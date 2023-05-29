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Новини Війна
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Влучань по об’єктах Києва не допущено. Попередньо, усі цілі було знищено силами ППО, - КМВА

київ

Під час сьогоднішньої ракетної атаки на столицю ворог, попередньо, застосував балістичне озброєння.

Про це заявив глава КМВА Сергій Попко, передає Цензор.НЕТ.

"Лише за 6 годин після нічної атаки, країна-агресор знов завдала ракетного удару по Києву. Попередньо, ворог застосував озброєння балістичного типу. Це була вже 16-та атака на столицю від початку місяця. Таким чином ворог змінив тактику - після тривалих виключно нічних нападів, наніс удар по мирному місту вдень, коли більшість мешканців перебували на роботі і на вулицях. Тобто, рашисти явно демонструють, що націлені на знищення цивільного населення. Попередньо, усі повітряні цілі були успішно знищені силами і засобами нашої ППО.

За наявною інформацією, влучань по об’єктах Києва не допущено. Дані опрацьовуються і уточнюються. Зафіксовано падіння уламків в різних районах міста. В Оболонському р-ні 3 випадки, по одному в Деснянському та Дніпровському. Без критичних руйнувань. Інформації щодо потерпілих наразі уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під час атаки на Київ ракети летіли по балістичній траєкторії, попередньо, це були "Іскандери", - Ігнат

Автор: 

Київ (19441) обстріл (28357) Повітряні атаки на Київ (755)


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Топ коментарі
+13
Moloci Kijev PVO,otrabotala na 100%.
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29.05.2023 12:50
+11
Фашисты кацапские хотели сделать в Киеве массовое убийство людей. А некоторые еще боятся ыскаллацыы. Да если бы нам вовремя не дали Патриоты даже не хочется представлять что бы рашисты из Киева сделали
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29.05.2023 12:54
+9
Слава ЗСУ!
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29.05.2023 12:55
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29.05.2023 12:43 Відповісти
Moloci Kijev PVO,otrabotala na 100%.
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29.05.2023 12:50 Відповісти
Зараз у Києва найпотужніша ППО у світі, тільки залишається проблема БК.
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29.05.2023 12:50 Відповісти
Звідки інфа про - проблеми з бк .? Якщо це закрита інформація .
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29.05.2023 12:57 Відповісти
Нам БК жертвують, русня БК сама робить.
Проблема полягає в тому, що жертвувати може і набриднути, особливо враховуючи це: Французи обговорюють українську корупцію на зброї Джерело:
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29.05.2023 13:05 Відповісти
То може ви нам розкажете про наш потужний ВПК, який безперебійно постачає на фронт хоча б БПЛА.
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29.05.2023 13:12 Відповісти
БК будуть давати і ті ж французи теж, французи нам ще крилаті ракети винні що обіцяли
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29.05.2023 13:16 Відповісти
Слова Зєлі про "кто кому что должєн" нагадати? Французи напевно їх знають.
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29.05.2023 13:18 Відповісти
Макрон говорив що дасть ракети дальньої дії це раз Франція нам дала фактично весь спектр бойових одиниць окрім хіба що леклерків, які нам зараз не сильно потрібні але дала б і їх якби попросили
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29.05.2023 13:25 Відповісти
Сьогодні обіцяє, а завтра французи, що подивились ось це: Французи обговорюють українську корупцію на зброї Джерело: скажуть: "чому ми маємо годувати своїм коштом цих крадіїв?" - і Макрону не буде що заперечити.
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29.05.2023 13:38 Відповісти
Тобто французи не стримають данного слова? Недавно макрон говорив що передасть легких танків і БТРів на кілька батальйонів і ракети, Франція буде надавати зброю або США і Британія їх змішають з лайном
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29.05.2023 13:49 Відповісти
Сподіваюсь, слова свого дотримають. Але це дуже-дуже напружує - увесь час залежати від чийогось слова, ба більше - від хору голосів. І молитись, щоб цей хор не дай боже не почав фальшивити.
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29.05.2023 13:52 Відповісти
Я все це розумію , але питаю - звідки інфа про дефіцит БК .?? Сам здогадався - це лише фантазії , нічим не підкріплені . Щоб так говорити , треба мати надійне джерело , і точну інформацію про те що є проблеми з БК .
До речі - французи обговорюють не корупцію , а статтю української газети ( УП ) про корупцію .
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29.05.2023 13:18 Відповісти
Якщо стріляти, БК закінчується. Якщо ми не робимо БК, нам потрібно його отримувати ззовні. Ось тут і проблема. Після публічного обговорення в Європі статей про корупцію в області закупівлі зброї нам можуть її перестати давати. І тоді проблема перетвориться у катастрофу.
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29.05.2023 13:20 Відповісти
Можуть не дати БК , і - немає БК , це все ж різні речі .
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29.05.2023 13:21 Відповісти
Одне в друге з легкістю переходить. Там скоро вибори у США, хто прийде до влади і що буде з постачанням тих же ракет до "Петріотів"? Хто може гарантувати, що новий президент продовжить курс Байдена?
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29.05.2023 13:23 Відповісти
Вибори в США через рік , а мова була про наявність БК - сьогодні .
А через рік може вже й війна скінчиться .
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29.05.2023 13:29 Відповісти
"Війна скінчиться" - це можна розуміти по-різному.
І думати треба на роки вперед. Навіть якщо викинути русню за порєбрік-1991, її здатність робити і випускати ракети від цього абсолютно не постраждає.
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29.05.2023 14:34 Відповісти
Фантазерів у нас вдосталь , на жаль 🙁
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29.05.2023 13:14 Відповісти
БК дають і будуть давати. Там теж ВПК є. Воно дешевше дати нам, чим потім отримувати "презенти" на свої голови. Дивлячись на того плєшивого параноїка, Захід вже все зрозумів.
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29.05.2023 13:36 Відповісти
Не знаю, що там зрозумів Захід, але якщо не матимемо власного, увесь час будемо висіти на волосині.
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29.05.2023 13:39 Відповісти
Фашисты кацапские хотели сделать в Киеве массовое убийство людей. А некоторые еще боятся ыскаллацыы. Да если бы нам вовремя не дали Патриоты даже не хочется представлять что бы рашисты из Киева сделали
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29.05.2023 12:54 Відповісти
Ну почему только петриоты,ириски бомбезные и насамсы тоже неплохи
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29.05.2023 13:03 Відповісти
они балистику слабо сбивают
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29.05.2023 13:09 Відповісти
SAMP-T аналог Патриота
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29.05.2023 13:16 Відповісти
Слава ЗСУ!
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29.05.2023 12:55 Відповісти
Кацап, тобі вже час іти *****.
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29.05.2023 13:05 Відповісти
и тебе не кашлять
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29.05.2023 13:08 Відповісти
Дякуємо, рідненькі. Ви- найкращі! З Богом, хлопчики
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29.05.2023 12:56 Відповісти
Молодцы быстро среагировали ведь Искандеры запускались с земли , от пуска до сбития несколько минут
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29.05.2023 13:02 Відповісти
надо еще брать Патриоты
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29.05.2023 13:04 Відповісти
Италия нам поставила SAMP-T а это аналог Патриота
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29.05.2023 13:14 Відповісти
 
 