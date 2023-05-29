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Сирський відвідав Лиманський напрямок: Скоро настане час для активного наступу. ВIДЕО

Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський відвідав Лиманський напрямок та нагородив воїнів, які виконують бойові завдання на передовій.

Про це Сирський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Лиманський напрямок. Наші частини і підрозділи продовжують стійко утримувати займані рубежі та позиції, відбивають всі спроби ворога просунутися вперед в районах Білогорівка, Спірне, Новоселівське, Торське, завдають йому значних втрат в особовому складі і техніці", - зазначив він.

Сирський також повідомив, що зустрівся з командирами частин та підрозділів, які виконують завдання на найбільш "гарячих точках" фронту. Спільно обговорили можливі сценарії розвитку подій на цьому напрямку та поточну ситуацію на фронті.

"Зазначив, що скоро настане той час, коли ми перейдемо до активних наступальних дій, визначив конкретні завдання на підготовку до них. Подякував та нагородив на передовій воїнів 10 огшбр, 54 омбр, 81 одшбр, 95 одшбр, 92 омбр. Від офіцера до солдата всі з честю виконують свій обовʼязок перед українським народом", - резюмує він.

Також читайте: ЗСУ знищили п’ять ворожих мінометів біля Куп’янська та Лиману, - Череватий

Автор: 

Лиман (228) Сирський Олександр (603) Луганська область (4876)


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Топ коментарі
+24
Що там наступне після Бахмуту? Ага, тепер зрозуміло: Лиман.
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29.05.2023 10:13
+21
а де наїзд на солдат?
наїзд на кацапа - ставленика зелених покидьків, у якого батьки дуже чудово живуть на Московії. Це при тому що там за читання книжки друкованої українською хапають і тягнуть в каталажку.
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29.05.2023 10:36
+19
Навіть не знаю як би військові командували своїми підрозділами якби не приїхав Сирський і не нагадав про обовʼязок перед українським народом (ніби вони й так не вдома і не партизанити прийшли)... Так пнеться щоб затьмарити Залужного а не виходить, тому що за що не візьметься перетворить на гімно, а за гімно візьметься то витратить менше сил (це його керування під Дебальцевим, Київ, який він майже здав слухаючи Банкову про заборони підривати мости, в Бахмуті поклав людей просто так, деякі батальйони ніби спеціально утилізували заради рейтингу чи телемарафону)
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29.05.2023 10:24
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Міг би відвідати аеродром у Хмельницькому, може по ньому б і не стріляли.
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29.05.2023 10:13 Відповісти
100 +
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29.05.2023 20:16 Відповісти
Що там наступне після Бахмуту? Ага, тепер зрозуміло: Лиман.
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29.05.2023 10:13 Відповісти
Наполеон би з Вами не погодився.
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29.05.2023 10:25 Відповісти
ваєнкор Сирский ))
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29.05.2023 20:18 Відповісти
Стійко утримують, кажеш, ню-ню🤔🧐😁 Коли ж будуть стрімко наступати Аби після таких відвідин не почали безладно відступати
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29.05.2023 10:30 Відповісти
Наразі артилерія ЗСУ утюжить живу "силу " орків, бої уже біля Кліщіївка...Ви там?
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29.05.2023 10:38 Відповісти
Ці прохолодні оповідки я чую вже місяць

Мапа DeepState у посміч
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29.05.2023 10:48 Відповісти
Тоді по Deep, наразі артилерія ЗСУ б'є по Бахмут, локалізація орків, бої біля Кліщіївка. Масютівка атакують орки, решта без змін. Ссилаючиь на карту, прочитайте зміст
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29.05.2023 10:57 Відповісти
Вам з Германії звісно відніше як там біля Кліщіївки.
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29.05.2023 11:49 Відповісти
Мені видніше бо там мій брат так от кацапів там беруть в кільце
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29.05.2023 13:21 Відповісти
Ага , вже як місяць беруть ,та ніяк взяти не можуть

Порівняйте , як було за Залужного на Харкивщині і Херсонщині

І як за обСиронського біля Кліщіївки

Доречі ,який там розмір тієї Клищиївки ?
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29.05.2023 14:28 Відповісти
Тільки почали пару днів тому і от коли бахмут буде оточено для кацапів буде все дуже погано просування є кожного дня
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29.05.2023 14:42 Відповісти
По твоєму, Залужний тут взагалі ні до чого? Сирський - то "Хомчак 2.0". Послухати тільки, як він українською говорить, то вже нічого не треба й казати. Малорос грьобаний
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29.05.2023 18:22 Відповісти
часу на "весняний" контрнаступ лишилось два дні
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29.05.2023 10:21 Відповісти
Весняний контрнаступ це як весна прийде саджати будем , осталось зачекати 2-3 тижні
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29.05.2023 10:26 Відповісти
не згоден! сказали що саджати нікого, корупція виїхала закордон
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29.05.2023 10:27 Відповісти
Навіть не знаю як би військові командували своїми підрозділами якби не приїхав Сирський і не нагадав про обовʼязок перед українським народом (ніби вони й так не вдома і не партизанити прийшли)... Так пнеться щоб затьмарити Залужного а не виходить, тому що за що не візьметься перетворить на гімно, а за гімно візьметься то витратить менше сил (це його керування під Дебальцевим, Київ, який він майже здав слухаючи Банкову про заборони підривати мости, в Бахмуті поклав людей просто так, деякі батальйони ніби спеціально утилізували заради рейтингу чи телемарафону)
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29.05.2023 10:24 Відповісти
Залужного затьмарити просто неможливо, ви самі при наступному раунді виборів не затьмарьтесь. А то тут усі такі "патріоти," а потім зелений знову править.
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29.05.2023 10:41 Відповісти
в Бахмуті поклав людей просто так, деякі батальйони ніби спеціально утилізували заради рейтингу чи телемарафону.
Ні,не заради рейтінгу.Українців просто винищують,щоб цю землю віддати іншому народу.І це не рашисти.
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29.05.2023 17:45 Відповісти
Не наезжайте на солдат. У нас есть вечнозеленый командувач, которого избрали в 2019, вопросы к нему.
Давайте на минуту задумаемся, что пишем: сдали Бахмут, положили кучу солдат. Что вы предлагаете: не сдавать Бахмут и не ложить солдат? Такое бывает в природе? Или сдать Бахмут и не ложить солдат? Такое возможно, было. Но в результате кричали бы о зраде, и эти крики слышны были бы на Солнце. Есть лучше идеи чем то, что делает армия(и не только)? Если нет, наверное имеет смысл сдерживать свои эмоции и по крайней мере не "наезжать" на тех, кто воюет.
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29.05.2023 10:29 Відповісти
а де наїзд на солдат?
наїзд на кацапа - ставленика зелених покидьків, у якого батьки дуже чудово живуть на Московії. Це при тому що там за читання книжки друкованої українською хапають і тягнуть в каталажку.
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29.05.2023 10:36 Відповісти
каков народ, такова власть, таковы и ставленники. Эта логическая цепочка, которую не разорвать. Но я о другом: много слов про жертвы. Я спросил: что народ предлагает, воевать без жертв? Тогда надо отдать всё и жертв не будет. Это вывод из этих воплей. Это то, что нужно? Или кто-то думает, что если будет не Сырский жертв не будет?
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29.05.2023 10:47 Відповісти
Є одне але. Народ український, а власть рашистська, так як і в Грузії і Білорусії
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29.05.2023 11:55 Відповісти
Уж какую выбрал. Зеленский пришел к власти совершенно законно. Но если народ выбирает рашисткую власть это многое говорит о народе.
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29.05.2023 12:16 Відповісти
Зеленський - не відвертий рашист. Якби народ України справді хотів би об`єднатись з росією, обрали б Бойка і ОПЗЖ. Вони відкрито налаштовані на русню. Але чомусь не отримали значних процентів на виборах.
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29.05.2023 12:45 Відповісти
Я бы сказал так: Зеленский - человек без идеологии. Вся его идеология - деньги любой ценой. В том числе и ценой жизни людей. Классический барыга, о которых он так много рассуждал в предвыборный период(добавьте к этому целый университет коломойского зеленой мрази)Но, есть нюанс: отсутствие собственной идеологии порождает ситуацию, когда чужая идеология пытается занять свободное пространство. Потому нет особой разницы, является ли он рашистом в чистом виде, или просто полупроводником рашизма - результат был очевиден. И он пришел в том виде, в котором мы его наблюдаем сегодня.
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29.05.2023 13:21 Відповісти
Ви почитайте його передвиборчі обіцянки і програму, тоді розкидайте байки чи прішол він в том відє в котором ви його наблюдаєтє сегодня чи ні.
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29.05.2023 13:59 Відповісти
какую программу? она у него была? набор лозунгов и деклараций из сериала, вроде "учитель должен как президент". НУ И? Спросите учителей, они Вам ответят.
Или, что мне особо нравится. Цитата некоего Шефира: "в уставе партии "Слуга народа" сказано, что если убрать материальную заинтересованность, война прекратится". Опять же вопрос: НУ И?
Сравните и сделайте выводы.
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29.05.2023 14:05 Відповісти
Поправка: "учитель должен жить как президент"...и далее по тексту.
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29.05.2023 14:07 Відповісти
Якщо ви не здатні побачити і порівняти що цей ************* фунт наобіцяв і що чинить зараз, то нема з вами про що розмовляти
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29.05.2023 19:18 Відповісти
В нього була мрія...
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29.05.2023 19:37 Відповісти
Так же законно як і путлєр на касапстані, лукавий в Білорусії, такаєв в Казахстані, а тепер і ердоган в Турції. Без допомоги рашистів "законні" вибори не проходять
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29.05.2023 13:55 Відповісти
Не надо только валить все на "народ"! наличие 73% дебилов - это не повод сдавать страну. Если бы в первые дни войны не послали на*уй дерьмака и прочих, Украины сегодня уже не было бы
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29.05.2023 18:25 Відповісти
Що ти мелеш? Як що його вибрали це дає йому право порушувати закони?
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29.05.2023 19:50 Відповісти
До речі, в суботу Данилов сказав каналу ВВС, що наступ почнеться в ближчі два дні.....сьогодні вже другий день.
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29.05.2023 19:09 Відповісти
Ох уж ця ботва і "вічно-невдоволені-всіми-ображені-недослухані щирі українські патріоти" - вище мого комента немає жодного комента без "все пропало - нам кранти".
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29.05.2023 10:35 Відповісти
кацапюре, радієш з шоу клоунів з петардами?
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29.05.2023 10:38 Відповісти
Так, так, звісно, я - кацап. Бо сказав, що ти і такі ж скажені "всепропальщіки", як ти, вже дістали своїм скуляжом.
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29.05.2023 10:48 Відповісти
А ти за кого голосував?
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29.05.2023 17:21 Відповісти
Хоч це не ваша справа, але мені немає чого ховати з цього приводу - за Петра Олексійовича голосував. А ви?
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29.05.2023 17:45 Відповісти
чого на Бахмут перестав їздити ?
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29.05.2023 10:38 Відповісти
А він туди де обісрався не їздить!
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29.05.2023 10:46 Відповісти
Бо "телемарафон" туди не поїхав знімати зешоу! Там вже не попіарися!
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29.05.2023 18:13 Відповісти
А про те що Бахмут залишили тихенько мовчать, аби поразка медійно не пристала до нього. В Бахмуті із котрого давно треба було відводити, війська, але ж ні, місяцями там палили найкращі найвмотивованіші підрозділи ЗСУ во славу Сирського.

Хомчак керува операцією в Іловайську, Сирський операцією в Дебальцево.
ДумайТЕ
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29.05.2023 10:53 Відповісти
Ви хочете сказать що їх в московських воєнних училищах погано навчали.
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29.05.2023 17:15 Відповісти
По хомчаку що ховався в кущах під час Іловайську, висновки зробити можу, воно просто недолуге сцикло що виборював своє місце під сонцем вілизуванням потрібних дуп.
По сирському не готовий робити висновки, лише констатувати факти. Провал в Дебальцево, пізніше намагання піарнутись під соледаром, де також безглуздо спалив бійців ЗСУ, і теж саме але вже набагато більших масштабах в Бахмуті.
Також він очевидний фаворит Єрмака, і на нього, на сирського процює вся окупована ОП медіа країни. Залужний із медіа пропав, а от Сирський навпаки...Чому так, не знаю. Чи він гарний дуполиз, чи....
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29.05.2023 19:57 Відповісти
Цікаві в нас назви напрямків - чомусь лиманський, а не кремінецький, чомусь вугледарський а не горлівський, купянський а не попаснянський і т.д. Був ще бахмутський, нема...
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29.05.2023 10:59 Відповісти
Анекдот який зараз на часі напередодні ''контрнаступу''=танки будуть наступати малими групами по дві-три людини,сигнал до атаки два Зе-лених свистка!
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29.05.2023 11:01 Відповісти
ну на Бахмут ОБСИРський вже "наступив".... Тепер вже в Бахмуті немає ніяких пригожинів чи зеків, але правда українських солдат в Бахмуті ТАКОЖ ЧОМУСЬ НЕМАЄ!

цікаво, який же буде результат "наступу" на лиманському напрямку....
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29.05.2023 11:25 Відповісти
Боневтік кремлядський натреновує московітську недоармію життями українських військових, цивільних та військовими мат.-тех. ресурсами України.
Уже майже рік без жодного контрнаступу, звільнення окупованих територій з втратами десятків тис. життів українців та десятки зруйнованих населених пунктів.
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29.05.2023 13:49 Відповісти
Вже в Бахмут приїзджав...якось напружує.
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29.05.2023 11:47 Відповісти
Бачу уйобків так багато на цензорі які навіть не знають що наші досих пір в бахмуті і воюють
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29.05.2023 13:23 Відповісти
я так зрозумів що для контрнаступу потрібно щоб земля промерзла для ходу важкої техніки, тому чекаємо наступної зими
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29.05.2023 15:34 Відповісти
Отведал Лиман, а наступление будет с Херсона
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29.05.2023 17:04 Відповісти
Іще один кравасіся ніяк українську мову не вивчить...буданав, рєзнікав, єрмак, і багато х о на -ов. Це ви точно хотіли засилля кацапні у владі?
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29.05.2023 17:12 Відповісти
Не верю я этому ларьковско-дерьмаковскому ставленнику
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29.05.2023 18:48 Відповісти
Вже його бачили під Соледаром, а потім під Бахмутом.
Скоріш за все Лиману піпець...
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29.05.2023 19:05 Відповісти
А Данилов сказав, шо вже контрнаступ йде
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29.05.2023 19:05 Відповісти
 
 