Бізнес та фонд допомоги армії закумулювали перші 100 млн грн на зброю для ТрО
В рамках проєкту планується закупити 300 мінометів 82-мм калібру, 200 крупнокаліберних кулеметів і 100 автоматичних 40-мм гранатометів для усіх бригад ТрО, які нині захищають нашу державу.
Мережа ОККО і фонд "Повернись живим" в рамках проєкту "ОКО ЗА ОКО 2. Озброїмо ТрО до зубів" за 1,5 місяці акумулювали перші 100 мільйонів гривень із 400 необхідних. Завдяки ініціативі планується повністю закрити нагальну потребу усіх бригад територіальної оборони в автоматичних гранатометах, крупнокаліберних кулеметах та мінометах.
Нагадаємо, мережа перераховує по 1 гривні з кожного проданого літра пального PULLS 95/Diesel на збройне підсилення бригад територіальної оборони. Крім того, кошти можна перерахувати й на спецрахунок фонду "Повернись живим".
31 підрозділ ТрО щодня виконує завдання в зоні бойових дій та прикриває державний кордон. Якісне, нове озброєння, допоможе бійцям ефективніше утримувати оборонні рубежі та вести наступальні дії.
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"Бізнес та фонд допомоги армії закумулювали перші 100 млн грн на зброю для ТРО",
та
"Міноборони не отримало *********** на 8,9 мільярда від зірваних контрактів компаніями ексзаступника міністра оборони Миронюка та іншими"...
это каждый украинец заплатил и передал свою 1 гривню, покупая горючее.
Народ взял на себя эти расходы, а фонд только « передал».
Тероборона нуждается в современном оружии.
Работайте с международными партнерами! Никто не откажет в стрелковом оружии. Тем более, что на Западе его завались.
29.05.2023, 18:10•0• https://uainfo.org/blognews/1685372279-zbilshat-podatki-ta-vidnovlyat-shtrafi-rada-pidtrimala.html#mc-container 0
Верховна рада України підтримала законопроект №8401, що призведе до скасування "2% податку ФОП" з першого липня 2023 року. Пільгу було введено після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Про це повідомляє https://www.rbc.ua/rus/news/zbilshat-podatki-ta-vidnovlyat-shtrafi-rada-1685369589.html РБК-Україна з посиланням на нардепа https://t.me/yzheleznyak/4155 Ярослава Железняка , інформує https://uainfo.org/ UAINFO.org .
На засіданні у понеділок, 29 травня, законопроект було підтримано 227 нардепами. З цього слідує, що в Україні з 1 липня 2023 року буде скасовано пільги по сплаті податку для 1 та 2-ої групи ФОП.
Окрім цього законопроект передбачає проведення документальних перевірок та повернення штрафних санкцій за порушення використання РРО.
Варто нагадати, що пільгову ставку у 2% було введено в перші місяці повномасштабного вторгнення РФ. Стандартна ставка - 5%. Також прийняття даного законопроекту було рекомендовано у межах моніторингової місії МВФ.
Я ФОП если че.
резніков озброїв їх до зубів совєцкими автоматами , та саперними лопатками.
9 млрд на чомусь треба закумулювати?