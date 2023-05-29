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Новини Війна
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Ставка розглянула ситуацію на фронті, комплектування нових бригад і забезпечення ППО, - Зеленський

зеленський

На засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача у понеділок розглянули ситуацію на фронті, комплектування нових бригад та роботу ППО.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно завершив Ставку. Важливі питання. Важливі рішення. Головне – терміни. А найголовніше – щодо термінів є відповіді.

Питання перше: фронт. Доповідали: Залужний, Сирський, Тарнавський. Щодо загальної оперативної ситуації та щодо окремих напрямків.

Питання друге: комплектування нових наступальних бригад і забезпечення швидкої логістики. Доповіді Міноборони, Мінінфраструктури та Мінстратегпром.

Питання третє: нові контракти на постачання додаткових ракет, додаткові засоби протиповітряної оборони, аналіз роботи ППО за останні дні, оцінка завданої шкоди.

За всіма пунктами ухвалено відповідні рішення", - розповів Зеленський.

Також читайте: Розглянули темпи оснащення технікою бригад наступу, - Зеленський провів засідання Ставки

Автор: 

Зеленський Володимир (23775) Ставка (135)


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Топ коментарі
+20
до фсб не забув крайню інфу закинути, гнида гугнява?
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29.05.2023 19:37
+15
Комплектування нових бригад? Де ж Голобородько хренів разом з своїм дЄрмаком та ручним Сирським поділи 70% старих бригад в Бахмуті?! Помножили на зеків вагнерів в обмін на власні амбіції та бажання змінити командування ЗСУ.
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29.05.2023 19:43
+14
Хорошо знать, что есть такая Ставка. Без неё украинцы бы не знали что делать.
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29.05.2023 19:37
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Хорошо знать, что есть такая Ставка. Без неё украинцы бы не знали что делать.
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29.05.2023 19:37 Відповісти
до фсб не забув крайню інфу закинути, гнида гугнява?
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29.05.2023 19:37 Відповісти
чого ти тут мати кацапські гнеш?
чмо обісцяне, пливи на паРаша.сру і там зі своїми гни матами...
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29.05.2023 20:44 Відповісти
усім ставкам ставка - які уміща в ній!
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29.05.2023 19:39 Відповісти
Комплектование новых бригад???Президент это серьёзно?Сколько было сформированных...сейчас кацапня перекрутит слова нашего президента...ну вы поняли.Вроде и корпус морпехов формируем,с его слов....и тут опять.
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29.05.2023 19:40 Відповісти
Правильно - якщо готувати ,як небудь місяць - а потім кидати в бій - то їх ще не один десяток потрібно буде.
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29.05.2023 19:42 Відповісти
Бригади що з лютого комплектувались. плюс бригади Наступу по лінії МВС- їхнє комплектування тяжким озброєнням. Вже 4 місяця навчаються
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29.05.2023 20:49 Відповісти
Поки прості хлопці з сіл гинуть як мясо після місячних зборів
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29.05.2023 21:55 Відповісти
Нічого , війна закінчиться і зелені нікчеми дадуть відповідь і за здачу Півдня, і за дерибан гуманітарки і оборонки, і за тисячі життів людей - яких ловлять на вулицях і після місячної підготовки кидають на нуль.
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29.05.2023 19:40 Відповісти
Як вона закінчиться якщо ще Зеля буде ?
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29.05.2023 19:58 Відповісти
Порохоботи та ФСБботи сплелися в екстазі
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29.05.2023 20:50 Відповісти
Московські попи є агентами ФСБ, а церква філіалом ФСБ?
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29.05.2023 21:02 Відповісти
Це у вас всі ,хто не славить величне шапіто?)
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29.05.2023 21:57 Відповісти
Комплектування нових бригад? Де ж Голобородько хренів разом з своїм дЄрмаком та ручним Сирським поділи 70% старих бригад в Бахмуті?! Помножили на зеків вагнерів в обмін на власні амбіції та бажання змінити командування ЗСУ.
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29.05.2023 19:43 Відповісти
Мова йде вже про загородзагони "Лють".
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29.05.2023 19:56 Відповісти
"МУТЬ"
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29.05.2023 20:02 Відповісти
Ну вот считайте, если у них потери, скажем, 210 тысяч, то у нас могут быть 70 (1к3). Это я условно взял числа для лёгкости счета.
Таким образом, 70к это больше или примерно равно численности боеспособных войск на момент вторжения.
И тут возникает резонный вопрос, а что было бы если бы зелёный готовился не к шашлыкам а к отражению агрессии?
Я реально до сих пор не могу успокоится. Как так? Какого качества опилки у него в голове? Враг подвинул свои войска вплотную к нашим границам? Можешь делать вид что ты не боишься и рассказывать что вторжения не будет, но ответный ход ты просто обязан был сделать - хотя бы начать мобилизацию ближайшего резерва и закрыть все направления ударов. Мы не ожидали. Блин, это катастрофа. А нафига вы там были нужны, если не ожидали... Нет слов просто...
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29.05.2023 20:51 Відповісти
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

Прямо волна за волной обстрелы, уже даже не с суточным промежутком. Долбят и долбят по Киеву. Говорил с друзьями, уже третьи сутки не спят толком. Как мне представляется, весь этот фейерверк преследует три цели, причем не взаимоисключающие:

1. Ищут «точку насыщения» ПВО столицы. Сколько нужно ракет и «Шахедов», чтобы ее уверенно пробить. Пока не получается.
2. Ищут «Пэтриот» и хотят его реально уничтожить. Возможно, есть личный приказ фюрера, который сильно обиделся за «Кинжалы». Он их анонсировал с такой помпой, а оказалось - лажа.
3. Хотят спровоцировать украинское командование на начало крупного наступления. Или украинское руководство, чтобы давило на генштаб начинать.

Ну и терроризм, конечно. Куда ж без него. Но это для них уже обычное состояние.
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29.05.2023 19:44 Відповісти
Ставка? І скільки ж ти Жан Клод боневтік поставив на здачу України - в омані на зустрічі з патрушевим? А дерьмак слідкує за виконанням всіх умов?
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29.05.2023 19:50 Відповісти
В детстве Бубочка смотрел фильмы про войну и немцев и запомнил усы товарища Сталина и звучное слово "Ставка". Только забыл, падла, как в тех же фильмах показывали катастрофу 1941 года.
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29.05.2023 19:52 Відповісти
Нові бригади-це що ? Загородзагони ?
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29.05.2023 19:53 Відповісти
Нові бригади..?, або значна частина з них, про які йде мова, формуються як нагвардія в складі МВС (типу беркуту) а не в складі ЗСУ (да, я не англієць). Можливо саме про ці бригаді і йшла мова, вони формуються досить інформативно, телемарафон багато про них марафонив ще із зими. Формувались вони із колишніх служак силових структур, до них у ОПи особливе ставлення. "Будем посмотреть, что дальше будет..."
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29.05.2023 21:01 Відповісти
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29.05.2023 19:57 Відповісти
Може орденоносці з 95 кварталу в наступ підуть на чолі з братом Єрмака?
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29.05.2023 19:58 Відповісти
Брата Єрмака не піде, у нього інвалідність після його воскресіння.
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29.05.2023 20:07 Відповісти
Ох нерви у Залужного, із титана. От як можна спокійно доповідати клоуну ?
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29.05.2023 20:03 Відповісти
як хочеться Пісюністу збудовати сталінський режим, повішати незгодних та балакучих
Зробити Ставку на тоталітаризм та обмеження прав людини
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29.05.2023 20:04 Відповісти
срана совдєпія з цього поца так і пре !
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29.05.2023 20:08 Відповісти
така радість,невже готові зібрати бригади з мажорів???
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29.05.2023 20:14 Відповісти
Кабмін віддав 355 млрд грн бізнес-партнеру Єрмака та чиновникам з корупційний шлейфом
Джерело:
Victoria Joy:
Від журналістки Тетяни Ніколаєнко: 🔴
Французькі телеканали обговорюють українську корупцію та як наші спецімпортери мародерять на постачаннях зброї, приправляючи це порівнянням індексів корупції України та Росії.
Думаю, навіть частині моєї стрічки нічого не каже прізвище Миронюк. Це той самий Мирнонюк у ліжку якого знайшли 17 мільйонів гривень, 400 тисяч доларів та 100 тисяч євро. А потім виявилось, що це йому позичила 86-річна бабця-ФОП з Харкова.
Міністр оборони Олексій Резніков переконує, що Україна поверне зброю за невиконаними наразі контрактами, через які судиться з низкою компаній. Але поки ми отримаємо зброю або повернемо гроші (як повернути виведені гроші з закордону ніхто не знає), наш імідж закордоном розібють у пух і прах такими історіями. Бо поки хтось гине, хтось краде на 7 поколінь уперед.
Хочете щоб наступні атаки ворога наші хлопці відбивали з рогаток?
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29.05.2023 20:17 Відповісти
А він -головний ставковод.
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29.05.2023 20:32 Відповісти
Мінстратегпром - что за зверь такой, первый раз слышу.
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29.05.2023 20:33 Відповісти
Ну і скільки ще часу, після 1,5 роки ЩОДЕННИХ ПРОХАНЬ та ЗВЕРНЕНЬ, зкацаплених агентів умовлятимуть під час дії ВОЄННОГО СТАНУ!!! Повісити гнидоту на ліхтарю, прямо на місці їх злочину!! Зняти через 3 доби, на вулиці тепло …. Нехай, потім ще парочку поВИСНУТЬ і усе це дійство з інформування окупантів про результати обстрілів України, припиниться !! Стефанчук-Зеленський разом з РНБОУ, взагалі на зрадників нереагують уже 1.5 роки!!! Ось така влада так захищає інтереси України впродовж 1,5 роки!! Жодної реакції в Законодавстві!!!
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29.05.2023 20:33 Відповісти
Igor Zubkov ✙

@IgorZ_ua

·

https://twitter.com/IgorZ_ua/status/1663236148901167133 19 хв

Олексій Петров: Почався сезон політичного перевзування, «Я не знав! Я не думав!» Мабуть дійсно скоро вибори! А про Єрмака, то він що, серйозно?

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29.05.2023 20:49 Відповісти
Зараз стошнить від такого вибачення
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30.05.2023 07:52 Відповісти
і скільки поставив?
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29.05.2023 20:56 Відповісти
Не відомо, але поставив на Коломойського.
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29.05.2023 21:12 Відповісти
Навіщо нам нові бригади, якщо в існуючих не повний штат???
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29.05.2023 21:16 Відповісти
Нові бригади це не ЗСУ а "Лють" -загородзагін з МВД.
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29.05.2023 21:25 Відповісти
А де ж поділися "підрозділи Сирського"?
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29.05.2023 21:37 Відповісти
Так наступ буде чи ні?
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29.05.2023 21:40 Відповісти
Було б добре почути від «ставки чому ми досі донатим на мотузки і сокири.
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30.05.2023 08:09 Відповісти
 
 