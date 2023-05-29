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У Молдові планують створити державний центр протидії російській дезінформації та пропаганді

россия,путин,пропаганда,телевидение

Президентка Молдови запропонувала парламенту створити державне відомство для протидії дезінформації і пропаганді, зокрема російській.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це оголосила президентка Молдови Мая Санду.

Національний центр боротьби із пропагандою "Патріот" пропонують створити як орган, що буде координувати та впроваджувати державу політику у сфері інформаційної безпеки та займатися стратегічною комунікацією для протидії дезінформації.

Президентка зазначила, що подасть парламенту відповідну пропозицію. 30 травня текст проєкту опублікують для громадських консультацій, а до кінця червня передадуть на розгляд парламенту.

"Щодня Кремль та злочинні угруповання здійснюють гібридні атаки, використовуючи зброю пропаганди, щоб сіяти ненависть у Молдові, ослаблювати нашу взаємну довіру і довіру до держави. Оскільки Кремль не може дістатися до нас своїми танками, він спонсорує поширення брехні у ЗМІ та соцмережах, вкладаючи у це велетенські гроші, фінансує злочинні угруповання брудними грошима. Брехня, що транслюється на телеканалах та в інтернеті, стала найбільш небезпечною зброєю", – заявила Санду.

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За її словами, Центр буде мати дві основні функції – виявляти поширювану дезінформацію, протидіяти цим кампаніям і повідомляти громадськості достовірну інформацію, а також працювати з іншими урядовими структурами для підвищення стійкості країни до дезінформації.

Санду додала, що право на свободу слова є беззаперечною цінністю для демократичної країни, але свобода слова "не має бути прикриттям для брехні та інтоксикації".

"Ми не можемо дозволити їм розколоти нас і ослабити країну. Це залежить від нас, від усього суспільства. Тому що це і є їхній план – ослаблена країна з озлобленими людьми, які не заважають їм красти і залишати Молдову бідною і корумпованою", – наголосила Санду.

Також читайте: Росія планувала переворот у Молдові на весну 2023 року, - Санду

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дезінформація (341) Молдова (2066) пропаганда (2799)


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Нарешті дійшло.
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29.05.2023 11:09 Відповісти
у Молдови немає стільки мільярдів на контр-пропаганду скільки вкидує в пропаганду болотія
інформаційна війна вимагає не менше коштів чим фізична війна
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29.05.2023 12:25 Відповісти
Насмішили,але краще пізно..
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29.05.2023 11:12 Відповісти
в БНР бойня какая-то идет шо пипец...... ))
https://twitter.com/i/status/1663073576684072960
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29.05.2023 11:13 Відповісти
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29.05.2023 11:22 Відповісти
 
 