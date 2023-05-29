УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9720 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
2 365 3

Війська РФ не змогли ефективно використати маскування димом у бойових діях в Україні, - британська розвідка

кримський,міст,керченський

Російські війська не спромоглися ефективно застосувати свою практику маскування димом у бойових діях в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

Британські аналітики нагадали, що 24 травня Росія провела безпекові навчання у районі Керченського мосту. Вони включали створення димової завіси за допомогою димових машин ТДА-3, що частково маскувала міст.

ТДА-3, ймовірно, належала 28-й бригаді військ ядерного, біологічного та хімічного захисту Росії.

Російська доктрина вважає використання диму частиною маскування, на якому вона робить сильний акцент, наголосили британські аналітики. Однак на практиці російське маскування в цілому виявилося неефективним у війні в Україні, ймовірно, через відсутність сильної централізованої системи планування і низьку бойову дисципліну на нижчих рівнях.

Також читайте: В інформаційному просторі Росії почастішали заклики до примусу суспільства працювати на потреби війни, - британська розвідка 

Автор: 

армія рф (17291) Велика Британія (5568) розвідка (3857)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Видно дим фуфловий. Китайський.
показати весь коментар
29.05.2023 09:58 Відповісти
Просто мост теперь чем-то бzzдит.
показати весь коментар
29.05.2023 10:28 Відповісти
Чому ЗСУ не використовує маскування димом?

Наприклад, для прикриття шляхів постачання біля фронту, чи для захисту від Ланцктів?
показати весь коментар
29.05.2023 11:13 Відповісти
 
 