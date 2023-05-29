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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Ворог навмисно цілить у цивільні об’єкти в центрі Києва, щоб залякати Українців, - Маляр

маляр

Росіяни використовують удари по цивільних об’єктах в центрі Києва як психологічну зброю. Так вони намагаються залякати українців.

Про це заступниця міністра оборони Ганна Маляр пише на своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ. 

Вона зазначає, що задача росіян "максимально підірвати нашу психологічну стійкість та єдність". 

"Приміром, запускати ракети по цивільних об’єктах в центрі Києва - це зброя, яка використовується з психологічною метою. Насамперед, щоб залякати. Київ для українців не просто столиця, а символ незламності та опору. Тому, вдарити по Києву для ворога - це показати вразливість нашого символа стійкості", - наголошує Маляр.

Вона додає, що росіяни хочуть, щоб у українців склалося враження беззахисності столиці. 

Дивіться: Уламок збитої ракети мало не влучив по столичній маршрутці. ВIДЕО

"Паралельно з ракетною атакою, буквально за пару годин до пуску, почалась інформаційно-психологічна атака. Чергова дискредитація військово-політичного керівництва. Ворог інформаційно б‘є по тих, хто користується довірою громадян", - зазначає Маляр. 

Вона зауважує, що мета цих інформаційних кампаній та сама: створити відчуття беззахисності. 

"Втім повномасштабна війна показала цікаву властивість української колективної свідомості. Так, ми відчуваємо біль, розпач, сум, але водночас в нас немає страху", - резюмує Маляр. 

Також читайте: У Києві  викрили двох молодиків, які знімали роботу ППО. ФОТО

Нагадаємо, лише за сьогодні росіяни вдарили по Києву 10 ракетами "Іскандер". Влучаннь по об'єктах Києва не допущено.

інформаційна війна (360) Київ (19441) обстріл (28357) Маляр Ганна (525) Повітряні атаки на Київ (755)


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Топ коментарі
+11
Звідкіля вона знає куди каци цілять?
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29.05.2023 17:19
+7
Ваше політичне керівництво сильніше за нього самого, ніхто не здескридитує. Менше треба ******* і *******.
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29.05.2023 17:28
+7
І?відповідь де?чи будуть постійно безкарно ******* по Україні а буданов буде ******* "ми зараз ось як відповімо".
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29.05.2023 17:28
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Звідкіля вона знає куди каци цілять?
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29.05.2023 17:19 Відповісти
упс, випадково проговорилася
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29.05.2023 17:31 Відповісти
Ця телеграм-блогерша повинна спочатку звільнитися, а вже потім вести свій канал!
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29.05.2023 17:22 Відповісти
Чому? Хочете,щоб її місце арестович зайняв?
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29.05.2023 17:28 Відповісти
А , какая разніца?
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29.05.2023 17:39 Відповісти
А арестович у вас виліз за Фрейдом? Не повинно бути у чиновниці МО СВОГО (власного) телеграм-каналу!
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29.05.2023 17:49 Відповісти
Звідки ця мадам знає куди цілить кацап ? кацап сам того не знає...нєісповєдіми путі кацапа !
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29.05.2023 17:24 Відповісти
Ну-у...Були б мізки в голові , то може б щось і петрали. А якщо "Букварь" скурили у першому класі... То є - невиліковне.
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29.05.2023 19:18 Відповісти
Все правильно каже. Де в Києві військові об'єкти?
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29.05.2023 17:26 Відповісти
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29.05.2023 17:27 Відповісти
А завтра буде говорити, що х..... так гатить, шоб нанести шкоду "найвеличнішому лидеру **********" Як шуткує французька телепреса - директору шапіто.
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29.05.2023 17:28 Відповісти
"Паралельно з ракетною атакою, буквально за пару годин до пуску, почалась інформаційно-психологічна атака. Чергова дискредитація військово-політичного керівництва. Ворог інформаційно б'є по тих, хто користується довірою громадян", - зазначає Маляр. Джерело:
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29.05.2023 17:31 Відповісти
Ваше політичне керівництво сильніше за нього самого, ніхто не здескридитує. Менше треба ******* і *******.
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29.05.2023 17:28 Відповісти
І?відповідь де?чи будуть постійно безкарно ******* по Україні а буданов буде ******* "ми зараз ось як відповімо".
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29.05.2023 17:28 Відповісти
Кацапня по площі валить.Київ великий.
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29.05.2023 17:33 Відповісти
Вилізло, страшило((
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29.05.2023 17:38 Відповісти
Скоро в ворога агонія почнеться і нам потрібно до цього готовитись.
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29.05.2023 17:43 Відповісти
Если ты не целишься, то целятся по тебе, это работает так, безнаказанность порождает ещё большее зло....
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29.05.2023 18:10 Відповісти
А знаю маляр для чого її поставили цілим міністром оборони неі дня не служивній в армії? А по чому яйця і чому віддали просто так 9 мільярдів шахраям, за які мали купити снаряди та іншу зброю і залишилдит в перші дня нападу ЗСУ без нічого? Краще помовчати і не займати такий великий і важливий пост під час війни, щоб читати якусь муйню замість обкакавшогося абдристовича.
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29.05.2023 18:29 Відповісти
тобто малярша знає куди мали летіти збиті ракети ? лаври їбантів ікспердів на марафонах переходять цій експердкині...
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29.05.2023 19:04 Відповісти
Ну це ж не так пані Анно, ви ж знаєте куди сьогодні в центрі влучила ракета, там зовсім не цивільний об'єкт і її не збили, родичка бачила як вона летіла прям над готелем. Так що дійсно є влучання по цивільним об'єктам інколи, але ракет у них залишилось мало і вони їх на дев'ятиповерхівки не витрачають. Ну і стосовно "влучання не допущені" це м'яко кажучи неточна інформація, нажаль вони були.
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29.05.2023 20:01 Відповісти
а как ужесточились законы. которые вы не хотите принимать, по отношению к информаторам и предателям в военное время?
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29.05.2023 20:40 Відповісти
Ойойойой, а де це ППО? Ой, а чи може його кинжальчиками таки *******?
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30.05.2023 16:08 Відповісти
 
 