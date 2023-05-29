Кабмін віддав 355 млрд грн бізнес-партнеру Єрмака та чиновникам з корупційний шлейфом, - Шабунін про оборонні закупівлі для Міноборони

Кабмін надав новоствореному ДП "Агенція оборонних закупівель" можливість розпоряджатися всіма коштами Міноборони, передбаченими для закупівель зброї та військової техніки.

Про це повідомив у фейсбуці глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"355 мільярдів наших з вами коштів Кабмін фактично віддав ось цим трьом чиновникам на "закупівлю зброї" в ДП "Агенція оборонних закупівель". Це Денис Шарапов, замміністра оборони і бізнес-партнер Єрмака та КДБ-шника з рф Емануїлова, а також керівники агенції - Володимир Пікузо та Олександр Коваленко (обидва не без корупційного шлейфу)", - зазначає Шабунін.

"Резніков зібрав чудову компанію для закупівлі зброї для України, правда ж?", - порушує питання він.

"З 355 мільярдів грн безпосередньо на утримання себе хорошої агенція зможе взяти 9,7 мільярдів. Для порівняння, "Повернись Живим" за 9 років війни зібрав 6,6 мільярдів. Які ж результати в аж такої коштовної агенції, яка існує з серпня? УП, наприклад, розповіли, що вона має щонайменше кілька невиконаних контрактів на поставку зброї для ЗСУ", - продовжує глава ЦПК.

"Насправді, проблемних контрактів по зброї в Резнікова значно більше. Стаття в УП - це лише початок чергової історії про, як мінімум – кричущу некомпетентність, як максимум - про махрову корупцію. З хороших новин - увесь цей абсурд міністр оборони все ще може виправити, якщо захоче (у чому я сильно сумніваюся). Детальніше про проблему і рішення", - додає він.

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