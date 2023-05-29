Війна між НАТО та РФ можлива, це є найгіршим сценарієм, - начальник Генштабу Чехії Ржехка
Начальник Генерального штабу Чехії Карел Ржехка заявив, що існує ймовірність війни між Росією і НАТО.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
За його словами, підготовка і стримування є важливими для запобігання такому сценарію.
"Війна між Росією і Північноатлантичним альянсом, яка є найгіршим сценарієм для нас, не є неможливою, вона можлива", – сказав начальник чеського Генштабу.
Ржехка зазначив, що збройні сили країни намагаються підготуватися до потенційного інтенсивного конфлікту, оскільки "Росія зараз перебуває на траєкторії конфлікту з Альянсом".
"Чеська Республіка є членом НАТО, і це приносить переваги, але також накладає певні зобов'язання. Тому, якщо почнеться війна, велика кількість чеських солдатів приєднається до бойових дій відповідно до планів альянсу", – додав він.
Ржехка наголосив, що враховуючи досвід війни РФ проти України, необхідно зміцнити національну безпеку і, зокрема, якнайшвидше подолати залежність від поставок російських енергоносіїв.
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Ознака топового сценарію - тримати інтригу ...
Тому Заходу вже варто замислитись, що робити з мільйонами телезомбі. Може варто накопичувати запаси галоперидолу, або терміново почати готувати десятки тисяч психіатрів? А може випхати їх в Китай, нехай насолоджуються два "стратегічних союзника" насолоджуються більш близьким спілкуванням. А може....., одним словом, необхідного вже готуватись.
А це вже мегаломанія - посторонітєсь, побєрєгітєсь! Бо Все (Бог, Хаос, Абстрактне) - дрюкає в сраку "Вєлікіх", як товарний потяг в нескінченній фрикції, де зуби кришаться і кістки перемелює в нескінченному тваринному жаху.