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Новини Війна
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Атака триває, екстрені служби виїхали на виклик поблизу центру Києва. В Оболонському районі уламки впали на проїжджу частину, - Кличко. ФОТО

Атака на Київ триває.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Екстрені служби виїхали на виклик поблизу центру столиці. Атака на Київ триває. Не покидайте укриттів!" - зазначив Кличко.

Також, за його словами, в Оболонському районі повідомлення про падіння уламків ракети на проїжджу частину дороги. Всі служби прямують на місце.

Як повідомлялося, у Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи. На Київщині також працює ППО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Унаслідок падіння уламків у Подільському районі Києва пробило дах житлового будинку, - КМВА. ВІДЕО+ФОТО

Згодом Кличко повідомив, що рятувально-пожежні служби гасять уламки ракети, що палають на проїжджій частині дороги в Оболонському районі.

Атака триває, екстрені служби виїхали на виклик поблизу центру Києва. В Оболонському районі уламки впали на проїжджу частину, - Кличко 01

Автор: 

Київ (19441) обстріл (28357) ракети (4020) Повітряні атаки на Київ (755)


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Топ коментарі
+52
контрнаступ - коли буде доцільно з військової точки зору і не дай Боже раніше
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29.05.2023 11:45
+41
Кияни,як ви? Тримайтесь,рідні!
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29.05.2023 11:41
+39
гучно, але балалайку йому, а не Київ
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29.05.2023 11:43
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Кияни,як ви? Тримайтесь,рідні!
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29.05.2023 11:41 Відповісти
гучно, але балалайку йому, а не Київ
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29.05.2023 11:43 Відповісти
Дякуємо🙁
Тримаємось !
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29.05.2023 11:44 Відповісти
Тримаємось.
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29.05.2023 12:23 Відповісти
Я все проспав.
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30.05.2023 01:16 Відповісти
Коли ж контрнаступ? Коли усю Україну зруйнують?
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29.05.2023 11:42 Відповісти
Бахмут 40 кв.км руйнували півроку. Всю Україну росіяне тупо ніколи не зможуть зруйнувати.
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29.05.2023 11:43 Відповісти
контрнаступ - коли буде доцільно з військової точки зору і не дай Боже раніше
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29.05.2023 11:45 Відповісти
коли дороги побудують
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29.05.2023 12:03 Відповісти
навіть коли звільнимо усю територію України,ракетні удари не припиняться,не треба на це розраховувати,потрібно лупити у відповідь,тільки так доходить до свинособак
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29.05.2023 11:46 Відповісти
Санкції нормальні потрібні, або переворот у рашці. А поки що це буде тривати безкінечно.
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29.05.2023 11:56 Відповісти
Нас хочуть знищити усі росіяни. Переворот нічого не змінить. Це на десятиліття.
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29.05.2023 12:03 Відповісти
може і не змінить. але спробувати варто.
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29.05.2023 12:18 Відповісти
спробувати кому? навальному з пригожіним?
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29.05.2023 12:33 Відповісти
Та плювати що вони зараз хочуть. Кацапи - інертне бидло. Якщо дефрагментувати ту теріторію, встановити маріонеточні режими у кількості 10 штук - то все це кацапсяче бидло буде співати геть іншу пісню.
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29.05.2023 17:22 Відповісти
Там бджолиний рій, вбиваєшь матку і усі дохнуть. Хоча від бджол користі значно більше, ніж від кацапів. Ви жили в совку? Так я вам скажу: совок 1980 и 1990 - це наче два різних світи. За 10 років народ у тоталітарній країні змінюється дуже швидко, він легкокерований.
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29.05.2023 17:26 Відповісти
Украиїна почала лупити у відповідь. Іошсь змінилося в тактиці росіян?
ні.
тож лупити треба по військових об'єктах і з чисто тактичною метою - знищувати авіабази, літаки, НПЗ тощо.
а просто лупити по мірняку - немає сенсу. хіба шо ми хочемо шоб Захід припинив нам постачання ППО.
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29.05.2023 12:20 Відповісти
золоті слова
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29.05.2023 12:37 Відповісти
Лупити у відповідь це коли? Чи ви враховуєте ті декілька повітряних калік, які на дах сільсовєту на білгородщині впали?
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29.05.2023 13:04 Відповісти
Ніякий контрнаступ нічого не вирішить у плані закінчення війни. Навіть,якщо вийдемо на кордони 91-го року. Війна буде продовжуватися.
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29.05.2023 12:24 Відповісти
але ж в телемарафоні кажуть, що побєда буде через дві, максимум три нєдєлі. Народ оцю вашу безкінечну війну не вивозить.
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29.05.2023 12:34 Відповісти
Ваш, може і "невивозить", а наш, український буде відстоювати країну.
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29.05.2023 12:52 Відповісти
Один удар по Мацкве и, как бабка пошепчет. Шо, трудно сотню БПЛА запустить на столицу нацизма?
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29.05.2023 11:43 Відповісти
Там єрмака коріння, не можна
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29.05.2023 11:44 Відповісти
А толку від того?
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29.05.2023 11:46 Відповісти
нічого це не вирішить - пуй сам додатково будинки попідриває і скаже що це ми
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29.05.2023 11:46 Відповісти
Что тебе один удар по маскве даст? Нужно уничтожать ВПК, а ВПК разбросан по всей расии, нам бы если хотя бы до мацквы дотянуться то это уже бы было чудо,плюс нужно делать так чтобы санкции работали и они не имели возможности ввозить к себе те детали с которых клепают оружие,а судя по тому что они прекрасно все это возят, то это или невозможно сделать в полной мере или никто сильно этого и не хочет
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29.05.2023 11:48 Відповісти
Щоб знищити їх впк треба або мати диверсантів там всюди або багато крилатих ракет
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29.05.2023 12:00 Відповісти
Якесь у вас наївне уявлення про війну
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29.05.2023 12:04 Відповісти
москали и сами себя подрывают, и и ничего.им на своих людей пох...й еще больше чем на украинцев.
а вот в глазах мирового сообщества мы станем на один уровень с террористами Кремля.
вы этого хотите? чтобы нам помощь Запада прекратилась?
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29.05.2023 12:17 Відповісти
т.е. когда союзники бомбили германию, они были террористами? а нам - нельзя? удивительная логика....
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29.05.2023 15:22 Відповісти
да,когда союзники бомбили Германию, они были террористами. С тех пор прошло 70 лет и ВСЕ цивилизованные страны поняли что так - НЕЛЬЗЯ.
если хочешь быть в числе террористов - ок. Тогда давай сдадимся Раше чтобы быть с ней в одной больше семье моральных уродов.
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30.05.2023 12:43 Відповісти
т.е. германию нельзя было бомбить?? однако... бедный гитлер, не дожил до сего великого дня....
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30.05.2023 23:50 Відповісти
Террористов нужно мочить. Прямо у них дома в их сраных московских сортирах.
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29.05.2023 11:46 Відповісти
Поки ЗСУ не почнуть підривати маскву, пітер та кацапські атомні станції - така ***** буде і далі.
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29.05.2023 11:46 Відповісти
москали и сами себя подрывают, и и ничего.им на своих людей пох...й еще больше чем на украинцев.
а вот в глазах мирового сообщества мы станем на один уровень с террористами Кремля.
вы этого хотите? чтобы нам помощь Запада прекратилась?
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29.05.2023 12:15 Відповісти
То есть вас ударили - вы ответили .. И вы еще будете виноватым?? Бросьте ерунду выдумывать.
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29.05.2023 13:09 Відповісти
Зрадники , який Зеленський назбирав навколо себе, заважають Українцям виготовити СВОЇ РАКЕТИ й без озирання на боягузів-союзників вдарити у відповідь по Москві, Лєнінграду та інтших містах ворога!
Тільки адекватна й аналогічна відповідь може примусити кацапа-нелюдя до миру!!!
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29.05.2023 11:50 Відповісти
Дуже забагато писдзють наші найвеличніші та генії всіх часів та століть з неймудріішим та всевидящим шапіто 95 кварталу про контрнаступ та слабкіть Касабстану і тим самим розслабляюичи громадськість. Ще не на часі тішити себе тим що рашисти скоро розваляться.При такій владі як Зеленський і К нам війну не виграти коли вся ця влада рогнила та кишить як розкладючий труп оаришами зі зрадників,корупціонерів,агентами Кремля...
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29.05.2023 11:52 Відповісти
Может наши спецом закинули шо сегодня завтра наступаем,шоб орки с перепугу все ракеты высрали
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29.05.2023 11:52 Відповісти
Ау, телемарафон! Це так має виглядати наш контрнаступ? Чи почекаємо, щоб земля замерзла? А хто зараз наживається на війні?
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29.05.2023 11:54 Відповісти
к чему вы это пишете? контрнаступление будет тогда когда решит Генштаб, в военных вопросах Зеля ничего не решает иначе бы мы давно сдались на милость Путина, будь Зелина воля.
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29.05.2023 12:13 Відповісти
Хіба я маю щось проти контрнаступу? Це дійсно, коли, де і як, справа наших славних ЗСУ. Я про ту істеричну зелену патоку, яку лив та лиє у вуха телемарафон в цьому питанні.
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29.05.2023 12:49 Відповісти
Вы понимаете, шо вот этими вот россказнями про "две-три недели", про "потужный весняный контрнаступ" население Украины мягко подведут под разочарование, за которым может последовать кремлевский нарратив - типа, "давайте договариваться, сколько можно воевать"?

Людям надо честно говорить о проблеме, говорить что это надолго и серьезно, иначе те самые люди, которые "устали ат вайны" в 2019 году опять поднимут голову и завоют, на этот раз уже против Залужного, а возглавит этот крестовый поход тот самый телемарафонный клован, который сейчас рассказывает как хорошо будет "писля перемоги".
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29.05.2023 14:53 Відповісти
В Хмельницькій обл СБУ воює з підприємцями а часу знайти тих хто працює на кремль в неї не має і чомусь дуже точно і вдало прилутають рашиські ракети .
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29.05.2023 11:57 Відповісти
Рашисти в білий день не часто атакують.
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29.05.2023 11:59 Відповісти
в последнее время да. А вот в прошлом году было частенько. Осенью помню среди бела дня по 4 часа тревога была и лупашили будь здоров,и прилетов было больше а ПВО у нас - меньше.
отвыкли просто.
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29.05.2023 12:14 Відповісти
тогда были обстрелы раз в неделю, а сейчас каждый день, и уже по 2 раза(((
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29.05.2023 15:24 Відповісти
А хто то вякал:вон как Киев охраняют(миллионы жизней),а 5"утюгов" Хмельницкий потерял вай какая жалость.Раньше говорили:железа на наш век хватит,лишь чел.живой...А сейчас вон как спивают.Во 2мировую главное Победа,а пушчёнки да самолетики расходкой были... .
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29.05.2023 11:59 Відповісти
Тепер думаю чому Арестович виїхав з України..
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29.05.2023 12:03 Відповісти
Cel posejet paniku i rasotat PVO u kacapov takim udarami.Nuzno najti kacapskije zavodi i predprijatyja gde izgotovliajet raketi i droni i ix podorvat,takze unictozit tex kto etim u nix zanimajetsia.Ne propogantstov kacapstane zryvat,a tex kto ucastvujet razrabotke raket i dronov kacapstane
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29.05.2023 12:09 Відповісти
Як це зробити суто технічно, коли росія має 1) дуже потужну ППО 2) професійні спецслужбки, які будь-якого диверсанта винюхають і на власних кишках повісять 3) військові заводи за межами досяжності будь-яких крилатих ракет ?
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29.05.2023 12:27 Відповісти
Eto ne ja dolzen otvetit a Budanov i drugyje.Cel dolzna bit takoje,a jesli komu eto neudajitosia,znacit nado meniat na tex komu udastsia
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29.05.2023 12:32 Відповісти
Дуже зручно казати, що треба робити, але дуже незручно робити те, щоб було чим робити.
Всі розумні зі сторони і на словах, а як до справи доходить.
Русня теж сказала, що треба взяти Київ за три дні, і де він, той Київ? Досі під "бєндєровцамі", ракети доводиться витрачати.
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29.05.2023 12:37 Відповісти
Томагавки 2500 км. Майже до кожного заводу дістають, тим більше, що компоненти виготовляються на різних заводах. Нема одного компонента - нема ракети.
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29.05.2023 13:00 Відповісти
З території України максимум до Омська дістане, а у них потужний промисловий район у Новосибірську, це далі.
І "Томагавки" нам США не дадуть, тим більше для ударів по росії.
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29.05.2023 13:11 Відповісти
Якби хотіли, свої Нептуни і Коршуни модифікували б, паливними баками, зменшеням бойової частини. За підтримки індустріальних країн як Німеччина і Японія потрібне тільки бажання.
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29.05.2023 13:19 Відповісти
Його явно немає. Зате є 10 мільярдів у секретний асфальт.
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29.05.2023 13:24 Відповісти
есть у союзников чем достать по омску и новосибирску. Просто сс*т.
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29.05.2023 15:26 Відповісти
кто мимо ехал - счастливичики, смерть была рядом...
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29.05.2023 12:11 Відповісти
воно може здетонувати в будь який момент, а всі їдуть..., ніхто не зважає...,
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29.05.2023 12:14 Відповісти
Детонувати може виключно те , що має якісь хімічно реактивні елементи горіння. Горіння виключно з ланцюговим ефектом детонує . Проста залізка, навіть якщо вона відлетіла від "хвостового оперення" ракети детонувати за визначенням не може!
Не варто панікувати та передавати цей настрій іншим !!!
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29.05.2023 12:34 Відповісти
Бл@дь, усе ближче падає...
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29.05.2023 12:19 Відповісти
Miss me. (c) R.Reagan
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29.05.2023 12:47 Відповісти
Фотографу відрубати руки. Пишуть: не знімайте роботу ППО. І тут же самі публікують.
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29.05.2023 13:02 Відповісти
Коли боксер буде вибачатись?
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30.05.2023 06:13 Відповісти
 
 