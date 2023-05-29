Атака триває, екстрені служби виїхали на виклик поблизу центру Києва. В Оболонському районі уламки впали на проїжджу частину, - Кличко. ФОТО
Атака на Київ триває.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
"Екстрені служби виїхали на виклик поблизу центру столиці. Атака на Київ триває. Не покидайте укриттів!" - зазначив Кличко.
Також, за його словами, в Оболонському районі повідомлення про падіння уламків ракети на проїжджу частину дороги. Всі служби прямують на місце.
Як повідомлялося, у Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи. На Київщині також працює ППО.
Згодом Кличко повідомив, що рятувально-пожежні служби гасять уламки ракети, що палають на проїжджій частині дороги в Оболонському районі.
Топ коментарі
+52 Oleksiy Tym
показати весь коментар29.05.2023 11:45
+41 Світлана #522555
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+39 Oleksiy Tym
показати весь коментар29.05.2023 11:43
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ні.
тож лупити треба по військових об'єктах і з чисто тактичною метою - знищувати авіабази, літаки, НПЗ тощо.
а просто лупити по мірняку - немає сенсу. хіба шо ми хочемо шоб Захід припинив нам постачання ППО.
а вот в глазах мирового сообщества мы станем на один уровень с террористами Кремля.
вы этого хотите? чтобы нам помощь Запада прекратилась?
если хочешь быть в числе террористов - ок. Тогда давай сдадимся Раше чтобы быть с ней в одной больше семье моральных уродов.
а вот в глазах мирового сообщества мы станем на один уровень с террористами Кремля.
вы этого хотите? чтобы нам помощь Запада прекратилась?
Тільки адекватна й аналогічна відповідь може примусити кацапа-нелюдя до миру!!!
Людям надо честно говорить о проблеме, говорить что это надолго и серьезно, иначе те самые люди, которые "устали ат вайны" в 2019 году опять поднимут голову и завоют, на этот раз уже против Залужного, а возглавит этот крестовый поход тот самый телемарафонный клован, который сейчас рассказывает как хорошо будет "писля перемоги".
отвыкли просто.
Всі розумні зі сторони і на словах, а як до справи доходить.
Русня теж сказала, що треба взяти Київ за три дні, і де він, той Київ? Досі під "бєндєровцамі", ракети доводиться витрачати.
І "Томагавки" нам США не дадуть, тим більше для ударів по росії.
Не варто панікувати та передавати цей настрій іншим !!!