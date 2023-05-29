УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9454 відвідувача онлайн
Новини Війна
18 347 147

Кабмін віддав 355 млрд грн бізнес-партнеру Єрмака та чиновникам з корупційний шлейфом, - Шабунін про оборонні закупівлі для Міноборони

Кабмін надав новоствореному ДП "Агенція оборонних закупівель" можливість розпоряджатися всіма коштами Міноборони, передбаченими для закупівель зброї та військової техніки.

Про це повідомив у фейсбуці глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

Кабмін віддав 355 млрд грн бізнес-партнеру Єрмака та чиновникам з корупційний шлейфом, - Шабунін про оборонні закупівлі для Міноборони 01

"355 мільярдів наших з вами коштів Кабмін фактично віддав ось цим трьом чиновникам на "закупівлю зброї" в ДП "Агенція оборонних закупівель". Це Денис Шарапов, замміністра оборони і бізнес-партнер Єрмака та КДБ-шника з рф Емануїлова, а також керівники агенції - Володимир Пікузо та Олександр Коваленко (обидва не без корупційного шлейфу)", - зазначає Шабунін.

"Резніков зібрав чудову компанію для закупівлі зброї для України, правда ж?", - порушує питання він.

"З 355 мільярдів грн безпосередньо на утримання себе хорошої агенція зможе взяти 9,7 мільярдів. Для порівняння, "Повернись Живим" за 9 років війни зібрав 6,6 мільярдів. Які ж результати в аж такої коштовної агенції, яка існує з серпня? УП, наприклад, розповіли, що вона має щонайменше кілька невиконаних контрактів на поставку зброї для ЗСУ", - продовжує глава ЦПК.

"Насправді, проблемних контрактів по зброї в Резнікова значно більше. Стаття в УП - це лише початок чергової історії про, як мінімум – кричущу некомпетентність, як максимум - про махрову корупцію. З хороших новин - увесь цей абсурд міністр оборони все ще може виправити, якщо захоче (у чому я сильно сумніваюся). Детальніше про проблему і рішення", - додає він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закупівлі зброї в кризовому стані через рекордну заборгованість Міноборони, - волонтерка Ярова

Кабмін віддав 355 млрд грн бізнес-партнеру Єрмака та чиновникам з корупційний шлейфом, - Шабунін про оборонні закупівлі для Міноборони 02

Автор: 

Міноборони (7335) Шабунін Віталій (534) закупівлі (3363)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+40
і привів їх до влади в тому числі і Шабунін
показати весь коментар
29.05.2023 16:35
+40
показати весь коментар
29.05.2023 16:38
+32
"Верещук о проблемах с коррупцией: мы не можем даже понять, что Байден имеет в виду"
показати весь коментар
29.05.2023 16:41
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Кругом неправда і неволя,
Народ замучений мовчить.
І на апоспольскім престолі
Чернець годований сидить.
Людською квовію шинкує
І рай у найми оддає!
Небесний царю! Суд твій всує,
І в сує царствіє твоє!
Розбійники, людоїди
Правду побороли,
Осміяли твою славу,
І силу і волю. (Т.Г. Шевченко)
показати весь коментар
29.05.2023 19:34 Відповісти
Так, КМ створив ДП щоб розпоряджатися держ. закупівлями зброї, з держ. бюджету.
Далі купа можливих оцінок і суджень.

Єрмак, взагалі-то бізнеспартнер Зе*.

Будь-кого з вулиці не візьмуть. Усі вони десь, кимось працювали.

Єдине що, це 9,3 млрд на діяльність самого ДП. Оце дійсно жирно. Скільки ж їх там? І ЗП мабуть від 300 тис.
показати весь коментар
29.05.2023 17:35 Відповісти
Пз.дєцу нема ні краю, ні кінця
показати весь коментар
29.05.2023 17:41 Відповісти
Чому нема начала ? Начало було у 2019 році. Чому нема кінця ? Кінець буде коли Зеля підпише капітуляцію.
показати весь коментар
29.05.2023 18:48 Відповісти
Тоді так паржом, коли економіка знищена, а борги треба буде віддавати. Ой, який у нас мудрий народ. Вже вчителі по 4000 евро в місяць отримують. Тому що ФОП, тому що 6 відсотків.
показати весь коментар
30.05.2023 11:01 Відповісти
Вірую, що Зеленський - найвеличніший політик ********** і Єрмак - пророк його!
показати весь коментар
29.05.2023 17:46 Відповісти
https://www.youtube.com/channel/UChGJu8yRViP29a9xT2hAlZQ Vitalii Kot

Вселенского Украина как-то переживет, а как нам пережить 73% за вселенского?
показати весь коментар
29.05.2023 19:02 Відповісти
Ну как я и говорил. С зарплат военных комуниздить сложно. Поэтому на отмене доплат сэкономили 100 лярдов и начали их осваивать.
показати весь коментар
29.05.2023 18:12 Відповісти
Шабуні просто не пощастило , як лєщу- найому)))
показати весь коментар
29.05.2023 18:12 Відповісти
Я думаю містер на букву "Ш" просто розмовляюча голова за гроші.
показати весь коментар
29.05.2023 18:23 Відповісти
Саме так, заважає, курва, офісу президента кишені грошима наповнювати)))
показати весь коментар
29.05.2023 18:30 Відповісти
Гей, сметуни, де ви? Чи "есличто пойдетнетакмыегоснесем" ще не настало?
показати весь коментар
29.05.2023 18:26 Відповісти
В Україні таки ж смєтуни як і Беларусі та Московії. Очухаються тільки років чрез 20.
показати весь коментар
29.05.2023 18:45 Відповісти
А мене Дещо дивує безвідповідальність правохранительных органов вже 10 день, которыми управляет Ермак и Татаров, які заради 5 серебрянников продовжують крышевать прихвостней Януковича топ менеджера по спиливанию в Киевгорстрое Кушнира который всей семьей умножает на ноль холдинг и инвесторов выводя деньги в офшоры. Я понимаю что крыша ОПЗЖ Ермак с главой ОПЗЖ Киева Столаром Арахамией и завхозом Януковича Кравцем в схемах по этому ноль реакции на любые схемы в Киевгорстрое, Энсо, Будкепитале и Буддевепмонте
показати весь коментар
29.05.2023 18:32 Відповісти
Настав час застосовувати норму прямої демократії- суд Лінча. Поки дерьмак та його шапіто будуть решать, нам ніколи не виграти цю війну. Красти під час екзистенційної війни з московією, це працювати на наших ворогів. Ці паскуди і матір рідну вбили б за гроші. Кончені клептомани.
показати весь коментар
29.05.2023 18:35 Відповісти
В нас суди Лінча тільки за чаркою на кухні.
показати весь коментар
30.05.2023 11:05 Відповісти
Мы ржом,зеленые-грабят.Так ведь сами голосовали. Я-бы не допускал к голосованию тех у кого IQ меньше 97 баллов. В США это средний уровень-поэтому они и живут лучше всех. Судя по последним выборам средницй показатель для Украины......не больше 90.
показати весь коментар
29.05.2023 18:40 Відповісти
Думаю що сам Зеля має не більше ніж 80.
показати весь коментар
29.05.2023 18:42 Відповісти
Шабунін зараз залишився єдиним антикорупціонером якого не підкупила влада Зеленського.
показати весь коментар
29.05.2023 18:41 Відповісти
Какой писец, они реально думают, что бессмертные?
показати весь коментар
29.05.2023 18:45 Відповісти
Так. Більш того - такі як ти чи я їм в цьому допомагають. Син судді вбив хлопця з Прилук, всі ковтнули. Вбили 5 річну дитину, всі ковтнули. Згвалтували жінку у відділку, теж ковтнули. Моя хата скраю. Так її ж першою і спалять. Ну а чому їм себе не вважати за безсмертних?😁
показати весь коментар
29.05.2023 21:47 Відповісти
Данія допомагає Україні, а Шмигаль млрд гроші державних роздає по команді, «нужним челавекам» під час кривавої війни…
Мабуть, скоро замінить якусь послицю за кордоном, як венедіктова, щоб мовчав!!
Десь, надовго замовчав друх Зеленськиого, ванька бананов!?
Хоть би живий ще був… Він багато знає, і про вагнерівску зраду України …
Свято невблаганно наближається..
показати весь коментар
29.05.2023 18:51 Відповісти
А де Віталій Дейнега? Чого мовчить?
показати весь коментар
29.05.2023 18:59 Відповісти
Засновник фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега, якого призначили заступником міністра оборони, шукає команду для реформ
показати весь коментар
29.05.2023 20:07 Відповісти
Герман Аксьом:
Welcome back в 2013-й. Пройти такий довгий шлях, аби повернутись назад в антимайданну малоросію, де всі ключі від держави і всі інституції в руках саши стаматолага (нині ермака), а судді і мусорра можуть вбивати людей на вулицях і їхати далі.
Зробимо їх разом. Почую кожного.
показати весь коментар
29.05.2023 19:08 Відповісти
Бо нема чого панімаєш тута тіпа довіряти зелені вонючій
показати весь коментар
29.05.2023 19:41 Відповісти
показати весь коментар
29.05.2023 20:53 Відповісти
показати весь коментар
29.05.2023 20:54 Відповісти
показати весь коментар
29.05.2023 20:57 Відповісти
Тоді навіщо взагалі Міноборони? , ЗСУ хай ДП "різні агенції" і захищають Україну?, але -ж таке не можливо, вони нікчені усюди, тоді навіщо вони створені? - питання риторичне - щоб заробити на "посередництві" декілько копійок на життях українських захистників на яких списують "промахи" політиків. Нічого особистого - бізнес , час то гроші як кажуть кто на що учився? - вони дарма часу не витрачають нівіть під час війни коли країна стікає кровью.
показати весь коментар
29.05.2023 21:02 Відповісти
показати весь коментар
29.05.2023 21:09 Відповісти
показати весь коментар
29.05.2023 21:10 Відповісти
Нехай крадуть. Их выбрали они воруют, выберут других другие будут воровать. Это судьба Украины. Здесь нет президентов и чинновников патритов, есть воры и точка
показати весь коментар
29.05.2023 22:05 Відповісти
Здесь есть сказочно богатая территория и сказочно дурбецельное население.
показати весь коментар
30.05.2023 10:57 Відповісти
КУДИ НЕ ПЛЮНЬ КРУГОМ ДЕРЬМАК З ТАТАРОМ
показати весь коментар
29.05.2023 22:05 Відповісти
и не говори. я уже на порнхаб боюсь захаживать. а вдруг И ТАМ они?
показати весь коментар
29.05.2023 22:53 Відповісти
Ну не треба так відбілювати Порошенка; якби не було Порошенко не було б і зеленьського( від слова "ніколи не було б", *"ядь
показати весь коментар
29.05.2023 22:23 Відповісти
Дивує відсутність реакції Залужного і Ко.
Чому немає спільної заяви генералітету з чіткою вимогою припинити подібні афери?
Це ж їх зусилля, в першу чергу, множаться на 0.
показати весь коментар
29.05.2023 22:58 Відповісти
Вони перші лижуть місце сидіння zeле і ко.
показати весь коментар
29.05.2023 23:41 Відповісти
Суки,как они уже зае.али.Каждый день -новое пробитие дна.Вот,что значит власть одного и при том не очень умного поца.
показати весь коментар
29.05.2023 23:04 Відповісти
Напридумивали посреднеческих компаний что би бабки висасивать из МОУ, интересно какая доля з..ли)))) наверно как и в Квартале
показати весь коментар
29.05.2023 23:09 Відповісти
9 ярдов баксов, они уже милиардери, в голове не укладивается, их Израиль не видаст, того там Арестович мости накладивает)
показати весь коментар
29.05.2023 23:25 Відповісти
Дай Боже, щоб всім цим гнидам на чолі з .......... снились до кінця їхнього нікчемного життя закатовані, вбиті, згвалтовані діти, жінки, військові і всі патріоти та небайдужі до України люди.
Живіть і насолоджуйтеся в пеклі.
показати весь коментар
29.05.2023 23:55 Відповісти
Де вони стільки коштів знайшли? Їм же західні партнери оплачують щомісячні млрд. транші на соц. видатки.
Здивуюсь якщо хоча б 1/10 частина цих коштів дойде за призначенням. Після війни можна буде очікувати появу нових ахмєток, фірташів, вальцманів, мойських.
Вся країна має сплачувати шалені податки в держбюджет для оборони від окупанта щоб його розграбовували і наживалися рашисти та їх прихвосні, які узурпували всю державну владу в Україні.
Розпочата проти України повномасштабна війна з блокуванням проведення чергових виборів виглядає лише як захист і прикриття внутрішніх ворожих агентів у державній владі, які грабежем державних фінансів, саботажем контрнаступу, оборонних закупівель, проведенням демократичних реформ, необхідних для членства в НАТО та ЄС, надшвидкими темпами руйнують Україну зсередини не гірше зовнішнього озброєного агресора.
показати весь коментар
30.05.2023 00:06 Відповісти
Та віддали б цих-- хлопцям з нуля, гроші моментом би знайшлися, але підставні, а круте це зермак, це скільки крові на цих с..ука..х, скільки всього не доїхало,
показати весь коментар
30.05.2023 05:11 Відповісти
продовжать переводити по 15% не очікуючи нічого))))))) скааааа той хто в темі тупо ригає
показати весь коментар
30.05.2023 14:41 Відповісти
Це все кримлівська агентура з рєзніковим та зелупським. Збирають (на українськой крові) гроші, і потім втечуть в свій рідний Біробіджан.
показати весь коментар
30.05.2023 20:13 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 