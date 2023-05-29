УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9635 відвідувачів онлайн
Новини
2 211 15

Спецслужби Словаччини викрили спробу Росії втрутитися у майбутні парламентські вибори, - міністр оборони Надь

словаччина

Глава Міноборони Словаччини Ярослав Надь звинуватив Росі. у спробі сфальсифікувати майбутні парламентські вибори на користь партії Smer-SD.

Про це він заявив у телеінтерв’ю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Надь зазначив, що Росія платила словацьким громадянам, щоб вони зманіпулювали виборами на користь партії Smer-SD. Про які маніпуляції йде мова, Надь не уточнив.

"Ми отримали розвідувальну інформацію з-за кордону, яка включає точну особу, час і місце, коли громадянин Словацької Республіки перебував у Росії, щоб отримати фінансові ресурси на користь політичної партії Smer-SD для маніпуляцій на виборах", – сказав Надь в інтерв'ю.

Про цю інформацію, яка також нібито була передана в поліцію, за його словами, були поінформовані відповідні словацькі високопосадовці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Попри зміну уряду Словаччина й надалі підтримуватиме Україну, - міністр закордонних справ Влаховський

Роберт Каліняк, член президії Smer-SD, у відповідь заявив, що партія ніколи не приймала зовнішніх грошей. Він назвав звинувачення "неймовірною нісенітницею".

Автор: 

вибори (6687) росія (65035) Словаччина (1098)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+2
Все по кацапськи,кричати про дружбу і потайки нишпорити по кишеням...
показати весь коментар
29.05.2023 13:05
+2
Спецслужби Словаччіни тількі сполошились , а як У проросійського Фіцо ( типаж Орбана) не змогли відібрати мандат , бо дві курки у парламенті із провладноі партіі неочикованно віддали свої голоси проти цього. і тому Фіцо залишився у парламенті і його не змогли притягнути увязницю за коррупцію .

зрозуміло, що раша проплатили тим куркам мільйони і вони невстояли. Де були спецслужби Словаччіни? А як Фіцо розв'язав травлю ГЕГЕРУ і відправив Кабмин у відставку ЗА ДОПОМОГУ УКРАЇНІ? Де були ці спецслужби ? А зараз вже відно такі гарячі факти, що спецслужбине можуть це зам'яти .
показати весь коментар
29.05.2023 13:42
+2
Словаки зразу ж прийняли міри. Поліція не слухає тамтешніх агрохамів.
показати весь коментар
29.05.2023 14:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Або неНадь! )=
показати весь коментар
29.05.2023 13:04 Відповісти
Все по кацапськи,кричати про дружбу і потайки нишпорити по кишеням...
показати весь коментар
29.05.2023 13:05 Відповісти
Спецслужби Словаччіни тількі сполошились , а як У проросійського Фіцо ( типаж Орбана) не змогли відібрати мандат , бо дві курки у парламенті із провладноі партіі неочикованно віддали свої голоси проти цього. і тому Фіцо залишився у парламенті і його не змогли притягнути увязницю за коррупцію .

зрозуміло, що раша проплатили тим куркам мільйони і вони невстояли. Де були спецслужби Словаччіни? А як Фіцо розв'язав травлю ГЕГЕРУ і відправив Кабмин у відставку ЗА ДОПОМОГУ УКРАЇНІ? Де були ці спецслужби ? А зараз вже відно такі гарячі факти, що спецслужбине можуть це зам'яти .
показати весь коментар
29.05.2023 13:42 Відповісти
Масковія контролює уряди усіх країн Європи, крім скандинавів та Британії?
показати весь коментар
30.05.2023 00:40 Відповісти
Те, що в них по кожній окремій країні е команда спеців і досье на всіх политиків , а також коррупціоні компромати - це правда . І те , що до кожного більш менш значного політика у команду внедрен агент раши - теж правда.

скандинави - це Норвегія, Швеція, Данія. Фіни до Скандинавії не відносяться . Гадаю, що всюди працюють рашкини агенти , щоб ТІЛЬКІ НЕ ЖИТИ У СВОЇЙ говняндіі 😀😀
показати весь коментар
30.05.2023 07:36 Відповісти
"Працювати" вони можуть скрізь, але чи мають вплив на прийняття ключових рішень цілком інше.
показати весь коментар
30.05.2023 12:05 Відповісти
Повторна люстрація європейського політикуму на часі
показати весь коментар
30.05.2023 12:07 Відповісти
😀
показати весь коментар
30.05.2023 16:42 Відповісти
Словаки зразу ж прийняли міри. Поліція не слухає тамтешніх агрохамів.
показати весь коментар
29.05.2023 14:58 Відповісти
Да в срачку целовать поменьше надо было кацапов и цвет флага своего поменять надо было сразу! А то однажды проснётесь---а на улицах на балалайках играть будут ,камаринского, и прохаря портянки сушить будут на ваших красивых еврозаборах! Забыли что ли 1968г? А кацапы помнят.
показати весь коментар
29.05.2023 16:19 Відповісти
Дивилась відео якоїсь понаіхавшей у Німеччину - народилась і виросла вона у Магадані , у доспілому віці переїхала до Казахстану , народила там трех дітей і у 90 х роках поїхала до Німеччіни мабудь як німка. Сама себе вона індефікуе як русская. ( а по каких генетических признаках вона поперлась до Німеччіни - толі як німка, толі як еврейка - не зрозумило) .

Но усі ці понаіхавші у Німеччіну звуть себе руzzскими . І ось вона йде по дорозі вздовж німецьких дач ( у 6 соток) і констатує - тут живуть русские ( хоча генетично вони може і армяне чи казахи) , а тут живуть німці. І русских там більшисть і у русскіх ландшафти краще КАЖЕ вона
. І тут же заявляє - усюди де живуть русскі - усюди красота.( а що тим руzzским ще робити - мову знають слабо , у німецький среді не адаптувались - ось і сидять на дачах і травичку косять) А ВОНА ЗІ СВОЕЮ РОДИНОЮ ЖИВЕ ТАМ 30 років - півжиття . А насіння вона покупае у раши 😀
І У НІМЕЧЧІНІ ТАКИХ РУСКІХ ДО ФУЯ І БІЛЬШИСТЬ ЦІЕІ ДИКОЇ МАСИ ВЖЕ ГОЛОСУЮТЬ.
БІДНІ НІМЦІ - вони цю масу дикарей не можуть адаптувати. А дикарі вже їм партіі і владу обирають., а сами сидять на німецькій ШІІ і бюджеті.

Україні треба негайно приймати закони про громадян і не громадян , бо з раши напівзе ціх дикарей як тарганів після війни під виглядом етнічних українців і знову будуть березки саджати і плакати по своій північній. говняндіі , але істи український хліб і хаяти українців ( що вони і роблять століттями)
показати весь коментар
30.05.2023 08:09 Відповісти
Это большая отдельная тема---,совки уехавшие в 90гг, Там было и по еврейской части в ФРГ по договорным бракам, поддельным ваучерам в первое время итд. Они все совками остались навеки. А путинцами в последствии после 2000г. И в Израиле и на Брайтоне таких сотни тысяч. Знаю некоторых по жизни. Абсолютно антиукраинцы, хотя от Украины таких море. Там только одна Одесса дала таких немеряно. базовая ошибка эмиграции--жить компактно. Наоборот надо ехать туда где нет русско-говорящих. Тогда сложно---но результат очень сильный, для молодых особо. Упоротые повально. Просто уехали харчи топтать и жить на социалку. И бесконечно жрать оливье. они стали никто. В каком то смысле правильно для них.
показати весь коментар
30.05.2023 17:23 Відповісти
Так, но ця вата буде голосувати і вирішувати судьби демократії.
показати весь коментар
30.05.2023 20:50 Відповісти
Треба їх партію перейменувати на smerd. Так було би більш правильно
показати весь коментар
29.05.2023 16:44 Відповісти
 
 