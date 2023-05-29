Проблема полягає не лише в Путіні, а й в російському імперіалізмі, як такому, - голова МЗС Чехії Ліпавський

Європа має бути готова стримувати російський вплив, адже проблема майбутнього полягає не тільки в Путіні, а й в російському імперіалізмі, як такому.

Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, його слова наводить iROZHLAS, передає Цензор.НЕТ.

"Проблема майбутнього полягає не лише у Путіні, а й у російському імперіалізмі, коли ця країна "не знає, де вона закінчується і де починається", - сказав Ліпавський.

Він додав, що ЄС має бути готовим не до відкритої конфронтації, а до "холодної війни з Росією". Щоб вести цю війну, Європі необхідно мати можливість стримувати російський вплив. Однак Ліпавський не виключає, що ділові стосунки теж матимуть місце.

На запитання про передачу чеських бойових літаків L-159 Україні він відповів, що "ми не коментуємо військову допомогу, яка надається Україні у прямому ефірі. Потрібно продовжувати підтримувати Україну, зокрема її відновлення".

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