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Новини Агресія Росії проти України
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Росіяни привозять білорусів для будівництва фортифікаційних споруд на окупованих територіях України, - Центр національного спротиву

рф,окопи

Мешканці окупованих територій відмовляються працювати на російських загарбників, тому росіянам доводиться залучати для інженерних робіт робітників із Білорусі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

"Група громадян РБ залучалась до побудови фортифікаційних споруд на тимчасово окупованих територіях Херсонської області. Інша бригада білорусів виконувала роботи з демонтажу зруйнованих будівель у тимчасово окупованому Маріуполі", - йдеться в повідомленні.

У Центрі національного спротиву зазначають, що білоруси погоджуються на роботу на ТОТ через складну економічну ситуацію та безробіття у своїй країні. На окупованих територіях вони виконують роботу, від якої відмовляються місцеві мешканці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російська ФСБ масово проводить обшуки на окупованій частині Запоріжжя, - Центр нацспротиву

Автор: 

Білорусь (7927) окупація (6681) Центр національного спротиву (812)


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Топ коментарі
+10
Білоруси що вже як раби там у кацапів,ганебний,сцикливий підлий народішко?
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29.05.2023 15:33
+6
брестска крепость із навоза бульбаші знають
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29.05.2023 15:29
+6
Со своих работники как с гавна пуля. А сябры копать ещё могут
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29.05.2023 15:32
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брестска крепость із навоза бульбаші знають
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29.05.2023 15:29 Відповісти
як би їз навоза , через 2-3 місяці вони збудують капітальні фотифікаційні спруди з моноліту (арматура та бетон) які розбити зможе тільки ТЯО але в нас його немає , і будуть на цих штурмах гинути наши воїни. мабудь план такий
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29.05.2023 15:35 Відповісти
ну якщо будуть такі як в Брянській області...
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29.05.2023 15:38 Відповісти
А нащо білоруси, що своїх даунів вже не вистачає.
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29.05.2023 15:30 Відповісти
Со своих работники как с гавна пуля. А сябры копать ещё могут
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29.05.2023 15:32 Відповісти
Сябры уже не те
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29.05.2023 15:31 Відповісти
контрнаступ усьо?
чекаємо на контрВідступ з чергових сіл і містечок!
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29.05.2023 15:31 Відповісти
ТИ ВВАЖАЄШ, ЯКЩО ЗХОВАВ КОЗЛЯЧУ ПИКУ ЗА МОВУ ЛЮДСЬКУ ТО СМЕРДЮЧОГО КАЦАПА НЕ ВПІЗНАЮТЬ ???
ТВІЙ ОРЕОЛ ІСНУВАННЯ ПАрашша.
ЯК ТИ, КУПКА ЛАЙНА, ДУМАЄШ СЕРЕД ЛЮДЕЙ СХОВАТИСЯ
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29.05.2023 15:51 Відповісти
Бот чи провокатор?
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29.05.2023 16:13 Відповісти
****** бульбашки…
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29.05.2023 15:33 Відповісти
З ДОПОМОГОЮ ВСУ СТАНУТЬ ЧІПСИКАМИ.
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29.05.2023 15:52 Відповісти
Білоруси що вже як раби там у кацапів,ганебний,сцикливий підлий народішко?
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29.05.2023 15:33 Відповісти
Скоро ще і бітум сябри притягнуть для великого дорого і мостовідбудівництва....правда ЗЕбобіки?????
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29.05.2023 15:34 Відповісти
Яких білорусів?! привозять з північного напрямку!
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29.05.2023 15:37 Відповісти
А що складно по общазі з чіпсами чимось гепнути ? Их там нет, паспортний контроль не проходили, таке саме з понаїжджавчими учителями та врачами треба зробити, отоді навчаться поважати суверенітет України.
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29.05.2023 15:37 Відповісти
ну, якщо ви, досвідчений адвокат, який багато вчився цього не можете, то мабуть не так просто це?
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29.05.2023 15:44 Відповісти
Я не розумію навіщо витрачати ********** на тих, хто збіжить без супротиву як тільки їх пани зникнуть замість того щоб вбивати тих, хто цих тупих створінь використовує та керує ними?!
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29.05.2023 16:14 Відповісти
Вони шо худоба шо їх возять, вони самі їдуть за рублікі.
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29.05.2023 15:38 Відповісти
ну раніше силою возили і годували, а зара примусово-добровільно і дають гроші, щоб самі себе годували - не велика різниця
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29.05.2023 15:43 Відповісти
Колись сильні литвини, які дрюкали московитів, тепер землерийки для Московії.

Ось так мудрий бацько! Молодець!

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29.05.2023 15:41 Відповісти
Біляші
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29.05.2023 15:43 Відповісти
White і вата близькі за звучанням слова.
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29.05.2023 15:48 Відповісти
А БІЛОРУС І ПІДАРАС ТО СЛОВА СНОНІМИ НА БІЛОРУСКОМ ЯЗИКЄ..
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29.05.2023 16:00 Відповісти
Проти нас воюють й представники українського народу які є колаборанти, ба навіть ті хто проживає в Україні та наводить ракети та дрони рашистів по наших містах, селах та розташуванням сил ЗСУ. Тож як там воно за ТВОЄЮ "Goga Magoga" антилогікою???!!!
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29.05.2023 16:12 Відповісти
А ЧІПСІКИ ТАК ПРУЧАЮТЬСЯ... ТАК ПРУЧАЮТЬСЯ...,
ЩО ТІЛЬКИ ВСТИГАЮТЬ СПЛЬОВУВАТИ І ПЕРДАКИ ПІДМИВАТИ...
Я КОЛИ ПРО ОТІ ДВА БРАТНІХ НАРОДИ ЧУЮ, БАЧУ ПЕРЕД ОЧІМА ТІЛЬКИ ОСЬ ЦЕ: -
ЛИЛОВЬІЙ НОСОК - https://liqht-in-mind.livejournal.com/4406423.html
ТАК ЩО ЯКЩО З'ЯВЛЯТЬСЯ ТІ ІСТОТИ В ПРИЦІЛІ, ВПІЗНАЮ ОДРАЗУ І НЕ СХИБЛЮ.......
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29.05.2023 15:46 Відповісти
І що, ще може хтось назве це бидло братским народом ?
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29.05.2023 15:54 Відповісти
Проти нас воюють й представники українського народу які є колаборанти, ба навіть ті хто проживає в Україні та наводить ракети та дрони рашистів по наших містах, селах та розташуванням сил ЗСУ. Тож не треба розтягувати неподобства деяких представників того, або іншого народу на все суспільство!!!
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29.05.2023 16:09 Відповісти
Танчик, Ви воювали? Де і коли. Я особмсто маю УБД з 1998 р., та знаю про це гівно багато. В Україні отримав поранення у 2015 році (Луганська область.).
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29.05.2023 16:23 Відповісти
А у нас найбільш "кровожерливі" тут - саме ті хто армію та війну тільки по телевізору бачив
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29.05.2023 16:37 Відповісти
т.е. белорусы перешли границу Украины нелегально
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29.05.2023 16:01 Відповісти
рабочий скот
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29.05.2023 16:04 Відповісти
Ці білоруси добре розуміють куди і навіщо вони їдуть, тому нехай потім не скиглять якщо їх накриє приліт української арти, чи бомби, чи ракети, бо вони співучасники злочину!!!
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29.05.2023 16:06 Відповісти
Саме цікаве - вони ж тут "НІХТО" Росія за них відповідальність нести не буде І ми - теж А якщо випадково потраплять під обстріл і їх уб"ють чи поранять - то будуть їх власні проблеми Бо Лука теж за них не "підпишеться" Якщо стануть інвалідами - будуть в кращому випадку отримувать в Білорусі мінімальну пенсію на загальних підставах - наче на вулиці на льоду підсковзнувся та покалічився
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29.05.2023 16:42 Відповісти
і потім білоруси
а нас то за что бамбілі, за помощь фашистам чтолі
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29.05.2023 19:31 Відповісти
У лютому 2022 білорусів везли окуповувати Чернігівщину, Сумщину та Київщину. Зараз на окупованих землях окопи рити.
Я так розумію у тих білорусів одна клепка на п'ятьох, добре хоч заступ у кожного.
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29.05.2023 20:25 Відповісти
 
 