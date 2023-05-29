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Ворог випустив по Київщині 11 ракет "Іскандер-М" та "Іскандер-К" з північного напрямку. Усі цілі знищено, - Залужний

іскандер

Вдруге за добу противник здійснив ракетний удар по території України.

Про це повідомив у фейсбуці головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.

"Близько 11:30 атакував Київщину балістичними та крилатими ракетами наземного базування з ОТРК "Іскандер". Загалом випущено 11 ракет: "Іскандер-М" та "Іскандер-К" з північного напрямку. Силами та засобами протиповітряної оборони усі цілі знищено", - зазначив він.

Ворог випустив по Київщині 11 ракет Іскандер-М та Іскандер-К з північного напрямку. Усі цілі знищено, - Залужний 01

Також читайте: Попередньо, ворог випустив по Києву близько 10 ракет "Іскандер", - Ігнат про денну атаку

Раніше речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що під час атаки на Київ ракети летіли по балістичній траєкторії, попередньо, це були "Іскандери". За даними КМВА, влучань по об’єктах Києва не допущено.

Раніше повідомлялося, що у Подільському районі загорання на даху будинку через падіння уламків.

Пізніше у КМВА уточнили, що у Подільському районі столиці внаслідок падіння уламків сталося загорання на даху 2-поверхової будівлі. Пожежу ЛОКАЛІЗОВАНО.

Автор: 

ракети (4020) знищення (7190) Залужний Валерій (724)


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Топ коментарі
+57
Сбить за раз больше десятка искандеров ето спасибо Богу и нашему ППО и союзникам. Над Киевом целая гирлянда висела. Представляю как сейчас ***** в своем бункере углы обгрызает от злобы
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29.05.2023 14:10
+56
Не соромтесь. Кажіть,що летіло з бєларашки.
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29.05.2023 14:02
+47
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29.05.2023 14:00
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Явно, що не с заходу
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29.05.2023 17:08 Відповісти
Дивно. І до цього часу хтось!!! ʼупорноʼ приховує те , що бомби летять з ********* бєлорусі але їх там нету . Прогнивша зЄлена авторитарна влада . Янукевіч нервово курить в сторонц
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29.05.2023 16:16 Відповісти
На Київ направили 11 ракет це біля 5,5 тон вибухівки за один раз - це таке звільнення від націстів? - маньяки зовсім з катушок злетіли. Дякуючи Богу і українським захисникам атаки відбиті , на жать багато міст ще страждають обстрілються і гинуть люди в тому числі і діти.
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29.05.2023 20:23 Відповісти
тепер обов'язково треба показати на публіку уламки цих всіх експандерів! хай мосКАЛі побачать скільки грошей ПРОСРАЛИ! скільки коштує один експандер-іскандер?
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29.05.2023 21:01 Відповісти
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