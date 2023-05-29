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Грузія не проводить політику поступок РФ, це "стратегічна політика терпіння", - спікер парламенту Папуашвілі

грузія

Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі заявив, що Тбілісі не планує відновлювати дипломатичні відносини з Росією, а останні кроки назустріч РФ пояснив "стратегічною політикою терпіння".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Спікер запевнив, що про принципові поступки Росії не може бути мови і відновлення дипломатичних відносин з Москвою не обговорюється.

"Ми не проводимо політику поступок Росії. Наша політика – це не політика поступок, а стратегічна політика терпіння", – заявив Папуашвілі, додавши, що у національних інтересах країни – зберігати мир та посилювати економіку.

Одночасно він звинуватив у "політиці поступок" колишню владу – партію експрезидента Міхеіла Саакашвілі "Єдиний національний рух".

"Ми стараємося уникати провокацій та різних погроз, у тому числі тих, що лунають з Росії. Ми нікому нічого не віддаємо, ні за що не торгуємося… Наша головна мета – об’єднання країни і євроінтеграція. Для цього потрібний мир та економічний прогрес… Бідна та ослаблена країна не цікава ані абхазам та осетинам, ані західним партнерам", – додав Папуашвілі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Грузія не запроваджуватиме санкцій проти Росії, - прем’єр Гарібашвілі

Він визнав, що Москва скасувала візи для громадян Грузії і свою майже 4-річну заборону на пряме авіасполучення з Грузією з політичних мотивів, але зазначив, що мету цього кроку важко визначити.

"Ми зі свого боку керуємося мотивацією і метою власної країни. На нашу думку, що більше країн може відвідати громадянин Грузії без візи, тим краще. Якщо казати про безпеку, то одностороннє скасування Росією візового режиму нічого не змінює. Хто не хоче, той у Росію не поїде", – сказав спікер.

Він також заявив, що у владі не ігнорують можливі ризики через масову міграцію росіян до Грузії, зазначивши, що питання "під контролем спецслужб".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Відновлення авіасполучення Росії з Грузією було ідеєю Путіна, - росЗМІ

Автор: 

Грузія (1844) росія (65035)


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Топ коментарі
+35
Терпилы
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29.05.2023 12:12
+18
Когда при нем душили его любимую жену, он стоял рядом и уговаривал: ты потерпи, может обойдется!

(Е. Шварц, "Обыкновенное чудо")
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29.05.2023 12:16
+13
Терпіло Куколдідзе
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29.05.2023 12:14
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Терпилы
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29.05.2023 12:12 Відповісти
в болотии погоняло "терпила" означает, что у "терпилы" нужно отобрать ВСЕ, пока другие не подсоетились
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29.05.2023 12:29 Відповісти
Е в Україні також терпили * , які терплять воені дії ждучи освободителей*
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29.05.2023 12:34 Відповісти
хрен вам ,а не евроинтеграция,терпите дальше и глубже
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29.05.2023 12:45 Відповісти
Ми хрен добавимо до буряка і будемо вільні .., належить до Европи і бути в НАТО…тому бажання комусь на - срати …, обернеться тим що самі будете сидіти в своєму г- а-мні … разом з терпілами і ждунами
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29.05.2023 13:06 Відповісти
- Поступай к нам в политехникум. Ей-богу! Получишь стипендию семьдесят пять рублей. Будешь жить, как бог. У нас -- столовая, каждый день мясо. Потом на Урал поедем на практику. ...
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29.05.2023 13:24 Відповісти
Грузини вже поступили у ваш технікум совковий…а нам туди не треба..там хорошо для лохів..
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29.05.2023 20:52 Відповісти
это власть терпилы......простой народ Грузии за Украину
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29.05.2023 12:37 Відповісти
Були "гордые и свободолюбивые горцы", а стали "стратегичными терпилами". Більшого сорому і бути не може, краще і не жити такими "опущєнцами"
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29.05.2023 13:52 Відповісти
"Стратегічна політика терпіння" це від слова "тєрпіли", мабуть.
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29.05.2023 12:12 Відповісти
об тєрпіл ноги витирають
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29.05.2023 12:13 Відповісти
Щось вони дуже швидко почали використовувати русняві вирази типу "отріцатєльного наступлєнія". В них там вже відверті русаки сидять в парламенті?
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29.05.2023 12:14 Відповісти
Терпіло Куколдідзе
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29.05.2023 12:14 Відповісти
Шалава Папуасшвілі.
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29.05.2023 12:18 Відповісти
Когда при нем душили его любимую жену, он стоял рядом и уговаривал: ты потерпи, может обойдется!

(Е. Шварц, "Обыкновенное чудо")
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29.05.2023 12:16 Відповісти
Оце придумав так придумав. Ну чисто довбой@б.
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29.05.2023 12:17 Відповісти
Всебічна допомога росії для обходу санкцій також входить до "стратегічного терпіння"?
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29.05.2023 12:18 Відповісти
У слові стратегічна зайва перша літера т.
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29.05.2023 12:19 Відповісти
Стратегічно стали раком та розсунули сраку
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29.05.2023 12:19 Відповісти
А сісти дупою на бутилку - це вправа по тренуванню м'язів анального отвору.
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29.05.2023 12:28 Відповісти
Грузія не проводить політику поступок РФ, це "стратегічна політика терпіння", - спікер парламенту Папуашвілі.

Тобто, жертва насилля не стала чинити СПРОТИВ Кремлю, пропустила фазу ПОСТУПОК РФ (с) і знаходиться в стадії ТЕРПІННЯ, яке назвали "стратегічною політикою терпіння".
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29.05.2023 12:28 Відповісти
Сакартвело це братній нам народ. Я в них вірю . Всяке трапляється в житті ( януковіча і різних3.14расів в нас також хтось обирав) . Брати Грузини боріться і поборете ! Адекватні українці завжди з Вами ✌️✌️✌️

А шавки гавкати будуть завжди і на всіх...
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29.05.2023 12:28 Відповісти
Тем самым спикер признал, что руководство Грузии - "терпилы"
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29.05.2023 12:29 Відповісти
именно руководство, простые грузины очень хороший народ, справедливый и они за нас...
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29.05.2023 12:41 Відповісти
Можна по-різному назвати *зраду* но суть від цього не міняється , що це підлий вчинок…, коли його назвати легко по іншому…
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29.05.2023 12:31 Відповісти
Стратегічні терпіли.
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29.05.2023 12:31 Відповісти
Дуже схоже на Україну - чудовий народ, а обирають тварюк, на зразок ПапуасаШвілі (((
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29.05.2023 12:32 Відповісти
Визнали, що неспроможні протистояти рашці.
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29.05.2023 12:32 Відповісти
чесно відпрацьовують зарплату з кремля. як у нас вітьок легітимний свого часу.
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29.05.2023 12:40 Відповісти
Можна подумать - у нас "зелені" навіть зараз цим не займаються Тільки грузинська влада це робить відкрито, а "блазенята" - тихцем! Щоб українці голову не відкрутили!
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29.05.2023 14:45 Відповісти
не займаються. тільки у головах всьопрапальщіков хіба.
крадуть направо та наліво - це так.
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29.05.2023 14:54 Відповісти
Замовчування "шашнів" Богуслаєва як називається? Поставки комплектуючих дл російського підводного флоту? Далі нашукать? Чи досить?
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29.05.2023 15:07 Відповісти
"змовчування" має назву арешт. решта - така ж фігня для зрадойобів, так що не старайся.
якби нинішня влада, принаймні її верхівка, мала будь-які тісні стосунки з кремлядью, про це би стовідсотково знали всі західні розвідки, не кажучи вже про США, у яких вочевидь є інформатори в найвищих колах кремля. така інформація давно б вже "випадково витекла" в світ, та й стосунки з українською владою були би зовсім другими в такому випадку.
на більш низьких рівнях, звісно, зрадників вистачає. за більше ніж 20 років іх паРаша наплодила немало, але їх потроху зачищають. це не бачать тільки сліпі зрадойоби, та адепти рошена, який не в останню чергу наплодив тут мертвячуківців та інших покидьків в значно більших масштабах, ніж ЗЕ-кодло.
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29.05.2023 15:26 Відповісти
А навіщо мені "стараться"? Вони самі "стараються"! А щодо шобли на Банковій - подивися на це з іншого боку: що "Блазень" та його оточення - зрадники західним розвідкам прекрасно відомо Але це шобло ними контролюється та обмежується в інформації Крім того - через них кацапам зливається "деза" А не чіпають їх з одної причини - щоб на внести колотнечу як всередині України так і в таборі союзників - бо не всі захочуть підтримать якусь " Раду рятування Батьківщини" яка замінить легітимну Верховну Раду От і зображають у Європі "на людях" таку собі "вумну морду" виставляючи "Блазня" "патріотом України"
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29.05.2023 16:14 Відповісти
бла-бла-бла. зрадойобствуй далі, на здоров'я. мене не вплутуй.
як буде хоча би один підтверджений факт співпраці влади з кремлядью, а не фантазії та здогадки - пиши.
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29.05.2023 16:21 Відповісти
Почекай трішки Закінчимо війну - багато цікавого спливе Тоді й Залужний з Шапталою не мовчатимуть і західні розвідки свої досьє повідкривають!
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29.05.2023 16:27 Відповісти
Тобі вагнергейту, оману з патрушевим, розмінованого Чонгару, відкритих кордонів на початку вторгнення, Гомельських, Стамбульських договорняків замало?
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30.05.2023 00:27 Відповісти
мені мінських договорняків забагато. вони на папері є.
а все те зрадойобство, яке ти перелічив, нічого не варте. і може лише свідчити, повторю - може свідчити, про змову з кремлем якихось окремих чинів середньої ланки влади. та і опосердковано свідчать про досить масштабні чистки, ті хто слідкують за подіями знають, що більше 300 справ відкрито. але так, як ніяких підтверджень ніхто не надавав, то лишається лише бла-бла-бла.
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30.05.2023 09:06 Відповісти
Це не виправдовує грузинських виродків, і після перемоги в війні, ми повинні заставити Грузію відповісти за все
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30.05.2023 19:08 Відповісти
І за що саме вони "відповісти" повинні? За свою діяльність всередині країни влада несе відповідальність лише перед своїми виборцями Ми тут "яким боком"?
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30.05.2023 19:19 Відповісти
За що за те що мають проросійську політику, що допомагають Росії обходити санкції, що торгують з ними чи ми повинні це пробачити і за це вони не повинні нести відповідальність?
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30.05.2023 19:57 Відповісти
Проросійська політика - це справа грузинської влади Вона несе відповідальність перед "Грузією" - державою та народом, який вибрав цю владу Грузія на себе ніяких зобов"язань перед Україною, стосовно підтримки її та її інтересів, не брала Так за що "Грузія" повинна відповідать?
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30.05.2023 20:11 Відповісти
За те що є союзником нашого ворога, за те що допомагає країні терористу, чи ми повинні це так просто залишити ?
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30.05.2023 20:18 Відповісти
Деньків! Я тебе вже "мордою по табурету возив"? Возив ! Продовжить? У тебе за спиною - три класи й коридор - а ти лізеш в міжнародне право! Який союзний договір Грузія підписала з РОсією? Чим саме вона напряму допомагає Р у протистоянні з Україною?
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30.05.2023 21:28 Відповісти
Допомагає обходити санкції і торгує з кацапами, наповнює їх бюджет
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30.05.2023 21:36 Відповісти
А вона зобов"язувалася підтримувать санкції? Де це написано?
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30.05.2023 22:02 Відповісти
Те що вона не зобов'язалася і грає на руку нашого ворога не означає що ми не повинні за це карати
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30.05.2023 23:05 Відповісти
Чуєш "каратєль"! Правила та звичаї "Чортопхаївки" не діють у міжнародному праві Якщо з боку держави нема порушення якихось двосторонніх чи багатосторонніх угод стосовно іншої держави - то і відповідальності немає Прямих протиправних дій проти України Грузія не вчиняла та поки не вчиняє Ніяких зобов"язань ні перед ООН ні іншою організацією держав чи безпосередньо Україною про підтримання її інтересів Грузія на себе не брала То про яку відповідальність ти "шепчеш"? Ну не підпишемо ми з нею якусь торгову угоду Накладемо на них санкції - це "покараня" чи ні? А більше ми нічого зробить не зможем Та й вони можуть на нас такі ж санкції накласти І кому від того гірше буде?
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31.05.2023 03:52 Відповісти
Мій двоюрідний брат який зараз служить в ЗСУ, вважає що грузинські покидьки шавки після того як ми знищемо кацапів, повинні відповідати за свої дії, мені чесно говорячи класти які там мотиви в Грузії, але їх влада повинна після війни бути сильно покарана пацани з Грузинського легіону вважають що треба на танках заїхати в Тбілісі за проросійську політику Грузії
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30.05.2023 21:41 Відповісти
Ти колись чув, що таке "міжнародне право"? Твій брат може вважать що-завгодно Але він (на відміну від "пацанів з Грузинського легіону") - не громадянин Грузії Тому, яку політику проводить сьогоднішня влада Грузії - це справа громадян Грузії - а не твого брата І "на танках заїхать у Тбілісі" їм ніхто не дасть - бо танки - українські, а не грузинські А наші танки на території Грузії - це вторгнення ЗСУ на територію суверенної держави
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30.05.2023 22:01 Відповісти
А ти колись чув, що таке притягнення до відповідальності таких виродських режимів як режим в ******** Грузії, мій брат і мої друзі які воюють а це 14 людей яких я знаю, бажають після перемоги зайти на територію Грузії і покарати її за проросійську політику і допомогу країні агресору, і ті хлопці будуть мати право бо на відміну від тебе вони проливають кров за Україну, а значить будуть мати право на покарання наших ворогів, для мене режим в Грузії це вороги це вороги які підтримують РФ і мені класти як моєму брату і друзям в ЗСУ що там хочуть громадяни в Грузії чи ні за свої дії треба нести відповідальність я б на місці наших спец служб почав би займатись ліквідацією певних осіб в владі Грузії
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30.05.2023 22:43 Відповісти
"Понос" виключи! Я твоєму "однодумцю" уже вище відповів Можеш ознайомиться (Чи це ти і є - тільки під іншим "ніком" - надто "дмете в одну дудку") А якщо "не дійшло" - то тут я безсилий Розуму тобі в голову я вкласти не можу Хочеш когось "ліквідувать"? Та будь ласка! Тільки зніми форму ЗСУ і не кажи що ти дієш від імені України - щоб нашій державі не прийшлося відмиваться від звинувачень в міжнародному тероризмі
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31.05.2023 03:58 Відповісти
Ну всі кого я знаю що в зсу хочуть покарати владу Грузії і хочуть її крові навіть мого батька друг що служить в гур. А покарання має бути одне для грузинської влади це знищення, вони вирішили допомагати країні терористу значить мають бути знищені і ще раз кажу ти живий і можеш існувати, тільки завдяки зсу і в тому числі моїм друзям які в зсу, а вони хочуть крові і заїхати на своїй техніці в Грузію
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31.05.2023 06:15 Відповісти
Повторюю для "особливо недоганяючих" - міжнародне право і "звичаї Чортопхаївки" - це різні речі!
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31.05.2023 06:34 Відповісти
Якщо потрібно порушити міжнародне право щоб заставити страждати владу Грузії, я готовий я за я буду цього вимагати і не тільки я зсу теж і пам'ятай ти існуєш завдяки їм і вони вправі вирішувати, що і як саме мої друзі і брати які роками воюють проти рф
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31.05.2023 06:58 Відповісти
Придурок! "На каво работаешь?!!!" Адже ми залежимо від міжнародної спільноти у протистоянні Росії (яка порушує міжнародні домовленості, що закріплені в багатосторонніх угодах та конвенціях) І підтримує ця спільнота нас тому, що ми тих угод дотримуємося А якщо ми почнемо їх порушувать -то нам скажуть: "А чим ви відрізняєтеся від РОсії? Нічим! Ну тоді розбирайтеся між собою самі!"
І що тоді будуть робить твої "друзі" та "брати"? Рогатки стругать?
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31.05.2023 07:18 Відповісти
Ти може не вмієш читати, але я сказав після війни, коли ми виграємо війну, ми повинні згадати владі Грузії все, не обов'язково туди вводити війська чи ще щось можна просто щоб наші спец служби ліквідували їх і все, чи може ти ще Іран готовий пробачити якрц приймає участь в вбивствах наших громадян а ??Кожен хто допомагав Росії повинен понести кару від України
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31.05.2023 08:07 Відповісти
З своєю "мітинговщиною" іди на вулицю Залиш справу спеціалістам-політикам та дипломатам Бо "шоумени" з весільними фотографами та "секс-тренерами", разом з подібними тобі "крикунами" та "метателями поролонових свинок", уже "наполітичили" нам війну
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31.05.2023 08:31 Відповісти
Це не тільки моє бажання а і тих завдяки кому ти існуєш, влада Грузії допомагала країні терористу і сама стала співучасниками злочинів РФ ми маємо зробити все щоб після війни повалити уряд Грузії діючий не важко чи за допомогою грузинського легіону чи за допомогою зсу мій брат не для того кров проливає, щоб різкі виродки на кшталт прем'єра Грузії залишившись не покаранами, США за співпрацю з терорисиами знищували цілі режими напряму вводячи туди війська
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31.05.2023 08:38 Відповісти
Слухай! А чого ти так уперто мене протиставляєш армії? Це у тебе такий "аргумент" для надання більшої ваги твоїм доводам? Дуже дивно це з твого боку стосовно людини яка відмовилася від всього в Росії щоб повернуться після розвалу Союзу додому та присвятить себе службі Батьківщині Я кадровий офіцер у відставці Маю вищу юридичну освіту Тому твоє верещання та розмахування мітинковими лозунгами у мене тільки сміх викликає Не змушуй мене почать тебе ще й зневажать за "упоротість"
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31.05.2023 08:45 Відповісти
Яка різниця хто ти, ти ж зараз не служиш в зсу і не воюєш, а мої брати воюють і друзі теж, і їх думка про Грузії що це ворог
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31.05.2023 09:49 Відповісти
З протезованою ногою, у віці 60+, це трошки важкувато робить..... А от чого ти не на фронті?
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31.05.2023 09:55 Відповісти
Вік сам придумав ? Я зараз тільки буду вчитися а потім служити
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31.05.2023 10:32 Відповісти
Ну ти й дебіл! Моєму старшому внуку вже 14 років Я - підполковник у відставці! А "пісюна задирать" тут будеш - коли послужиш хоч трохи!
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31.05.2023 11:03 Відповісти
Що ти ліпиш в нас люди в 60 років не знають як комп'ютер включати в більшості випадків
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31.05.2023 11:38 Відповісти
Ідіот! Я комп"ютер освоїв, коли ти ще "пішки під стіл ходив!
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31.05.2023 11:44 Відповісти
"Терпіли" - тепер офіційно☝️😁
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29.05.2023 12:44 Відповісти
Ай, какой герой-терпила.
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29.05.2023 12:44 Відповісти
Це як путана, витираючи сперму з губ, каже: я в рот нібіру...
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29.05.2023 12:44 Відповісти
Кацапські наратив, накшалт отріцательного наступления. Підкацапники.
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29.05.2023 12:45 Відповісти
Отака вона, "Грузинская мечта": змиритись з втратою частини своєї території а потім терпіти від Московії. Грузини точно все життя про таке тільки і мріяли? Ви серйозно?
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29.05.2023 13:02 Відповісти
Мабуть мріяли, даже йшли до мрії. Мрії збуваються. Ну типу як на сході України ждали "кацпській мір" і він прийшов у всій красі. По ділам ! Дурні ПОВИННІ страждати.
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29.05.2023 13:33 Відповісти
эрдоган не даст в обиду свою историческую родину, Грузия уходит под турецкий зонтик
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29.05.2023 13:16 Відповісти
Вже боржомі не можу знайти в магазині. Якщо пощастить останнього разу ще стаканчик грузінського сапераві віп'ю.
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29.05.2023 13:24 Відповісти
а я наблюю в цей стаканчик
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29.05.2023 13:52 Відповісти
"росийский паспорт - иди на*уй!.."
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29.05.2023 13:24 Відповісти
> "вони змогли засунути нам свого члена лише на 50%. Це не мінет, це наша стратегія"

- горді грузини
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29.05.2023 13:28 Відповісти
Терпіть грузини, терпіть. Англійську забудьте, кацапську другою, ні першою державною. І буде вам щастя !
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29.05.2023 13:29 Відповісти
Разве грузины - терпилы? Здесь шота не так! Скорей всего ***** купило верхушку!
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29.05.2023 13:33 Відповісти
БРЕШУТЬ І НЕ ЧЕРВОНІЮТЬ
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29.05.2023 13:48 Відповісти
Найбільш огидним для мене було почути як на рашці вихваляють Грузію за такий "розумний, прагматичний вчинок". Це наче згвалтувати дівчину, а а потім бігати з подарунками щоб заяву не накатала. Типова поведінка русні.
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29.05.2023 13:56 Відповісти
Стратегически терпил
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29.05.2023 13:57 Відповісти
Папуасошвілі!
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29.05.2023 14:19 Відповісти
Стратегічні, політичні тєрпіли. Поки народ Сакартвело допомагає українцям бити окупантів, грузинська влада лиже пуйлу дупу. Пробачте, брати грузини, али ви обрали собі у владу повій.
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29.05.2023 14:20 Відповісти
А також Каха Каладзе як якась шавка почав пiдтявкувати - а куди ми тодi наше вино будем дiвати.
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29.05.2023 14:58 Відповісти
 
 