецтво обману та дезінформації.
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29.05.2023 12:55 Відповісти
От мені знову дивно . Вже більше години риюсь в інтернеті , і досі не знайшов жодного підтвердження прильоту по військовому об'єкту в Хмельницьку ,, крім повідомлення Хмельницької ОВА . Всі хто про це згадує , всі посилаються тільки на неї . Тобто - Хмельницька ОВА - єдине джерело . Як таке може бути .?
Чому вони нічого не казали коли кацапи поцілили по складу старих авіабомб , а тут - не встигли кацапи відстрілятись , як вже розказали куди вони поцілили і скільки і чого знищено . !!?
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29.05.2023 13:09 Відповісти
Хто вас сказав про літаки? Літальні апарати, це не літаки...
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29.05.2023 13:11 Відповісти
Himikus

Резніков оприлюднив листівку з фронтовим літаком. На цьому літаку Су-24МР видно крилату ракету Storm Shadow, яка має характерну головку.

На листівці емблема 7 бригади тактичної авіації м.Старокостянтинів.
І одразу ж туди прилетіло. -5 літальних апаратів.
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29.05.2023 13:13 Відповісти
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29.05.2023 13:14 Відповісти
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29.05.2023 13:16 Відповісти
От хто головний навідник.
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29.05.2023 13:53 Відповісти
Резников - это ******** АДВОКАТИШКА, который ПРОСРАЛ все оборонные программы и занят только тем, что своим ***** по телепомойкам торгует.
И это в лучшем случае, а в худшем прямой КРОТ.
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29.05.2023 13:56 Відповісти
Чому літаки зазделегіть не підняли у повітря? Ракети прилетіли пізніше, за 1,5 року війни неможна було побудувати підземні сховища? Крім того , в місті завелась криса, яку треба терміново встановити та знищити. Чому не утворено аналогу СМЕРШ.
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29.05.2023 13:42 Відповісти
Який,ви розумний! Обявити війну та отримати статус агресора та лишитися допомоги всього цивілізованого світу? Країна жертва агресії війну не обявляє, вона захищається і це передбачає статус війни.
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29.05.2023 14:45 Відповісти
Тому що заздалегідь підняти у повітря можна те , що до польоту готове , а те що проходить регламентні роботи або ремонтується саме себе у повітря не підніме ((
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29.05.2023 14:02 Відповісти
P.S. Про сховища - ви праві на всі 100 %.
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29.05.2023 14:03 Відповісти
зато на автодор кучу *********** выделили и засекретили. У зеленского фиксация на дорогах.

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D1%96%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F)&action=edit&redlink=1 Фіксація (психологія) - стан, коли людина має надмірну прив'язаність до іншої людини або об'єкта;

настійливе повторення тієї самої поведінки, діяльності, незважаючи на те, що це не приводить до досягнення мети або приносить шкоду; один з наслідків довготривалої фрустраціїhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F#cite_note-1
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29.05.2023 15:09 Відповісти
На дорогах Єрмак заробляє. То для нього святе.
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29.05.2023 16:54 Відповісти
Может они не рабочие были, а на ремонте.
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29.05.2023 14:06 Відповісти
відтягнути можжна було.але мені здається то просто кацапам мозги пудрять )))
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29.05.2023 20:00 Відповісти
Годинник на вежі

@fainavezha

·

https://twitter.com/fainavezha/status/1663112638211956739 2 ч

От, бачте, чому я категорично не довіряю нашим можновладцям, вважаю їх або дебілами, або саботажниками. Журналісти, до речі, теж недалеко втекли, вони на ТБ все розповідають що треба і не треба. Звідки тут взятися оптимізму?
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29.05.2023 14:44 Відповісти
якшо це **** літаки, то резніков **** повинен сісти на все життя, той хто сконцентрував ці літаки в одному місці теж повинен сісти, майже не другому році війни бути таким долбайобами, це треба буде конченими дибилімаи або зрадниками. ***** тоді просити Ф16 якшо з такими дибілами кацапня ********** їх через тиждень?
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29.05.2023 14:49 Відповісти
Правильно, Резнікову довічне, бо він навів кацапів на Старокостянтинів. А Червінського негайно відпустити, бо кацапи ітак знали що в Канатовому військовий аеродром.
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29.05.2023 15:33 Відповісти
Ну тут все ясно .
Кацапи цього не коментують - ЗОВСІМ . А хто з блогерів і коментує так теж - посилається на Хмельницьку ОВА . Тобто - єдине джерело на всій планеті - це Хмельницька ОВА . А такого не може бути . Такого НЕ БУВАЄ НІКОЛИ . !!!
Якби було влучання у військовий об'єкт , та ще й зі знищенням літальних апаратів , всі кацапські соцмережі зараз включили б режим божевілля і побєдобєєсія , коментуючи цей факт . А цього теж немає .
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29.05.2023 15:54 Відповісти
На рамблере росiяки це коментують,кажуть поцiлили ВТО в усi летовища повiтряних сил ЗСУ
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29.05.2023 17:52 Відповісти
Хмельницький, що стає Чорнобаївкою ? То потужний удар по масивному складу з ************, зараз , як навмисно вдруге на ,наче спеціально зібране в одному місці літальних апаратів ??? При тому ніхто цю зброю ні розосередити ,ні прикрити НЕ може? Пора знайти цю банду колаборантів!
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29.05.2023 15:59 Відповісти
Тому, що там московських попів дуже *******...
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29.05.2023 16:59 Відповісти
Миргород у 2022 році нікого і нічому не навчив! Чого не вистачає? Напишить, що всі літаки знищено і взлітна смуга не підлягає відновленю. Ще відзвітуйте, що все відновлено. Писаки хрінові!
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29.05.2023 16:30 Відповісти
Шо з Ф-16 теж таке саме буде? Тому мабудь і не дають, що в нас ********* ще дуже багато! Чи я не правий?
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29.05.2023 16:47 Відповісти
Чим довше ЕрЗе,будуть вiдкладати контрнаступ ЗСУ, тим гiрше буде вiд ракетних ударiв оркiв по нашим резервам i складам б/п
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29.05.2023 17:58 Відповісти
Я не эксперт но спрошу? Почему не подняли в воздух, почему не под прикрытием ПВО?
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29.05.2023 18:26 Відповісти
Як ви собі уявляєте процес підняття в повітря близько 50 літаків, які востаннє літали кілька десятиліть тому?
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29.05.2023 20:07 Відповісти
даа,
почитають на заході і скажуть навіщо вам ф16,
щоб їх розхерачили
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29.05.2023 19:50 Відповісти
зрадой.би, все нормально.. це війна, а бІльшого нам, диванним експєрдам, знати "нЄ положено"
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29.05.2023 20:17 Відповісти
Хмельницк без пво вообще? или там кто-то рукожо*ый, или предатели? хоть раз было что они что-то сбили?!
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29.05.2023 23:58 Відповісти
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