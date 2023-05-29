У Деснянському районі Києва вибухи, працювала ППО. Госпіталізовано пораненого у Подільському районі, - Кличко
Під час повітряної тривоги пролунали вибухи в Деснянському районі Києва. Працювала ППО.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
Також Кличко інформує, що медики госпіталізували одного пораненого в Подільському районі столиці.
"У Подільському районі столиці уламки ракети впали на проїжджу частину дороги. Служби прямують на місце", - додав очільник міста.
Раніше повідомлялося, що у Подільському районі загорання на даху будинку через падіння уламків.
Пізніше у КМВА уточнили, що у Подільському районі столиці внаслідок падіння уламків сталося загорання на даху 2-поверхової будівлі. Пожежу ЛОКАЛІЗОВАНО.
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