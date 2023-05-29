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САП збирається оголосити в розшук звинуваченого в корупції депутата Трубіцина, який ходив до Татарова. ДОКУМЕНТ

владислав,трубіцин

Спеціалізована антикорупційна прокуратура збирається оголосити в розшук депутата Київради Владислава Трубіцина.

Про це йдетьсяу відповіді САП на запит журналістки Цензор.НЕТ Тетяни Ніколаєнко.

Як зазначено у відповіді, обвинувачений у справі щодо одержання 1,39 млн грн неправомірної вигоди депутат Київської міськради не отримував від САП дозвіл для перетину державного кордону.

"Разом з тим, відповідно до інформації з Державної прикордонної служби України згадана у вашому запиті особа перетнула державний кордон 13.05.2023", - зазначили у САП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Справу Татарова закрили у квітні минулого року. ДОКУМЕНТ

Зважаючи на це, прокурором САП "найближчим часом у суді буде ініційоване питання щодо оголошення обвинуваченого у міжнародний розшук".

Засідання у справі Трубіцина призначене на 30 травня. На попереднє засідання він не з’явився.

Трубіцина та ще пʼятьох його спільників звинувачують в організації корупційної схеми. За "щедрі пожертви", учасники кримінального провадження нібито надавали дозволи на розміщення мобільних точок торгівлі в семи районах Києва. Загальний розмір хабарів у цій схемі склав понад 1,2 млн грн. На записах є фрагмент розмови поплічника Трубіцина, який каже, що той ходив звітувати про свої оборудки до заступника Офісу президента Олега Татарова.

САП збирається оголосити в розшук звинуваченого в корупції депутата Трубіцина, який ходив до Татарова 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слугу народу" Трубіцина, якого НАБУ викрило на хабарі, виключили з фракції у Київраді

САП (2216) Татаров Олег (425) Трубіцин Владислав (57)


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Топ коментарі
+34
Уррря - це перемога чи ще ні?????? зебоби?????? він уже певне пє за здоровя САП десь на Мальдівах і гріє дупу на пісочку))))) права франція- цирк шапіто...
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29.05.2023 18:48
+32
тихенько, не газуйте так, почекайте поки решта спільників повтікають😆
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29.05.2023 18:50
+31
Країна-парадокс - починає шукати злодіїв коли ті вже пару тижнів за кордоном разом з родичами на ПМЖ....
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29.05.2023 18:51
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Уррря - це перемога чи ще ні?????? зебоби?????? він уже певне пє за здоровя САП десь на Мальдівах і гріє дупу на пісочку))))) права франція- цирк шапіто...
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29.05.2023 18:48 Відповісти
І не пишіть мені при чому тут ЗЕ - наразі в Україні автократія - В одних руках ВР,ОП,КМ,ГП,Суди,МВС,Податкова і т д. Так виборці ЗЕ ви зробили всіх нас разом....Тільки деякі з вас вже виїхали, деякі до цих пір не опізнані, і деякі воюють на фронті...а усім іншим приходиться розгрібати ВАШ вибір 2019
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29.05.2023 19:02 Відповісти
Мне Украина Туркменистан напоминает. Я вот сегодня смотрел перадачу про них. Один в один ЗЕ-Украина.
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29.05.2023 19:26 Відповісти
Зеленский это наш Туркменбаши - отец всех туркменов.
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29.05.2023 19:28 Відповісти
Отєць всєх лохов - Лохбаба
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29.05.2023 20:11 Відповісти
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29.05.2023 20:49 Відповісти
...
осудять заочно і відсидить теж заочно..
....
В басейні у Хайфі.. наприклад..
..
У всіх депутатів та інших можновладців є по декілька паспортів
..
і не виключно що на різні призвища...
...
просто так - про всякий випадок..
...
враховуючи спосіб життя
...
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30.05.2023 01:20 Відповісти
тихенько, не газуйте так, почекайте поки решта спільників повтікають😆
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29.05.2023 18:50 Відповісти
Ще не на часі ?
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29.05.2023 19:00 Відповісти
Країна-парадокс - починає шукати злодіїв коли ті вже пару тижнів за кордоном разом з родичами на ПМЖ....
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29.05.2023 18:51 Відповісти
Та ще навіть не починає, а лишень збирається.
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29.05.2023 23:31 Відповісти
"в розшук" від наших борцунів із корупцією виглядає як дитяча забавка - типу дитячої гри, коли дитина заховалася за диваном і видно її дупку, а всі роблять вигляд що не помічають і продовжують шукати по кімнаті!
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29.05.2023 18:56 Відповісти
Якщо він ходив до самого Татарова, то не треба !
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29.05.2023 18:59 Відповісти
владі доведеться подбати про татарова і Ко....бо це безпека держави
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29.05.2023 19:02 Відповісти
на дачі у татарова пробували шукать?
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29.05.2023 19:04 Відповісти
А як же ж він виїхав??? Він же ж окрім того що під слідством, ще й чоловік мобілізаційного віку??? Як же ж так? Звичайно до прикордонників питань немає. Це ж не кріпаків по лісах ганяти...
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29.05.2023 19:04 Відповісти
Його , взявши за руку , через кордон перевів сам Зе
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29.05.2023 21:42 Відповісти
А татарова слабо? Чи почекаємо на його втечу?
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29.05.2023 19:05 Відповісти
сбу його знайде коли на горі рак свисне.
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29.05.2023 19:05 Відповісти
Браслетів на них не напасешся. Крадуть браслети, а потім вивозять їх з нашої нещасної бідної країни
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29.05.2023 19:14 Відповісти
А тільки збирається оголосити, бо не впевнені, що надійно сховався?
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29.05.2023 19:14 Відповісти
В нашем деле главное вовремя смыться. Трубицын
В нашем деле главное не торопиться. САП
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29.05.2023 19:27 Відповісти
"Слуги" мають таку репутацію від Верховної Ради і до райради, що з написаною на них характеристикою і в тюрму не возьмуть. Але нарід 73% віддав їм булаву і ключі від всієї України. То на що надіялися, вибирали ворюг і зрадників, а хочете щоб були такими, як в ЄС?
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29.05.2023 19:27 Відповісти
ну то нехай збираєься... грунтовно...до пекла. ми вас знайдемо...пекло раєм вам видасться...всім.
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29.05.2023 19:31 Відповісти
То швидше хапайте різникоффа за розтринькання 9,5мільярда! Чи чекаєте поки втече щоб в міжнародний розшук оголосити? Влада кончених крадіїв, зрадників, і 73%корисних ідіотів які їх вибрали!
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29.05.2023 19:33 Відповісти
Про це вже рік тому був сюжет, хто там зберає та керує(((( трубіщин виіхав
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29.05.2023 19:36 Відповісти
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29.05.2023 19:39 Відповісти
Для начала можно попробовать одного Линча.
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29.05.2023 19:44 Відповісти
За кожен скоєний злочин строк має додаватись. Але тоді наші політики отримуватимуть пот1000 років тюрми.
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29.05.2023 20:34 Відповісти
Спочатку треба запросити американських суддів до служби в Україні.
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29.05.2023 20:35 Відповісти
В США - Верховний Суд (1 шт, в яких (увага) всього 9 суддів, до 1869р було 6ть), потім система федеральних судів (94 шт, в яких від 1 до 30 суддів, іноді буває більше, але в загалом це не велика кількість), федеральні апеляційні суди (12 штук, в яких від 4 до 23 судді).
В Україні - Верховний Суд, в якому у складі діють 5ть Судів (Велика Палата, Касаційний адміністративний суд, Касаційний господарський суд, Касаційний кримінальний суд, Касаційний цивільний суд). Загальна кількість українськи суддів у Верховному Суді 178 штук станом на 01.01.2023р (може бути до 200)!!!
(п.с. чисельність суддів, визначена наказом ДСА України становить 6 278 суддів, а кількість суддів, які в 2022 році здійснювали правосуддя - 4 434 судді)
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29.05.2023 23:46 Відповісти
.. В Україні то не можливо там де в США 20 у нас буде 200 суддів.
...
І цю зграю хижаків ще й потрібно прогодувати ..
...
Розмір відкатів та хабарів настільки великий що менша кількість суддів
..
просто не вправиться все заграбастати та поділити
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30.05.2023 01:14 Відповісти
Когда прощается и не уходит.
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29.05.2023 19:43 Відповісти
Як на мене, тих, хто не уходить сам, треба виносити. Якщо все зовсім погано, то виносити вперед ногами.
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29.05.2023 20:12 Відповісти
толька нє падумайтє на єрмака, нєт-нєт, і на татарова тожє нє подумайтє, ні разу...
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29.05.2023 19:47 Відповісти
Риба гниє з голови і та голова давно засмерділась.
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29.05.2023 19:49 Відповісти
а чому тільки сьогодні??? і те - тільки збираються...
Він втік від суду вже місяць чи більше тому...
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29.05.2023 19:50 Відповісти
Поки цвіт нації гине на фронті, а ми мовчим, все так і буде.
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29.05.2023 19:55 Відповісти
Збирається? Ото вони принципові, нестримні, запальні ... Ніхто і ніщо не уникне справедливого покарання. Муха повз них не пролетить, миша не проскочить.
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29.05.2023 20:08 Відповісти
До татарова багато ходило. А шукають одного.
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29.05.2023 20:28 Відповісти
Корупція під час війни має дорівнювати державній зраді. Але це не про українську політичну "еліту". Цих треба ставити до стінки одразу.
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29.05.2023 20:32 Відповісти
А заставу повернув авторитетам з ОПи ? Бо ж 14 лямів по суду. Оскільки він кваліфікований син лейтенанта Шмідта, то не повернув.
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29.05.2023 20:51 Відповісти
Мабуть, як і бананов Іван, ховається десь на болотах від Стефанчука-Зеленського, ну ні дня привладні без лайна з призначенцями!!
Які призначають, такі і наслідки!!
Головне, щоб ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ хороший був, для нянь…
Куди не кинь з ЦОВВ, лайно пре разом з розкраданням грошей і втечу за КОРДОН!!
А от з Гончаренком на кордоні, - усьо на контролі! ЗАЧИНЕНО…
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29.05.2023 21:17 Відповісти
Українців за кордоном дуже багато, по різних країнах. Допоможіть знайти цю гниду. Приспимо і в Київ доставимо.
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29.05.2023 21:25 Відповісти
А нащо в Київ - закордоном надійніше!
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29.05.2023 22:18 Відповісти
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29.05.2023 21:35 Відповісти
..
на цьому кабелів винних слід і повісити
...
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30.05.2023 01:16 Відповісти
Зелёные ублюдки
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29.05.2023 22:06 Відповісти
Дякуючи журналістам- розслідувачам є хоч якись резонанс. Але, чому не копати далі? Як і на якій підставі його з країни випустили міграційна служба і прикордонники? 16.05 відбулося судове засідання, він ще 13.05 втік…. І САП тільки збирається подавати в міжнародний розшук… є дата, час і пункт перетину кордону, та хоч безпосередньо тих хто випустив назвіть… а то це журналістське розслідування нажаль породило більше питань , ніж дало відповідей(
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29.05.2023 22:59 Відповісти
З головного потрібно починати, а не з підлеглих.
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29.05.2023 23:53 Відповісти
Допоки оголосять Зеля заднім числом позбавить громадянства і тапки у воду.
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29.05.2023 23:54 Відповісти
"САП збирається оголосити" - дзьобаний позор.
Курви - за що ви немалі зарплати отримуєте? За те що збираєтесь?
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30.05.2023 00:30 Відповісти
А хлопчик дулю показал допустим с Лас Пальмаса. А может чуть рядом и с Санта Крус де Тенерифе, а мне нравилось ещё в Санта Крус де ла Пальма! Райские места---и не сильно дорого в целом. ,,...и пусть качает-качает волна морская, любые штормы должен выдержать моряк (совзагранплаванья),,!
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30.05.2023 16:58 Відповісти
 
 