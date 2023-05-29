УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9747 відвідувачів онлайн
Новини Війна
9 532 10

У Деснянському районі Києва вибухи, працювала ППО. Госпіталізовано пораненого у Подільському районі, - Кличко

київ,ппо

Під час повітряної тривоги пролунали вибухи в Деснянському районі Києва. Працювала ППО.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ. 

Також Кличко інформує, що медики госпіталізували одного пораненого в Подільському районі столиці.

"У Подільському районі столиці уламки ракети впали на проїжджу частину дороги. Служби прямують на місце", - додав очільник міста.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Подільському районі загорання на даху будинку через падіння уламків, - КМВА (оновлено). ФОТО

Раніше повідомлялося, що у Подільському районі загорання на даху будинку через падіння уламків.

Пізніше у КМВА уточнили, що у Подільському районі столиці внаслідок падіння уламків сталося загорання на даху 2-поверхової будівлі. Пожежу ЛОКАЛІЗОВАНО.

Автор: 

Київ (19441) обстріл (28357) ракети (4020) Повітряні атаки на Київ (755)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+1
Не удивительно:рабоет ПВО,а у меня мамочки с колясками дефилируют,дворники на лавочке сидят курят....
показати весь коментар
29.05.2023 12:09
+1
Курят нервно чи на розслабоні ?👹
показати весь коментар
29.05.2023 12:13
+1
у них пики дуже сурові - не зрозумієш
показати весь коментар
29.05.2023 12:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не удивительно:рабоет ПВО,а у меня мамочки с колясками дефилируют,дворники на лавочке сидят курят....
показати весь коментар
29.05.2023 12:09 Відповісти
Курят нервно чи на розслабоні ?👹
показати весь коментар
29.05.2023 12:13 Відповісти
у них пики дуже сурові - не зрозумієш
показати весь коментар
29.05.2023 12:32 Відповісти
народ у нас тупой. шоподелать.
показати весь коментар
29.05.2023 14:04 Відповісти
А укриття є ? На Троєщині їх небуло і немає !
показати весь коментар
29.05.2023 17:31 Відповісти
???
показати весь коментар
29.05.2023 12:18 Відповісти
https://t.me/RDKruua/35 Люди прячутся в метро
показати весь коментар
29.05.2023 12:27 Відповісти
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що попередньо російські ракети летіли по балістичній траєкторії. окупанти могли атакувати Київ "Іскандером".
показати весь коментар
29.05.2023 12:28 Відповісти
 
 