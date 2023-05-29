САП збирається оголосити в розшук звинуваченого в корупції депутата Трубіцина, який ходив до Татарова. ДОКУМЕНТ

Спеціалізована антикорупційна прокуратура збирається оголосити в розшук депутата Київради Владислава Трубіцина.

Про це йдетьсяу відповіді САП на запит журналістки Цензор.НЕТ Тетяни Ніколаєнко.

Як зазначено у відповіді, обвинувачений у справі щодо одержання 1,39 млн грн неправомірної вигоди депутат Київської міськради не отримував від САП дозвіл для перетину державного кордону.

"Разом з тим, відповідно до інформації з Державної прикордонної служби України згадана у вашому запиті особа перетнула державний кордон 13.05.2023", - зазначили у САП.

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Зважаючи на це, прокурором САП "найближчим часом у суді буде ініційоване питання щодо оголошення обвинуваченого у міжнародний розшук".

Засідання у справі Трубіцина призначене на 30 травня. На попереднє засідання він не з’явився.

Трубіцина та ще пʼятьох його спільників звинувачують в організації корупційної схеми. За "щедрі пожертви", учасники кримінального провадження нібито надавали дозволи на розміщення мобільних точок торгівлі в семи районах Києва. Загальний розмір хабарів у цій схемі склав понад 1,2 млн грн. На записах є фрагмент розмови поплічника Трубіцина, який каже, що той ходив звітувати про свої оборудки до заступника Офісу президента Олега Татарова.

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