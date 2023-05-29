Російські окупанти продовжують рити окопи та будувати лінію оборони біля Мелітополя, - Федоров
На околицях окупованого Мелітополя росіяни продовжують рити великі та глибокі траншеї, в яких можна сховати військову техніку.
Про це поінформував міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Він повідомив, що росіяни продовжують будувати лінії оборони біля міста одразу у двох місцях.
"На околицях Мелітополя, за лісопарком та тубдиспансером. Тут ворог вже встиг викопати траншеї. Вони настільки великі, що в них поміститься і ворожа техніка, і братські могили. На території Богатирського лісництва ховають окупанти також техніку та живу силу. Паралельно ворог активно знищує ліс, випилюючи дерева для облаштування бліндажів та окопів", - повідомив Федоров.
Він додав, що останніми днями мелітопольці спостерігають, як по об'їзній дорозі в сторону Запорізької лінії фронту рухаються військові КамАЗи, завантажені стовбурами дерев. У зворотньому напрямку окупанти вивозять вщент розбиту військову техніку та своїх 200-их.
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Этот "порочный круг" разрывается только подавляющем преимуществом в военном искусстве, профессионализмом и выучкой л/с, мотивацией, безупречными системами управления и коммуникаций в войсках, грамотным использованием технических преимуществ западных систем вооружения.
"Снести" можно все. Но для этого требуется немеряно ресурсов (техника и б/п). Есть ли они?
Условно говоря, ситуация может быть такая:
Для гарантированно "разбомбить в ноль" условный фортификационный рубеж, требуется 50 стволов и 100 000 снарядов. А у нас есть только 10 стволов и 20 000 снарядов. Начинаем? Приходится, т.к. тянуть дальше с наступлением уже невозможно, да и "союзники" не обещают в ближайшее время подогнать недостающие 40 стволов и 80 000 снарядов. И каковы будут результаты этого вынужденного "начинаем"?
Так як мене це питання також «бентежить», може більше чим вас, бо хочу врешті решт до дому повернутися, то задав питання друзям в ЗСУ, один з них брав участь не тільки в цій війні. Тож висновок такий - краще б їх не було, як вже прийдеться зносити, ускладнить і «загальмує» просування - безперечно. Але при грамотному використанні ресурсів - все можливо. Дякувати союзникам західна арта дуже точна, але звісно доведеться створити потрібну концентрацію на ділянках що будуть «цікаві».
По оцінкам спроможності - більше довіряю Пентагону. Вони заявили що можливості для успішного звільнення всіх територій в України вже є. Звісно, ці можливості можна і потрібно покращувати, але тут упираємося знову у час
Я тут вижу только два варианта объяснений подобного.
1. Пентагон не владеет всей полнотой информации (о наших ресурсах и ресурсах противника). А эту информацию они получают из нашего Генштаба.
2. Наши умышленно затягивают наступление с целью получения бОльшего кол-ва ресурсов для наступления, т.к. хотят получить максимальные результаты и минимальные потери. Но это очень спорная тактика, т.к. враг еще больше укрепляется и накапливает резервы.
2) Так, при наявному ресурсі, тактика «спірна не те слово.
И вы правы - кацапы явно не умнее украинцев и американцев. Но они это успешно компенсируют огромными ресурсами. Тут тебе и рабский народ, готовый безропотно умирать за идеи сумасшедшего фюрера, тут тебе и ВПК работающий в 3 смены, тут тебе и "друзья масквы", готовые покупать подешевевшие природные ресурсы РФ в любых кол-вах и т.д.
Так ли это сейчас у нас? Если проанализировать последние 8 мес. войны.
Имеет ли это отношение к "концепції і стратегії розроблені в США"?
Вся мировая история учит, что диктаторам народ прощает/терпит все ... кроме поражения в войне.
«безупречные системы управления и коммуникаций в войсках» - на основі цивільних старлінків.
«грамотное использование технических преимуществ западных систем вооружения. » - тут наче все добре.
Тому вище писав «десь на перетині «думок» з'явиться оптимальний «рецепт» для наявних засобів і можливостей.»
д`Єрьмак має відпрацювати свій прокол минулого року.