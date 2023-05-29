Російські окупанти продовжують рити окопи та будувати лінію оборони біля Мелітополя, - Федоров

На околицях окупованого Мелітополя росіяни продовжують рити великі та глибокі траншеї, в яких можна сховати військову техніку.

Про це поінформував міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Він повідомив, що росіяни продовжують будувати лінії оборони біля міста одразу у двох місцях.

"На околицях Мелітополя, за лісопарком та тубдиспансером. Тут ворог вже встиг викопати траншеї. Вони настільки великі, що в них поміститься і ворожа техніка, і братські могили. На території Богатирського лісництва ховають окупанти також техніку та живу силу. Паралельно ворог активно знищує ліс, випилюючи дерева для облаштування бліндажів та окопів", - повідомив Федоров.

Він додав, що останніми днями мелітопольці спостерігають, як по об'їзній дорозі в сторону Запорізької лінії фронту рухаються військові КамАЗи, завантажені стовбурами дерев. У зворотньому напрямку окупанти вивозять вщент розбиту військову техніку та своїх 200-их.

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