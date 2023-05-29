Українські військові проходять у Польщі навчання з надання допомоги пораненим в умовах бойових дій, - Генштаб. ФОТОрепортаж
Українські військові у Польщі під керівництвом канадських, британських та польських інструкторів проходять навчання з надання допомоги пораненим в умовах бойових дій.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
"Військовослужбовці та військовослужбовиці Збройних Сил України проходять спеціалізовану бойову медичну підготовку-навчання згідно зі стандартом "Тактична допомога пораненим в умовах бойових дій" під керівництвом комбат-медиків інструкторів та інструкторок із Збройних Сил Канади, Великої Британії та Польщі на території Республіки Польща в рамках навчальної операції Збройних Сил Канади та за підтримки Операції Орбітал ЗС Великої Британії", - йдеться в опвідомленні.
Як зазначається, курс "Тактична допомога пораненим в умовах бойових дій - бойовий рятувальник" (TCCC-CLS) навчить українських відважних медиків надавати критичну рятувальну допомогу своїм побратимам та посестрам.
Крім того, військові ЗСУ також зможуть передати набуті цінні знання та досвід іншим воїнам ЗСУ, продовжуючи боротьбу з незаконним вторгненням Росії.
"Велика Британія продовжує підтримувати народ України та невпинно співпрацює з нашими міжнародними партнерами, щоб надавати постійну підтримку. Це неоціненно, оскільки народ України продовжує боротися за своє право жити в суверенній, незалежній і демократичній державі", - додали в Генштабі.
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