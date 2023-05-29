На Київщині влучань не зафіксовано. Внаслідок падіння уламків пошкоджено приватні будинки та квартира у багатоповерхівці, - ОВА

Російські окупанти продовжують атакувати Київщину. З початку травня це вже 15 повітряна атака.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Київської ОВА Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадує, що цієї ночі ворог застосував одночасно БпЛА та ракети.

"Завдяки професійній роботі наших сил ППО влучання не зафіксовані. Постраждалих також немає. Внаслідок падіння уламків в одній із громад пошкоджено два приватних будинки. В одному з будинків виникла пожежа, яку оперативно ліквідували. Пошкоджень також зазнали технічні будівлі - гараж, ангар", - йдеться у повідомленні.



Також повідомляється, що ще в одній громаді - пошкоджена квартира в багатоповерховому будинку. У навчальному закладі, розташованому поблизу, вибило вікна.

"Всі пошкодження незначні. Відповідні служби надають необхідну допомогу для усунення наслідків нічної атаки. Дякуємо нашим військовим, ДСНС та всім оперативним службам за збережені життя та вчасно надану допомогу!", - зазначає Кравченко.

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Раніше Цензор.НЕТ писав, що внаслідок нічного обстрілу зайнялася будівля дачного кооперативу на Київщині, обійшлося без постраждалих.

Як повідомлялося, вночі 29 травня о 0:40 у Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу. За даними Генштабу, було знищено 37 крилатих ракет, 29 "Шахедів" та розвідувальний БпЛА.

Зранку начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що над Києвом Сили оборони знищили понад 40 повітряних цілей. Унаслідок падіння уламків у Подільському районі Києва пробило дах житлового будинку.

У Хмельницькій області вночі 29 травня пролунали вибухи.