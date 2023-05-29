Рівень ракетної загрози надзвичайно високий, росіяни вивели в Чорне море 3 носії із сумарним залпом до 20 "Калібрів", - ОК "Південь"
Російські загарбники вивели в Чорне море 3 ракетоносії з сумарним залпом до 20 "Калібрів".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ОК "Південь".
"Станом на 10.00 в Чорному морі 3 ракетоносії - 2 надводні, 1 підводний. Сумарний залп - до 20 "Калібрів". Рівень ракетної загрози надзвичайно високий", - йдеться в повідомленні.
Наразі військові стежать за обстановкою.
Топ коментарі
+21 Hanka Panyanka
показати весь коментар29.05.2023 10:39
+9 Oleksii Pilevych #551217
показати весь коментар29.05.2023 10:45
+9 МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
показати весь коментар29.05.2023 10:50
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Киев Работает ПВО
хоча не все втрачено: є цілих 2 дні до початку літа, може Крим встигнемо відвоювати...(товстий сарказм, хто не зрозумів)