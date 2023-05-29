Кабмін віддав 355 млрд грн бізнес-партнеру Єрмака та чиновникам з корупційний шлейфом, - Шабунін про оборонні закупівлі для Міноборони
Кабмін надав новоствореному ДП "Агенція оборонних закупівель" можливість розпоряджатися всіма коштами Міноборони, передбаченими для закупівель зброї та військової техніки.
Про це повідомив у фейсбуці глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.
"355 мільярдів наших з вами коштів Кабмін фактично віддав ось цим трьом чиновникам на "закупівлю зброї" в ДП "Агенція оборонних закупівель". Це Денис Шарапов, замміністра оборони і бізнес-партнер Єрмака та КДБ-шника з рф Емануїлова, а також керівники агенції - Володимир Пікузо та Олександр Коваленко (обидва не без корупційного шлейфу)", - зазначає Шабунін.
"Резніков зібрав чудову компанію для закупівлі зброї для України, правда ж?", - порушує питання він.
"З 355 мільярдів грн безпосередньо на утримання себе хорошої агенція зможе взяти 9,7 мільярдів. Для порівняння, "Повернись Живим" за 9 років війни зібрав 6,6 мільярдів. Які ж результати в аж такої коштовної агенції, яка існує з серпня? УП, наприклад, розповіли, що вона має щонайменше кілька невиконаних контрактів на поставку зброї для ЗСУ", - продовжує глава ЦПК.
"Насправді, проблемних контрактів по зброї в Резнікова значно більше. Стаття в УП - це лише початок чергової історії про, як мінімум – кричущу некомпетентність, як максимум - про махрову корупцію. З хороших новин - увесь цей абсурд міністр оборони все ще може виправити, якщо захоче (у чому я сильно сумніваюся). Детальніше про проблему і рішення", - додає він.
Будь ласка, зачекайте...
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Народ замучений мовчить.
І на апоспольскім престолі
Чернець годований сидить.
Людською квовію шинкує
І рай у найми оддає!
Небесний царю! Суд твій всує,
І в сує царствіє твоє!
Розбійники, людоїди
Правду побороли,
Осміяли твою славу,
І силу і волю. (Т.Г. Шевченко)
Далі купа можливих оцінок і суджень.
Єрмак, взагалі-то бізнеспартнер Зе*.
Будь-кого з вулиці не візьмуть. Усі вони десь, кимось працювали.
Єдине що, це 9,3 млрд на діяльність самого ДП. Оце дійсно жирно. Скільки ж їх там? І ЗП мабуть від 300 тис.
Вселенского Украина как-то переживет, а как нам пережить 73% за вселенского?
Мабуть, скоро замінить якусь послицю за кордоном, як венедіктова, щоб мовчав!!
Десь, надовго замовчав друх Зеленськиого, ванька бананов!?
Хоть би живий ще був… Він багато знає, і про вагнерівску зраду України …
Свято невблаганно наближається..
Welcome back в 2013-й. Пройти такий довгий шлях, аби повернутись назад в антимайданну малоросію, де всі ключі від держави і всі інституції в руках саши стаматолага (нині ермака), а судді і мусорра можуть вбивати людей на вулицях і їхати далі.
Зробимо їх разом. Почую кожного.
Чому немає спільної заяви генералітету з чіткою вимогою припинити подібні афери?
Це ж їх зусилля, в першу чергу, множаться на 0.
Живіть і насолоджуйтеся в пеклі.
Здивуюсь якщо хоча б 1/10 частина цих коштів дойде за призначенням. Після війни можна буде очікувати появу нових ахмєток, фірташів, вальцманів, мойських.
Вся країна має сплачувати шалені податки в держбюджет для оборони від окупанта щоб його розграбовували і наживалися рашисти та їх прихвосні, які узурпували всю державну владу в Україні.
Розпочата проти України повномасштабна війна з блокуванням проведення чергових виборів виглядає лише як захист і прикриття внутрішніх ворожих агентів у державній владі, які грабежем державних фінансів, саботажем контрнаступу, оборонних закупівель, проведенням демократичних реформ, необхідних для членства в НАТО та ЄС, надшвидкими темпами руйнують Україну зсередини не гірше зовнішнього озброєного агресора.