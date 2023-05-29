Атака триває, екстрені служби виїхали на виклик поблизу центру Києва. В Оболонському районі уламки впали на проїжджу частину, - Кличко. ФОТО

Атака на Київ триває.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Екстрені служби виїхали на виклик поблизу центру столиці. Атака на Київ триває. Не покидайте укриттів!" - зазначив Кличко.

Також, за його словами, в Оболонському районі повідомлення про падіння уламків ракети на проїжджу частину дороги. Всі служби прямують на місце.

Як повідомлялося, у Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи. На Київщині також працює ППО.

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Згодом Кличко повідомив, що рятувально-пожежні служби гасять уламки ракети, що палають на проїжджій частині дороги в Оболонському районі.