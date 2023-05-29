Ставка розглянула ситуацію на фронті, комплектування нових бригад і забезпечення ППО, - Зеленський
На засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача у понеділок розглянули ситуацію на фронті, комплектування нових бригад та роботу ППО.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Щойно завершив Ставку. Важливі питання. Важливі рішення. Головне – терміни. А найголовніше – щодо термінів є відповіді.
Питання перше: фронт. Доповідали: Залужний, Сирський, Тарнавський. Щодо загальної оперативної ситуації та щодо окремих напрямків.
Питання друге: комплектування нових наступальних бригад і забезпечення швидкої логістики. Доповіді Міноборони, Мінінфраструктури та Мінстратегпром.
Питання третє: нові контракти на постачання додаткових ракет, додаткові засоби протиповітряної оборони, аналіз роботи ППО за останні дні, оцінка завданої шкоди.
За всіма пунктами ухвалено відповідні рішення", - розповів Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
чмо обісцяне, пливи на паРаша.сру і там зі своїми гни матами...
Таким образом, 70к это больше или примерно равно численности боеспособных войск на момент вторжения.
И тут возникает резонный вопрос, а что было бы если бы зелёный готовился не к шашлыкам а к отражению агрессии?
Я реально до сих пор не могу успокоится. Как так? Какого качества опилки у него в голове? Враг подвинул свои войска вплотную к нашим границам? Можешь делать вид что ты не боишься и рассказывать что вторжения не будет, но ответный ход ты просто обязан был сделать - хотя бы начать мобилизацию ближайшего резерва и закрыть все направления ударов. Мы не ожидали. Блин, это катастрофа. А нафига вы там были нужны, если не ожидали... Нет слов просто...
Прямо волна за волной обстрелы, уже даже не с суточным промежутком. Долбят и долбят по Киеву. Говорил с друзьями, уже третьи сутки не спят толком. Как мне представляется, весь этот фейерверк преследует три цели, причем не взаимоисключающие:
1. Ищут «точку насыщения» ПВО столицы. Сколько нужно ракет и «Шахедов», чтобы ее уверенно пробить. Пока не получается.
2. Ищут «Пэтриот» и хотят его реально уничтожить. Возможно, есть личный приказ фюрера, который сильно обиделся за «Кинжалы». Он их анонсировал с такой помпой, а оказалось - лажа.
3. Хотят спровоцировать украинское командование на начало крупного наступления. Или украинское руководство, чтобы давило на генштаб начинать.
Ну и терроризм, конечно. Куда ж без него. Но это для них уже обычное состояние.
Зробити Ставку на тоталітаризм та обмеження прав людини
Джерело:
Victoria Joy:
Від журналістки Тетяни Ніколаєнко: 🔴
Французькі телеканали обговорюють українську корупцію та як наші спецімпортери мародерять на постачаннях зброї, приправляючи це порівнянням індексів корупції України та Росії.
Думаю, навіть частині моєї стрічки нічого не каже прізвище Миронюк. Це той самий Мирнонюк у ліжку якого знайшли 17 мільйонів гривень, 400 тисяч доларів та 100 тисяч євро. А потім виявилось, що це йому позичила 86-річна бабця-ФОП з Харкова.
Міністр оборони Олексій Резніков переконує, що Україна поверне зброю за невиконаними наразі контрактами, через які судиться з низкою компаній. Але поки ми отримаємо зброю або повернемо гроші (як повернути виведені гроші з закордону ніхто не знає), наш імідж закордоном розібють у пух і прах такими історіями. Бо поки хтось гине, хтось краде на 7 поколінь уперед.
Хочете щоб наступні атаки ворога наші хлопці відбивали з рогаток?
@IgorZ_ua
·
https://twitter.com/IgorZ_ua/status/1663236148901167133 19 хв
Олексій Петров: Почався сезон політичного перевзування, «Я не знав! Я не думав!» Мабуть дійсно скоро вибори! А про Єрмака, то він що, серйозно?