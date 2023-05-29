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Новини Війна
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Війна між НАТО та РФ можлива, це є найгіршим сценарієм, - начальник Генштабу Чехії Ржехка

нато,сша

Начальник Генерального штабу Чехії Карел Ржехка заявив, що існує ймовірність війни між Росією і НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

За його словами, підготовка і стримування є важливими для запобігання такому сценарію.

"Війна між Росією і Північноатлантичним альянсом, яка є найгіршим сценарієм для нас, не є неможливою, вона можлива", – сказав начальник чеського Генштабу.

Ржехка зазначив, що збройні сили країни намагаються підготуватися до потенційного інтенсивного конфлікту, оскільки "Росія зараз перебуває на траєкторії конфлікту з Альянсом".

"Чеська Республіка є членом НАТО, і це приносить переваги, але також накладає певні зобов'язання. Тому, якщо почнеться війна, велика кількість чеських солдатів приєднається до бойових дій відповідно до планів альянсу", – додав він.

Ржехка наголосив, що враховуючи досвід війни РФ проти України, необхідно зміцнити національну безпеку і, зокрема, якнайшвидше подолати залежність від поставок російських енергоносіїв.

Також читайте: НАТО складуть план на випадок війни з Росією, - Reuters

Автор: 

НАТО (6431) росія (65035) Чехія (1610)


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Топ коментарі
+13
Це найкращий сценарій. Інакше у людоїдів буде шанс існувати і далі.
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29.05.2023 14:46
+11
Коли це чехи обіймались з кацапами? Ви мабуть з угорцями переплутали...
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29.05.2023 14:44
+7
Це найгірший варіант для россії ! Бо відстрілюватись від НАТО скоро вже буде нічим. А про ленд-ліз з США та Британією поношений кінь домовитись не в силах. Розуму у лошаді вже немає. Народи московії готові прийняти будь-які умови НАТО, аби "нЄ біло вайни." Полк з депутатів ГосДуми не стануть озброювати, щоб вони передчасно один одного не розстріляли.
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29.05.2023 14:43
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а вам хочеться відчути?? тоді далі обнімайтесь з касабами..
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29.05.2023 14:42 Відповісти
Коли це чехи обіймались з кацапами? Ви мабуть з угорцями переплутали...
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29.05.2023 14:44 Відповісти
Попередній президент Земан був за касабів, але після 24.02.2022 став на бік України
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29.05.2023 14:53 Відповісти
не переплутав... просто він говорить само собою зрозумілі всім речі прям як шаріков і ще і смакує
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29.05.2023 14:58 Відповісти
В Чехії кацапня почувається як вдома. Там повно кацапських туристів, особливо в Празі. Бо мають гроші.
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29.05.2023 15:39 Відповісти
ось прям зараз з центру Праги - немає російських туристів і немає прямого сполучення з мордором. Така сама ситуація і в Карлових Варах
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29.05.2023 17:45 Відповісти
кацапію *********** за два дні, яка нах війна? у рашистів одна надія на ядерну зброю і все
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29.05.2023 14:43 Відповісти
Це найгірший варіант для россії ! Бо відстрілюватись від НАТО скоро вже буде нічим. А про ленд-ліз з США та Британією поношений кінь домовитись не в силах. Розуму у лошаді вже немає. Народи московії готові прийняти будь-які умови НАТО, аби "нЄ біло вайни." Полк з депутатів ГосДуми не стануть озброювати, щоб вони передчасно один одного не розстріляли.
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29.05.2023 14:43 Відповісти
ленд-ліз для поношеного коня можливий тільки з Ірану та КНДР. Навіть китайські комуняки з величезною ймовірністю не стануть допомагати кацапні.
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29.05.2023 14:50 Відповісти
Це найкращий сценарій. Інакше у людоїдів буде шанс існувати і далі.
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29.05.2023 14:46 Відповісти
All-Stars на арені.. буде.. трохи пізніше...
Ознака топового сценарію - тримати інтригу ...
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29.05.2023 15:30 Відповісти
Політика страуса та загравання з противником тільки відтерміновує конфлікт та ще й не на користь страуса. Негідника потрібно бити ще на початку його становлення коли він тільки починає грати м'язами.
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29.05.2023 14:52 Відповісти
доречі рашистам з НАТО буде важко воювати, там нема довбайобів які на 1.5 році війни палять розташування літаків і ставлять літаки в одну лінію на відкритому аеродромі
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29.05.2023 14:52 Відповісти
Китаи теж не подарок .
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29.05.2023 14:56 Відповісти
Звісно, що це найгірший сценарій - що потім робити з 140млн. зомбі? Кращий варіант, це коли росіяни оберуть собі адекватну та демократичну владу, котра проведе реформи, та демократизує і цивілізує Росію. Але це наскільки неймовірний варіант, що ймовірнішим видається приліт іншопланетян, котрі і наведуть в Росії порядок.
Тому Заходу вже варто замислитись, що робити з мільйонами телезомбі. Може варто накопичувати запаси галоперидолу, або терміново почати готувати десятки тисяч психіатрів? А може випхати їх в Китай, нехай насолоджуються два "стратегічних союзника" насолоджуються більш близьким спілкуванням. А може....., одним словом, необхідного вже готуватись.
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29.05.2023 14:59 Відповісти
їх вже давно не 140, по різним оцінкам від 90 до 110 млн.
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29.05.2023 15:02 Відповісти
https://tribun.com.ua/61735 Сколько людей на самом деле живёт в России?
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29.05.2023 15:09 Відповісти
Россия победит всех потому, что делает ставку на идиотов . А мир делает ставку на умных, и в России у него союзников нет!
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29.05.2023 15:16 Відповісти
"Россия победит всех" - саме це твердження абсурдне. Як можна перемогти Всєх? Це як взагалі? Чим дужче десь надавиш, тим більше вилізе з іншого боку. Перемогти Всєх можна тільки у своїй хворій уяві, типу всі дебіли, а я один особливий, весь в білому стою.

А це вже мегаломанія - посторонітєсь, побєрєгітєсь! Бо Все (Бог, Хаос, Абстрактне) - дрюкає в сраку "Вєлікіх", як товарний потяг в нескінченній фрикції, де зуби кришаться і кістки перемелює в нескінченному тваринному жаху.
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29.05.2023 15:29 Відповісти
Найгіршим для кацвпів.
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29.05.2023 15:14 Відповісти
а с Украиной это лучший ?
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29.05.2023 15:15 Відповісти
******** лишь бы самим не участвовать
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29.05.2023 16:28 Відповісти
Чем парашв будет воевать? они бнр не могут защитить. Неужели в Европе до сих пор бояться что свинособаки ещё ничего не начинали, и это вторая армия мира, в которой ещё куча резервов.)))
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29.05.2023 17:37 Відповісти
 
 