Ворог ударив по Покровській громаді Дніпропетровщини. Є загиблий, серед поранених - дитина, - ОВА (оновлено). ФОТО
Ворог ударив по Покровській громаді Синельниківського району Дніпропетровщини.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
"Є загиблий. Також постраждало 9 осіб. Серед них - 11-річна дитина. Зруйнований приватний будинок. Там виникла пожежа, яку рятувальники вже загасили. Інформація уточнюється", - йдеться у повідомленні.
Згодом Лисак уточнив, що 2 приватні будинки зруйновані, 30 - потрощені.
"2 приватні будинки зруйновані, 30 - потрощені. Такі попередні наслідки ворожої атаки на Синельниківський район. Побиті й магазин та заправка. Обстеження території триває. На місці працюють всі служби", - йдеться у повідомленні.
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Чайка Київ
показати весь коментар29.05.2023 12:57 Відповісти Мені подобається 4
Olga Mansika #550965
показати весь коментар29.05.2023 13:03 Відповісти Мені подобається 3
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