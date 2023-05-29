Ворог випустив по Київщині 11 ракет "Іскандер-М" та "Іскандер-К" з північного напрямку. Усі цілі знищено, - Залужний

Вдруге за добу противник здійснив ракетний удар по території України.

Про це повідомив у фейсбуці головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.

"Близько 11:30 атакував Київщину балістичними та крилатими ракетами наземного базування з ОТРК "Іскандер". Загалом випущено 11 ракет: "Іскандер-М" та "Іскандер-К" з північного напрямку. Силами та засобами протиповітряної оборони усі цілі знищено", - зазначив він.

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Раніше речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що під час атаки на Київ ракети летіли по балістичній траєкторії, попередньо, це були "Іскандери". За даними КМВА, влучань по об’єктах Києва не допущено.

Раніше повідомлялося, що у Подільському районі загорання на даху будинку через падіння уламків.

Пізніше у КМВА уточнили, що у Подільському районі столиці внаслідок падіння уламків сталося загорання на даху 2-поверхової будівлі. Пожежу ЛОКАЛІЗОВАНО.