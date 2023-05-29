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Путін підписав закон, який дозволяє депортацію українців та вибори на окупованих територіях

діти,депортація

Президент Росії Володимир Путін підписав закон, який передбачає проведення виборів на території, де РФ запроваджено воєнний стан.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські Telegram-канали.

Також у закону прописали можливість примусової депортації  громадян з території, де введено воєнний стан, на території, на яких воєнний стан не введений. Також, згідно з законом,  з'явилася можливість проведення референдумів та виборів до органів держвлади та органів місцевого самоврядування, якщо рішення про них прийняв Центрвиборчком "за результатами консультацій з федеральним органом виконавчої влади, який здійснює функції щодо вироблення та реалізації державної політики, нормативно-правового регулювання в галузі оборони, і федеральним органом виконавчої влади".

Відповідно до "закону", вибори можна буде проводити як на всій території, де введено воєнний стан, так і лише на її частині. Але перед  цим мають відбуватися консультації Центральної виборчої комісії РФ з Міноборони та ФСБ.

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Автор: 

депортація (721) закон (2825) окупація (6681) путін володимир (23780)


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Топ коментарі
+14
"закон" від кацап-фашистів, це звичайна фількина грамота.
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29.05.2023 14:39
+10
Уже подписывал закон о присоединении Запорожской, Харьковской и Херсонской областей. Дедушка бредит от терапии не слезая со своего желтого чемоданчика.
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29.05.2023 14:47
+9
Та пішло воно на йух те пуйло
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29.05.2023 14:40
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"закон" від кацап-фашистів, це звичайна фількина грамота.
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29.05.2023 14:39 Відповісти
Не называйте ГЕНОЦИД - законом! РАШИСТЫ НЕЛЮДИ ‼️🇷🇺
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29.05.2023 15:47 Відповісти
Та пішло воно на йух те пуйло
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29.05.2023 14:40 Відповісти
чисто кацапський закон - можна те, що дозволить гебня)
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29.05.2023 14:40 Відповісти
наступний-закон таблички множення з*з=16
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29.05.2023 14:43 Відповісти
И мир схавает. Ведь это жизни белых людей, а они не важны
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29.05.2023 14:45 Відповісти
Уже подписывал закон о присоединении Запорожской, Харьковской и Херсонской областей. Дедушка бредит от терапии не слезая со своего желтого чемоданчика.
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29.05.2023 14:47 Відповісти
Очередное доказательство для Гааги
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29.05.2023 14:50 Відповісти
Огласите весь список депутатов !
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29.05.2023 14:50 Відповісти
https://t.me/news_nn95/13970 Падение обломка ракеты на проезжую часть в Киеве во время сегодняшней атаки.
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29.05.2023 14:51 Відповісти
https://t.me/RDKruua/36 Так дети в Киеве с криками бежали в бомбоубежище после начала ракетной атаки.
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29.05.2023 14:53 Відповісти
путин едет по стране ,росия по прежнему в гавне
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29.05.2023 14:54 Відповісти
Коли ти **** вже здохнеш ,а разом з тобою огидний "русский мир" ?
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29.05.2023 14:59 Відповісти
Підніжки царськії, лакеї
Капрала п'яного! Не вам,
Не вам, в мережаній лівреї,
Донощики і фарисеї,
За правду пресвятую стать
І за свободу! Розпинать,
А не любить ви вчились брата!
О роде суєтний, проклятий,
Коли ти видохнеш? Коли
Ми діждемося Вашингтона
З новим і праведним законом?
А діждемось-таки колись.
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29.05.2023 15:08 Відповісти
дважды несудимый прохфессор перед своим концом тоже законотвочествовал активно
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29.05.2023 15:11 Відповісти
Ну що там 73%???? Хоть паржалі???????? За успішного оманського договорняка - усіх нас би вислали в тайгу а сюди пригнали би к"ацапів....А найвеличнішого зробили би смотрящим(або дєрмака). Але шото пашло нє па плану... Ну хоть паржалі...
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29.05.2023 15:14 Відповісти
Як повинно бути,ми повинні реагувати.Всі хто буде причатний до цієї депортації будуть вважатися воєнними злочинцями і повинен бути в міждународному розшуку як воєнні злочинці і люди які причастні до терористичного режиму.Щоб вони і їх родини розуміли що буде.
Що в нас?Мас медіа написалу тільки новину.Це все?Те саме і по виборах.Кожна тварюка повинна бути в списках на розшук як воєнних злочинців так і посібників терористів.Щоб вони розуміли що саме вони і їх родина не матиме шанса ні на виїхати в світ ні на то щоб вчитися не кажучи про відпочинок,навіть після закінчення війни.Те саме всіх рос посадовців 1,5 роки війни ,а віз і нині там.
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29.05.2023 15:36 Відповісти
По якому законодавству законний закон путіна?давайте приймемо в Україні закон про переселення жителів камчатки у підмосковя а жителі приморського краю у західний сибір.
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29.05.2023 18:59 Відповісти
де той папа римський який белькотів про перемирʼя
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29.05.2023 19:34 Відповісти
Он то плакал, то смеялся, то щетинился как ёж, да он над нами издевался, ну сумасшедший, что возьмёшь....
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29.05.2023 19:36 Відповісти
 
 