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Рада має терміново ухвалити законопроєкти, необхідні для членства в ЄС та повернути виплати 30 тис. військовим, - Порошенко

порошенко

Лідер "Європейської Солідарності" та п’ятий президент Петро Порошенко під час виступу у Раді закликав парламентарів ухвалити законопроєкти, необхідні для вступу України в ЄС, а також повернути доплати 30 тисяч військовослужбовцям.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Він зазначив, що у Брюсселі провів зустрічі в Єврокомісії, Європейській Раді, в Європейському парламенті і Службі зовнішніх зносин.

"Я хочу донести стурбованість тим, наскільки український парламент готовий на цьому тижні вирішити принципові питання, зазначені Європейською Комісією як передумова до початку офіційних переговорів про вступ.

Наголошую, що саме зараз ми маємо прийняти важливі закони. Це не про переговори, які були проведені тоді, коли ми отримали статус. Це про те, що ми маємо голосувати закон про Конституційний Суд відповідно до висновку Венеціанської комісії. Голосувати за PEPи, голосувати за декларації, за свободу слова, за політичне різноманіття в парламенті, парламентський плюралізм", - наголосив лідер "ЄС".

Також читайте: "Ніякі безпекові гарантії не можуть зараз нами розглядатися як проукраїнський сценарій", - Порошенко про саміт НАТО у Вільнюсі

Також Порошенко закликав Раду проголосувати за відновлення військовослужбовцям доплати у 30 тисяч гривень: "Впевнений, що сьогодні у парламенту достатньо єдності і мужності для того, щоб підтримати Збройні Сили України, відновити справедливість і повернути 30 тисяч захисникам України".

Також п'ятий президент відзначив роботу української делегації в Парламентській Асамблеї НАТО, яка ухвалила рішення з рекомендації Вільнюському саміту запросити Україну щодо переговорів про членство в Альянсі.

Також читайте: Порошенко про повернення доплат військовим: Треба скоротити всі інші витрати і дати гроші нашим захисникам

Автор: 

виплати (1038) Порошенко Петро (15167) військовослужбовці (4728)


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Топ коментарі
+30
Так, можливо хтось скаже , що Порох - суперечлива особистість
(я лише нагадаю , що нічого з того лайна , що на нього лили по Г+Г не було доведено у суді)

Але ,як вбіса у 2019 можно було цього державника проміняти на хлопця з шапіто , що шукав мир в очах х@йла ?
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29.05.2023 18:01
+29
А хтось серйозно сприймає те, щозеленим потрібне членство в ЄС чи їх хвилює забезпечення наших військових?
Вони прийшли дерибанити і красти!
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29.05.2023 17:56
+21
Інколи?? Мабуть велика війна розпочалася при Петрі Порошенко? Ой ні, в 2022! На третьому році правління бубочки. До речі Бубен теж сивочолий! Не знали? Бо він щомісяця фарбує волосся😅. Фарба чи то бургунд, чи то каштан, чи то ще якась суміш)) Як і Міша Подоляк, як і Єрмак.
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29.05.2023 18:06
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Сивочолий, я хоч від тебе не в захваті... та інколи ти говориш і робиш правильні речі...
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29.05.2023 17:52 Відповісти
Інколи?? Мабуть велика війна розпочалася при Петрі Порошенко? Ой ні, в 2022! На третьому році правління бубочки. До речі Бубен теж сивочолий! Не знали? Бо він щомісяця фарбує волосся😅. Фарба чи то бургунд, чи то каштан, чи то ще якась суміш)) Як і Міша Подоляк, як і Єрмак.
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29.05.2023 18:06 Відповісти
ну як сам я з Вінниці...то трохи у курсі його справ....( ну да і на останніх голосував за ПО,якщо що)
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29.05.2023 18:09 Відповісти
Ну то більше поваги) Як говорять, немає пророка на своїй батьківщині.
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29.05.2023 18:39 Відповісти
Якщо Ви із Вінниці, то це ні про що не говорить, бо Петро Олексійович Порошенко проживає під Києвом, а народився Народився 26 вересня 1965 року у Болграді Одеської області. Чи Ви як багато вінничан вважають, що він народився в Вінниці?
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29.05.2023 19:33 Відповісти
А закінчив школу у Бендерах...
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29.05.2023 21:51 Відповісти
Демобілізацію!!!
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29.05.2023 17:55 Відповісти
тiльки навпаки - спочатку забезбечте вiйськових, а потiм гуляйтеся в шо хочете.
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29.05.2023 17:55 Відповісти
Именно так. Раненные уже почти полгода вынуждены выживать на примерно 700 грн в месяц. Заставить бы министра Резникова и Верховного Зелю с его холуями так вот пожить. Но про себя любимых они не забывают.

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29.05.2023 18:14 Відповісти
А хтось серйозно сприймає те, щозеленим потрібне членство в ЄС чи їх хвилює забезпечення наших військових?
Вони прийшли дерибанити і красти!
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29.05.2023 17:56 Відповісти
Ось як вони вкрали сами у себе 9 мільярдів розраховуючи що Україна враде.
https://www.pravda.com.ua/articles/2023/05/25/7403738/
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29.05.2023 18:02 Відповісти
Так, можливо хтось скаже , що Порох - суперечлива особистість
(я лише нагадаю , що нічого з того лайна , що на нього лили по Г+Г не було доведено у суді)

Але ,як вбіса у 2019 можно було цього державника проміняти на хлопця з шапіто , що шукав мир в очах х@йла ?
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29.05.2023 18:01 Відповісти
Підтримую 1000%... як у війну можна було вибрати шапіто ХЗ....гетьман трохи проколовся теж зі своїми колєгами.... якби посадив друзів - гетьманував би ще строк.... а так цяцькався з регіонами
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29.05.2023 18:11 Відповісти
А пан Александер мабуть знають, що Президенти нікого не садять, а збирають докази поліцейські, СБУ, ДБР, а садять суди. Після яника нормальні залишилися суди, що потрібно їх було вигрібати десятиліття, а при Боневтіку і татарову всі повернулося взад і навіть більше, розвели таку корупуцію, що мабуть потрібно буде років двадцять, щоб хоч якось навести порядок. Просто для себе відшукайте, як звільняються судді, щоб не писати дурні. Президент не цар і не казочний персонал, його обов'язки виписані Конституцією. Так навіть немає "великого чи малого будівництва". А чітко вимписані армія, міжнародні відносини ...
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29.05.2023 19:39 Відповісти
Точніш ".... в очке х@йла?"
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29.05.2023 20:13 Відповісти
Именно так. Только кто это тратит деньги на пиар себя любимых вместо помочь армии хоть копейкой?


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29.05.2023 18:10 Відповісти
Леня Глистов, остынь.
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29.05.2023 18:12 Відповісти
Ніфуя собі, а Татаров хто? А новопризначений глава СБУ с російськими близькими родичами? А Наумов, а Єрмак.
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29.05.2023 18:46 Відповісти
Які 30 тис. військовим?А на будівництво доріг вистачить?
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29.05.2023 18:03 Відповісти
так зараз набіжать ЗЕбоби і заклюють - а ака жє відбудівництва???)))
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29.05.2023 18:12 Відповісти
Ніяких доплат від зелених мародерів не буде. Вони для себе вже давно війну закінчили - коли рашка відійшла з Київської області. Їм самим грошей не вистачає. Війна трохи заробітки порушила, ось і будуть надолужувати, на закупівлях.
Кабмін віддав 355 млрд грн бізнес-партнеру Єрмака та чиновникам з корупційний шлейфом, - Шабунін про оборонні закупівлі для Міноборони Джерело:
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29.05.2023 18:11 Відповісти
Раді немає коли це робити, тут пішли західні гроші і їх потрібно використати на "велике крадівництво" і продовжувати фінансувати Фреєдом на московську церкву по всій Україні.
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29.05.2023 18:26 Відповісти
На улицах толпы бездомных животных. !! Какая нафиг Европа ? Особенно это касается западную часть страны ! Сотни случаев бешенства за год.
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29.05.2023 18:41 Відповісти
ви така обізнана, напевне також бродили в тих зграях і толпах? сказ, це жахливо, надіюсь ви вилікувались? чи тільки в процесі?
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29.05.2023 18:51 Відповісти
Обізнана потому что живу Здесь и имею глаза в отличии от вас ! Плодят в каждом дворе !! Понятия стерилизация и цивилизация здесь не существует.
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31.05.2023 13:29 Відповісти
якщо ви Громадянка, спробуйте організовати групу по стерилізації, чи утилізації... через спецприйомники. Маєте очі і тикаєте ними на чиюсь безвідповідальність... а самі чим відрізняєтесь???
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31.05.2023 14:16 Відповісти
Як на таке може погодитися ота купа дармоїдів привладних, де ж вони будуть харчеваться, виводячи за кордон млрд та млн державних коштів, під час кривавої московської війни!!!
Міноборони та Мінекономіки тільки і устигають юристів на Суди відправляти по відстоюванню інтересів Держави (покищо безтолку)…
Це для них НЕПРИЄМЛЕМО!!
А Свято наближається, тільки КОКА-КОЛУ пити не усі будуть…
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29.05.2023 18:43 Відповісти
Поважаю Пороха і ЄС, але не знаю, як буде дальші... затрахали тими виплатами для тиловиків ... в тилу служба - мед, імітація, за яку, додатково до гарної з\п ще й 30 косих "повинні" доплачувати... з якої каси? в чиїй кишені є такі бабки? чи може фантиків для цього надрукувати??? й зруйнувати державу й економіку. Гарна оплата на фронті, тиловики - вперед!
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29.05.2023 18:48 Відповісти
То підіть попрацюйте у шпиталі. Медова ж посада, як ви кажете.
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29.05.2023 21:02 Відповісти
Зелени потвори налаштовані рухатися до ЕС???!!!
Мавпа Арахамія буде ініціювати голосування??!!
Це фантастика, цім крадіям, зрадникам, брехунам ментально ближче рф
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29.05.2023 19:00 Відповісти
https://biz.nv.ua/ukr/markets/skilki-zadonatili-na-peremogu-privatni-kompaniji-ta-banki-reyting-nv-nayshchedrishih-zhertvodavciv-50327530.html Скільки приватний бізнес перерахував на ЗСУ. Інфографіка NV .
Із загальної суми донатів у 98,9 млрд грн, до якої увійшли кошти, надані благодійними фондами, приватними компаніями небанківського сектору, банками та переказами приватних осіб через банківські рахунки, приватні компанії перерахували 17,9 млрд грн, а банки 3,7 млрд грн.

Для порівняння: через благодійні фонди українці зібрали на потреби оборони України 54,6 млрд грн. А головним джерелом витрат саме на оборону і безпеку в Україні став держбюджет - за рік (березень-2020 - лютий-2023) держава, за підрахунками Мінфіну, скерувала на ці цілі 1,5 трлн грн ($44,1 млрд).
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29.05.2023 20:18 Відповісти
https://t.me/BerezaJuice/32355 Борислав Береза :
"Приємно бачити, що український бізнес донатить на ЗСУ. Не зміг побачити сумму донату від "Квартал-95". Мабуть вона така велика, що не влізла на інфографіку. Так?"
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29.05.2023 20:42 Відповісти
Та написано ж "держава, за підрахунками Мінфіну, скерувала на ці цілі 1,5 трлн грн". Чи забули "Держава - це Я". А воно у рекламі саме автора цього вислову й грало...
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29.05.2023 21:04 Відповісти
З 19го року не йде з голови вірш Тараса Шевченка : село неначе погоріло, неначе люди подуріли.. Якраз сьогодні випадково натрапила на виступ Пороха у ВР про те, що не можна розміновувати Чонгар ! Порох був червоний , як буряк , просто кричав , але Слуги проголосували за розмінування . 4 роки одні зашквари, велика війна , страшні жертви, при цьому вороги, російські агенти - при владі. Свіже: вигнали Князєва і кого обрали? - людину Портнова . Я ж одразу сказала, що з корупціонерами боряться тільки тоді , коли вони не слухаються Єрмака . Тепер корупція в судах точно подолана . Домовлятись за рішення в ВС треба буде виключно з офісом . А що насєлєніє ? Порозумнішало? Не думаю . Вони політікой нє інтєрєсуются . Тільки на вибори справно ходять . Оксана Кулько
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30.05.2023 00:08 Відповісти
 
 