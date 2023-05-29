Жодна зі сторін не вказала Кулебі, що посланник Лі Хуей говорив про територіальні поступки. Він досягнув міжнародного консенсусу, - МЗС Китаю про публікацію WSJ

Речниця МЗС Китаю, коментуючи публікацію Wall Street Journal про те, що представник КНР нібито пропонував західним лідерам план припинення вогню в Україні в обмін на її відмову від тимчасово окупованих територій, послалася на заяву глави МЗС України Дмитра Кулеби, в якій він спростував цю інформацію.

Про це пише CNN, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Лігу".

"Міністр закордонних справ України публічно заявив, що він встановив контакти з усіма сторонами, і жодна з них не вказала, що спеціальний посланник Лі Хуей робив заяви, про які повідомляє Wall Street Journal", - сказала речниця МЗС Китаю Мао Нін у відповідь на прохання журналіста прокоментувати статтю WSJ.

Мао додала, що під час зустрічей з лідерами західних держав Лі детально висвітлив позицію Китаю та "досягнув більшого міжнародного консенсусу".

Також читайте: Кулеба спростував, що спецпосланець Китаю закликав Європу визнати російськими території України: "Ми контролюємо процес, ніхто за спиною робити проти нас нічого не буде"

Раніше видання The Wall Street Journal з посиланням на європейських дипломатів повідомляло, що Лі Хуей закликав до негайного припинення вогню, при цьому визнаючи окупацію РФ українських територій.

Також повідомлялося, що Лі Хуей відвідав Україну і зустрівся з президентом Володимиром Зеленським у межах європейського турне, яке Пекін назвав зусиллями зі сприяння мирним переговорам і політичному врегулюванню.