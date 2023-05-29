Ворог ударив по об’єктах Хмельниччини. Один з них - військовий. Виведено з ладу 5 літальних апаратів, - ОВА

Вночі російські війська вдарили по об’єктах Хмельниччини. Один з них - військовий.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Хмельницької ОВА.

"На даний момент тривають роботи з локалізації пожеж на складах паливно-мастильних матеріалів та зберігання бойових матеріальних цінностей. Виведено з ладу 5 літальних апаратів", - йдеться у повідомленні.

Розпочаті відновлювальні роботи злітно-посадкової смуги.

Дані щодо постраждалих уточнюються.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вночі на Хмельниччині пролунали вибухи, - ОВА

Як повідомлялося, вночі 29 травня о 0:40 у Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу. За даними Генштабу, було знищено 37 крилатих ракет, 29 "Шахедів" та розвідувальний БпЛА.

Зранку начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що над Києвом Сили оборони знищили понад 40 повітряних цілей. Унаслідок падіння уламків у Подільському районі Києва пробило дах житлового будинку.

У Хмельницькій області вночі 29 травня пролунали вибухи.