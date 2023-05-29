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Настоятельку храму УПЦ МП на Черкащині викрито на земельних оборудках, - СБУ

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Служба безпеки викрила злочинну схему використання земель державного фонду на території Черкаської області.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

До організації оборудки причетна настоятелька жіночого монастиря Уманської єпархії УПЦ (МП). Упродовж 10 років вона незаконно здавала в оренду понад 40 га сільгоспугідь, які держава надала послушницям для ведення власного господарства.

Як стало відомо, "орендатором" земель монастиря був власник місцевого агропідприємства. Щороку він сплачував настоятельці десятки тисяч грн готівкою за нелегальне використання угідь релігійної громади.

За даними слідства, "сторони" не укладали жодних договорів, а всі "розрахунки" здійснювали виключно на усних домовленостях. Це дозволяло аграрію сплачувати за землю суми, які значно нижчі за ринкові, а також уникати оподаткування.

Також читайте: На Харківщині викрили клірика УПЦ (МП), який освячував російських військових під час окупації Ізюму, - СБУ

Наразі за матеріалами СБУ, подано позовну заяву до Господарського суду Черкаської області з вимогою розірвати договір оренди з релігійною установою та повернути землі в державну власність.

У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство) тривають слідчі дії. Проводяться комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочину і притягнення учасників "схеми" до відповідальності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Керівник Черкаської єпархії УПЦ МП, який виправдовував російську агресію, постане перед судом, - СБУ

Автор: 

земля (1677) СБУ (12793) УПЦ МП (1207)


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Топ коментарі
+9
і говорять що в Лаврі у нис уже все ок.... нам просто замилюють очі ЗЕрмаки і ко
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29.05.2023 13:17
+8
З тим ''мп'' постіно'' зашквари але насяться з ними наче ''з писаною торбою''.
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29.05.2023 13:16
+4
- Любите друг друга, творите добро, соблюдайте заповеди.
- Ты открыл нам глаза, мы пойдем за тобой!
- Да, а еще молитесь на золотые предметы, торгуйте в храмах, гоните оттуда женщин без платков, живите в роскоши, крестите за деньги!
- Ты болен, Иисус?!
- Шучу конечно.
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29.05.2023 13:55
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З тим ''мп'' постіно'' зашквари але насяться з ними наче ''з писаною торбою''.
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29.05.2023 13:16 Відповісти
і говорять що в Лаврі у нис уже все ок.... нам просто замилюють очі ЗЕрмаки і ко
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29.05.2023 13:17 Відповісти
Влада думає ще з ними співпрацювати. Шарій уже під ОП от тому і носяться.
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29.05.2023 13:35 Відповісти
Отакої! "Невісті Христа", яка мала б слкжити цому, нічого з людського не чуже. Навіть злочинно-мерзенне. Цікаво, для кого гроші збирала? Монашки ж не мають сім'ї окрім сестер монастирських?
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29.05.2023 13:26 Відповісти
"мп" - тавро
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29.05.2023 13:30 Відповісти
все своє нікчемне життя будувала українцям руснявоє майбутнє....
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29.05.2023 13:46 Відповісти
- Любите друг друга, творите добро, соблюдайте заповеди.
- Ты открыл нам глаза, мы пойдем за тобой!
- Да, а еще молитесь на золотые предметы, торгуйте в храмах, гоните оттуда женщин без платков, живите в роскоши, крестите за деньги!
- Ты болен, Иисус?!
- Шучу конечно.
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29.05.2023 13:55 Відповісти
А вот же чем занимаются в СБУ на 10 год войны нецелевое использование земли на десятки тыс грн...
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29.05.2023 13:55 Відповісти
ВЫ дибилы вообще *********???? В стране война, шпионы ногой открывают двери в клоуна а они монашками заняты . Вместо тгого что бы расследовать кудаже ахметов вкладывает 30 млрд грн прошлогодней прибыли - не финансирует ли пятую колонну как православная **** или что делает в ЗСУ вилкул которые еще вчера звали русский мир??? И в суд тоже будете ходить в черкасской обл.?? у важе зп выше чем те монашки воруют!!!
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29.05.2023 13:57 Відповісти
Вони в рясах цим бізнесом поробили собі майнову нерухомість(келії трьохповерхові) і на онуків за кордон навчатися відправити хватило!!!
А дурні до них ходять і свічечку купують…
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29.05.2023 14:44 Відповісти
10 років, 40 гектарів, за зговором... - чому частина 1 , а не 4 статті шахрайство?
Вже прокурори з суддями різницю поділили?
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29.05.2023 15:48 Відповісти
 
 