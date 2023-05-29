У Деснянському районі Києва вибухи, працювала ППО. Госпіталізовано пораненого у Подільському районі, - Кличко

Під час повітряної тривоги пролунали вибухи в Деснянському районі Києва. Працювала ППО.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

Також Кличко інформує, що медики госпіталізували одного пораненого в Подільському районі столиці.

"У Подільському районі столиці уламки ракети впали на проїжджу частину дороги. Служби прямують на місце", - додав очільник міста.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Подільському районі загорання на даху будинку через падіння уламків, - КМВА (оновлено). ФОТО

Раніше повідомлялося, що у Подільському районі загорання на даху будинку через падіння уламків.

Пізніше у КМВА уточнили, що у Подільському районі столиці внаслідок падіння уламків сталося загорання на даху 2-поверхової будівлі. Пожежу ЛОКАЛІЗОВАНО.