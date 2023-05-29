Під час атаки на Київ ракети летіли по балістичній траєкторії, попередньо, це були "Іскандери", - Ігнат
Рашисти застосували під час атаки на Київ, попередньо, ракети "Іскандер", можливо С-300 або С-400, які летять балістичною траєкторією.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.
"Всі помітили, що між оголошенням тривоги та початком атаки був невеликий відрізок часу. Це говорить про те, що були застосовані ракети, які летять балістичною траєкторією. Тобто прилітають досить швидко. Попередньо, це були "Іскандери", - сказав він.
Речник зазначив, що "Іскандери" бувають різної модифікації.
"Є "Іскандер М" - балістична ракета, є "Іскандер К" - крилата. Яка саме була застосована дамо інформацію пізніше після детального аналізу та завершення атаки", - додав він.
"Є також можливість того, що були застосовані ракети С-300 і С-400, які балістичною траєкторією також можуть летіти", - підсумував Ігнат.
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На відміну від русні, яка має їх тисячі готових і кожного дня робить нові. Тому може собі дозволити таке задоволення.
Це у кацапів їх як у собаки бліх.
А вот как Земля-Земля - полное гавно с достаточно низкой точностью.
У нас нет Петриотов, чтобы закрыть всю Украину, многие областные центры даже С-300 не прикрыты, а вы предлагаете их расходовать на ерунду.
коли щось неможливо приховати - то його можна замаскувати під інформаційним шумом - що і робиться
чортових кацапів поливають тонами дези - і це вірний шлях
згадайте як вони сиділи під нашими границями ще з літа 2021 - і з усіх сторін було - "ось-ось нападуть"
всі знали що нападуть, але достеменно коли - ніхто не знав - таке могло продовжуватись роками
Бабі Буданзі та її спецагентам, люсьці абдрістович чи, хочаб, шевченку "мінському".
С-300 дальність 300км певних модефікацій, с-400 400км, як то кажуть думайте, якщо є чим. Бо це не перший випадок використання зенітних ракет по столиці.
https://www.google.com/maps/place/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0/@48.3358856,15.3585077,4z/data=!4m6!3m5!1s0x40d1d9c154700e8f:0x1068488f64010!8m2!3d48.379433!4d31.1655799!16zL20vMDd0MjE?entry=ttu
Лука звісно підорас, але кацапам щоб нас ракетами кошмарити територія картопляндії не потрібна.