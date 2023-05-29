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Новини Війна
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Рівень ракетної загрози надзвичайно високий, росіяни вивели в Чорне море 3 носії із сумарним залпом до 20 "Калібрів", - ОК "Південь"

ракета,ракети,калібр

Російські загарбники вивели в Чорне море 3 ракетоносії з сумарним залпом до 20 "Калібрів".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ОК "Південь".

"Станом на 10.00 в Чорному морі 3 ракетоносії - 2 надводні, 1 підводний. Сумарний залп - до 20 "Калібрів". Рівень ракетної загрози надзвичайно високий", - йдеться в повідомленні.

Наразі військові стежать за обстановкою.

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Автор: 

Чорне море (1665)


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Топ коментарі
+21
дуже не схоже на те, що в кацапів закінчуються ракети..., ще дужче не схоже на те, що санкції їм якось заважають виготовляти нові...
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29.05.2023 10:39
+9
А що "найвялічнєйший лідор з незаменімим міністром МО" не мають морських безпілотників , чи "StormОМ" щоб вє#ати по рашиських кораблях? Вже більше року рашисти обстріли ведуть з тих кораблів......
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29.05.2023 10:45
+9
але рівень "зе брехні " і "зе зрадників" в Україні ,набагато більша постійна загроза Україні і її народу,як рашистські 3 ракетоносії з сумарним залпом до 20 "Калібрів".
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29.05.2023 10:50
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29.05.2023 10:35 Відповісти
дуже не схоже на те, що в кацапів закінчуються ракети..., ще дужче не схоже на те, що санкції їм якось заважають виготовляти нові...
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29.05.2023 10:39 Відповісти
А по-моєму, дуже схоже, ти рахував, скільки раніше було калібрів і скільки зараз?
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29.05.2023 14:16 Відповісти
А що "найвялічнєйший лідор з незаменімим міністром МО" не мають морських безпілотників , чи "StormОМ" щоб вє#ати по рашиських кораблях? Вже більше року рашисти обстріли ведуть з тих кораблів......
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29.05.2023 10:45 Відповісти
А до чого тут Найвєлічайший і його яйцекрад міністр? Це рішення вумного-превумного наріду 73%, які витерли ноги і обгадили тих, що робили ракети, наприклад "Нептун", могли розробити на другу каденцію й інші, але нарід побажав поржати і все закатали в асфальт. Але я так пишу, а нарід з Найвєлічайшим можливо вже зробили якусь свою ракету, наприклад "Голобородько", чи "Зробимо разом кацапів, а не себе", чи "Бенябах", чи краще погрожувати англійською"StormОМ"?
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29.05.2023 13:21 Відповісти
То есть если был бы не Зеля то Нептуны дальше летали бы?! Что у вас в голове творится...
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29.05.2023 13:48 Відповісти
Щось я не розумію, у нас шо немає чим ті корита дістати? Всі наші ракети в бізнес зятька Кучми та в дорогу до Кривого Рогу закатано
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29.05.2023 10:48 Відповісти
Тоже интересно насчёт того, почему наши военные не могут попасть в корабли. Уже ведь дали ракеты дальнего действия...
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29.05.2023 11:29 Відповісти
Ракети дають з умовою не стріляти по території так званої росії, а кораблі з Криму вивели до новомосковська.
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29.05.2023 13:33 Відповісти
Дальность противокорабельных относительно не большая, что наших, что ихних. Рашисты просто отходят на большую дальность да и все. А с дронами у нас не заладилось - при всем пиаре ни одного корабля мы не потопили.
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29.05.2023 13:50 Відповісти
але рівень "зе брехні " і "зе зрадників" в Україні ,набагато більша постійна загроза Україні і її народу,як рашистські 3 ракетоносії з сумарним залпом до 20 "Калібрів".
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29.05.2023 10:50 Відповісти
Краще б на офіційному рівні кількість бомбардувальників які летять до пускових рубежів рахували, ніж кораблі які туди-сюда гоняють кожного дня. Інформація про ракетні пуски тільки з телеграм каналів...
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29.05.2023 11:05 Відповісти
Кораблі як стріляють так і відволікають.
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29.05.2023 11:08 Відповісти
Ех, загарпунити б їх , хоть би асфальтом. Або д'єрмаком вистрілити-точно своєю тушою потопив би...
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29.05.2023 11:10 Відповісти
потопити ВСІ ДО ОДНОГО! зелений, починай укладати асфальт до кораблів з калібрами!!!
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29.05.2023 11:14 Відповісти
Уже ракеты по Киеву... Баллистические скорей всего.
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29.05.2023 11:20 Відповісти
❗️❗️❗️РАКЕТЫ В СТОРОНУ КИЕВА И ОБЛАСТИ - МОНИТОРИНГОВЫЕ КАНАЛЫ
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29.05.2023 11:22 Відповісти
❗️❗️❗️ЕЩЕ РАКЕТЫ! В УКРЫТИЯ!

Киев Работает ПВО
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29.05.2023 11:23 Відповісти
Чому ми збиваємо ракети та дрони замість вдарити по кораблях і літаках , які ціми ракетами по нас стреляють ? Зе просрали наші ракетні програми , але ж за півтора роки ми нічого не зробили ?
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29.05.2023 12:12 Відповісти
Потому что асфальт трудно добросить в место расположения судна в момент залпа ракет
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29.05.2023 12:23 Відповісти
+++
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29.05.2023 13:49 Відповісти
Я жодним чином не є прихильником "слуг", але ж, друзі, справедливості заради треба визнати, що на момент приходу зелених до влади ЗСУ майже нічого з ********* озброєння не мала, окрім деяких в невеликій кількості дослідницьких зразків. Єдине, що було:одна "Богдана", одна установка нептунів і так, в значно більшій кількості нащастя, Стугни. Все інше-недорозкрадена радянська зброя. На превеликий жаль.
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29.05.2023 13:03 Відповісти
А іще була в Донецьку копія "царь пушка" І побібікать можна було, мир в очах ввх і майські шашлики. А також збіговисько недоумків у Трускавці. У дешепий паяц у керма держави, а так все вірно. Про Оманські інвестиції взагалі мовчу. Про цьом кошового в лисину і бігання по фонтаних - визиває тільки блювотні позиви.
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29.05.2023 13:48 Відповісти
Я вірив Буданову, що ракети звкінчились. Блазень зелений
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29.05.2023 13:33 Відповісти
Я теж "вірив"
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29.05.2023 13:39 Відповісти
навіть не знаю, коли прогнози буданова збувались (хоч 1).

хоча не все втрачено: є цілих 2 дні до початку літа, може Крим встигнемо відвоювати...(товстий сарказм, хто не зрозумів)
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29.05.2023 16:03 Відповісти
Чим займається Южмаш, курить бамбук, чи вже немає кваліфікованих інженерів та робітників. А може і немає, бо за 30 років вбили систему Пту та науку.
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29.05.2023 13:35 Відповісти
валодя зільєнскай АУ !!! А гдє наші Р-360 «Непту́н» (українська протикорабельна крилата ракета)??? "мдрий нарід" так що, відіб'ємся асфальтом.
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29.05.2023 13:38 Відповісти
Есть у нас и Нептуны и Гарпуны, вот только дальность у них относительно не большая, корабли просто держаться дальше и все. А кораблей своих чтобы подплыть нету
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29.05.2023 13:53 Відповісти
Не начасі виготовляти ракети зевлада чекає коли в орків закінчаця !
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29.05.2023 18:20 Відповісти
 
 