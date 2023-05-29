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Ворог ударив по Покровській громаді Дніпропетровщини. Є загиблий, серед поранених - дитина, - ОВА (оновлено). ФОТО

Ворог ударив по Покровській громаді Синельниківського району Дніпропетровщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Є загиблий. Також постраждало 9 осіб. Серед них - 11-річна дитина. Зруйнований приватний будинок. Там виникла пожежа, яку рятувальники вже загасили. Інформація уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Ворог ударив по Покровській громаді Дніпропетровщини. Є загиблий, серед поранених - дитина, - ОВА (оновлено) 01
Ворог ударив по Покровській громаді Дніпропетровщини. Є загиблий, серед поранених - дитина, - ОВА (оновлено) 02
Ворог ударив по Покровській громаді Дніпропетровщини. Є загиблий, серед поранених - дитина, - ОВА (оновлено) 03
Ворог ударив по Покровській громаді Дніпропетровщини. Є загиблий, серед поранених - дитина, - ОВА (оновлено) 04
Ворог ударив по Покровській громаді Дніпропетровщини. Є загиблий, серед поранених - дитина, - ОВА (оновлено) 05
Ворог ударив по Покровській громаді Дніпропетровщини. Є загиблий, серед поранених - дитина, - ОВА (оновлено) 06

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти обстріляли 2 громади на Дніпропетровщині за допомогою дронів та артилерії, - облрада

Згодом Лисак уточнив, що 2 приватні будинки зруйновані, 30 - потрощені.

"2 приватні будинки зруйновані, 30 - потрощені. Такі попередні наслідки ворожої атаки на Синельниківський район. Побиті й магазин та заправка. Обстеження території триває. На місці працюють всі служби", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

обстріл (28357) Покровськ (616) Дніпропетровська область (3701)


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29.05.2023 12:57 Відповісти
Бідні діти.Ця клята війна зруйнувала їм дитинство.Лише за це покидьки кацапські повинні горіти в пеклі
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29.05.2023 13:03 Відповісти
 
 