Під час атаки на Київ ракети летіли по балістичній траєкторії, попередньо, це були "Іскандери", - Ігнат

Рашисти застосували під час атаки на Київ, попередньо, ракети "Іскандер", можливо С-300 або С-400, які летять балістичною траєкторією.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

"Всі помітили, що між оголошенням тривоги та початком атаки був невеликий відрізок часу. Це говорить про те, що були застосовані ракети, які летять балістичною траєкторією. Тобто прилітають досить швидко. Попередньо, це були "Іскандери", - сказав він.

Речник зазначив, що "Іскандери" бувають різної модифікації.

"Є "Іскандер М" - балістична ракета, є "Іскандер К" - крилата. Яка саме була застосована дамо інформацію пізніше після детального аналізу та завершення атаки", - додав він.

"Є також можливість того, що були застосовані ракети С-300 і С-400, які балістичною траєкторією також можуть летіти", - підсумував Ігнат.

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