Влучань по об’єктах Києва не допущено. Попередньо, усі цілі було знищено силами ППО, - КМВА

Під час сьогоднішньої ракетної атаки на столицю ворог, попередньо, застосував балістичне озброєння.

Про це заявив глава КМВА Сергій Попко, передає Цензор.НЕТ.

"Лише за 6 годин після нічної атаки, країна-агресор знов завдала ракетного удару по Києву. Попередньо, ворог застосував озброєння балістичного типу. Це була вже 16-та атака на столицю від початку місяця. Таким чином ворог змінив тактику - після тривалих виключно нічних нападів, наніс удар по мирному місту вдень, коли більшість мешканців перебували на роботі і на вулицях. Тобто, рашисти явно демонструють, що націлені на знищення цивільного населення. Попередньо, усі повітряні цілі були успішно знищені силами і засобами нашої ППО.

За наявною інформацією, влучань по об’єктах Києва не допущено. Дані опрацьовуються і уточнюються. Зафіксовано падіння уламків в різних районах міста. В Оболонському р-ні 3 випадки, по одному в Деснянському та Дніпровському. Без критичних руйнувань. Інформації щодо потерпілих наразі уточнюються", - йдеться в повідомленні.

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