Спецслужби Словаччини викрили спробу Росії втрутитися у майбутні парламентські вибори, - міністр оборони Надь

Глава Міноборони Словаччини Ярослав Надь звинуватив Росі. у спробі сфальсифікувати майбутні парламентські вибори на користь партії Smer-SD.

Про це він заявив у телеінтерв’ю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Надь зазначив, що Росія платила словацьким громадянам, щоб вони зманіпулювали виборами на користь партії Smer-SD. Про які маніпуляції йде мова, Надь не уточнив.

"Ми отримали розвідувальну інформацію з-за кордону, яка включає точну особу, час і місце, коли громадянин Словацької Республіки перебував у Росії, щоб отримати фінансові ресурси на користь політичної партії Smer-SD для маніпуляцій на виборах", – сказав Надь в інтерв'ю.

Про цю інформацію, яка також нібито була передана в поліцію, за його словами, були поінформовані відповідні словацькі високопосадовці.

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Роберт Каліняк, член президії Smer-SD, у відповідь заявив, що партія ніколи не приймала зовнішніх грошей. Він назвав звинувачення "неймовірною нісенітницею".