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Новини Війна
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На Київщині влучань не зафіксовано. Внаслідок падіння уламків пошкоджено приватні будинки та квартира у багатоповерхівці, - ОВА

київщина

Російські окупанти продовжують атакувати Київщину. З початку травня це вже 15 повітряна атака.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Київської ОВА Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадує, що цієї ночі ворог застосував одночасно БпЛА та ракети.

"Завдяки професійній роботі наших сил ППО влучання не зафіксовані. Постраждалих також немає. Внаслідок падіння уламків в одній із громад пошкоджено два приватних будинки. В одному з будинків виникла пожежа, яку оперативно ліквідували. Пошкоджень також зазнали технічні будівлі - гараж, ангар", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що ще в одній громаді - пошкоджена квартира в багатоповерховому будинку. У навчальному закладі, розташованому поблизу, вибило вікна.

"Всі пошкодження незначні. Відповідні служби надають необхідну допомогу для усунення наслідків нічної атаки. Дякуємо нашим військовим, ДСНС та всім оперативним службам за збережені життя та вчасно надану допомогу!", - зазначає Кравченко.

Також читайте: Влучань не зафіксовано, уламки ракет та дронів пошкодили житлові будинки та об’єкти інфраструктури у кількох районах Київщини, - поліція. ФОТОрепортаж

Раніше Цензор.НЕТ писав, що внаслідок нічного обстрілу зайнялася будівля дачного кооперативу на Київщині, обійшлося без постраждалих.

Як повідомлялося, вночі 29 травня о 0:40 у Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу. За даними Генштабу, було знищено 37 крилатих ракет, 29 "Шахедів" та розвідувальний БпЛА.

Зранку начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що над Києвом Сили оборони знищили понад 40 повітряних цілей. Унаслідок падіння уламків у Подільському районі Києва пробило дах житлового будинку.

У Хмельницькій області вночі 29 травня пролунали вибухи.

Автор: 

Київська область (4011) обстріл (28357)


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Топ коментарі
+1
Черговий ідіот, який не в курсі, що по лідору ніхто нічим не кидає, як і по уютним домішкам кончі-заспи, а ракети летять у звичайних людей в багатоповерхівках... ****, де вас таких ******* беруть?
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29.05.2023 11:07
+1
Більшість страхових у своїх договорах передбачливо прописали, що втрат від військових дій не відшкодовують
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29.05.2023 11:14
+1
ідіот це певно ви пане можливо ви навіть з 73%...було сказано про те що жодна ракета не впала в К-Заспу....чогось там вже вистачає ППО. А прикрити стратегічний обєкт не вистачило установок бо як говорилося вище вони прикривають лідорів з конча заспи
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29.05.2023 11:33
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Слава Богу що лідор живий.... а те що по аеродрому в Хмельницькому приліт- то таке....
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29.05.2023 10:59 Відповісти
Та й збивати ракети над мiстом - то таке собi.
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29.05.2023 11:06 Відповісти
Черговий ідіот, який не в курсі, що по лідору ніхто нічим не кидає, як і по уютним домішкам кончі-заспи, а ракети летять у звичайних людей в багатоповерхівках... ****, де вас таких ******* беруть?
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29.05.2023 11:07 Відповісти
ідіот це певно ви пане можливо ви навіть з 73%...було сказано про те що жодна ракета не впала в К-Заспу....чогось там вже вистачає ППО. А прикрити стратегічний обєкт не вистачило установок бо як говорилося вище вони прикривають лідорів з конча заспи
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29.05.2023 11:33 Відповісти
То до чого ці сентенції? Київ - столиця, тут мешкає найбільша кількість українців. Їх не треба прикривати ппо? Хай собі кацапи їх довбають, аби аеродром обісратий було захищено, я правильно зрозумів?
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29.05.2023 11:42 Відповісти
то ти точно ідіот і я не помилився- якщо сьогодні на аеродромі мінуснули 5 літаків і для вас це пх - то ти ідеш за рускім карабльом к"цапе..
- і ще одне питання- чому з Києва зробили таку собі цитадель типу країна в країні зі своїми правилами- зараз - у вас чомусь не ходять не роздають повістки, у вас спокійне життя - а по всій Україні облави. Скажи чому так боте
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29.05.2023 11:49 Відповісти
Що й треба було довести. Клінічний ідіоте, нема мені шо більше робить як на тебе час витрачати. Йди за мразійським воєнним кораблем і в ігнор, тупе падло, що шкодує, що по цивільним ракети не долітають.
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29.05.2023 11:53 Відповісти
навзаєм зевибл№док
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29.05.2023 11:54 Відповісти
На аеродромі не було там літаків це раз попали по старому аеродрому який не функціонує для чого брехати??
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29.05.2023 12:03 Відповісти
ще один
для особливо обдарованих


Зато на Хмельниччині чомусь виведено з ладу одразу 5 літальних апаратів
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29.05.2023 12:05 Відповісти
Ще раз кажу в мене друзі живуть біля того аеродрому він пустий з початку війни, максимум що там бувало це кукуризники і мчс гелікоптери бойової авіації там вже роками немає
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29.05.2023 12:09 Відповісти
Сказали - вивели з ладу 5 літальних апаратів - значить вивели. Або хотіли, щоб кацапи думали, що вивели.
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29.05.2023 12:39 Відповісти
Зато на Хмельниччині чомусь виведено з ладу одразу 5 літальних апаратів
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29.05.2023 11:04 Відповісти
З цією війною всі страхові кампанії обанкротяться. Скільки автомобілів та житла знищено. Ужос.
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29.05.2023 11:07 Відповісти
Більшість страхових у своїх договорах передбачливо прописали, що втрат від військових дій не відшкодовують
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29.05.2023 11:14 Відповісти
есть другая программа по возмещению
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29.05.2023 12:17 Відповісти
все отстроим , всем возместим , заграница Нам поможет
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29.05.2023 12:10 Відповісти
В Києві знову тривога
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29.05.2023 11:14 Відповісти
русня звереет из за своих неудач , все их пуски коту под хвост
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29.05.2023 12:09 Відповісти
а Storm Shadow точно бьет и ее сбить не возможно
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29.05.2023 12:18 Відповісти
https://t.me/RDKruua/35 А тем временем киевляне прячутся в Метро
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29.05.2023 12:22 Відповісти
 
 