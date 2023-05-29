Росіяни привозять білорусів для будівництва фортифікаційних споруд на окупованих територіях України, - Центр національного спротиву

Мешканці окупованих територій відмовляються працювати на російських загарбників, тому росіянам доводиться залучати для інженерних робіт робітників із Білорусі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

"Група громадян РБ залучалась до побудови фортифікаційних споруд на тимчасово окупованих територіях Херсонської області. Інша бригада білорусів виконувала роботи з демонтажу зруйнованих будівель у тимчасово окупованому Маріуполі", - йдеться в повідомленні.

У Центрі національного спротиву зазначають, що білоруси погоджуються на роботу на ТОТ через складну економічну ситуацію та безробіття у своїй країні. На окупованих територіях вони виконують роботу, від якої відмовляються місцеві мешканці.

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