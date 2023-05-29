Ворог навмисно цілить у цивільні об’єкти в центрі Києва, щоб залякати Українців, - Маляр

Росіяни використовують удари по цивільних об’єктах в центрі Києва як психологічну зброю. Так вони намагаються залякати українців.

Про це заступниця міністра оборони Ганна Маляр пише на своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Вона зазначає, що задача росіян "максимально підірвати нашу психологічну стійкість та єдність".

"Приміром, запускати ракети по цивільних об’єктах в центрі Києва - це зброя, яка використовується з психологічною метою. Насамперед, щоб залякати. Київ для українців не просто столиця, а символ незламності та опору. Тому, вдарити по Києву для ворога - це показати вразливість нашого символа стійкості", - наголошує Маляр.

Вона додає, що росіяни хочуть, щоб у українців склалося враження беззахисності столиці.

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"Паралельно з ракетною атакою, буквально за пару годин до пуску, почалась інформаційно-психологічна атака. Чергова дискредитація військово-політичного керівництва. Ворог інформаційно б‘є по тих, хто користується довірою громадян", - зазначає Маляр.

Вона зауважує, що мета цих інформаційних кампаній та сама: створити відчуття беззахисності.

"Втім повномасштабна війна показала цікаву властивість української колективної свідомості. Так, ми відчуваємо біль, розпач, сум, але водночас в нас немає страху", - резюмує Маляр.

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Нагадаємо, лише за сьогодні росіяни вдарили по Києву 10 ракетами "Іскандер". Влучаннь по об'єктах Києва не допущено.