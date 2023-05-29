Спецслужби Словаччини викрили спробу Росії втрутитися у майбутні парламентські вибори, - міністр оборони Надь
Глава Міноборони Словаччини Ярослав Надь звинуватив Росі. у спробі сфальсифікувати майбутні парламентські вибори на користь партії Smer-SD.
Про це він заявив у телеінтерв’ю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Надь зазначив, що Росія платила словацьким громадянам, щоб вони зманіпулювали виборами на користь партії Smer-SD. Про які маніпуляції йде мова, Надь не уточнив.
"Ми отримали розвідувальну інформацію з-за кордону, яка включає точну особу, час і місце, коли громадянин Словацької Республіки перебував у Росії, щоб отримати фінансові ресурси на користь політичної партії Smer-SD для маніпуляцій на виборах", – сказав Надь в інтерв'ю.
Про цю інформацію, яка також нібито була передана в поліцію, за його словами, були поінформовані відповідні словацькі високопосадовці.
Роберт Каліняк, член президії Smer-SD, у відповідь заявив, що партія ніколи не приймала зовнішніх грошей. Він назвав звинувачення "неймовірною нісенітницею".
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зрозуміло, що раша проплатили тим куркам мільйони і вони невстояли. Де були спецслужби Словаччіни? А як Фіцо розв'язав травлю ГЕГЕРУ і відправив Кабмин у відставку ЗА ДОПОМОГУ УКРАЇНІ? Де були ці спецслужби ? А зараз вже відно такі гарячі факти, що спецслужбине можуть це зам'яти .
скандинави - це Норвегія, Швеція, Данія. Фіни до Скандинавії не відносяться . Гадаю, що всюди працюють рашкини агенти , щоб ТІЛЬКІ НЕ ЖИТИ У СВОЇЙ говняндіі 😀😀
Но усі ці понаіхавші у Німеччіну звуть себе руzzскими . І ось вона йде по дорозі вздовж німецьких дач ( у 6 соток) і констатує - тут живуть русские ( хоча генетично вони може і армяне чи казахи) , а тут живуть німці. І русских там більшисть і у русскіх ландшафти краще КАЖЕ вона
. І тут же заявляє - усюди де живуть русскі - усюди красота.( а що тим руzzским ще робити - мову знають слабо , у німецький среді не адаптувались - ось і сидять на дачах і травичку косять) А ВОНА ЗІ СВОЕЮ РОДИНОЮ ЖИВЕ ТАМ 30 років - півжиття . А насіння вона покупае у раши 😀
І У НІМЕЧЧІНІ ТАКИХ РУСКІХ ДО ФУЯ І БІЛЬШИСТЬ ЦІЕІ ДИКОЇ МАСИ ВЖЕ ГОЛОСУЮТЬ.
БІДНІ НІМЦІ - вони цю масу дикарей не можуть адаптувати. А дикарі вже їм партіі і владу обирають., а сами сидять на німецькій ШІІ і бюджеті.
Україні треба негайно приймати закони про громадян і не громадян , бо з раши напівзе ціх дикарей як тарганів після війни під виглядом етнічних українців і знову будуть березки саджати і плакати по своій північній. говняндіі , але істи український хліб і хаяти українців ( що вони і роблять століттями)