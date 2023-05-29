Рівень ракетної загрози надзвичайно високий, росіяни вивели в Чорне море 3 носії із сумарним залпом до 20 "Калібрів", - ОК "Південь"

Російські загарбники вивели в Чорне море 3 ракетоносії з сумарним залпом до 20 "Калібрів".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ОК "Південь".

"Станом на 10.00 в Чорному морі 3 ракетоносії - 2 надводні, 1 підводний. Сумарний залп - до 20 "Калібрів". Рівень ракетної загрози надзвичайно високий", - йдеться в повідомленні.

Наразі військові стежать за обстановкою.

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