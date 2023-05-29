Влучань по об’єктах Києва не допущено. Попередньо, усі цілі було знищено силами ППО, - КМВА
Під час сьогоднішньої ракетної атаки на столицю ворог, попередньо, застосував балістичне озброєння.
Про це заявив глава КМВА Сергій Попко, передає Цензор.НЕТ.
"Лише за 6 годин після нічної атаки, країна-агресор знов завдала ракетного удару по Києву. Попередньо, ворог застосував озброєння балістичного типу. Це була вже 16-та атака на столицю від початку місяця. Таким чином ворог змінив тактику - після тривалих виключно нічних нападів, наніс удар по мирному місту вдень, коли більшість мешканців перебували на роботі і на вулицях. Тобто, рашисти явно демонструють, що націлені на знищення цивільного населення. Попередньо, усі повітряні цілі були успішно знищені силами і засобами нашої ППО.
За наявною інформацією, влучань по об’єктах Києва не допущено. Дані опрацьовуються і уточнюються. Зафіксовано падіння уламків в різних районах міста. В Оболонському р-ні 3 випадки, по одному в Деснянському та Дніпровському. Без критичних руйнувань. Інформації щодо потерпілих наразі уточнюються", - йдеться в повідомленні.
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Проблема полягає в тому, що жертвувати може і набриднути, особливо враховуючи це: Французи обговорюють українську корупцію на зброї Джерело:
До речі - французи обговорюють не корупцію , а статтю української газети ( УП ) про корупцію .
А через рік може вже й війна скінчиться .
І думати треба на роки вперед. Навіть якщо викинути русню за порєбрік-1991, її здатність робити і випускати ракети від цього абсолютно не постраждає.