Боротьба із фішинговими сайтами - це чергова корупційна схема з віджимання доменів та бізнесу, - експерт

Сьогодні на розгляді в Парламенті знаходиться законопроєкт 9250 про протидію фішингу. Як вважає низка експертів, документ має ризик перетворитись на елемент жорсткої цензури в українському сегменті інтернету.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Головний редактор Internetua.com Дмитро Сизов вважає, що система блокування доменів несе загрози для інформаційної безпеки України та порушує чинне законодавство. За його словами, систему нелегальної фільтрації ніби то фішингових доменів було запроваджено ще на початку року. Тепер депутати від влади планують легалізувати законодавчо.

"Спочатку треба подивитись, хто лобіює цю систему в Україні. Це деякі бувші співробітники кіберполіції, які свого часу вилучали сервери у підприємців, вимагаючи за припинення справи гроші. Зараз вони опинились в РНБО і, ймовірно, хочуть продовжити свою віджимальну діяльність", - пояснив Сизов.

За його даними, сам фішинг безпосередньо займає лише відсотків 10 від усіх шахрайств в українському інтернеті.

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"Набагато більше втрат люди несуть від продажу онлайн неіснуючих товарів, дзвінків по телефону від "рідних" з проханням надіслати гроші, та навіть від циганок-гадалок, які спритно виманюють значні суми. А зараз незабаром почнуть використовувати штучний інтелект, ось де буде шахраям розгулятись!, - зазначив експерт.

Він вважає, що може бути декілька причин створення подібної системи та ініціювання відповідного законопроєкту: "На мій погляд, вся ця так звана боротьба із фішинговими сайтами це чергова корупційна схема. Наприклад, із віджимання доменів, бізнесу, із влаштування проблем для компанії, а потім їхнього героїчного вирішення за рекетирські гонорари.

Ще одне припущення, що мова йде про черговий "розпил" грошей. Причому, невідомо чиїх. На ці гроші в дуже короткий термін все раптом була створена не дешева система. Тобто, це все незаконно, на це все не виділявся бюджет, але раптом воно виявляється створеним і вже працює".

Третя можлива причина стосується наступних виборів.

"Також мова може йди про підготовку до майбутніх виборів у 2024 році. І тут все дуже серйозно. Напише, скажімо, Цензор.нет чи будь-який сайт щось про президента щось не дуповилизувальне, а його одразу візьмуть та й відключать від мережи. До мене вже звертались представники влади з вимогою змінити заголовок, який їм не подобається. А якби була можливість взагалі відібрати домен? Цілком можливо, що "слуги народу" вирішили себе убезпечити від програшу на виборах 2024", - підсумував Сизов.

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