Настоятельку храму УПЦ МП на Черкащині викрито на земельних оборудках, - СБУ
Служба безпеки викрила злочинну схему використання земель державного фонду на території Черкаської області.
Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.
До організації оборудки причетна настоятелька жіночого монастиря Уманської єпархії УПЦ (МП). Упродовж 10 років вона незаконно здавала в оренду понад 40 га сільгоспугідь, які держава надала послушницям для ведення власного господарства.
Як стало відомо, "орендатором" земель монастиря був власник місцевого агропідприємства. Щороку він сплачував настоятельці десятки тисяч грн готівкою за нелегальне використання угідь релігійної громади.
За даними слідства, "сторони" не укладали жодних договорів, а всі "розрахунки" здійснювали виключно на усних домовленостях. Це дозволяло аграрію сплачувати за землю суми, які значно нижчі за ринкові, а також уникати оподаткування.
Наразі за матеріалами СБУ, подано позовну заяву до Господарського суду Черкаської області з вимогою розірвати договір оренди з релігійною установою та повернути землі в державну власність.
У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство) тривають слідчі дії. Проводяться комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочину і притягнення учасників "схеми" до відповідальності.
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- Ты открыл нам глаза, мы пойдем за тобой!
- Да, а еще молитесь на золотые предметы, торгуйте в храмах, гоните оттуда женщин без платков, живите в роскоши, крестите за деньги!
- Ты болен, Иисус?!
- Шучу конечно.
А дурні до них ходять і свічечку купують…
Вже прокурори з суддями різницю поділили?