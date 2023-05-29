Ставка розглянула ситуацію на фронті, комплектування нових бригад і забезпечення ППО, - Зеленський

На засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача у понеділок розглянули ситуацію на фронті, комплектування нових бригад та роботу ППО.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно завершив Ставку. Важливі питання. Важливі рішення. Головне – терміни. А найголовніше – щодо термінів є відповіді.

Питання перше: фронт. Доповідали: Залужний, Сирський, Тарнавський. Щодо загальної оперативної ситуації та щодо окремих напрямків.

Питання друге: комплектування нових наступальних бригад і забезпечення швидкої логістики. Доповіді Міноборони, Мінінфраструктури та Мінстратегпром.

Питання третє: нові контракти на постачання додаткових ракет, додаткові засоби протиповітряної оборони, аналіз роботи ППО за останні дні, оцінка завданої шкоди.

За всіма пунктами ухвалено відповідні рішення", - розповів Зеленський.

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