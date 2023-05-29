Рада має терміново ухвалити законопроєкти, необхідні для членства в ЄС та повернути виплати 30 тис. військовим, - Порошенко
Лідер "Європейської Солідарності" та п’ятий президент Петро Порошенко під час виступу у Раді закликав парламентарів ухвалити законопроєкти, необхідні для вступу України в ЄС, а також повернути доплати 30 тисяч військовослужбовцям.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
Він зазначив, що у Брюсселі провів зустрічі в Єврокомісії, Європейській Раді, в Європейському парламенті і Службі зовнішніх зносин.
"Я хочу донести стурбованість тим, наскільки український парламент готовий на цьому тижні вирішити принципові питання, зазначені Європейською Комісією як передумова до початку офіційних переговорів про вступ.
Наголошую, що саме зараз ми маємо прийняти важливі закони. Це не про переговори, які були проведені тоді, коли ми отримали статус. Це про те, що ми маємо голосувати закон про Конституційний Суд відповідно до висновку Венеціанської комісії. Голосувати за PEPи, голосувати за декларації, за свободу слова, за політичне різноманіття в парламенті, парламентський плюралізм", - наголосив лідер "ЄС".
Також Порошенко закликав Раду проголосувати за відновлення військовослужбовцям доплати у 30 тисяч гривень: "Впевнений, що сьогодні у парламенту достатньо єдності і мужності для того, щоб підтримати Збройні Сили України, відновити справедливість і повернути 30 тисяч захисникам України".
Також п'ятий президент відзначив роботу української делегації в Парламентській Асамблеї НАТО, яка ухвалила рішення з рекомендації Вільнюському саміту запросити Україну щодо переговорів про членство в Альянсі.
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Вони прийшли дерибанити і красти!
https://www.pravda.com.ua/articles/2023/05/25/7403738/
(я лише нагадаю , що нічого з того лайна , що на нього лили по Г+Г не було доведено у суді)
Але ,як вбіса у 2019 можно було цього державника проміняти на хлопця з шапіто , що шукав мир в очах х@йла ?
Кабмін віддав 355 млрд грн бізнес-партнеру Єрмака та чиновникам з корупційний шлейфом, - Шабунін про оборонні закупівлі для Міноборони Джерело:
Міноборони та Мінекономіки тільки і устигають юристів на Суди відправляти по відстоюванню інтересів Держави (покищо безтолку)…
Це для них НЕПРИЄМЛЕМО!!
А Свято наближається, тільки КОКА-КОЛУ пити не усі будуть…
Мавпа Арахамія буде ініціювати голосування??!!
Це фантастика, цім крадіям, зрадникам, брехунам ментально ближче рф
Із загальної суми донатів у 98,9 млрд грн, до якої увійшли кошти, надані благодійними фондами, приватними компаніями небанківського сектору, банками та переказами приватних осіб через банківські рахунки, приватні компанії перерахували 17,9 млрд грн, а банки 3,7 млрд грн.
Для порівняння: через благодійні фонди українці зібрали на потреби оборони України 54,6 млрд грн. А головним джерелом витрат саме на оборону і безпеку в Україні став держбюджет - за рік (березень-2020 - лютий-2023) держава, за підрахунками Мінфіну, скерувала на ці цілі 1,5 трлн грн ($44,1 млрд).
"Приємно бачити, що український бізнес донатить на ЗСУ. Не зміг побачити сумму донату від "Квартал-95". Мабуть вона така велика, що не влізла на інфографіку. Так?"