Грузія не проводить політику поступок РФ, це "стратегічна політика терпіння", - спікер парламенту Папуашвілі
Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі заявив, що Тбілісі не планує відновлювати дипломатичні відносини з Росією, а останні кроки назустріч РФ пояснив "стратегічною політикою терпіння".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
Спікер запевнив, що про принципові поступки Росії не може бути мови і відновлення дипломатичних відносин з Москвою не обговорюється.
"Ми не проводимо політику поступок Росії. Наша політика – це не політика поступок, а стратегічна політика терпіння", – заявив Папуашвілі, додавши, що у національних інтересах країни – зберігати мир та посилювати економіку.
Одночасно він звинуватив у "політиці поступок" колишню владу – партію експрезидента Міхеіла Саакашвілі "Єдиний національний рух".
"Ми стараємося уникати провокацій та різних погроз, у тому числі тих, що лунають з Росії. Ми нікому нічого не віддаємо, ні за що не торгуємося… Наша головна мета – об’єднання країни і євроінтеграція. Для цього потрібний мир та економічний прогрес… Бідна та ослаблена країна не цікава ані абхазам та осетинам, ані західним партнерам", – додав Папуашвілі.
Він визнав, що Москва скасувала візи для громадян Грузії і свою майже 4-річну заборону на пряме авіасполучення з Грузією з політичних мотивів, але зазначив, що мету цього кроку важко визначити.
"Ми зі свого боку керуємося мотивацією і метою власної країни. На нашу думку, що більше країн може відвідати громадянин Грузії без візи, тим краще. Якщо казати про безпеку, то одностороннє скасування Росією візового режиму нічого не змінює. Хто не хоче, той у Росію не поїде", – сказав спікер.
Він також заявив, що у владі не ігнорують можливі ризики через масову міграцію росіян до Грузії, зазначивши, що питання "під контролем спецслужб".
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(Е. Шварц, "Обыкновенное чудо")
Тобто, жертва насилля не стала чинити СПРОТИВ Кремлю, пропустила фазу ПОСТУПОК РФ (с) і знаходиться в стадії ТЕРПІННЯ, яке назвали "стратегічною політикою терпіння".
А шавки гавкати будуть завжди і на всіх...
крадуть направо та наліво - це так.
якби нинішня влада, принаймні її верхівка, мала будь-які тісні стосунки з кремлядью, про це би стовідсотково знали всі західні розвідки, не кажучи вже про США, у яких вочевидь є інформатори в найвищих колах кремля. така інформація давно б вже "випадково витекла" в світ, та й стосунки з українською владою були би зовсім другими в такому випадку.
на більш низьких рівнях, звісно, зрадників вистачає. за більше ніж 20 років іх паРаша наплодила немало, але їх потроху зачищають. це не бачать тільки сліпі зрадойоби, та адепти рошена, який не в останню чергу наплодив тут мертвячуківців та інших покидьків в значно більших масштабах, ніж ЗЕ-кодло.
як буде хоча би один підтверджений факт співпраці влади з кремлядью, а не фантазії та здогадки - пиши.
а все те зрадойобство, яке ти перелічив, нічого не варте. і може лише свідчити, повторю - може свідчити, про змову з кремлем якихось окремих чинів середньої ланки влади. та і опосердковано свідчать про досить масштабні чистки, ті хто слідкують за подіями знають, що більше 300 справ відкрито. але так, як ніяких підтверджень ніхто не надавав, то лишається лише бла-бла-бла.
І що тоді будуть робить твої "друзі" та "брати"? Рогатки стругать?
- горді грузини