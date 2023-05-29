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Проблема полягає не лише в Путіні, а й в російському імперіалізмі, як такому, - голова МЗС Чехії Ліпавський

ліпавський

Європа має бути готова стримувати російський вплив, адже проблема майбутнього полягає не тільки в Путіні, а й в російському імперіалізмі, як такому.

Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, його слова наводить iROZHLAS, передає Цензор.НЕТ.

"Проблема майбутнього полягає не лише у Путіні, а й у російському імперіалізмі, коли ця країна "не знає, де вона закінчується і де починається", - сказав Ліпавський.

Він додав, що ЄС має бути готовим не до відкритої конфронтації, а до "холодної війни з Росією". Щоб вести цю війну, Європі необхідно мати можливість стримувати російський вплив. Однак Ліпавський не виключає, що ділові стосунки теж матимуть місце. 

На запитання про передачу чеських бойових літаків L-159 Україні він відповів, що "ми не коментуємо військову допомогу, яка надається Україні у прямому ефірі. Потрібно продовжувати підтримувати Україну, зокрема її відновлення". 

Читайте також: Війна між НАТО та РФ можлива, це є найгіршим сценарієм, - начальник Генштабу Чехії Ржехка

росія (65073) Чехія (1610) Ліпавський Ян (103)


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Топ коментарі
+8
Смесь всего говна под особым соусом --- РАШИЗМ
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29.05.2023 19:06
+5
коли росію розділять на 34 етнодержави вона відразу взнає де у неї кордони.
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29.05.2023 18:46
+4
Кацапы уже давно не империалисты, а вонючие спившиеся животные, которые послушно идут за пастухом, но не более. Империалисты в первую очередь владеют навыком управления захваченной территории, как это делали британцы, французы, османцы и многие другие бывшие империи. Кацапы не способны управлять тем, что они захватили, и это касается Чечни, Осетии, Абхазии, Крымской области и ОРДЛО, Приднестровья и где они еще там нагадили. Везде сидят тотальные выродки, которых народ на оккупированной территории при малейшей возможности разорвет как Каддафи порвали жопу. Моментально это произойдет.

Весь оркостан стоит на глиняных ногах. 3 магистральных газопровода уничтожены и вся европейская часть орков кастрирована от газа, ТЭЦ многочисленные отключаются, затем останавливаются многие заводы существующие в единственном числе. В США, например, по 4-5 линий безопасности на критических предприятиях и продуманная коммуникация с резервированием множество раз. У кацапов тысячи километров тайги и пьяный егерь как охранник. Американцы как действующая империя имеют патриотов и попробуй завербуй хотя бы тысячу простых американцев на совершение диверсий и стоить это будет очень дорого. На россии же миллионы орков готовы на все ради выпивки, дозы и просто небольшой денежной суммы. Это не империя, а апельсинское несостоявшееся государство, которого скоро, очень скоро больше и навсегда не будет существовать на карте мира.
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29.05.2023 18:57
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Проблема в ЧСВ, в мегаломанії, в Вєлічіє - в християнстві це Гординя - від неї витікають всі решта гріхів.
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29.05.2023 18:40 Відповісти
Проблєма в прос?ранні часу найвеличнішим на підготовку до війни...Проблєма в 73% неадекватів що під час війни вибирають телеперсонажа...проблема в тотальній корупції і небажанні боротися з нею...проблєма в КАКАЯ РАЗНІЦА.... Не було би у нас цих ПРОБЛЄМ - навряд чи ХЛО наважилося влізти.... Атак як говорив Чорновіл - Вибір 2019 Україна ще довго буде відригувати....кров,ю...
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29.05.2023 18:56 Відповісти
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29.05.2023 19:10 Відповісти
Как на меня не меньшая проблема в идиотах которые во время войны призывают свергнуть президента.
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29.05.2023 23:36 Відповісти
Ніхто клована не буде міняти вже поки війна… але нема чого замовчувати зашквари лідора і його слуг… чи ви думаєте що щ мегакорупцією у нас більше шансів на перемогу?????? У них зальот за зальотом…. І якби ж цих гнид корупціонерів зрадників наказували згідно законів воєнного часу… а то бідні воюють а влада багатіє чогось. Чи може я щось не то пишу??????? Гм подоляцький боте????? Чи може люди сліпі про стан речей????
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30.05.2023 00:02 Відповісти
Кацапи всі такі
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29.05.2023 18:43 Відповісти
Нацизм --- Тримається на міфах про історичну велич власної нації, її належність до «вищої раси», що, на думку ідеологів нацизму, дає їй право на розширення так званого «життєвого простору», захоплюючи території інших держав та проводячи на них політику геноциду. Часто представляється як різновид та синонім фашизму, хоча такий погляд є неправильним, через певну відмінність цих двох ідеологій.
На противагу як капіталізму, так і комунізму, він був спрямований на подолання соціальних відмінностей, з усіма частинами однорідного суспільства, та дотримання традиціоналізму як антитези намаганню штучними способами створювати видимість національної єдності у різнонаціональних країнах. Ідеологи німецького націонал-соціалізму вважали історичні терени германських племен як додаткові землі для розширення власної держави. Наразі націонал-соціалізм вважається людиноненависницькою ідеологією.

Фашизм - різновид політичного режиму, а також радикальна авторитарна імперіалістична політична ідеологія, характерними ознаками якої є сильний культ особи, мілітаризм, тоталітаризм, імперіалізм та ідея єднання, мобілізації нації й держави проти ворогів, ідея постійної війни і панування.

Як думаєте щось з цього підходить для Росії???
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29.05.2023 18:43 Відповісти
росія має як елементи нацизму так і елементи фашизму.

по суті росія це фашистська держава що проводить нацистську політику, особливо стосовно українців.
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29.05.2023 18:45 Відповісти
Смесь всего говна под особым соусом --- РАШИЗМ
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29.05.2023 19:06 Відповісти
Для росії підходить гаплик...
Евгеній гаплик Первий
Рамзань гаплик Второй..
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29.05.2023 18:47 Відповісти
нацизм (як і рашизм, а також расизм) - це складові течії головного русла фашизму. І ніяк інакше.
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29.05.2023 20:30 Відповісти
ku*wa, яка "холодна_війна"?
Перестаньте купувати їхню нафту й газ, накладіть санкції на тих, хто купує, і через рік кацапи знову стоятимуть у черзі по "стегенця_Байдена".
Але нагодуйте кацапню так, щоб вони все одно відчували голод. Бо сита кацапня хоче "вєлічія".
До речі, може чехам пора повернути свої міста, які в Чехії фактично викупила кацапня? Бо матимете лихо.
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29.05.2023 18:45 Відповісти
Да вроде уже сделали - помогло совсем не много, по сути толку ноль. Есть еще всякие Индия и Китай которые ложили на всех и не прочь покупать у Раши что угодно.
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29.05.2023 23:37 Відповісти
Санкції проти індії_китаю.
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30.05.2023 13:48 Відповісти
коли росію розділять на 34 етнодержави вона відразу взнає де у неї кордони.
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29.05.2023 18:46 Відповісти
Именно в Путине. И именно его период застоя. Так и союз развалился из-за стариков
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29.05.2023 18:55 Відповісти
Кацапы уже давно не империалисты, а вонючие спившиеся животные, которые послушно идут за пастухом, но не более. Империалисты в первую очередь владеют навыком управления захваченной территории, как это делали британцы, французы, османцы и многие другие бывшие империи. Кацапы не способны управлять тем, что они захватили, и это касается Чечни, Осетии, Абхазии, Крымской области и ОРДЛО, Приднестровья и где они еще там нагадили. Везде сидят тотальные выродки, которых народ на оккупированной территории при малейшей возможности разорвет как Каддафи порвали жопу. Моментально это произойдет.

Весь оркостан стоит на глиняных ногах. 3 магистральных газопровода уничтожены и вся европейская часть орков кастрирована от газа, ТЭЦ многочисленные отключаются, затем останавливаются многие заводы существующие в единственном числе. В США, например, по 4-5 линий безопасности на критических предприятиях и продуманная коммуникация с резервированием множество раз. У кацапов тысячи километров тайги и пьяный егерь как охранник. Американцы как действующая империя имеют патриотов и попробуй завербуй хотя бы тысячу простых американцев на совершение диверсий и стоить это будет очень дорого. На россии же миллионы орков готовы на все ради выпивки, дозы и просто небольшой денежной суммы. Это не империя, а апельсинское несостоявшееся государство, которого скоро, очень скоро больше и навсегда не будет существовать на карте мира.
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29.05.2023 18:57 Відповісти
Головна проблема в існуванні самої росії, а імперіалізм, соціалізм чи комунізм, то все таке собі!
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29.05.2023 19:07 Відповісти
"Кого небо зробило рабом, того ніяке парламентське голосування не в змозі зробить вільним" (Томас Карлейль). Це сутність населення тих теріторій, які примусово та штучно зібрані в одну фашину.

Повторяем азы:

… Это всё было бы невозможно, если бы в западном мире не принялась и не распространилась иллюзия, что русский народ и большевистский империализм - это две отдельные вещи, что русский народ не является носителем, а только жертвой последнего, что к борьбе с большевизмом можно привлечь часть русского народа, и даже большую часть, как союзника. Это заблуждение распространяется на западе и россиянами, целой политической работой русской эмиграции, и еще больше такими влиятельными кругами самых западных народов, которые с малодушной поверхностностью, или для мелких тактических целей, наставили общественное мнение и политику своих стран в таком ложном направлении.

Так же ложной, а в своих последствиях катастрофической, концепцией в политике Америки и Англии является ставка на отщепление империалистических тенденций российского народа от большевизма. На Западе отдают себе отчет, что империалистические стремления присущи российской нации, они неизменно живут и действуют при всех внутренних изломах. Отнестись определенно враждебно против российского империализма - это значит иметь против себя целый русский народ. И хотя западные народы понимают, что экспансивный империализм любой России, хоть белой, хоть красной, стремится к овладению все больших пространств и стоит против их интересов и безопасности, то в их политике преобладает желание, чтобы прежде всего освободиться от смертельной угрозы большевизма, наихудшей формы российского империализма. Страх перед тотальной расправой с целой Россией говорит им принимать подсунутую концепцию борьбы только с большевизмом в такой постановке, чтобы не мобилизовать целого русского народа, а если это возможно, то и значительную его часть привлечь на свою сторону, или хотя бы демобилизовать его военный пыл. Для того они хотят не затрагивать империалистических стремлений русской нации, а наоборот, дать наглядные доказательства, что они этим не занимаются, трактуют как неприкосновенное дело самого русского народа, и хотят только его освобождение от большевизма и установление демократического строя.

Постановка нашей борьбы и целой самостоятельной политики одновременно должна иметь очень четкую и подчеркнутую остроту против российского империализма и коммунизма всяких различий и под всякими масками. Чтобы западные государства видели отчетливо, что не может быть и речи о каком-то компромиссе, и чтобы они имели выбор: либо союз с освободительной борьбой Украины и других народов с нашего фронта, или самообманчивая ставка в их войне с Россией на русский народ.

Россия есть только одна - империалистическая, и так будет до тех пор, пока российский империализм НЕ будет опустошен, разбитый, а российский народ не вылечится от него через познание, что его империализм приносит ему самому больше всего бедствия - жертв, страданий и падения.

До этого еще далеко; теперь российская нация проникнута каленым империализмом, больше, чем когда-нибудь.

Степан Андреевич Бандера. Третья мировая война и освободительная борьба ( "Сурма", август-октябрь 1950 г.). Если кто забыл.
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29.05.2023 19:11 Відповісти
Ну так зараз поки ''гаряча фаза'' війни допоможіть роздробити кацапію на різні держави і забудете про проблему назавжди!
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29.05.2023 19:20 Відповісти
Це на вiдкриття тягне
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29.05.2023 19:21 Відповісти
імперіалістами були майже всі європейські нації крім хіба що чехів із словаками, і зовсім трохи інших.

але європейські імперії, та ж австро-угорська чи британська, зовсім не так поводились в Європі як росія.

не робили з своїх же соплемінників кріпосних, хоч деякі варіації були (тимчасовий відробіток за борг але без права продажу людини)

що найдивніше : більшовики розбили бєлогвардєйскіх імпєріалістов, а рабство зберегли - комуністічєскіє селяни не мали паспортів аж до 1960-х років.

так що дійсно, проблема не в більшовизмі чи імперіалізмі, проблема в тому що росіяни - спільнота общінно-плємєнная, в них кам'яний вік закінчився в 15 ст. коли європейці вже Америку відкрили.
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29.05.2023 19:28 Відповісти
Жителя Ленинградской области задержали за украинский флаг. Оказалось, что он держал в руках символику воздушно-космических сил РФ.

По нашим данным, несколько дней назад сотрудники полиции в городе Волхов получили сообщение о неизвестном, который стоит возле местного алкомаркета с украинской символикой. На место отправили наряд Росгвардии, у магазина "Росал" был обнаружен 20-летний Денис Б.

Парень, который раньше играл за город в футбол, объяснил, что держит в руках не флаг Украины, а символ воздушно-космических сил России (там также используется сочетание желтого и синего цвета), к которым имеет непосредственное отношение. После профилактической беседы Дениса отпустили.
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29.05.2023 19:52 Відповісти
Tas nav imperiālisms, bet Dieva nepareiza izpratne.
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29.05.2023 20:01 Відповісти
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29.05.2023 20:50 Відповісти
 
 