Війська РФ не змогли ефективно використати маскування димом у бойових діях в Україні, - британська розвідка
Російські війська не спромоглися ефективно застосувати свою практику маскування димом у бойових діях в Україні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Великої Британії у Twitter.
Британські аналітики нагадали, що 24 травня Росія провела безпекові навчання у районі Керченського мосту. Вони включали створення димової завіси за допомогою димових машин ТДА-3, що частково маскувала міст.
ТДА-3, ймовірно, належала 28-й бригаді військ ядерного, біологічного та хімічного захисту Росії.
Російська доктрина вважає використання диму частиною маскування, на якому вона робить сильний акцент, наголосили британські аналітики. Однак на практиці російське маскування в цілому виявилося неефективним у війні в Україні, ймовірно, через відсутність сильної централізованої системи планування і низьку бойову дисципліну на нижчих рівнях.
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