Рада має терміново ухвалити законопроєкти, необхідні для членства в ЄС та повернути виплати 30 тис. військовим, - Порошенко

Лідер "Європейської Солідарності" та п’ятий президент Петро Порошенко під час виступу у Раді закликав парламентарів ухвалити законопроєкти, необхідні для вступу України в ЄС, а також повернути доплати 30 тисяч військовослужбовцям.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Він зазначив, що у Брюсселі провів зустрічі в Єврокомісії, Європейській Раді, в Європейському парламенті і Службі зовнішніх зносин.

"Я хочу донести стурбованість тим, наскільки український парламент готовий на цьому тижні вирішити принципові питання, зазначені Європейською Комісією як передумова до початку офіційних переговорів про вступ.

Наголошую, що саме зараз ми маємо прийняти важливі закони. Це не про переговори, які були проведені тоді, коли ми отримали статус. Це про те, що ми маємо голосувати закон про Конституційний Суд відповідно до висновку Венеціанської комісії. Голосувати за PEPи, голосувати за декларації, за свободу слова, за політичне різноманіття в парламенті, парламентський плюралізм", - наголосив лідер "ЄС".

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Також Порошенко закликав Раду проголосувати за відновлення військовослужбовцям доплати у 30 тисяч гривень: "Впевнений, що сьогодні у парламенту достатньо єдності і мужності для того, щоб підтримати Збройні Сили України, відновити справедливість і повернути 30 тисяч захисникам України".

Також п'ятий президент відзначив роботу української делегації в Парламентській Асамблеї НАТО, яка ухвалила рішення з рекомендації Вільнюському саміту запросити Україну щодо переговорів про членство в Альянсі.

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