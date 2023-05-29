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Жодна зі сторін не вказала Кулебі, що посланник Лі Хуей говорив про територіальні поступки. Він досягнув міжнародного консенсусу, - МЗС Китаю про публікацію WSJ

лі,хуей

Речниця МЗС Китаю, коментуючи публікацію Wall Street Journal про те, що представник КНР нібито пропонував західним лідерам план припинення вогню в Україні в обмін на її відмову від тимчасово окупованих територій, послалася на заяву глави МЗС України Дмитра Кулеби, в якій він спростував цю інформацію.

Про це пише CNN, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Лігу".

"Міністр закордонних справ України публічно заявив, що він встановив контакти з усіма сторонами, і жодна з них не вказала, що спеціальний посланник Лі Хуей робив заяви, про які повідомляє Wall Street Journal", - сказала речниця МЗС Китаю Мао Нін у відповідь на прохання журналіста прокоментувати статтю WSJ.

Мао додала, що під час зустрічей з лідерами західних держав Лі детально висвітлив позицію Китаю та "досягнув більшого міжнародного консенсусу".

Також читайте: Кулеба спростував, що спецпосланець Китаю закликав Європу визнати російськими території України: "Ми контролюємо процес, ніхто за спиною робити проти нас нічого не буде"

Раніше видання The Wall Street Journal з посиланням на європейських дипломатів повідомляло, що Лі Хуей закликав до негайного припинення вогню, при цьому визнаючи окупацію РФ українських територій.

Також повідомлялося, що Лі Хуей відвідав Україну і зустрівся з президентом Володимиром Зеленським у межах європейського турне, яке Пекін назвав зусиллями зі сприяння мирним переговорам і політичному врегулюванню.

Автор: 

Китай (4560) Кулеба Дмитро (3604) Лі Хуей (36)


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Топ коментарі
+9
Сейчас рашка все больше и больше будет делать вбросы.Цензор собирается их все опубликовать?
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29.05.2023 15:52
+7
Колись паРашка цитувала в Радбезі ООН українських "діячів", які стверджували, що русня не накопичує війська біля наших кордонів...
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29.05.2023 16:16
+4
Хоч - не хоч, а не послати язик не повертається...
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29.05.2023 15:53
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Сейчас рашка все больше и больше будет делать вбросы.Цензор собирается их все опубликовать?
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29.05.2023 15:52 Відповісти
то вброси від Wall Street Journal - кацапи сказали їм, що відпустять їхнього Гершковича якщо WSJ стане більш лояльнішим до них
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29.05.2023 16:37 Відповісти
ти вбросом рашки що саме називаєш? Публікацію WSJ, слова Кулеби чи слова речниці китайської?
теж саме питання всім хто тобі лайкнув)))
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29.05.2023 16:58 Відповісти
Вброс Уолстрит, с подачи кремлядей.
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29.05.2023 17:07 Відповісти
на западе куча изданий которые "незадорого" постят кремлевскую херню
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29.05.2023 22:15 Відповісти
ого, який прогрес, то не помічали Україну, і Сі не дзвонив Президенту України, а тепер цитують нашого голову МЗС...
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29.05.2023 15:53 Відповісти
Колись паРашка цитувала в Радбезі ООН українських "діячів", які стверджували, що русня не накопичує війська біля наших кордонів...
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29.05.2023 16:16 Відповісти
ну парашка ніколи не цуралась цього, а це Піднебесна!
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29.05.2023 16:24 Відповісти
І, будь ласка, зверніть увагу, я навмисно уникнув писати прізвища "діячів", а написав суто посади нашої Держави. На цих посадах може бути будь хто, наприклад Ви, чи пан Порошенко.
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29.05.2023 16:28 Відповісти
Хоч - не хоч, а не послати язик не повертається...
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29.05.2023 15:53 Відповісти
Він сказав шо треба замиритись -- де замиритись - на територіі Украіни -- пішов нах.
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29.05.2023 16:02 Відповісти
Там у кацапів попердолило трохи від цього інтерв'ю, бо китаєць на питання чий Крим заявив що підтримує територіальну цілісність України...
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29.05.2023 16:09 Відповісти
А навіщо було взагалі зустрічатися з цим *****? Китай - ворог України.
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29.05.2023 16:12 Відповісти
під видом перемовин про шляхи до миру обговорюють бізнесові відносини.
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29.05.2023 16:17 Відповісти
Там у прізвищі буква е зайва...
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29.05.2023 18:58 Відповісти
Стратегічний партнер ерефіїї досяг міжнародного консенсусу? Справді?
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29.05.2023 16:25 Відповісти
З хитрим прищуром очей сказала китайська речниця!
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29.05.2023 16:43 Відповісти
В перекладі з "офіційно-дипломатичного" речниця сказала: "У нас ніхєра не вийшло Тому робимо "красиву морду" - наче нічого не сталося!"
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29.05.2023 16:49 Відповісти
Може він таємно з кимось обговорював цю тему, не офіційно, а тут хоппа і спливла інфа в ЗМІ.
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29.05.2023 16:55 Відповісти
а чому пишуть Лі ****? Він же не ****, він ***. Окрім жартів. Li ***.
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29.05.2023 17:02 Відповісти
посланника послали на ****
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29.05.2023 17:03 Відповісти
эта речниця МЗС Китаю Мао Нін еще бы сослалась на цыганок с Киевсого вокзала. Так они бы точнее сказали бы, чем кулеба
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29.05.2023 18:47 Відповісти
Вiрю кожному слову
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29.05.2023 19:25 Відповісти
Лі **** іде ****** разом з усіма своїми пропозиціями.
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02.06.2023 22:18 Відповісти
 
 