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Новини Агресія Росії проти України
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Протягом ночі окупанти вивозили вбитих та поранених після вибухів у Маріупольському районі, - Андрющенко

вибух

28 травня в окупованій Юр’ївці та Нікольському Маріупольського району лунали потужні вибухи через ураження складів боєкомплектів, великої кількості техніки та центру керування, де розміщувались системи забезпечення зв’язку та РЕБ.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Протягом всієї ночі росіяни вивозили вбитих, поранених та залишки поки живої сили з місця влучання в Юр’ївці. Уралами та КамАЗами - карет швидкої виявилось катастрофічно недостатньо", - йдеться в повідомленні.

Він зазначив, що був уражений не лише склад БК та велика кількість техніки, а й центр керування, де розміщувались системи забезпечення зв’язку та РЕБ.

"При тому, дивним чином росіянам вдалось приховати ураження в Нікольському від широкого обговорення в пабліках. Але й там дуже непогане мінусування окупантів", - зазначив Андрющенко.

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Автор: 

вибух (4443) Маріуполь (3226) окупація (6681) Андрющенко Петро (693)


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Возили камазами.
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29.05.2023 10:12 Відповісти
Море - поряд! Нереїсам їсти треба (щоб кефалі та бичкам з камбалою харч був)
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29.05.2023 11:01 Відповісти
Дохлих орків багато не буває.
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29.05.2023 10:15 Відповісти
Грэм
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29.05.2023 11:39 Відповісти
а сутра еще один прилет в Мариуполь
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29.05.2023 11:38 Відповісти
 
 