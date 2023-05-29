Проблема полягає не лише в Путіні, а й в російському імперіалізмі, як такому, - голова МЗС Чехії Ліпавський
Європа має бути готова стримувати російський вплив, адже проблема майбутнього полягає не тільки в Путіні, а й в російському імперіалізмі, як такому.
Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, його слова наводить iROZHLAS, передає Цензор.НЕТ.
"Проблема майбутнього полягає не лише у Путіні, а й у російському імперіалізмі, коли ця країна "не знає, де вона закінчується і де починається", - сказав Ліпавський.
Він додав, що ЄС має бути готовим не до відкритої конфронтації, а до "холодної війни з Росією". Щоб вести цю війну, Європі необхідно мати можливість стримувати російський вплив. Однак Ліпавський не виключає, що ділові стосунки теж матимуть місце.
На запитання про передачу чеських бойових літаків L-159 Україні він відповів, що "ми не коментуємо військову допомогу, яка надається Україні у прямому ефірі. Потрібно продовжувати підтримувати Україну, зокрема її відновлення".
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На противагу як капіталізму, так і комунізму, він був спрямований на подолання соціальних відмінностей, з усіма частинами однорідного суспільства, та дотримання традиціоналізму як антитези намаганню штучними способами створювати видимість національної єдності у різнонаціональних країнах. Ідеологи німецького націонал-соціалізму вважали історичні терени германських племен як додаткові землі для розширення власної держави. Наразі націонал-соціалізм вважається людиноненависницькою ідеологією.
Фашизм - різновид політичного режиму, а також радикальна авторитарна імперіалістична політична ідеологія, характерними ознаками якої є сильний культ особи, мілітаризм, тоталітаризм, імперіалізм та ідея єднання, мобілізації нації й держави проти ворогів, ідея постійної війни і панування.
Як думаєте щось з цього підходить для Росії???
по суті росія це фашистська держава що проводить нацистську політику, особливо стосовно українців.
Евгеній гаплик Первий
Рамзань гаплик Второй..
Перестаньте купувати їхню нафту й газ, накладіть санкції на тих, хто купує, і через рік кацапи знову стоятимуть у черзі по "стегенця_Байдена".
Але нагодуйте кацапню так, щоб вони все одно відчували голод. Бо сита кацапня хоче "вєлічія".
До речі, може чехам пора повернути свої міста, які в Чехії фактично викупила кацапня? Бо матимете лихо.
Весь оркостан стоит на глиняных ногах. 3 магистральных газопровода уничтожены и вся европейская часть орков кастрирована от газа, ТЭЦ многочисленные отключаются, затем останавливаются многие заводы существующие в единственном числе. В США, например, по 4-5 линий безопасности на критических предприятиях и продуманная коммуникация с резервированием множество раз. У кацапов тысячи километров тайги и пьяный егерь как охранник. Американцы как действующая империя имеют патриотов и попробуй завербуй хотя бы тысячу простых американцев на совершение диверсий и стоить это будет очень дорого. На россии же миллионы орков готовы на все ради выпивки, дозы и просто небольшой денежной суммы. Это не империя, а апельсинское несостоявшееся государство, которого скоро, очень скоро больше и навсегда не будет существовать на карте мира.
Повторяем азы:
… Это всё было бы невозможно, если бы в западном мире не принялась и не распространилась иллюзия, что русский народ и большевистский империализм - это две отдельные вещи, что русский народ не является носителем, а только жертвой последнего, что к борьбе с большевизмом можно привлечь часть русского народа, и даже большую часть, как союзника. Это заблуждение распространяется на западе и россиянами, целой политической работой русской эмиграции, и еще больше такими влиятельными кругами самых западных народов, которые с малодушной поверхностностью, или для мелких тактических целей, наставили общественное мнение и политику своих стран в таком ложном направлении.
Так же ложной, а в своих последствиях катастрофической, концепцией в политике Америки и Англии является ставка на отщепление империалистических тенденций российского народа от большевизма. На Западе отдают себе отчет, что империалистические стремления присущи российской нации, они неизменно живут и действуют при всех внутренних изломах. Отнестись определенно враждебно против российского империализма - это значит иметь против себя целый русский народ. И хотя западные народы понимают, что экспансивный империализм любой России, хоть белой, хоть красной, стремится к овладению все больших пространств и стоит против их интересов и безопасности, то в их политике преобладает желание, чтобы прежде всего освободиться от смертельной угрозы большевизма, наихудшей формы российского империализма. Страх перед тотальной расправой с целой Россией говорит им принимать подсунутую концепцию борьбы только с большевизмом в такой постановке, чтобы не мобилизовать целого русского народа, а если это возможно, то и значительную его часть привлечь на свою сторону, или хотя бы демобилизовать его военный пыл. Для того они хотят не затрагивать империалистических стремлений русской нации, а наоборот, дать наглядные доказательства, что они этим не занимаются, трактуют как неприкосновенное дело самого русского народа, и хотят только его освобождение от большевизма и установление демократического строя.
Постановка нашей борьбы и целой самостоятельной политики одновременно должна иметь очень четкую и подчеркнутую остроту против российского империализма и коммунизма всяких различий и под всякими масками. Чтобы западные государства видели отчетливо, что не может быть и речи о каком-то компромиссе, и чтобы они имели выбор: либо союз с освободительной борьбой Украины и других народов с нашего фронта, или самообманчивая ставка в их войне с Россией на русский народ.
Россия есть только одна - империалистическая, и так будет до тех пор, пока российский империализм НЕ будет опустошен, разбитый, а российский народ не вылечится от него через познание, что его империализм приносит ему самому больше всего бедствия - жертв, страданий и падения.
До этого еще далеко; теперь российская нация проникнута каленым империализмом, больше, чем когда-нибудь.
Степан Андреевич Бандера. Третья мировая война и освободительная борьба ( "Сурма", август-октябрь 1950 г.). Если кто забыл.
але європейські імперії, та ж австро-угорська чи британська, зовсім не так поводились в Європі як росія.
не робили з своїх же соплемінників кріпосних, хоч деякі варіації були (тимчасовий відробіток за борг але без права продажу людини)
що найдивніше : більшовики розбили бєлогвардєйскіх імпєріалістов, а рабство зберегли - комуністічєскіє селяни не мали паспортів аж до 1960-х років.
так що дійсно, проблема не в більшовизмі чи імперіалізмі, проблема в тому що росіяни - спільнота общінно-плємєнная, в них кам'яний вік закінчився в 15 ст. коли європейці вже Америку відкрили.
По нашим данным, несколько дней назад сотрудники полиции в городе Волхов получили сообщение о неизвестном, который стоит возле местного алкомаркета с украинской символикой. На место отправили наряд Росгвардии, у магазина "Росал" был обнаружен 20-летний Денис Б.
Парень, который раньше играл за город в футбол, объяснил, что держит в руках не флаг Украины, а символ воздушно-космических сил России (там также используется сочетание желтого и синего цвета), к которым имеет непосредственное отношение. После профилактической беседы Дениса отпустили.