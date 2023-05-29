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Новини
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Бізнес та фонд допомоги армії закумулювали перші 100 млн грн на зброю для ТрО

зброя

В рамках проєкту планується закупити 300 мінометів 82-мм калібру, 200 крупнокаліберних кулеметів і 100 автоматичних 40-мм гранатометів для усіх бригад ТрО, які нині захищають нашу державу.

Мережа ОККО і фонд "Повернись живим" в рамках проєкту "ОКО ЗА ОКО 2. Озброїмо ТрО до зубів" за 1,5 місяці акумулювали перші 100 мільйонів гривень із 400 необхідних. Завдяки ініціативі планується повністю закрити нагальну потребу усіх бригад територіальної оборони в автоматичних гранатометах, крупнокаліберних кулеметах та мінометах.

Нагадаємо, мережа перераховує по 1 гривні з кожного проданого літра пального PULLS 95/Diesel на збройне підсилення бригад територіальної оборони. Крім того, кошти можна перерахувати й на спецрахунок фонду "Повернись живим".

 31 підрозділ ТрО щодня виконує завдання в зоні бойових дій та прикриває державний кордон. Якісне, нове озброєння, допоможе бійцям ефективніше утримувати оборонні рубежі та вести наступальні дії.

Автор: 

зброя (7447) допомога (8327)


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Топ коментарі
+13
Порівняйте:
"Бізнес та фонд допомоги армії закумулювали перші 100 млн грн на зброю для ТРО",
та
"Міноборони не отримало *********** на 8,9 мільярда від зірваних контрактів компаніями ексзаступника міністра оборони Миронюка та іншими"...
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29.05.2023 18:07
+12
Одні збирають 100 мільйонів, МО профукало 9 мільярдів!
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29.05.2023 18:09
+9
там один суддя взяв більшого хабаря чим ви закумулювали....якось так
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29.05.2023 18:06
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там один суддя взяв більшого хабаря чим ви закумулювали....якось так
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29.05.2023 18:06 Відповісти
Порівняйте:
"Бізнес та фонд допомоги армії закумулювали перші 100 млн грн на зброю для ТРО",
та
"Міноборони не отримало *********** на 8,9 мільярда від зірваних контрактів компаніями ексзаступника міністра оборони Миронюка та іншими"...
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29.05.2023 18:07 Відповісти
Но самое печальное то, что віводі сделані не будут...
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29.05.2023 21:51 Відповісти
Одні збирають 100 мільйонів, МО профукало 9 мільярдів!
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29.05.2023 18:09 Відповісти
отак і живем...і ще вонихочуть щоб я платив їм податки.....кому і куди вони підуть????
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29.05.2023 18:15 Відповісти
Не профукало, а перевело в надійні офшори.
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29.05.2023 18:28 Відповісти
Это не фонд «собрал деньги»-

это каждый украинец заплатил и передал свою 1 гривню, покупая горючее.

Народ взял на себя эти расходы, а фонд только « передал».

Тероборона нуждается в современном оружии.
Работайте с международными партнерами! Никто не откажет в стрелковом оружии. Тем более, что на Западе его завались.
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29.05.2023 19:15 Відповісти
Збільшать податки та відновлять штрафи: Рада підтримала законопроект, який стосується ФОП

29.05.2023, 18:10•0• https://uainfo.org/blognews/1685372279-zbilshat-podatki-ta-vidnovlyat-shtrafi-rada-pidtrimala.html#mc-container 0



Верховна рада України підтримала законопроект №8401, що призведе до скасування "2% податку ФОП" з першого липня 2023 року. Пільгу було введено після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє https://www.rbc.ua/rus/news/zbilshat-podatki-ta-vidnovlyat-shtrafi-rada-1685369589.html РБК-Україна з посиланням на нардепа https://t.me/yzheleznyak/4155 Ярослава Железняка , інформує https://uainfo.org/ UAINFO.org .

На засіданні у понеділок, 29 травня, законопроект було підтримано 227 нардепами. З цього слідує, що в Україні з 1 липня 2023 року буде скасовано пільги по сплаті податку для 1 та 2-ої групи ФОП.

Окрім цього законопроект передбачає проведення документальних перевірок та повернення штрафних санкцій за порушення використання РРО.

Варто нагадати, що пільгову ставку у 2% було введено в перші місяці повномасштабного вторгнення РФ. Стандартна ставка - 5%. Також прийняття даного законопроекту було рекомендовано у межах моніторингової місії МВФ.
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29.05.2023 18:19 Відповісти
за хабаря податки пропадуть- ці за кішеню дбають більше
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29.05.2023 18:27 Відповісти
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29.05.2023 18:33 Відповісти
зразу видно - ліберторіанці
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29.05.2023 18:35 Відповісти
Ві переведите єти проценті в реальніе деньги - что 2%, что 5% єто почти ничто. Фактически ФОП єто способ уклонения от уплаті налогов. Я ФОП если че.
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29.05.2023 21:57 Відповісти
Ніби ТРО приватна лавочка, яку озброюють лише на пожертви.
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29.05.2023 18:26 Відповісти
не лише пожертви.
резніков озброїв їх до зубів совєцкими автоматами , та саперними лопатками.
9 млрд на чомусь треба закумулювати?
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29.05.2023 18:32 Відповісти
Автомати, потаскані АКМ, часто зі спиленими номерами, конфісковані у криміналу. Саперки дефіцит.
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29.05.2023 18:36 Відповісти
А колишній Укравтодор засекретив використання/розкрадання майже 10 мільярдів гривень
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29.05.2023 19:03 Відповісти
передайте гроші резнекову і ви більше їх не знайдете.
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29.05.2023 19:07 Відповісти
Довбаний цирк а не влада! В країну ідуть величезні кошти! Де вон??? Влада краде, розпілює, нецільове тринькання, купує за мільярди повітря. Військовики тримаються завдяки закордонній зброї та волонтерам!!! Де тут місце влади???? Біля грошового корита! Після перемоги треба наглухо закрити кордони-щоб жодна зелена падла не вислизнула. Назбиралося дууужеее багато запитань. І вони мають відповісти!!!
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29.05.2023 19:08 Відповісти
 
 