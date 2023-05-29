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Новини
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Боротьба із фішинговими сайтами - це чергова корупційна схема з віджимання доменів та бізнесу, - експерт

інтернет

Сьогодні на розгляді в Парламенті знаходиться законопроєкт 9250 про протидію фішингу. Як вважає низка експертів, документ має ризик перетворитись на елемент жорсткої цензури в українському сегменті інтернету.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Головний редактор Internetua.com Дмитро Сизов вважає, що система блокування доменів несе загрози для інформаційної безпеки України та порушує чинне законодавство. За його словами, систему нелегальної фільтрації ніби то фішингових доменів було запроваджено ще на початку року. Тепер депутати від влади планують легалізувати законодавчо.

"Спочатку треба подивитись, хто лобіює цю систему в Україні. Це деякі бувші співробітники кіберполіції, які свого часу вилучали сервери у підприємців, вимагаючи за припинення справи гроші. Зараз вони опинились в РНБО і, ймовірно, хочуть продовжити свою віджимальну діяльність", - пояснив Сизов.

За його даними, сам фішинг безпосередньо займає лише відсотків 10 від усіх шахрайств в українському інтернеті.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Не потрібно шукати, кому передати стоп-кран від українського інтернету", - член правління ІнАУ Коміссарук про намір депутатів надати службі Держспецзв’язку право позасудового блокування доменів. ВIДЕО

"Набагато більше втрат люди несуть від продажу онлайн неіснуючих товарів, дзвінків по телефону від "рідних" з проханням надіслати гроші, та навіть від циганок-гадалок, які спритно виманюють значні суми. А зараз незабаром почнуть використовувати штучний інтелект, ось де буде шахраям розгулятись!, - зазначив експерт.

Він вважає, що може бути декілька причин створення подібної системи та ініціювання відповідного законопроєкту: "На мій погляд, вся ця так звана боротьба із фішинговими сайтами це чергова корупційна схема. Наприклад, із віджимання доменів, бізнесу, із влаштування проблем для компанії, а потім їхнього героїчного вирішення за рекетирські гонорари.

Ще одне припущення, що мова йде про черговий "розпил" грошей. Причому, невідомо чиїх. На ці гроші в дуже короткий термін все раптом була створена не дешева система. Тобто, це все незаконно, на це все не виділявся бюджет, але раптом воно виявляється створеним і вже працює".

Третя можлива причина стосується наступних виборів.

"Також мова може йди про підготовку до майбутніх виборів у 2024 році. І тут все дуже серйозно. Напише, скажімо, Цензор.нет чи будь-який сайт щось про президента щось не дуповилизувальне, а його одразу візьмуть та й відключать від мережи. До мене вже звертались представники влади з вимогою змінити заголовок, який їм не подобається. А якби була можливість взагалі відібрати домен? Цілком можливо, що "слуги народу" вирішили себе убезпечити від програшу на виборах 2024", - підсумував Сизов.

Також читайте: Інтернет-асоціація просить Раду відхилити законопроєкт 9223 про кримінальну відповідальність за використання фейкових акаунтів у соцмережах

Автор: 

ВР (14950) законопроєкт (3584) інтернет (1987)


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Топ коментарі
+3
а чого так 73%????? - вибрали то ржіть)))
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29.05.2023 15:47
+3
а на етом мьі ісчо не прібарахлілісь...
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29.05.2023 16:02
+3
правильно - громадяни роблять країну. А в нас чомусь виходить навпаки - країна "має" своїх громадян(((. Хоча ми зараз живемо так як проголосували на останніх виборах...
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29.05.2023 16:42
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а чого так 73%????? - вибрали то ржіть)))
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29.05.2023 15:47 Відповісти
Ви достали своїм Зе в кожній новині! 😬 Ці віджимання БУЛИ ЗА ВСІХ ВЛАД! Є що по темі написати, наприклад яким боком ШІ до вимагання коштів (крім створення автоматизації фішингу, що і до цього було)?
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29.05.2023 15:58 Відповісти
НЕ зрозумів - а хто ж зараз при владі??????????? чи це може я тут борюся з фішинговими сайтами разом з вами???? нас з вами дрюкають у всі щілини....
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29.05.2023 16:01 Відповісти
Відкрию вам сєкрєт, хоч це я думав очевидна ситуація... всі влади завжди дрюкають саоїх громадян. Якщо би влада була геть толерантно-ліберальною, то держава під її управлінням або зникла би, або врешті влада була би перехоплена більш агресивними силами, ібо:
"Человек для государства всегда либо раб, либо враг" (с) И.Бродский
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29.05.2023 16:11 Відповісти
Згіден з вами і наблюдаю це дрюкання усіх влад по всьому світі....але там чомусь населенню відносно можна прожити життя безбідно якщо ти працюєш і платиш податки. А в нас якось хвилями - то норм-то пздц-то норм - то знов якесь п:дло починає обскубувати гусей так щоб вони не кричали і тягти з них яйця кліщами... і це при тому що в нас страшенна корупція і усі гілки влади працюють на власне збагачення і офшори. Такі країни довго не живуть.Не думаю що нам багато залишилося чекати. У насви ж бачте навіть коли в країні війна і розруха- влада не перестає красти. А в судовій гілці- страшенна корупція. Далі тільки зникнення з карти світу(((((
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29.05.2023 16:20 Відповісти
По моїм власним спостереженням із мандр кількома десятками різних країн (яке ні на що не претендує, але) :
якість громадян = (приблизно) тотожня якості життя і розвитку країни їх 😎
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29.05.2023 16:38 Відповісти
правильно - громадяни роблять країну. А в нас чомусь виходить навпаки - країна "має" своїх громадян(((. Хоча ми зараз живемо так як проголосували на останніх виборах...
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29.05.2023 16:42 Відповісти
А ця схема "випадково" впроваджується не почесним корупціонером Артемом Шило (другом рига Татарова), який є керівником головного управління контррозвідувального захисту об'єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму...?
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29.05.2023 16:01 Відповісти
а на етом мьі ісчо не прібарахлілісь...
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29.05.2023 16:02 Відповісти
Не зрозумів, то чим поганий цей закон? Така проблема як фейкові сайти в нас дійсно є. І навіть якщо на 10% шахрайств в інтернеті стане менше - той добре.
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29.05.2023 16:06 Відповісти
Ви не розумієте - у нас як завжди усе робиться навпаки - за благими намірами-криється зло....
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29.05.2023 16:22 Відповісти
За цією логікою - той же закон підписаний Зе про "самокати як ТЗ" це зло...? 🙄 Відкликаємо назад?
А в той же час недочекавшись цього закону, а від нього і заборони їзди на самокатах - в моєму місті вчора на пішохідній зоні вкотре поламали дитину цією фігньою...
Л-Логіка?
Досить вже поливати брудом все навколо. Да, Зе бандит... але так само як і всі топ-чиновники в нас, і так само в більш демократичних країнах. Це реальне життя всеред реальних людей, зніміть рожеві окуляри.
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29.05.2023 16:43 Відповісти
зрозумійте що до підписання ЗЕ туди можуть втулити якусь норму типу "а докажіть що ваш сайт не шахрайський" а поки ви будете доказувати - ваш бізнес СТОП...якось так
а за самокати я тільки плюс( при неправильному паркуванні особисто відправляю в кущі)
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29.05.2023 16:52 Відповісти
Геьманцев тихою сапою робить все для для зміцнення влади Зелі!
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29.05.2023 19:20 Відповісти
 
 