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Під час атаки на Київ ракети летіли по балістичній траєкторії, попередньо, це були "Іскандери", - Ігнат

іскандер

Рашисти застосували під час атаки на Київ, попередньо, ракети "Іскандер", можливо С-300 або С-400, які летять балістичною траєкторією.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

"Всі помітили, що між оголошенням тривоги та початком атаки був невеликий відрізок часу. Це говорить про те, що були застосовані ракети, які летять балістичною траєкторією. Тобто прилітають досить швидко. Попередньо, це були "Іскандери", - сказав він.

Речник зазначив, що "Іскандери" бувають різної модифікації.

"Є "Іскандер М" - балістична ракета, є "Іскандер К" - крилата. Яка саме була застосована дамо інформацію пізніше після детального аналізу та завершення атаки", - додав він.

"Є також можливість того, що були застосовані ракети С-300 і С-400, які балістичною траєкторією також можуть летіти", - підсумував Ігнат.

Також читайте: У Деснянському районі Києва вибухи, працювала ППО. Госпіталізовано пораненого у Подільському районі, - Кличко

Автор: 

Київ (19441) обстріл (28357) Ігнат Юрій (788) Повітряні атаки на Київ (755)


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Топ коментарі
+22
Тому що нам їх для використання за призначенням не вистачає.
На відміну від русні, яка має їх тисячі готових і кожного дня робить нові. Тому може собі дозволити таке задоволення.
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29.05.2023 12:21
+20
Ми ці ракети не виробляємо, і вони нам потрібні саме за призначенням - ППО.
Це у кацапів їх як у собаки бліх.
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29.05.2023 12:23
+16
Для чого ті анонси?Це ж не спектакль,щоб глядачів збирати.Я в військових справах дилетант,але логіка підказує-наступ вимагає тиші.А дурні балачки з кожної шпарини майже півроку про контрнаступ вже на нерви діють і не допомагають ,а шкодять.Тихо треба все робити,і зненацька.А не "торгувати білетами" і попкорном на контрнаступ,бо це добра не приносить
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29.05.2023 12:30
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Запізднився ігнат, геращенко вже все розбазікав...
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29.05.2023 12:19 Відповісти
буква "д" в слові запізнився яби намєкає
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29.05.2023 12:57 Відповісти
А почему мы не можем переделать свои С-300 для ударов по наземным целям? У нас руки кривее чем у кацапоидов?
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29.05.2023 12:19 Відповісти
Тому що нам їх для використання за призначенням не вистачає.
На відміну від русні, яка має їх тисячі готових і кожного дня робить нові. Тому може собі дозволити таке задоволення.
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29.05.2023 12:21 Відповісти
Може тому що в нас нема такоі кількості і всі що є потрібні у ППО? Ні?
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29.05.2023 12:22 Відповісти
у нас не така модифікація ( старіша) нажаль , вона не переробляється
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29.05.2023 12:22 Відповісти
Можливо і переробляється, ми навіть старий некерований Смерч переробляли у керовану в польоті ракету -Вільху, але нам не вистачає для ППО цих ракет. Комплексів С-300 в нас чимало ще є, а ракет до них все меншає з кожним днем.
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29.05.2023 12:31 Відповісти
Ми ці ракети не виробляємо, і вони нам потрібні саме за призначенням - ППО.
Це у кацапів їх як у собаки бліх.
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29.05.2023 12:23 Відповісти
С-300 по своему прямому предназначению- говно. Да и неимеет разницы где уничтожать рашистские самолеты в небе или на аеродромах. К тому же может имеет смысл внутри страны использовать импортные ПВО которые наши союзники запрещают применять по территории РФ а наши ракеты использовать исключительно по территории кремлевского режима
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29.05.2023 12:28 Відповісти
Вас чекають у генштабі з такими цінними порадами.
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29.05.2023 12:30 Відповісти
Не чекають. А жаль.
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29.05.2023 12:56 Відповісти
Не вистачає " Импортных ППО"
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29.05.2023 12:33 Відповісти
С-300 именно по своему прямому назначению - относительно неплохое ПВО.
А вот как Земля-Земля - полное гавно с достаточно низкой точностью.
У нас нет Петриотов, чтобы закрыть всю Украину, многие областные центры даже С-300 не прикрыты, а вы предлагаете их расходовать на ерунду.
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29.05.2023 12:35 Відповісти
Тому що дехто ракетну програму закатало в асфальт!
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29.05.2023 12:44 Відповісти
Потому, что нам они нужны для применения по прямому назначению. И у нас нет 8000 ракет С300 на складах, как у кацапов.
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29.05.2023 12:30 Відповісти
Не з бульбашії часом летіло?
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29.05.2023 12:22 Відповісти
может быть
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29.05.2023 12:25 Відповісти
Не виключено. Я живу на захід від Києва, то якась крилата херня над нами на Києв годину тому пролетіла. Досить низько, але швидко. Я лише по звуку почув. Був якраз на вулиці. Якщо це не Житомирська НР по нам херачить, то виходить - білорашка.
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29.05.2023 12:34 Відповісти
Не виходить. КР мають здатність міняти траекторію.
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29.05.2023 12:36 Відповісти
Вийде,якщо уважно прочитати заголовок.
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29.05.2023 12:44 Відповісти
Я відповів людині на його пост. Він писав про КР.
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29.05.2023 12:54 Відповісти
Завдання визначено: Сирський анонсував швидкий контрнаступ ЗСУ
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29.05.2023 12:23 Відповісти
?
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29.05.2023 12:24 Відповісти
Для чого ті анонси?Це ж не спектакль,щоб глядачів збирати.Я в військових справах дилетант,але логіка підказує-наступ вимагає тиші.А дурні балачки з кожної шпарини майже півроку про контрнаступ вже на нерви діють і не допомагають ,а шкодять.Тихо треба все робити,і зненацька.А не "торгувати білетами" і попкорном на контрнаступ,бо це добра не приносить
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29.05.2023 12:30 Відповісти
я Вам поясню
коли щось неможливо приховати - то його можна замаскувати під інформаційним шумом - що і робиться

чортових кацапів поливають тонами дези - і це вірний шлях

згадайте як вони сиділи під нашими границями ще з літа 2021 - і з усіх сторін було - "ось-ось нападуть"

всі знали що нападуть, але достеменно коли - ніхто не знав - таке могло продовжуватись роками
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29.05.2023 12:44 Відповісти
Iгнат бреше. Неможливо бомбити ракетами, що закiнчаться через 2-3 тижнi.
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29.05.2023 12:27 Відповісти
Правильно! Віримо, лише, перевіреним джерелам.
Бабі Буданзі та її спецагентам, люсьці абдрістович чи, хочаб, шевченку "мінському".
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29.05.2023 12:35 Відповісти
Тобто із Білорусії..
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29.05.2023 12:28 Відповісти
Скорее всего. Пока Лука лежит в московском морге, Беларашку рашисты используют как хотят
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29.05.2023 12:31 Відповісти
Все може бути.Знайомі перед тривогою з Чернігова попереджали,що через них летять ракети на Київ.Той напрямок
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29.05.2023 12:32 Відповісти
Якщо через Чернігівську область то 100% із білорашки бо ракети балістичні..
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29.05.2023 12:35 Відповісти
У Черниговській області кордон з брянською областю РФ теж є.
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29.05.2023 12:36 Відповісти
По траекторії не получається, балістичні ракети не можуть змінювати траекторію польоту так як крилаті. Лише трохи коригувати
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29.05.2023 12:42 Відповісти
над Черниговом є точка, де сходяться кордони РФ і Белорусі, ви не взнаєте звідки били ракетами.
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29.05.2023 12:52 Відповісти
карту важко відкрити ? навіть якщо над центром Чернігова балістика пролетіла, то вона все рівно з параші запускалась, можливо з прольотом через картопляндію, але точно з території ПАРАШІ.
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29.05.2023 13:07 Відповісти
Ви праві, але це не точно
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29.05.2023 15:38 Відповісти
С-300 - дальность маленькая. Значит запускали из Белоруссии.
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29.05.2023 12:35 Відповісти
І лукашенка не просто так вчасно зник.
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29.05.2023 12:38 Відповісти
від Києва до кордону параші 200 км.
С-300 дальність 300км певних модефікацій, с-400 400км, як то кажуть думайте, якщо є чим. Бо це не перший випадок використання зенітних ракет по столиці.
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29.05.2023 13:11 Відповісти
На карту посмотри, умник:
https://www.google.com/maps/place/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0/@48.3358856,15.3585077,4z/data=!4m6!3m5!1s0x40d1d9c154700e8f:0x1068488f64010!8m2!3d48.379433!4d31.1655799!16zL20vMDd0MjE?entry=ttu
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29.05.2023 14:07 Відповісти
І? вас навчити вимірювати відстані та прямі лінії малювати ? балістика запущена із дерьовні Рогов пролетить над Черніговом на шляху до Києва. А там були запуски як балістики так і крилатих піськандерів які могли з дерьовні Рогов пролетіти по кордону до Шацька і на Київ.
Лука звісно підорас, але кацапам щоб нас ракетами кошмарити територія картопляндії не потрібна.
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29.05.2023 14:18 Відповісти
Была информация про старый обстрел, были следы на пустыре в чернобыльской зоне в Белоруссии.
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29.05.2023 16:00 Відповісти
Agonija u kacapov jesli Iskanderi i kinzali sbyvajemi.Im nado otvetit,no netu s kem.I nicego dlia etogo nedelajtsia.U kacapov dolzna bit panika izza dronov skazem atak.
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29.05.2023 12:39 Відповісти
Випустили б у відповідь сотні "сюрпризів" по Курвську, Засратову та іншим поселенням мокшан - ентузіазму поменшало б... Чому не запускають - х.з. (можливо, мала кількість).
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29.05.2023 12:39 Відповісти
Тут, на Цензорі, була стаття, про те, що США "не схвалюють" удари України по рашці. В перекладі з дипломатичного, це, мабуть, означає "категорично проти". А піти наперекір США ми не можем, бо саме від них залежить допомога...
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29.05.2023 12:50 Відповісти
Мова йшла про про зброю США. Зеленський вже мабуть наклепав купу Грім-2.
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29.05.2023 12:55 Відповісти
Мова йшла про всю зброю. Читайте уважніше. Про свою вони прямо сказали, що забороняють, про нашу власну - що застосування по території рашки "не схвалюють". На мою думку, це те ж саме, тільки дипломатично завуальоване, ми ж, начебто, незалежні.
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29.05.2023 13:30 Відповісти
интересно, во время 2ой мировой они по германии и японии тоже не схвалювали удары? циничные с*ки
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29.05.2023 15:19 Відповісти
А коли виженуть провокатора буданова, який давно розповідав, що в рашистів ракет залишилося на пару обстрілів?
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29.05.2023 12:43 Відповісти
от слов буданова зависит будут лететь ракеты или нет или что, какая в этом его вина? что за чушь, как дети малые, которым папа сказал что купит самокат, но не купил.
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29.05.2023 14:22 Відповісти
Це вже з Бульбостану ракети летять? Сам е час по Мозирському НПЗ вдарити.
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29.05.2023 12:46 Відповісти
Ніззя. Лукашенка нападьот. З 4 сторін.
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29.05.2023 13:00 Відповісти
Але як вони могли долетіти до Львова, якщо масимальна дальність цих ракет 500км
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29.05.2023 12:49 Відповісти
Хиба зараз у Львові теж вибухи були?
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29.05.2023 12:53 Відповісти
Так на Львов ничего и не летело во время этой, дневной атаки. А тревогу включили на всякий случай, вдруг и туда полетит.
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29.05.2023 13:09 Відповісти
Зрозуміло
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29.05.2023 13:10 Відповісти
Неможна,бо де потім брати бітум на велике будівництво
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29.05.2023 12:51 Відповісти
 
 