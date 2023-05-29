САП збирається оголосити в розшук звинуваченого в корупції депутата Трубіцина, який ходив до Татарова. ДОКУМЕНТ
Спеціалізована антикорупційна прокуратура збирається оголосити в розшук депутата Київради Владислава Трубіцина.
Про це йдетьсяу відповіді САП на запит журналістки Цензор.НЕТ Тетяни Ніколаєнко.
Як зазначено у відповіді, обвинувачений у справі щодо одержання 1,39 млн грн неправомірної вигоди депутат Київської міськради не отримував від САП дозвіл для перетину державного кордону.
"Разом з тим, відповідно до інформації з Державної прикордонної служби України згадана у вашому запиті особа перетнула державний кордон 13.05.2023", - зазначили у САП.
Зважаючи на це, прокурором САП "найближчим часом у суді буде ініційоване питання щодо оголошення обвинуваченого у міжнародний розшук".
Засідання у справі Трубіцина призначене на 30 травня. На попереднє засідання він не з’явився.
Трубіцина та ще пʼятьох його спільників звинувачують в організації корупційної схеми. За "щедрі пожертви", учасники кримінального провадження нібито надавали дозволи на розміщення мобільних точок торгівлі в семи районах Києва. Загальний розмір хабарів у цій схемі склав понад 1,2 млн грн. На записах є фрагмент розмови поплічника Трубіцина, який каже, що той ходив звітувати про свої оборудки до заступника Офісу президента Олега Татарова.
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осудять заочно і відсидить теж заочно..
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В басейні у Хайфі.. наприклад..
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У всіх депутатів та інших можновладців є по декілька паспортів
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і не виключно що на різні призвища...
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просто так - про всякий випадок..
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враховуючи спосіб життя
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В нашем деле главное не торопиться. САП
В Україні - Верховний Суд, в якому у складі діють 5ть Судів (Велика Палата, Касаційний адміністративний суд, Касаційний господарський суд, Касаційний кримінальний суд, Касаційний цивільний суд). Загальна кількість українськи суддів у Верховному Суді 178 штук станом на 01.01.2023р (може бути до 200)!!!
(п.с. чисельність суддів, визначена наказом ДСА України становить 6 278 суддів, а кількість суддів, які в 2022 році здійснювали правосуддя - 4 434 судді)
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І цю зграю хижаків ще й потрібно прогодувати ..
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Розмір відкатів та хабарів настільки великий що менша кількість суддів
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просто не вправиться все заграбастати та поділити
Він втік від суду вже місяць чи більше тому...
Які призначають, такі і наслідки!!
Головне, щоб ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ хороший був, для нянь…
Куди не кинь з ЦОВВ, лайно пре разом з розкраданням грошей і втечу за КОРДОН!!
А от з Гончаренком на кордоні, - усьо на контролі! ЗАЧИНЕНО…
на цьому кабелів винних слід і повісити
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Курви - за що ви немалі зарплати отримуєте? За те що збираєтесь?