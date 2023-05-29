Путін підписав закон, який дозволяє депортацію українців та вибори на окупованих територіях

Президент Росії Володимир Путін підписав закон, який передбачає проведення виборів на території, де РФ запроваджено воєнний стан.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські Telegram-канали.

Також у закону прописали можливість примусової депортації громадян з території, де введено воєнний стан, на території, на яких воєнний стан не введений. Також, згідно з законом, з'явилася можливість проведення референдумів та виборів до органів держвлади та органів місцевого самоврядування, якщо рішення про них прийняв Центрвиборчком "за результатами консультацій з федеральним органом виконавчої влади, який здійснює функції щодо вироблення та реалізації державної політики, нормативно-правового регулювання в галузі оборони, і федеральним органом виконавчої влади".

Відповідно до "закону", вибори можна буде проводити як на всій території, де введено воєнний стан, так і лише на її частині. Але перед цим мають відбуватися консультації Центральної виборчої комісії РФ з Міноборони та ФСБ.

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