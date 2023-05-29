Війна між НАТО та РФ можлива, це є найгіршим сценарієм, - начальник Генштабу Чехії Ржехка

Начальник Генерального штабу Чехії Карел Ржехка заявив, що існує ймовірність війни між Росією і НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

За його словами, підготовка і стримування є важливими для запобігання такому сценарію.

"Війна між Росією і Північноатлантичним альянсом, яка є найгіршим сценарієм для нас, не є неможливою, вона можлива", – сказав начальник чеського Генштабу.

Ржехка зазначив, що збройні сили країни намагаються підготуватися до потенційного інтенсивного конфлікту, оскільки "Росія зараз перебуває на траєкторії конфлікту з Альянсом".

"Чеська Республіка є членом НАТО, і це приносить переваги, але також накладає певні зобов'язання. Тому, якщо почнеться війна, велика кількість чеських солдатів приєднається до бойових дій відповідно до планів альянсу", – додав він.

Ржехка наголосив, що враховуючи досвід війни РФ проти України, необхідно зміцнити національну безпеку і, зокрема, якнайшвидше подолати залежність від поставок російських енергоносіїв.

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