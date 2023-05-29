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Новини Агресія Росії проти України
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Російські окупанти продовжують рити окопи та будувати лінію оборони біля Мелітополя, - Федоров

окоп,траншея

На околицях окупованого Мелітополя росіяни продовжують рити великі та глибокі траншеї, в яких можна сховати військову техніку.

Про це поінформував міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Він повідомив, що росіяни продовжують будувати лінії оборони біля міста одразу у двох місцях.

"На околицях Мелітополя, за лісопарком та тубдиспансером. Тут ворог вже встиг викопати траншеї. Вони настільки великі, що в них поміститься і ворожа техніка, і братські могили. На території Богатирського лісництва ховають окупанти також техніку та живу силу. Паралельно ворог активно знищує ліс, випилюючи дерева для облаштування бліндажів та окопів", - повідомив Федоров. 

Він додав, що останніми днями мелітопольці спостерігають, як по об'їзній дорозі в сторону Запорізької лінії фронту рухаються військові КамАЗи, завантажені стовбурами дерев. У зворотньому напрямку окупанти вивозять вщент розбиту військову техніку та своїх 200-их.

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Автор: 

Мелітополь (770) Федоров Іван (647)


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Топ коментарі
+9
Не розумію чого вони не маринують мясо на шашлики....ідіоти
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29.05.2023 10:58
+9
Патамушта не мають найвеличнішого лідора.
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29.05.2023 11:11
+6
Уверен, что Генштаб все это знает и понимает. Именно поэтому и нет нашего наступления. Стратегии и тактики наступления, через месяц оказываются уже не актуальными, т.к. враг закрывает "дыры" в своей обороне. Требуется разработка новой стратегии наступления. Соответственно, дополнительные ресурсы (техник, б/п, л/с). Враг, при этом, так же не стоит на месте и продолжает укреплять позиции и накапливать резервы. Получается некий "заколдованный круг". Но у врага больше ресурсов и возможностей, т.е. время работает на него.
Этот "порочный круг" разрывается только подавляющем преимуществом в военном искусстве, профессионализмом и выучкой л/с, мотивацией, безупречными системами управления и коммуникаций в войсках, грамотным использованием технических преимуществ западных систем вооружения.
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29.05.2023 11:44
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Не розумію чого вони не маринують мясо на шашлики....ідіоти
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29.05.2023 10:58 Відповісти
Патамушта не мають найвеличнішого лідора.
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29.05.2023 11:11 Відповісти
Ця лінія називається "Вотан". Хто подивится на мапу той одразу зрозуміє. Що вони її відновлють. Правий берег рікі Молочної вищче на 40 метрів ніж лівий. Якраз десь від Василіївки до Молочного ліману.
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29.05.2023 11:16 Відповісти
Якраз в тих окопах їх і прикопаєм .
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29.05.2023 11:17 Відповісти
А ми, а ми зачекаємо коли вони закінчать і сфоткаємо. Мокшам потрібен час для закінчення оборонних укріплень, давайте надамо їм бонус...
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29.05.2023 11:26 Відповісти
Ну помочь рашистам эти траншеи никак не смогут, но земле привыкать будут.
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29.05.2023 11:30 Відповісти
Так, звичайно, вони їм будуть заважати
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29.05.2023 12:35 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=4TJCxs1sut8
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29.05.2023 13:01 Відповісти
Відправте кацапам, ехай здаються. Леопард подолав вал!
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29.05.2023 13:05 Відповісти
А это к чему было сказано, рашотроллик?
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29.05.2023 13:08 Відповісти
А що на марафоні кажуть з цього приводу? Скажіть, синхронізую позицію, бо не дивлюся його.
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29.05.2023 13:11 Відповісти
Вася, новость называется "Російські окупанти продовжують рити окопи та будувати лінію оборони біля Мелітополя". И это не на марафоне, Вася. Ну вас в рашотролли таких тупых набирают? Еще тупее пошли дохнуть в Украину?
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29.05.2023 13:23 Відповісти
Та куди мені до мудрості найвеличнішого і його послідовників - «Ну помочь рашистам эти траншеи никак не смогут…» це по мотивам «війну неможливо виграти перемогами»
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29.05.2023 13:35 Відповісти
Тебе никуда, это точно. Тебе во всепропальщики, генералом. Чем и занимаются как раз рашотроллики.
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29.05.2023 13:51 Відповісти
Іди кращепротри фотку вождя. Бо потічок мудрості загальмується.
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29.05.2023 13:56 Відповісти
кращепротри Это у вас вождь бункерный. Не тупи, Вася. Плохи дела на рабссее если такие тупаки как ты появляются на украинском ресурсе. Вождь говоришь?
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29.05.2023 13:58 Відповісти
А ще тобі москалі кругом мерещаться, завітай до окуліста, для початку. Якщо не допоможе - то у мене для тебе погані новини)
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29.05.2023 14:06 Відповісти
на тебе еще коммент, не забудь поделится со своей рашосамочкой, если она у тебя есть. Вождь говоришь?
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29.05.2023 14:08 Відповісти
Дурко, йди почеши язика деінде. В безмежному океані телемарафону, наприклад
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29.05.2023 14:30 Відповісти
Телемарафон говоришь? Это все что ты про Украину знаешь?
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29.05.2023 14:33 Відповісти
Уверен, что Генштаб все это знает и понимает. Именно поэтому и нет нашего наступления. Стратегии и тактики наступления, через месяц оказываются уже не актуальными, т.к. враг закрывает "дыры" в своей обороне. Требуется разработка новой стратегии наступления. Соответственно, дополнительные ресурсы (техник, б/п, л/с). Враг, при этом, так же не стоит на месте и продолжает укреплять позиции и накапливать резервы. Получается некий "заколдованный круг". Но у врага больше ресурсов и возможностей, т.е. время работает на него.
Этот "порочный круг" разрывается только подавляющем преимуществом в военном искусстве, профессионализмом и выучкой л/с, мотивацией, безупречными системами управления и коммуникаций в войсках, грамотным использованием технических преимуществ западных систем вооружения.
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29.05.2023 11:44 Відповісти
Так, вони не завадять, але значно ускладнять просування. «Знести» їх треба буде багато ресурсу…
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29.05.2023 12:41 Відповісти
Грамотные фортификационные сооружения + подготовленные резервы = остановка наступления.
"Снести" можно все. Но для этого требуется немеряно ресурсов (техника и б/п). Есть ли они?
Условно говоря, ситуация может быть такая:
Для гарантированно "разбомбить в ноль" условный фортификационный рубеж, требуется 50 стволов и 100 000 снарядов. А у нас есть только 10 стволов и 20 000 снарядов. Начинаем? Приходится, т.к. тянуть дальше с наступлением уже невозможно, да и "союзники" не обещают в ближайшее время подогнать недостающие 40 стволов и 80 000 снарядов. И каковы будут результаты этого вынужденного "начинаем"?
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29.05.2023 13:17 Відповісти
Ви мені не пояснюйте, я пишу про те що вони закриваються, возять ліс і бетон щоденно з Криму на лівий берег і не тільки, не перший тиждень. І те що терміни контрнаступу затягнуті з очевидних і неочевидних причин також.
Так як мене це питання також «бентежить», може більше чим вас, бо хочу врешті решт до дому повернутися, то задав питання друзям в ЗСУ, один з них брав участь не тільки в цій війні. Тож висновок такий - краще б їх не було, як вже прийдеться зносити, ускладнить і «загальмує» просування - безперечно. Але при грамотному використанні ресурсів - все можливо. Дякувати союзникам західна арта дуже точна, але звісно доведеться створити потрібну концентрацію на ділянках що будуть «цікаві».
По оцінкам спроможності - більше довіряю Пентагону. Вони заявили що можливості для успішного звільнення всіх територій в України вже є. Звісно, ці можливості можна і потрібно покращувати, але тут упираємося знову у час
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29.05.2023 13:48 Відповісти
Меня тоже очень смущают "заявления Пентагона". Они уже не первую неделю говорят о том, что у нас для наступления все есть. Первые такие заявления прозвучали еще в конце апреля.
Я тут вижу только два варианта объяснений подобного.
1. Пентагон не владеет всей полнотой информации (о наших ресурсах и ресурсах противника). А эту информацию они получают из нашего Генштаба.
2. Наши умышленно затягивают наступление с целью получения бОльшего кол-ва ресурсов для наступления, т.к. хотят получить максимальные результаты и минимальные потери. Но это очень спорная тактика, т.к. враг еще больше укрепляется и накапливает резервы.
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29.05.2023 14:10 Відповісти
1) Можуть не знати деталей планів, але ресурси напевно їм відомі достеменно, так як в основному вони їх надають і забезпечують і на них ми покладаємось у плануванні.
2) Так, при наявному ресурсі, тактика «спірна не те слово.
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29.05.2023 14:16 Відповісти
Дело в том, что США никогда не воевали со "второй армией мира". У них нет опыта штурмовых действий подобных укрепрайонов, которые выстроили москали (мощные фортификации + минные поля + огромные резервы наготове). Поэтому все эти Пентагоновские "у вас есть всё для успешного наступления" - это теория чистейшей воды. А если учесть, что тот же Пентагон постоянно "зажимает" для нас необходимое оружие (те же дальнобойные ракеты) и "ленд лиз" замял для ясности ...
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29.05.2023 14:42 Відповісти
Та ні, про досвід тут зайве. Є в них досвід, колесо вигадувати не треба, ми також тільки вчимося багато чому, а багато ого маємо виключно завдяки їм (супутникові розвіддані наприклад), десь на перетині «думок» з'явиться оптимальний «рецепт» для наявних засобів і можливостей. Кацапи точно не більш досвідчені.
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29.05.2023 15:03 Відповісти
Я изучал все войны, в которых принимали участие США. Единственный случай, который очень условно можно сопоставить со штурмом мощного укрепрайона - это Корейская война, 1952 г. битва за высоты севернее Кимхва. И с тех пор ничего даже отдаленно напоминающего предстоящий штурм укрепрайонов москалей. Поэтому, извините, но про опыт, тут явно не лишнее.
И вы правы - кацапы явно не умнее украинцев и американцев. Но они это успешно компенсируют огромными ресурсами. Тут тебе и рабский народ, готовый безропотно умирать за идеи сумасшедшего фюрера, тут тебе и ВПК работающий в 3 смены, тут тебе и "друзья масквы", готовые покупать подешевевшие природные ресурсы РФ в любых кол-вах и т.д.
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29.05.2023 15:30 Відповісти
Я впевнений, що концепції і стратегії розроблені в США, мають переваги над совковими, так як і зброя. Не обов'язково вчитися на власному досвіді у випадку США та і нам, і впевнений, що вони враховують деякі аспекти поточних подій. А з того досвіду що був, можна взяти окремі елементи, так як оснащення військ зазнало значних змін, що суттєво вплине на планування.
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29.05.2023 15:41 Відповісти
Я глубоко убежден, что "победа Украины" - это не "выход к границам 1991 г.", а полный и тотальный разгром армии РФ (не путать с отступлением и/или бегством). И в этом вопросе, я больше верю не в "концепції і стратегії розроблені в США", а в наше подавляющее преимущество в военном искусстве, профессионализм и выучка л/с, мотивацию, безупречные системы управления и коммуникаций в войсках, грамотное использование технических преимуществ западных систем вооружения.
Так ли это сейчас у нас? Если проанализировать последние 8 мес. войны.
Имеет ли это отношение к "концепції і стратегії розроблені в США"?
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29.05.2023 15:57 Відповісти
Мріяти звісно не заборонено, але ніхто не «дозволить» повний і тотальний розгром - ні США, ні Китай, кацапі ні віддавати комусь ні ділити між собою у них бажання немає. А у нас немає ресурсів для захоплення і контролю таких територій.
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29.05.2023 17:00 Відповісти
Я имел в виду разгром группировки РФ в Украине. Поверьте, если это произойдет, то в РФ начнутся тектонические сдвиги и им будет уже не до Украины. Во всяком случае, в течении нескольких лет. Это и будет наше "окно возможностей" для "стать Израилем/Юж. Кореей", "вступить в НАТО" и т.п.
Вся мировая история учит, что диктаторам народ прощает/терпит все ... кроме поражения в войне.
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29.05.2023 17:32 Відповісти
Та скоріше, щось на кшталт вийти на Маріуполь і взірвати керченськийміст.
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29.05.2023 17:46 Відповісти
Если результаты нашего наступления будут такими, то в войне это принципиально ничего не изменит. Войска РФ отойдут/убегут на новые позиции. Путлер объявит очередную мобилизацию. И через пару, тройку месяцев начнется новый замес.
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29.05.2023 18:08 Відповісти
Ви не зрозуміли, це обов'язково необхідний початок. А там вийдемо на берег Азовського і я з цікавістю подивлюся як вони на паромах і ВДК будуть уйобувати на нові позиції
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29.05.2023 18:39 Відповісти
Всей душой этого желаю и надеюсь на это.
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30.05.2023 10:19 Відповісти
«профессионализм и выучка л/с, мотивацию» - ще дуже багато роботи.
«безупречные системы управления и коммуникаций в войсках» - на основі цивільних старлінків.
«грамотное использование технических преимуществ западных систем вооружения. » - тут наче все добре.
Тому вище писав «десь на перетині «думок» з'явиться оптимальний «рецепт» для наявних засобів і можливостей
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29.05.2023 17:07 Відповісти
Т.е делают то, что должна была делать Украина перед войной.
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29.05.2023 12:00 Відповісти
прапвильно пане у нас було мінімум 3 міс - і максимум 10 коли нас перший раз захід попередив про неминучість нападу.
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29.05.2023 12:21 Відповісти
Час був з весни 21. Але просто «ударні групи не сформовані були» на кордоні
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29.05.2023 12:38 Відповісти
А у нас знову 10 мільярдів у асфальт закатують.
д`Єрьмак має відпрацювати свій прокол минулого року.
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29.05.2023 12:03 Відповісти
А що, так можно було? Травень це тільки шашлики
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29.05.2023 13:40 Відповісти
 
 